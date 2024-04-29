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«Только Семин Юрий Палыч, хэй-хэй!» Легенда «Локомотива» прокомментировал дерби и пообщался с болельщиками в Москве

Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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Вадим Евсеев, Юрий Семин и Руслан Нигматуллин.
Специальными гостями мероприятия стали Руслан Нигматуллин и Вадим Евсеев.

28 апреля в Loft Hall на Автозаводской царил ажиотаж и было очень шумно — при поддержке букмекерской компании FONBET здесь прошла встреча с иконой «Локомотива» Юрием Палычем Семиным. Для красно-зеленых болельщиков возможность пообщаться и сфотографироваться с самым успешным в истории клуба тренером стала большим и действительно важным событием. Сам 76-летний специалист получил новую порцию любви и поддержки — благодарность за сотни приятных воспоминаний и три чемпионских титула.

«Настоящий Семин» — не просто громкое название встречи, а максимально честное описание того, каким был, есть и будет Юрий Палыч. Он все такой же откровенный и искренний в своих высказываниях, а разница лишь в скорости обработки информации — вдумчивость только добавляет веса его словам. Так, во время закрытого общения с медиа он прямо назвал отсутствие стабильности — главной проблемой «Локомотива», Миранчука и Жемалетдинова — игроками, которых ни за что нельзя отпускать из клуба, а «Краснодару» или «Динамо» предрек победу в чемпионской гонке с «Зенитом».

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Позднее Семин ответил на онлайн-вопросы, которые для него зачитал комментатор Владимир Стогниенко, а также пообщался с людьми непосредственно из зала. Что важно, многие не ограничивались спортивной тематикой и спрашивали у Юрия Палыча про вино, отдых, любовь к театру — старались раскрыть его с как можно больших сторон. А он с удовольствием делился мыслями и размышлениями. От атмосферы кайфовал абсолютно каждый.

Конечно, за царивший в Loft Hall уют стоит поблагодарить не только главного героя встречи, но и организаторов. Во всех зонах они установили столы со снэками и напитками, а также приготовили множество активностей, среди которых были аэрохоккей, бир-понг и настольный футбол. Поучаствовать можно было в каждой дисциплине, победители ежечасно получали памятные подарки от «Локомотива» и FONBET. Также за небольшую ставку в букмекерской компании можно было на месте создать свой эксклюзивный мерч с фото и известными фразами, которые ассоциируются с Семиным: наиболее популярными были «Варежки сними!», «Шпалыч#1», «Знаю я и все вокруг, Юрий Палыч — лучший друг», «Только Семин Юрий Палыч».

Последняя фраза активно использовалась пришедшими на мероприятие поклонниками тренера. Во время просмотра дерби, которое Семин прокомментировал вместе со Стогниенко, Евсеевым и Нигматуллиным, болельщики то и дело заряжали: «Только Семин Юрий Палыч, хэй-хэй». Элегантно одетый мужчина в очках благодарил за поддержку улыбкой и поднятым вверх большим пальцем.

Вообще комбинация приглашенных гостей получилась замечательной. После раздачи автографов и фотосессии Евсеев, Нигматуллин и Семин словно зарядились положительной энергией и во время трансляции не только обсуждали ключевые моменты, но и по-доброму шутили. «Морозов как вам? Для «Факела» был супер!» — с улыбкой спросил у Юрия Палыча Евсеев, сорвав аплодисменты. И таких моментов в этот день было много.

Футболисты &laquo;Спартака&raquo; празднуют победу над &laquo;Локомотивом&raquo;. Голевая компенсация за нулевое дерби. «Спартак» выиграл, «Локо» на этот раз не отыграл «минус два»

К разочарованию собравшихся, «Локомотив» уступил «Спартаку» (2:3). Но время, проведенное в компании легенд клуба, наверняка по своей важности перевесило итоговый результат команды.

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Футбол
ФК Локомотив (Москва)
Юрий Семин
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 15 5 6 44-23 50
2
 Краснодар 26 14 8 4 41-25 50
3
 Динамо 26 13 8 5 43-33 47
4
 Спартак 26 12 6 8 37-31 42
5
 Локомотив 26 10 11 5 44-37 41
6
 Кр. Советов 26 11 7 8 43-35 40
7
 ЦСКА 26 9 11 6 45-36 38
8
 Ростов 25 10 7 8 37-38 37
9
 Рубин 26 10 7 9 24-31 37
10
 Ахмат 26 8 5 13 29-38 29
11
 Пари НН 26 8 4 14 25-38 28
12
 Балтика 26 7 5 14 28-32 26
13
 Факел 25 6 8 11 19-28 26
14
 Оренбург 25 6 8 11 28-33 26
15
 Урал 26 6 7 13 25-40 25
16
 Сочи 25 4 7 14 26-40 19
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30 тур
28.04 14:00
Ахмат – Пари НН
 5 : 1
28.04 16:15
Спартак – Локомотив
 3 : 2
28.04 19:15
Динамо – Зенит
 1 : 0
28.04 21:30
Балтика – ЦСКА
 3 : 1
29.04 13:00
Кр. Советов – Краснодар
 0 : 0
29.04 15:15
Рубин – Урал
 1 : 1
29.04 17:30
Сочи – Факел
 - : -
29.04 19:45
Ростов – Оренбург
 - : -
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Зенит

 16
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Краснодар

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П
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Константин Тюкавин

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 8
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Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
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