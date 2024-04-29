«Только Семин Юрий Палыч, хэй-хэй!» Легенда «Локомотива» прокомментировал дерби и пообщался с болельщиками в Москве
28 апреля в Loft Hall на Автозаводской царил ажиотаж и было очень шумно — при поддержке букмекерской компании FONBET здесь прошла встреча с иконой «Локомотива» Юрием Палычем Семиным. Для красно-зеленых болельщиков возможность пообщаться и сфотографироваться с самым успешным в истории клуба тренером стала большим и действительно важным событием. Сам 76-летний специалист получил новую порцию любви и поддержки — благодарность за сотни приятных воспоминаний и три чемпионских титула.
«Настоящий Семин» — не просто громкое название встречи, а максимально честное описание того, каким был, есть и будет Юрий Палыч. Он все такой же откровенный и искренний в своих высказываниях, а разница лишь в скорости обработки информации — вдумчивость только добавляет веса его словам. Так, во время закрытого общения с медиа он прямо назвал отсутствие стабильности — главной проблемой «Локомотива», Миранчука и Жемалетдинова — игроками, которых ни за что нельзя отпускать из клуба, а «Краснодару» или «Динамо» предрек победу в чемпионской гонке с «Зенитом».
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Позднее Семин ответил на онлайн-вопросы, которые для него зачитал комментатор Владимир Стогниенко, а также пообщался с людьми непосредственно из зала. Что важно, многие не ограничивались спортивной тематикой и спрашивали у Юрия Палыча про вино, отдых, любовь к театру — старались раскрыть его с как можно больших сторон. А он с удовольствием делился мыслями и размышлениями. От атмосферы кайфовал абсолютно каждый.
Конечно, за царивший в Loft Hall уют стоит поблагодарить не только главного героя встречи, но и организаторов. Во всех зонах они установили столы со снэками и напитками, а также приготовили множество активностей, среди которых были аэрохоккей, бир-понг и настольный футбол. Поучаствовать можно было в каждой дисциплине, победители ежечасно получали памятные подарки от «Локомотива» и FONBET. Также за небольшую ставку в букмекерской компании можно было на месте создать свой эксклюзивный мерч с фото и известными фразами, которые ассоциируются с Семиным: наиболее популярными были «Варежки сними!», «Шпалыч#1», «Знаю я и все вокруг, Юрий Палыч — лучший друг», «Только Семин Юрий Палыч».
Последняя фраза активно использовалась пришедшими на мероприятие поклонниками тренера. Во время просмотра дерби, которое Семин прокомментировал вместе со Стогниенко, Евсеевым и Нигматуллиным, болельщики то и дело заряжали: «Только Семин Юрий Палыч, хэй-хэй». Элегантно одетый мужчина в очках благодарил за поддержку улыбкой и поднятым вверх большим пальцем.
Вообще комбинация приглашенных гостей получилась замечательной. После раздачи автографов и фотосессии Евсеев, Нигматуллин и Семин словно зарядились положительной энергией и во время трансляции не только обсуждали ключевые моменты, но и по-доброму шутили. «Морозов как вам? Для «Факела» был супер!» — с улыбкой спросил у Юрия Палыча Евсеев, сорвав аплодисменты. И таких моментов в этот день было много.
К разочарованию собравшихся, «Локомотив» уступил «Спартаку» (2:3). Но время, проведенное в компании легенд клуба, наверняка по своей важности перевесило итоговый результат команды.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|26
|15
|5
|6
|44-23
|50
|
2
|Краснодар
|26
|14
|8
|4
|41-25
|50
|
3
|Динамо
|26
|13
|8
|5
|43-33
|47
|
4
|Спартак
|26
|12
|6
|8
|37-31
|42
|
5
|Локомотив
|26
|10
|11
|5
|44-37
|41
|
6
|Кр. Советов
|26
|11
|7
|8
|43-35
|40
|
7
|ЦСКА
|26
|9
|11
|6
|45-36
|38
|
8
|Ростов
|25
|10
|7
|8
|37-38
|37
|
9
|Рубин
|26
|10
|7
|9
|24-31
|37
|
10
|Ахмат
|26
|8
|5
|13
|29-38
|29
|
11
|Пари НН
|26
|8
|4
|14
|25-38
|28
|
12
|Балтика
|26
|7
|5
|14
|28-32
|26
|
13
|Факел
|25
|6
|8
|11
|19-28
|26
|
14
|Оренбург
|25
|6
|8
|11
|28-33
|26
|
15
|Урал
|26
|6
|7
|13
|25-40
|25
|
16
|Сочи
|25
|4
|7
|14
|26-40
|19
|28.04
|14:00
|
Ахмат – Пари НН
|5 : 1
|28.04
|16:15
|
Спартак – Локомотив
|3 : 2
|28.04
|19:15
|
Динамо – Зенит
|1 : 0
|28.04
|21:30
|
Балтика – ЦСКА
|3 : 1
|29.04
|13:00
|
Кр. Советов – Краснодар
|0 : 0
|29.04
|15:15
|
Рубин – Урал
|1 : 1
|29.04
|17:30
|
Сочи – Факел
|- : -
|29.04
|19:45
|
Ростов – Оренбург
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|13
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|12
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|8
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|20
|1
|8
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|21
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|22
|1
|3