ФК «Ждановец», или Во что превратился «Спартак». Мнение Алланазарова
Мнение
Приятно, что «Спартак» покинул некомпетентный сотрудник. Но остались те, кто его привел, это неприятно. Если бы в клубе был человек, разбирающийся в футболе, Томаш Амарал ушел бы сразу после летнего трансферного окна, очевидно проваленного. Амарал и Олег Малышев усреднили состав, о борьбе за титулы речи сейчас идти не может. В итоге Томаш уволен, но почему не ушел Малышев?
После отставки спортивного директора гендир красно-белых выступил перед журналистами:
— Амарал привел шесть игроков. Новый спортивный директор начнет чистку?
— Не знаю, что будет. У нас есть стратегия — наигрывание молодых и привлечение зарубежных игроков. Новый спортивный директор будет исходить из этого.
Заявления «не знаю, что будет» и «у нас есть стратегия» исключают друг друга. Либо стратегия есть, либо ее нет. Малышеву пора определиться.
О каком наигрывании молодых идет речь? Болельщики же не дураки. Может ли Малышев назвать имена молодых, которые играют и прогрессируют?
Никакой стратегии и тактики нет — ни летом, ни сейчас. Если стратегия — это развал и уход команды в середину таблицы, то она достойна клуба вроде «Ждановца», но не «Спартака».
— В «Спартаке» много изменений среди руководства. Когда клуб обретет стабильность?
— Хотелось бы без чехарды. «Спартак» под огромным давлением, каждый шаг под пристальным вниманием.
Очевидно, что Малышев хотел бы меньше внимания к таким «мелочам», как увольнение и назначение спортивного директора, тогда и сам чувствовал бы себя спокойнее.
— Что будет с руководителем селекционного отдела?
— Жоаким Пинту остается в клубе. Мы с ним продолжаем работать, не рассматриваем его на роль спортивного директора.
Зачем в клубе нужен человек без тех, кто его пригласил? Каковы его достижения за полгода? Новому спортивному директору будет все равно на мнение сотрудника, не имеющего к нему отношения. Пинто пришел с Амаралом, с ним и должен был уйти.
— Кто теперь будет отвечать за Деяна Станковича?
— В любом случае я отвечаю за все, что происходит в клубе. Пригласим спортивного директора, выстроим работу.
Интересно спросить: а почему Малышев не отвечает за свою работу уже сейчас? Или Жданов разрешил ему нанять не одного, а нескольких директоров? Мы не сомневаемся, что работу «выстроят», но принесет ли она пользу? Почему ответственность для Малышева начинается со следующего сотрудника, а не с прошлого?
За два года «Лукойл» так и не нашел для клуба компетентных специалистов. Слова о стабильности и стратегии — пустой звук. «Спартак» сейчас — это слабое руководство, слабая команда и закрытость. В таком состоянии может существовать «Ждановец», но не «Спартак».
*Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|15
|11
|4
|0
|32-7
|37
|
2
|Зенит
|15
|11
|3
|1
|33-7
|36
|
3
|Локомотив
|15
|11
|1
|3
|30-18
|34
|
4
|Динамо
|15
|9
|3
|3
|31-17
|30
|
5
|Спартак
|15
|8
|4
|3
|25-12
|28
|
6
|ЦСКА
|15
|8
|3
|4
|24-10
|27
|
7
|Рубин
|15
|5
|4
|6
|17-22
|19
|
8
|Ростов
|15
|4
|5
|6
|20-26
|17
|
9
|Акрон
|15
|4
|4
|7
|19-30
|16
|
10
|Пари НН
|15
|4
|3
|8
|15-27
|15
|
11
|Динамо Мх
|15
|3
|6
|6
|9-14
|15
|
12
|Кр. Советов
|15
|3
|3
|9
|13-23
|12
|
13
|Химки
|15
|2
|6
|7
|16-28
|12
|
14
|Факел
|15
|2
|6
|7
|10-23
|12
|
15
|Ахмат
|15
|1
|6
|8
|13-29
|9
|
16
|Оренбург
|15
|1
|5
|9
|16-30
|8
|22.11
|19:00
|
Рубин – Акрон
|- : -
|23.11
|12:00
|
Оренбург – Зенит
|- : -
|23.11
|14:15
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|23.11
|16:30
|
Химки – Краснодар
|- : -
|23.11
|18:00
|
Спартак – Локомотив
|- : -
|24.11
|14:00
|
Кр. Советов – Ахмат
|- : -
|24.11
|16:30
|
Факел – Динамо
|- : -
|24.11
|19:00
|
Пари НН – Динамо Мх
|- : -
|Г
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|8
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Бителло
Динамо
|6
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|6
|1
|0
|
|
Данила Прохин
Оренбург
|13
|1
|5
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3