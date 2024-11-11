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Сегодня, 11:30

«Краснодар» и Батраков поразили в первом круге больше всех. А «Локо» заслужил приз зрительских симпатий

«Краснодар» выиграл первый круг чемпионата России
Игорь Рабинер
Обозреватель
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Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян и полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков
Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян и полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Игорь Рабинер — о 15-м туре, крупной победе «Спартака» и словах Дзюбы про сборную России.

Дай Бог, чтобы здоровье у Батракова было крепче, чем у Измайлова, окружение и клубные боссы — правильнее, чем у Сычева, привычки — спортивнее, чем у Стрельцова

Парадоксально, но из шести топ-команд чемпионата единственная, которая потеряла в этом туре очки, оказалась лидером — «Краснодару» не удалось выиграть в Казани и продлить 11-матчевую победную серию. А могли «быки» и вовсе проиграть, реализуй Мирлинд Даку при 1:0 пенальти. Но Станислав Агкацев вытащил не такой уж скверный удар албанца.

Полузащитник &laquo;Рубина&raquo; Никола Чумич (№ 24) и&nbsp;полузащитник &laquo;Краснодара&raquo; Александр Черников (№ 53). Огненный матч в Казани: «Рубин» прервал шикарную серию «Краснодара», а Карасев дважды менял решение из-за ВАР

Из многочисленных спорных эпизодов, связанных в этом туре с судейством, выскажусь по самому резонансному, поскольку он произошел в концовке матча лидера и привел к потере «Краснодаром» двух очков, хотя клуб и сохранил первое место по итогам круга. Убежден, что момент в Казани, обернувшийся отменой гола Олакунле Олусегуна, — это действительно фол. При всей симпатии к «Краснодару» — и даже несмотря на то, что сначала Эдуард Сперцян сыграл в мяч. Высоко задранная нога, отсутствие попытки ее убрать, открытые шипы — по тому, как сейчас судят такие эпизоды, засчитать гол не могли. Специально под такое и придумано в судейской терминологии прилагательное «безрассудный».

Основания жаловаться на арбитраж имеют «Ахмат» и «Химки». Твердого мнения по двум возможным фолам в одной атаке ЦСКА, после которой Данил Круговой забил победный мяч в Самаре «Крыльям», у меня нет — ни один повтор не дает однозначного ответа. А вот по обоим пенальти «Локомотива» в ворота «Факела» обсуждать, мне кажется, нечего — они, на мой взгляд, очевидны. И какое же хладнокровие продемонстрировал в компенсированное время Алексей Батраков, второй раз за одну игру уверенно реализовав одиннадцатиметровый!

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков
Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

19-летний локомотивец — лидер лиги и по голам (на два мяча оторвался от Джона Кордобы), и уж подавно по «гол плюс пас», где набрал 16 очков — и его превосходство над тем же колумбийцем составляет пять пунктов. Недаром болельщики красно-зеленых персонально скандировали ему после игры: «Ле-ша Бат-ра-ков!» По-моему, он сам немножко от такого обалдел. Дай Бог парню прекрасной карьеры без серьезных травм, болезней и без уехавшей, извините, от соблазнов крыши.

Талант, по ощущениям, действительно экстраординарный. Чувствуется в игре Батракова какая-то внутренняя свобода, которая скрепляет все технические элементы и хорошее футбольное образование в единое целое. При этом и пашет на поле — будь здоров, заводится, карточки хватает. Но ведь не удалили его с тем же «Зенитом» не в последнюю очередь потому, что и у судей, и у всех он вызывает человеческую симпатию, и при ситуации 50 на 50, какая там была, они встают на его сторону. Главное, чтобы это не вызвало у него ощущения, что все можно.

Игрок &laquo;Локомотива&raquo; Алексей Батраков (№ 83) празднует свой гол в&nbsp;ворота &laquo;Факела&raquo;. «Локо» Галактионова опережает чемпионский график Семина. Гонка за новым титулом — уже не фантастика?

И пока он какой-то правильный для этого возраста — никогда о себе, всегда о команде. Да и выражение лица — чистого, хорошего человека без двойного дна, при этом воспитанного.

Но огонь, вода и медные трубы в 19 лет всегда впереди. И так хочется, чтобы здоровье у Алексея оказалось крепче, чем у Марата Измайлова, окружение и клубные боссы — правильнее, чем у Дмитрия Сычева, привычки — спортивнее, чем у многих, начиная с Эдуарда Стрельцова. И чтобы чрезмерной падкости до денег не появилось, когда ставки пойдут серьезно вверх — а это уже недалеко.

Понятно, что в первую очередь все зависит от того, каков будет он сам. Но и от каждого из нас, хоть понемножку, но в какой-то степени тоже. «Талантам надо помогать, бездарности пробьются сами», как гласит афоризм...

И «Краснодар» как цельная и гибкая команда, и Батраков как игрок в первом круге поразили однозначно больше всех. А «Локомотиву» отдадим приз зрительских симпатий, согласны?

Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс
Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Станкович снова угадывает — теперь с Мартинсом. А «Акрон» с верхней и нижней «восьмерками» — две разные команды

Еще один парадокс — хоть все лидеры, кроме «Краснодара», и не потеряли очков в этом туре, но победы эти дались им непросто. За исключением отчасти «Динамо» и полностью — «Спартака».

Красно-белые разорвали «Акрон» — в первом тайме создавали моменты, но забили лишь один мяч, во втором не ослабили хватку и реализовали их. 4:0, по два мяча Бонгонды и Угальде — это вообще был тур дублей. Батраков, ростовчанин Иван Комаров, динамовец Луис Чавес плюс два спартаковца — аж пять.

Артем Дзюба провел на поле 66 минут, за которые, кажется, ни разу не коснулся мяча (но в этом явно не только его вина), был заменен и сразу ушел в раздевалку под ожидаемый свист спартаковских трибун.

Защитник &laquo;Спартака&raquo; Алексис Дуарте (№ 4) и&nbsp;нападающий &laquo;Акрона&raquo; Артем Дзюба (№ 24). Бонгонда и Угальде в огне! «Спартак» разгромил «Акрон», Дзюба игру провалил

Первый гол стал результатом прекрасной многоходовки Наиль Умяров — Кристофер Мартинс — Манфред Угальде — Тео Бонгонда перед голом последнего в третьем матче подряд. Все синхронно, все тоненько — Мартинс пасовал шведкой, Угальде — в касание.

А еще я бы обратил внимание, что сработал выход в стартовом составе Мартинса. Да, обидно за Даниила Пруцева, который отлично воспользовался своими шансами. Но Деян Станкович предпочел увидеть правой «восьмеркой» в этой встрече люксембуржца, и тот вслед за предголевой передачей отдал две голевые.

Солтмурад Бакаев, менее чем за полчаса до того вышедший на замену, на 87-й минуте при 0:4 получил вторую желтую карточку за демонстративные аплодисменты в адрес судьи Сергея Иванова и пропустит следующий матч «Акрона» в Казани с его еще одним бывшим клубом. Давно не видел таких глупых удалений.

Полузащитник &laquo;Спартака&raquo; Тео Бонгонда открыл счет в&nbsp;середине первого тайма матча РПЛ с &laquo;Акроном&raquo; (4:0).

Насколько хорош «Акрон» в матчах с середняками и аутсайдерами (ввиду чего новичок и закончил первый круг на солидном девятом месте), настолько плох против лидеров. Это просто две разные, малознакомые друг с другом команды! Судите сами.

«Акрон» номер один. 2:0 в Воронеже, 2:2 в Оренбурге, 0:0 в Грозном, 3:0 у «Химок», 2:0 в Ростове, 2:2 с «Пари НН», 1:1 в Махачкале, 2:0 у «Крыльев». Ноль поражений от команд, занимающих с 10-го по 16-е место! И победа над соседствующим с ним по таблице «Ростовом».

«Акрон» номер два. 0:2 от «Динамо», 0:4 от ЦСКА, 2:5 от «Краснодара», 0:5 от «Зенита», 0:4 от «Спартака». Единственный приличный матч с фаворитами — 2:3 от «Локомотива» в первом туре, когда «Локо» еще как топ-команда не особо рассматривался. Где-то между двумя «Акронами» — также 1:2 от «Рубина», который выше тольяттинцев, но ведущим клубом его сейчас не назовешь, хотя «кусать» грандов, как показал матч с «Краснодаром», «Рубин» может. В общем, ноль очков с командами с 1-го по 7-е место.

За первым «Акроном» наблюдать интересно и приятно. Второй абсолютно беспомощен. Но для сохранения места в премьер-лиге первый, безусловно, гораздо важнее. И при решении задачи-минимум дальше надо будет делать шаг вперед и учиться достойно играть с фаворитами. Так — нельзя.

Но кто мог перед сезоном подумать, что после первого круга «Акрон» оформит вдвое больше побед (четыре), чем «Ахмат» и «Оренбург», вместе взятые? Или столько же, сколько в общей сложности у «Ахмата», «Оренбурга» и «Факела» — трех клубов, выступавших в прошлом сезоне в премьер-лиге. Так что две из трех команд, пришедших из первой лиги, в целом произвели интересное, хотя и очень разное впечатление: «Акрон» и «Динамо» из Махачкалы.

Да и «Химки», хоть и непонятно, как у них там на всех заявленных людей место в раздевалке находится, выглядят небезнадежно и иногда выдают живые игры. Правда, сдается мне, что если бы они летом сохранили, подобно тольяттинцам и дагестанцам, прежнего главного тренера, Андрея Талалаева, то таких матчей было бы больше, и футбол подмосковного клуба был бы более цельным. Но он сейчас уже дважды подряд взял приз лучшему тренеру месяца в первой лиге и идет там с «Балтикой» на первом месте.

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба
Нападающий «Акрона» Артем Дзюба.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Я бы вызвал Дзюбу и Кержакова и дал им с Брунеем по тайму. Кто забьет больше — тот и лучший снайпер сборной в истории!

В заключение — пара слов о главной теме, после очередного интервью Артема Дзюбы обсуждаемой в последние дни в контексте сборной России, которая будет проводить очередные товарищеские матчи — с Сирией и Брунеем. Он опять хочет в сборную. Забить хоть кому, хоть как. Только бы забить 31-й гол и стать лучшим снайпером в истории сборной России.

Я бы без всяких шуток вызвал обоих нападающих, которые делят первое место в списке снайперов национальной команды, — Артема Дзюбу и Александра Кержакова — на Бруней и выпустил бы в перерыве одного вместо другого. Вот вам, мол, ребята по 45 минут, они в вашем распоряжении. И все.

Нападающий &laquo;Акрона&raquo; Артем Дзюба снова хочет сыграть за&nbsp;сборную России под руководством Валерия Карпина. Дзюба неудачно попросился в сборную России. Давайте на матч с Брунеем пригласим Кержакова!

Кто больше за свой тайм забьет — тот и лучший снайпер сборной. Хоть на что-то смотреть было бы интересно. Если комедия — так до конца, без глупых попыток сыграть в серьезность. С Брунеем-то.

Кержакова, кстати, — с победой «Кайрата» в чемпионате Казахстана — четвертой в истории. Да, сейчас он с командой из Алма-Аты не работает, но девять матчей, больше двух других специалистов (невероятная вещь — золото кайратовцы взяли при ТРЕХ тренерах за сезон!), он провел. А казахстанский тренер Рафаэль Уразбахтин, когда-то выступавший в «Ростсельмаше» — еще даже не «Ростове», — довел дело до конца.

Надеюсь, у руководства «Кайрата» хватит благородства вручить или хотя бы передать Кержакову заслуженную им медаль.

Алексей Батраков
Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 11 4 0 32-7 37
2
 Зенит 15 11 3 1 33-7 36
3
 Локомотив 15 11 1 3 30-18 34
4
 Динамо 15 9 3 3 31-17 30
5
 Спартак 15 8 4 3 25-12 28
6
 ЦСКА 15 8 3 4 24-10 27
7
 Рубин 15 5 4 6 17-22 19
8
 Ростов 15 4 5 6 20-26 17
9
 Акрон 15 4 4 7 19-30 16
10
 Пари НН 15 4 3 8 15-27 15
11
 Динамо Мх 15 3 6 6 9-14 15
12
 Кр. Советов 15 3 3 9 13-23 12
13
 Химки 15 2 6 7 16-28 12
14
 Факел 15 2 6 7 10-23 12
15
 Ахмат 15 1 6 8 13-29 9
16
 Оренбург 15 1 5 9 16-30 8
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9.11 14:00
Локомотив – Факел
 2 : 1
9.11 16:30
Динамо Мх – Оренбург
 2 : 1
9.11 19:00
Ростов – Химки
 3 : 1
9.11 19:30
Динамо – Пари НН
 3 : 1
10.11 13:00
Кр. Советов – ЦСКА
 1 : 2
10.11 15:15
Спартак – Акрон
 4 : 0
10.11 17:30
Ахмат – Зенит
 1 : 2
10.11 19:45
Рубин – Краснодар
 1 : 1
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ЖК
Г
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 8
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Бителло

Бителло

Динамо

 6
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 6 1 0
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 13 1 5
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 11 1 3
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