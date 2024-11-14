Лучшие в первом круге РПЛ: от Батракова и Кордобы до Латышонка и Барко. Колонка Казакова
Мнение
«Огласите весь список, пожалуйста!»
Кинофильм «Операция «Ы» и другие приключения Шурика»
Полтора десятка лет мы живем в футбольной парадигме «осень-весна» — и иногда все еще путаемся, когда лучше подводить какие-то итоги.
Что правильнее — оценивать игроков, тренеров, судей и всех остальных участников процесса по итогам года или в конце сезона? Что лучше — говорить о промежуточных результатах сейчас, сразу после первого круга, или подождать еще три тура, когда чемпионат уйдет на зимнюю паузу?
Однозначного ответа нет. Ощущение разорванности остается.
Но в любом случае две награды лучше, чем одна, а что касается традиций — их надо чтить. И пусть дедлайн командам и особенно их тренерам дается чаще всего до 18-го тура, итоги первого круга принято подводить. Официальные призы в виде плакеток или статуэток никто, кажется, еще не вручает, а жаль. Когда, например, Константин Тюкавин выложил на днях в соцсети фото своей гостиной, то бросилась в глаза галерея наград лучшему игроку матча.
При всей очевидной тяге к денежным знакам спортсмены — люди тщеславные. И число подобных трофеев греет им душу. А раз так — давайте прикинем, кто стал героями первого круга.
Лучший тренер
Мурад Мусаев. Или Михаил Галактионов? Очевидно, что выбирать нужно из них двоих. Но как?
Наверное, все-таки Мусаев. Потому что у «Краснодара» ноль поражений, фантастическая серия побед — и крайне зрелищный футбол.
Но если оценивать масштаб проделанного, то приз надо разделить между ними пополам. Галактионов не только сделал «Локомотив» вновь великим и не только набирает в среднем за матч немыслимое количество очков — выжимает из своих футболистов больше возможного. Не случайно именно представитель железнодорожников — главный кандидат на звание лучшего игрока круга.
Но здесь еще надо сказать о статистике судейских ошибок — за и против. Больше всего рефери ошибались в пользу «Краснодара» и ни разу — наоборот, если не считать фейлом ситуацию с отменой гола Батчи в 15-м туре в ворота «Рубина». «Локомотив» и арбитры — история более нейтральная.
Лучший игрок
Алексей Батраков. Феноменальный мальчишка из Черкизова. Острый, быстрый, штампующий голы и точные передачи, затмивший своей игрой и статистикой все то, что сделал в самом начале сезона Максим Глушенков.
Или все же Джон Кордоба? Системообразующий футболист «Краснодара».
Здесь опять нет однозначного ответа. И нет альтернативы.
Первый взрослый сезон Батракова — не в счет, речь ведь не о лучшем дебютанте.
Как выбрать одного? Сердце, конечно, за железнодорожника. Но Кордоба забил «Локомотиву» и «Зениту». Батраков из больших клубов — только сине-бело-голубым. Но опять же — как сопоставить эту статистику? И вклад в игру и места их команд.
Невозможно выбрать одного. Опять надо половинить награду.
Лучший трансфер
Надо, конечно, сказать об Эсекьеле Барко. Аргентинец дал «Спартаку» искру, стал тем, на кого приходит зритель. И какой бы ни была доля везения или случайности в этой сделке, москвичи однозначно выиграли. В конечном итоге важен результат, а не путь к нему.
Но лучший трансфер все же сделал «Зенит». Все последнее время петербуржцы искали основного вратаря — на годы. Перебрав немало вариантов. Парадокс, но ключевая позиция оказалась у чемпиона, по сути, вторичной.
Пока Сергей Семак не получил Латышонка. Евгений даже в сезоне, где у всех топ-6 клубов голкиперы смотрятся отлично, выделяется из общего ряда. Надежный, современный, безошибочный. А главное — с первого же матча создавший ощущение, что он всю жизнь выступал в «Зените».
Лучший дебютант
Вот здесь — простор для фантазий. Тот же Батраков. «Акрон». «Динамо» из Махачкалы. Барко. Лусиано.
Критериев — море. Одного, казалось бы, не назовешь. Или все же выбор есть?
Есть. Батраков. Таких дебютантов не было давно. И перехвалить все равно невозможно — как бы ни боялся этого клуб. Алексей нам был очень нужен — всей индустрии.
Лучшее стратегическое решение
«Локомотив».
Клуб разгрузил летом состав и платежную ведомость, расставшись с четырьмя лидерами. Казалось, это приведет к катастрофе. Но «Локо» выиграл. Получив возможность построить новую и более агрессивную команду.
Лучший арбитр
Если не брать во внимание мнение Владислава Безбородова — Кирилл Левников. Он давно окреп, заматерел и пришел к довольно спокойной манере судейства. С ним нечасто спорят. Работает стабильно. И поводы быть недовольным собой дает теперь крайне редко.
***
Первый круг — это ведь не только оценка случившегося. Это еще мостик во вторую часть сезона.
Где загадок — хоть отбавляй:
— Выдержит ли «Краснодар» груз лидерства?
— Найдет ли Марцел Личка баланс в игре «Динамо» и удержится ли на своем посту?
— Побьет ли Артем Дзюба рекорд Александра Кержакова по голам за карьеру?
— Заиграет ли в «Зените» Александр Соболев?
— Кто из футболистов придет зимой в «Спартак» — и кто станет рулить трансферными процессами в клубе?
Остальное навскидку примерно понятно.
Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|15
|11
|4
|0
|32-7
|37
|
2
|Зенит
|15
|11
|3
|1
|33-7
|36
|
3
|Локомотив
|15
|11
|1
|3
|30-18
|34
|
4
|Динамо
|15
|9
|3
|3
|31-17
|30
|
5
|Спартак
|15
|8
|4
|3
|25-12
|28
|
6
|ЦСКА
|15
|8
|3
|4
|24-10
|27
|
7
|Рубин
|15
|5
|4
|6
|17-22
|19
|
8
|Ростов
|15
|4
|5
|6
|20-26
|17
|
9
|Акрон
|15
|4
|4
|7
|19-30
|16
|
10
|Пари НН
|15
|4
|3
|8
|15-27
|15
|
11
|Динамо Мх
|15
|3
|6
|6
|9-14
|15
|
12
|Кр. Советов
|15
|3
|3
|9
|13-23
|12
|
13
|Химки
|15
|2
|6
|7
|16-28
|12
|
14
|Факел
|15
|2
|6
|7
|10-23
|12
|
15
|Ахмат
|15
|1
|6
|8
|13-29
|9
|
16
|Оренбург
|15
|1
|5
|9
|16-30
|8
|22.11
|19:00
|
Рубин – Акрон
|- : -
|23.11
|12:00
|
Оренбург – Зенит
|- : -
|23.11
|14:15
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|23.11
|16:30
|
Химки – Краснодар
|- : -
|23.11
|18:00
|
Спартак – Локомотив
|- : -
|24.11
|14:00
|
Кр. Советов – Ахмат
|- : -
|24.11
|16:30
|
Факел – Динамо
|- : -
|24.11
|19:00
|
Пари НН – Динамо Мх
|- : -
|Г
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|8
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Бителло
Динамо
|6
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|6
|1
|0
|
|
Данила Прохин
Оренбург
|13
|1
|5
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3