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Сегодня, 10:00

Лучшие в первом круге РПЛ: от Батракова и Кордобы до Латышонка и Барко. Колонка Казакова

Илья Казаков назвал лучших в первом круге РПЛ
Илья Казаков
Колумнист
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Алексей Батраков.
Евгений Латышонок.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Мурад Мусаев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Кирилл Левников.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
1/4

Авторская колонка известного телеведущего, пресс-атташе нашей сборной в 2005-2015 годах — о промежуточном финише чемпионата России.

Мнение

«Огласите весь список, пожалуйста!»
Кинофильм «Операция «Ы» и другие приключения Шурика»

Полтора десятка лет мы живем в футбольной парадигме «осень-весна» — и иногда все еще путаемся, когда лучше подводить какие-то итоги.

Что правильнее — оценивать игроков, тренеров, судей и всех остальных участников процесса по итогам года или в конце сезона? Что лучше — говорить о промежуточных результатах сейчас, сразу после первого круга, или подождать еще три тура, когда чемпионат уйдет на зимнюю паузу?

Однозначного ответа нет. Ощущение разорванности остается.

Но в любом случае две награды лучше, чем одна, а что касается традиций — их надо чтить. И пусть дедлайн командам и особенно их тренерам дается чаще всего до 18-го тура, итоги первого круга принято подводить. Официальные призы в виде плакеток или статуэток никто, кажется, еще не вручает, а жаль. Когда, например, Константин Тюкавин выложил на днях в соцсети фото своей гостиной, то бросилась в глаза галерея наград лучшему игроку матча.

При всей очевидной тяге к денежным знакам спортсмены — люди тщеславные. И число подобных трофеев греет им душу. А раз так — давайте прикинем, кто стал героями первого круга.

Мурад Мусаев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Лучший тренер

Мурад Мусаев. Или Михаил Галактионов? Очевидно, что выбирать нужно из них двоих. Но как?

Наверное, все-таки Мусаев. Потому что у «Краснодара» ноль поражений, фантастическая серия побед — и крайне зрелищный футбол.

Но если оценивать масштаб проделанного, то приз надо разделить между ними пополам. Галактионов не только сделал «Локомотив» вновь великим и не только набирает в среднем за матч немыслимое количество очков — выжимает из своих футболистов больше возможного. Не случайно именно представитель железнодорожников — главный кандидат на звание лучшего игрока круга.

Но здесь еще надо сказать о статистике судейских ошибок — за и против. Больше всего рефери ошибались в пользу «Краснодара» и ни разу — наоборот, если не считать фейлом ситуацию с отменой гола Батчи в 15-м туре в ворота «Рубина». «Локомотив» и арбитры — история более нейтральная.

Полузащитник &laquo;Краснодара&raquo; Эдуард Сперцян и&nbsp;полузащитник &laquo;Локомотива&raquo; Алексей Батраков. «Краснодар» и Батраков поразили в первом круге больше всех. А «Локо» заслужил приз зрительских симпатий

Лучший игрок

Алексей Батраков. Феноменальный мальчишка из Черкизова. Острый, быстрый, штампующий голы и точные передачи, затмивший своей игрой и статистикой все то, что сделал в самом начале сезона Максим Глушенков.

Или все же Джон Кордоба? Системообразующий футболист «Краснодара».

Здесь опять нет однозначного ответа. И нет альтернативы.

Первый взрослый сезон Батракова — не в счет, речь ведь не о лучшем дебютанте.

Как выбрать одного? Сердце, конечно, за железнодорожника. Но Кордоба забил «Локомотиву» и «Зениту». Батраков из больших клубов — только сине-бело-голубым. Но опять же — как сопоставить эту статистику? И вклад в игру и места их команд.

Невозможно выбрать одного. Опять надо половинить награду.

Евгений Латышонок.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Лучший трансфер

Надо, конечно, сказать об Эсекьеле Барко. Аргентинец дал «Спартаку» искру, стал тем, на кого приходит зритель. И какой бы ни была доля везения или случайности в этой сделке, москвичи однозначно выиграли. В конечном итоге важен результат, а не путь к нему.

Но лучший трансфер все же сделал «Зенит». Все последнее время петербуржцы искали основного вратаря — на годы. Перебрав немало вариантов. Парадокс, но ключевая позиция оказалась у чемпиона, по сути, вторичной.

Пока Сергей Семак не получил Латышонка. Евгений даже в сезоне, где у всех топ-6 клубов голкиперы смотрятся отлично, выделяется из общего ряда. Надежный, современный, безошибочный. А главное — с первого же матча создавший ощущение, что он всю жизнь выступал в «Зените».

Игрок &laquo;Локомотива&raquo; Алексей Батраков (№ 83) празднует свой гол в&nbsp;ворота &laquo;Факела&raquo;. «Локо» Галактионова опережает чемпионский график Семина. Гонка за новым титулом — уже не фантастика?

Лучший дебютант

Вот здесь — простор для фантазий. Тот же Батраков. «Акрон». «Динамо» из Махачкалы. Барко. Лусиано.

Критериев — море. Одного, казалось бы, не назовешь. Или все же выбор есть?

Есть. Батраков. Таких дебютантов не было давно. И перехвалить все равно невозможно — как бы ни боялся этого клуб. Алексей нам был очень нужен — всей индустрии.

Лучшее стратегическое решение

«Локомотив».

Клуб разгрузил летом состав и платежную ведомость, расставшись с четырьмя лидерами. Казалось, это приведет к катастрофе. Но «Локо» выиграл. Получив возможность построить новую и более агрессивную команду.

Кирилл Левников.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Лучший арбитр

Если не брать во внимание мнение Владислава Безбородова — Кирилл Левников. Он давно окреп, заматерел и пришел к довольно спокойной манере судейства. С ним нечасто спорят. Работает стабильно. И поводы быть недовольным собой дает теперь крайне редко.

***

Первый круг — это ведь не только оценка случившегося. Это еще мостик во вторую часть сезона.

Где загадок — хоть отбавляй:

— Выдержит ли «Краснодар» груз лидерства?

— Найдет ли Марцел Личка баланс в игре «Динамо» и удержится ли на своем посту?

— Побьет ли Артем Дзюба рекорд Александра Кержакова по голам за карьеру?

— Заиграет ли в «Зените» Александр Соболев?

— Кто из футболистов придет зимой в «Спартак» — и кто станет рулить трансферными процессами в клубе?

Остальное навскидку примерно понятно.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Алексей Батраков
Джон Кордоба
РПЛ
Евгений Латышонок
Эсекьель Барко
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 11 4 0 32-7 37
2
 Зенит 15 11 3 1 33-7 36
3
 Локомотив 15 11 1 3 30-18 34
4
 Динамо 15 9 3 3 31-17 30
5
 Спартак 15 8 4 3 25-12 28
6
 ЦСКА 15 8 3 4 24-10 27
7
 Рубин 15 5 4 6 17-22 19
8
 Ростов 15 4 5 6 20-26 17
9
 Акрон 15 4 4 7 19-30 16
10
 Пари НН 15 4 3 8 15-27 15
11
 Динамо Мх 15 3 6 6 9-14 15
12
 Кр. Советов 15 3 3 9 13-23 12
13
 Химки 15 2 6 7 16-28 12
14
 Факел 15 2 6 7 10-23 12
15
 Ахмат 15 1 6 8 13-29 9
16
 Оренбург 15 1 5 9 16-30 8
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22.11 19:00
Рубин – Акрон
 - : -
23.11 12:00
Оренбург – Зенит
 - : -
23.11 14:15
ЦСКА – Ростов
 - : -
23.11 16:30
Химки – Краснодар
 - : -
23.11 18:00
Спартак – Локомотив
 - : -
24.11 14:00
Кр. Советов – Ахмат
 - : -
24.11 16:30
Факел – Динамо
 - : -
24.11 19:00
Пари НН – Динамо Мх
 - : -
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ЖК
Г
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 8
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Бителло

Бителло

Динамо

 6
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 6 1 0
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 13 1 5
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 11 1 3
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