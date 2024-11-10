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«Отставка Амарала — это не изгнание из «Спартака». Но пришло время двигаться дальше». Малышев — об уходе спортивного директора

Малышев объяснил уход Амарала из «Спартака»
Артем Бухаев
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
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Олег Малышев и Томаш Амарал.
Фото ФК «Спартак»
Генеральный директор красно-белых объяснил причины отставки Томаша Амарала.

В 15-м туре «Спартак» разгромил «Акрон» вместе с Артемом Дзюбой (4:0). Однако главная новость случилась после свистка — клуб объявил об отставке спортивного директора Томаша Амарала.

После завершения игры генеральный директор «Спартака» Олег Малышев объяснил причины изменений в клубе.

Клуб не в полной мере доволен летним трансферным окном

— Чьим решением был уход Томаша Амарала?

— Совместное решение клуба и Томаша.

— Какие причины?

— Это останется внутри клуба. Томаш сегодня попрощался с командой. Решение принято некоторое время назад, сегодня объявили. Благодарны Амаралу за работу, которую он провел. Говорим не ради вежливости, формальности. Он не только сделал несколько успешных трансферов — Угальде, Барко, провел также системную работу. Спасибо за весь объем работы. Но в то же время клуб не в полной мере доволен результатами летнего трансферного окна.

— Почему это произошло сейчас?

— Решение принято, время двигаться дальше пришло. Уверен, Амарал поможет своему будущему клубу. Хотелось бы выстраивать клуб в условиях стабильности, структурно. Но получилось так, как получилось.

Томаш Амарал. «Спартак» объявил об отставке Амарала. Португалец проработал спортивным директором меньше года

— Амарал этим летом привез шесть игроков. Нет опасений, что новый спортивный директор начнет чистку?

— Не знаю, что будет. У нас есть стратегия, которой мы придерживаемся. Она основана на наигрывании молодых футболистов, на приглашении зарубежных игроков, чтобы усиливать команду. Новый спортивный директор будет также исходить из этого. Жизнь покажет, какие будут решения.

— Был ли проведен аудит работы Томаша Амарала по трансферу Жозе?

— Если вы имеете в виду финансовые аспекты, они по всем сделкам контролируются клубом. Кто из футболистов как играет, время покажет.

— Кто проводил аудит?

— Этим занималась наша финансовая служба. Мы контролируем все наши выплаты.

Томаш Амарал.
Фото ФК «Спартак»

Уход Амарала не влияет на будущее Станковича

— Кто станет новым спортивным директором «Спартака»?

— У нас есть кандидаты на пост спортивного директора, работаем над этим. Иностранец или русский? Мы сообщим. Время? Когда решение будет принято, мы с вами поделимся.

— Стало ли причиной увольнения, что переговоры с российскими футболистами вел агент Павел Андреев?

— Это неправда. Не подтверждаю эти слухи. Были игроки, у которых агент Павел Андреев, и он принимал участие в переговорах с Амаралом.

— Что с будущим Деяна Станковича?

— Уход Амарала никак не влияет на тренера. Всем клубом поддерживаем Деяна. Будем делать все возможное, чтобы помогать ему добиваться успехов.

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— Кто теперь будет отвечать за Деяна Станковича?

— В любом случая я буду отвечать за все, что происходит в клубе. В «Спартак» обязательно будет приглашен спортивный директор, выстроим работу.

— Что будет с руководителем селекционного отдела?

— Жоаким Пинту остается в клубе. Мы продолжаем с ним работу. Не рассматриваем его в качестве нового спортивного директора.

— В «Спартаке» в последнее время много изменений среди руководителей. Когда уже клуб примет окончательную структуру?

— Хотелось бы без чехарды. «Спартак» — это клуб, где каждый день существует огромное давление. Ни один шаг не оказывается без внимания.

Удаление игрока «Спартака» Руслана Литвинова в матче с ЦСКА.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Решение КДК по Литвинову нелогичное и несправедливое

— Уход Амарала выглядит как изгнание.

— Это не так. Совместное решение. Мы договорились, что пришло время двигаться дальше.

— Доволен ли клуб вашей работой?

— Время покажет.

— Вы не допускаете вариант своей возможной отставки?

— Это «Спартак».

Массовая драка в&nbsp;матче 14-го тура РПЛ ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo; (0:2). КДК раздал наказания за драку в дерби. Роша дисквалифицирован на три матча, Литвинов — на два

— Как оцените решение КДК по Руслану Литвинову?

— Я считаю, что решение нелогичное, несправедливое. Для меня непонятное. Если смотреть целиком, было большое количество участников эпизода. Было нарушение на Барко, потом на Угальде. Дальше игроки начали эмоционально себя проявлять. Если смотреть видео, видно, что Руслан уворачивался от удара, пытался избежать контакта с рукой. Не очень понимаю, почему наказание одинаковое.

— Получается ЦСКА переигрывает «Спартак» в апелляционных органах. Это проблемы юристов «Спартака»?

— Не сравниваю нас с ЦСКА. Вижу нелогичность решений. В прошлых сезонах на шесть матчей дисквалифицировали нашего футболиста.

ФК Спартак (Москва)
Олег Малышев
Томаш Амарал
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