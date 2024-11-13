Абаев считает, что «Краснодар» и «Локомотив» лучшие команды первого круга РПЛ

Бывший вратарь «Локомотива» Илья Абаев назвал лучшие команды после первой круга РПЛ.

«Лучшие команды первого круга РПЛ? «Краснодар». И понравился, как выглядел «Локомотив», — заявил Абаев «РБ Спорт».

По результатам первых 15 туров РПЛ «Краснодар» занимает лидирующую позицию с 37 очками. «Локомотив» находится на третьем месте, имея в активе 34 очка.