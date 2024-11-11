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Сегодня, 15:00

«Игроки «Зенита», посмотрите в свои ведомости! Вы не выглядите чемпионами!» Орлов — о золотой гонке и Дзюбе

Геннадию Орлову не понравилась игра «Зенита» в Грозном
Виталий Айрапетов
Корреспондент
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Игроки «Зенита» Матео Кассьерра и Лусиано Гонду в матче РПЛ против «Ахмата» 10 ноября 2024 года
Игроки «Зенита» Матео Кассьерра и Лусиано Гонду в матче РПЛ против «Ахмата» 10 ноября 2024 года.
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
Известный комментатор Геннадий Орлов — о чемпионской гонке в РПЛ.

Не многовато ли ошибок у Караваева?

— «Зенит» победил в Грозном, но к качеству игры питерской команды, конечно, возникают вопросы. Да, сине-бело-голубые сейчас не могут рассчитывать на двух своих лучших футболистов — Вендела и Глушенкова. Но остальные-то что? Ведь в чем был силен «Зенит»? Он контролировал мяч в центре поля. Бразильцы отличались от многих соперников высоким процентом точных передач, культурой игры. Но сейчас мы этого не видим.

Какой брак у Клаудиньо! Даже не большой, а огромный! И это касается почти всех. Сколько ошибок... Не могли выйти в атаку, сразу же какие-то обрезы. Одна-две передачи, и потеря. То есть сейчас «Зенит» явно не похож на чемпионскую команду. Не чемпионская игра!

По матчу с «Ахматом» можно выделить разве что Лусиано (удачный трансфер) и Кассьерру, который забил решающий гол, подкараулил свой момент.

&laquo;Зенит&raquo; обыграл &laquo;Ахмат&raquo; со&nbsp;счетом 2:1 в&nbsp;матче РПЛ. 10&nbsp;ноября 2024 года. Тяжелый матч для «Зенита» в Грозном. У Кассьерры гол плюс пас, «Ахмат» чуть не вырвал ничью

А как сыграл Караваев в эпизоде с голом хозяев? Поразительно... Даже комментировать сложно. Как ты можешь позволить Садулаеву так легко себя обыграть? Караваев же неправильно располагался. Крайний защитник должен находиться вполоборота к сопернику, тогда никто между ногами мяч не прокинет! И потом: если от тебя уже так легко убегают, ты уж хватай его обеими руками, борись, не позволь прострелить! А Караваев просто голову опустил и обреченно поплелся назад... Не многовато ли ошибок со стороны Вячеслава? Ведь все мы помним, какой неаккуратный пас головой он отдал Латышонку в матче с прямым конкурентом «Краснодаром», и Кордоба его за это наказал. Ну как так?! Караваев несколько раз становился чемпионом страны, брал Кубок, но не растет, в мастерстве не прибавляет. Не лидер. Ну почему бы тогда справа не выпускать Эраковича? Он же может играть на этой позиции. Нужны бойцы в таких матчах, чтобы биться за очки.

А тот же Клаудиньо — не такой. Маленький, щупленький, не слишком эффективно ведет единоборства. Я бы вообще хотел обратиться сейчас к игрокам «Зенита». Ребята, у вас такие контракты, раза в два больше, чем у «Рубина». Но вы видели, как казанцы провели свою встречу с «Краснодаром»? С какой страстью, с какой самоотдачей! Почему же вы играете без души? Отрезками взрываетесь, но этого мало. Вы не выглядите чемпионами! Надо просыпаться. Я все никак не могу понять природу ошибки Караваева... Саша Анюков работает в тренерском штабе, в прошлом прекрасный правый защитник. Неужели нельзя донести до своего подопечного, как нужно действовать в таких ситуациях?

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо
Полузащитник «Зенита» Клаудиньо.
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

Клаудиньо, пора проснуться

— В Грозном удача где-то улыбнулась питерцам. Адамов забил, а у него был еще один момент. И это у правого защитника?! Почему никто не закрывал зону? А вспомните эпизод в самой концовке, когда мяч угодил в штангу. Каждый раз так везти не будет.

С такими ошибками сложно претендовать на титул. Сочувствую руководству клуба. Оно делает все для того, чтобы команда играла на должном уровне, а она не играет!

Александр Соболев. «Краснодар» был лучше. Вендел и Клаудиньо не убедили. Зачем выпускать Соболева?» Орлов — о поражении «Зенита»

Cоболев вышел на замену и, кстати, обедни не испортил. Старался, боролся, выиграл несколько важных единоборств. Был у него, правда, один эпизод, когда он бил с острого угла. Мог, конечно, исполнить лучше. Можно же было сыграть похитрее, покатить вдоль ворот на Педро. В общем, Соболев уже играет полезнее, но нужно работать и на статистику — «гол плюс пас».

Что происходит с Клаудиньо? Я уже как-то вам говорил: он себя запустил, потерялся... Но это же зависит от самого футболиста. Парень, посмотри на ведомость. Сколько ты получаешь! Не пора бы прибавить? А ты все время порешь и порешь с передачами... А куда ты бьешь? Вот так с ним надо разговаривать. Его же брали как звезду. Но звезда поблекла. Прежде всего сами футболисты должны изменить отношение к тренировочному процессу, к играм. Им надо встряхнуться. А то смотрятся академиками. И почему они так по-разному проводят домашние встречи и гостевые? Лидер должен ровно идти по всей дистанции.

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов
Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

У Сперцяна была опасная игра. Нужно похвалить Рахимова

— «Рубин» дал настоящий бой «Краснодару». Команда Мусаева на победу в Казани не наиграла. Реализуй Даку пенальти, все могло сложиться совсем по-другому. Здесь «быки» должны поблагодарить своего голкипера Агкацева. Ну и я, честно говоря, предчувствовал, что Даку не забьет. По телекартинке было видно, что он очень волновался.

Полузащитник &laquo;Краснодара&raquo; Эдуард Сперцян и&nbsp;полузащитник &laquo;Локомотива&raquo; Алексей Батраков. «Краснодар» и Батраков поразили в первом круге больше всех. А «Локо» заслужил приз зрительских симпатий

Нужно похвалить Рашида Рахимова. Как здорово он подготовил свою команду к этому матчу! Это была лучшая игра казанцев в нынешнем сезоне! При этом после пропущенного мяча «Краснодар» здорово добавил, во втором тайме выглядел интересно.

Южане считают, что Карасев и ВАР ошибочно отменили второй гол? Не соглашусь. Со стороны Сперцяна была опасная игра. Это накладка. Шипами врезался в ногу соперника. Просто судьи сразу не разобрались, но потом приняли верное решение.

«Спартак» крупно победил «Акрон», провел качественный матч. Хотя счет меня не сильно удивил. Команде Тедеева не даются игры против лидеров. Зато тольяттинцы хорошо играют с конкурентами, набирают очки, показывают комбинационный футбол. Молодцы.

Станкович нашел оптимальное сочетание впереди. Начали работать связи, Угальде забивает. Но все-таки крупная победа над «Акроном» — не слишком показательна. Вспоминаю дерби с «Локо». Железнодорожники явно превзошли красно-белых в скорости. Это проблема. Команда Галактионова, конечно, впечатляет. Как по-взрослому играет Батраков! Так уверенно реализовать оба пенальти во встрече с «Факелом» дорогого стоит.

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба
Нападающий «Акрона» Артем Дзюба.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Зачем вызывать Дзюбу на игру с Брунеем? Вот в отборе он бы пригодился

— Желание Дзюбы сыграть за сборную? Все решает главный тренер. Но вообще, зачем вызывать Артема на товарищескую игру с Брунеем? Если бы мы участвовали в отборочном цикле, считаю, Дзюбу следовало бы пригласить в национальную команду. Почему нет? Он неплохо смотрится в этом сезоне. Вполне мог бы претендовать на место в национальной команде. Но, повторюсь, только если речь идет о статусном матче, в котором многое решается.

Нападающий &laquo;Акрона&raquo; Артем Дзюба снова хочет сыграть за&nbsp;сборную России под руководством Валерия Карпина. Дзюба неудачно попросился в сборную России. Давайте на матч с Брунеем пригласим Кержакова!

С другой стороны, не до конца понимаю, почему сейчас в итоговый состав попал Чалов. Он разве лучше Дзюбы выступает? Сколько забил в Греции? Всего один... Есть некоторые несостыковки. Я понимаю, когда вызывают Миранчука или Головина. Но Чалов ничего не показывает в ПАОК.

У Дзюбы есть характер. Харизма. Этого у него не отнять. Считаю, он хорошо влияет на своих одноклубников, передает им свой опыт. Так что он бы попал в состав сборной, если бы сейчас отбирались на Евро или ЧМ. Дзюба по-прежнему полезен.

Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
Геннадий Орлов
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 11 4 0 32-7 37
2
 Зенит 15 11 3 1 33-7 36
3
 Локомотив 15 11 1 3 30-18 34
4
 Динамо 15 9 3 3 31-17 30
5
 Спартак 15 8 4 3 25-12 28
6
 ЦСКА 15 8 3 4 24-10 27
7
 Рубин 15 5 4 6 17-22 19
8
 Ростов 15 4 5 6 20-26 17
9
 Акрон 15 4 4 7 19-30 16
10
 Пари НН 15 4 3 8 15-27 15
11
 Динамо Мх 15 3 6 6 9-14 15
12
 Кр. Советов 15 3 3 9 13-23 12
13
 Химки 15 2 6 7 16-28 12
14
 Факел 15 2 6 7 10-23 12
15
 Ахмат 15 1 6 8 13-29 9
16
 Оренбург 15 1 5 9 16-30 8
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Рубин – Акрон
 - : -
23.11 12:00
Оренбург – Зенит
 - : -
23.11 14:15
ЦСКА – Ростов
 - : -
23.11 16:30
Химки – Краснодар
 - : -
23.11 18:00
Спартак – Локомотив
 - : -
24.11 14:00
Кр. Советов – Ахмат
 - : -
24.11 16:30
Факел – Динамо
 - : -
24.11 19:00
Пари НН – Динамо Мх
 - : -
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Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 8
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
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Бителло

Динамо

 6
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 6 1 0
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

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 11 1 3
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