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Сегодня, 09:20

Орещук назвал самых ярких футболистов первого круга РПЛ

Камила Абдурахманова
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Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук прокомментировал итоги первого круга РПЛ.

«Батраков, Сперцян и Кордоба — это футболисты, которые сейчас лидеры в нашем чемпионате. Разочарование? Нет таких, наверное. Может, Бакаев. Все-таки, перейдя из «Зенита» в «Химки», ты должен быть лидером, тащить команду. А так, по факту, только в одной игре себя показал здорово — с «Локомотивом». Наверное, «Химки» постоянно ждут от него таких матчей», — сказал Орещук «РБ Спорт».

Игрок «Краснодара» Джон Кордоба в 11 матчах чемпионата забил 8 голов и отдал 5 голевых передач. Полузащитник «быков» Эдуард Сперцян в 15 играх отличился 6 раз и сделал 3 результативные передачи. Хавбек «Локомотива» Алексей Батраков в 14 матчах забил 10 голов и 6 раз ассистировал партнерам. Полузащитник «Химок» Зелимхан Бакаев в 12 матчах РПЛ забил 3 гола.

Источник: «РБ Спорт»
Алексей Батраков
Джон Кордоба
Зелимхан Бакаев
Роман Орещук
Эдуард Сперцян
РПЛ
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 11 4 0 32-7 37
2
 Зенит 15 11 3 1 33-7 36
3
 Локомотив 15 11 1 3 30-18 34
4
 Динамо 15 9 3 3 31-17 30
5
 Спартак 15 8 4 3 25-12 28
6
 ЦСКА 15 8 3 4 24-10 27
7
 Рубин 15 5 4 6 17-22 19
8
 Ростов 15 4 5 6 20-26 17
9
 Акрон 15 4 4 7 19-30 16
10
 Пари НН 15 4 3 8 15-27 15
11
 Динамо Мх 15 3 6 6 9-14 15
12
 Кр. Советов 15 3 3 9 13-23 12
13
 Химки 15 2 6 7 16-28 12
14
 Факел 15 2 6 7 10-23 12
15
 Ахмат 15 1 6 8 13-29 9
16
 Оренбург 15 1 5 9 16-30 8
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30 тур
22.11 19:00
Рубин – Акрон
 - : -
23.11 12:00
Оренбург – Зенит
 - : -
23.11 14:15
ЦСКА – Ростов
 - : -
23.11 16:30
Химки – Краснодар
 - : -
23.11 18:00
Спартак – Локомотив
 - : -
24.11 14:00
Кр. Советов – Ахмат
 - : -
24.11 16:30
Факел – Динамо
 - : -
24.11 19:00
Пари НН – Динамо Мх
 - : -
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ЖК
Г
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 8
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Бителло

Бителло

Динамо

 6
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 6 1 0
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 13 1 5
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 11 1 3
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