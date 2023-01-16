«Черная дыра» «Химок»: начало конца или попытка выжить? Колонка Казакова
Мнение
У Иосифа Бродского, кажется, есть стихотворения на любой случай из жизни. Писал о футболе, о «Химках» — иносказательно, конечно:
Сначала в бездну свалился стул,
потом — упала кровать,
потом — мой стол. Я его столкнул
сам. Не хочу скрывать.
Потом — учебник «Родная речь»,
фото, где вся моя семья.
Потом четыре стены и печь.
Остались пальто и я.
Прощай, дорогая. Сними кольцо,
выпиши вестник мод.
И можешь плюнуть тому в лицо,
кто место мое займет.
Такого исхода, причем всех — руководителей, менеджеров, тренеров, игроков, — в РПЛ не было еще никогда. В массовом порядке покидали команды футболисты, случалась тренерская чехарда, но чтобы так, как сейчас в ближайшем Подмосковье...
Вначале «Химки» вызывали удивление. Потом недоумение. Затем насмешку. Теперь — апатию.
С рядом людей в свое время заключили контракты, превышающие нынешние финансовые возможности клуба. Такие, что другие, более бережливые коллективы РПЛ, приценивались и понимали, что 3,5-4,5 миллиона рублей в месяц — это выше рынка. Тем более когда речь идет не о звездных и не о перспективных. Удивительный размах, особенно если вспомнить, какие суммы фигурировали в качестве компенсации за увольнение Николаю Писареву и членам его штаба.
Кому-то удалось уйти и найти новое место работы. Кто-то ищет сейчас. Кто-то ждет.
Сергей Юран предполагает, что, вылетев в ФНЛ, «Химки» прекратят существование как профессиональный клуб. Есть иная, оптимистично бодрая версия: сейчас красно-черные избавятся от всех высокооплачиваемых исполнителей, летом наберут молодежь — и уже с ней станут вновь штурмовать высоту. Возможно, кого-то к этому выводу подталкивает назначение Рината Билялетдинова. Но это если не знать, что экс-главный «Рубина» последнее время трудился тренером в сложной подмосковной конструкции команд из Химок и Долгопрудного.
Юрана в октябре звали назад — после отставки Писарева, когда на смену уже пришел Спартак Гогниев. Сергей Николаевич дал понять, что при нынешнем руководстве к камбэку не готов — очевидно, что речь о Туфане Садыгове, уволившем бывшего форварда сборной России после размолвки в самом начале сезона-2022/23.
Ранее в том же духе высказывался Игорь Черевченко — при всех различиях с Юраном общая позиция двух специалистов выглядит достаточно убедительно для других крепких тренеров...
Пока на ум приходит не ассоциация, а сопоставление. «Кубань» — когда клуб держался на неоднозначном взаимодействии края с бизнесменом Олегом Мкртчаном. Лет десять назад у краснодарцев имелись амбиции, частные инвестиции, приобретение возрастных звезд — отметился краткосрочным контрактом даже Андрей Аршавин.
Потом с финансированием стало хуже. Потом совсем плохо. Потом «Кубань» прекратила существование, накопив огромные долги. Настолько, что даже сотрудникам приходилось выбивать зарплату с помощью судебных приставов.
Ждет ли «Химки» такая же судьба?
Честно говоря, пока даже спросить не у кого.
* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2