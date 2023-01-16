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«Черная дыра» «Химок»: начало конца или попытка выжить? Колонка Казакова

Илья Казаков
Колумнист
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Футболисты «Химок».
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Спартак Гогниев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Авторская колонка известного телекомментатора, пресс-атташе сборной России в 2005-2015 годах — о тяжелой ситуации в подмосковном клубе.

Мнение

У Иосифа Бродского, кажется, есть стихотворения на любой случай из жизни. Писал о футболе, о «Химках» — иносказательно, конечно:

Сначала в бездну свалился стул,
потом — упала кровать,
потом — мой стол. Я его столкнул
сам. Не хочу скрывать.
Потом — учебник «Родная речь»,
фото, где вся моя семья.
Потом четыре стены и печь.
Остались пальто и я.
Прощай, дорогая. Сними кольцо,
выпиши вестник мод.
И можешь плюнуть тому в лицо,
кто место мое займет.

Такого исхода, причем всех — руководителей, менеджеров, тренеров, игроков, — в РПЛ не было еще никогда. В массовом порядке покидали команды футболисты, случалась тренерская чехарда, но чтобы так, как сейчас в ближайшем Подмосковье...

Вначале «Химки» вызывали удивление. Потом недоумение. Затем насмешку. Теперь — апатию.

С рядом людей в свое время заключили контракты, превышающие нынешние финансовые возможности клуба. Такие, что другие, более бережливые коллективы РПЛ, приценивались и понимали, что 3,5-4,5 миллиона рублей в месяц — это выше рынка. Тем более когда речь идет не о звездных и не о перспективных. Удивительный размах, особенно если вспомнить, какие суммы фигурировали в качестве компенсации за увольнение Николаю Писареву и членам его штаба.

Сергей Юран. «Похоже, «Химки» выбрали путь в никуда. Зато один игрок стал чаще выходить на поле». Интервью Юрана

Кому-то удалось уйти и найти новое место работы. Кто-то ищет сейчас. Кто-то ждет.

Сергей Юран предполагает, что, вылетев в ФНЛ, «Химки» прекратят существование как профессиональный клуб. Есть иная, оптимистично бодрая версия: сейчас красно-черные избавятся от всех высокооплачиваемых исполнителей, летом наберут молодежь — и уже с ней станут вновь штурмовать высоту. Возможно, кого-то к этому выводу подталкивает назначение Рината Билялетдинова. Но это если не знать, что экс-главный «Рубина» последнее время трудился тренером в сложной подмосковной конструкции команд из Химок и Долгопрудного.

Спартак Гогниев. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Спартак Гогниев.
Федор Успенский, Фото «СЭ»

Юрана в октябре звали назад — после отставки Писарева, когда на смену уже пришел Спартак Гогниев. Сергей Николаевич дал понять, что при нынешнем руководстве к камбэку не готов — очевидно, что речь о Туфане Садыгове, уволившем бывшего форварда сборной России после размолвки в самом начале сезона-2022/23.

Ранее в том же духе высказывался Игорь Черевченко — при всех различиях с Юраном общая позиция двух специалистов выглядит достаточно убедительно для других крепких тренеров...

Илья Кухарчук. «Вся Россия не поняла, почему «Химки» расстались с Юраном». Кухарчук объяснил свой уход из клуба

Пока на ум приходит не ассоциация, а сопоставление. «Кубань» — когда клуб держался на неоднозначном взаимодействии края с бизнесменом Олегом Мкртчаном. Лет десять назад у краснодарцев имелись амбиции, частные инвестиции, приобретение возрастных звезд — отметился краткосрочным контрактом даже Андрей Аршавин.

Потом с финансированием стало хуже. Потом совсем плохо. Потом «Кубань» прекратила существование, накопив огромные долги. Настолько, что даже сотрудникам приходилось выбивать зарплату с помощью судебных приставов.

Ждет ли «Химки» такая же судьба?

Честно говоря, пока даже спросить не у кого.

* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Футбол
РПЛ
ФК Химки
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 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
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11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
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