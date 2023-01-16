«Черная дыра» «Химок»: начало конца или попытка выжить? Колонка Казакова

Авторская колонка известного телекомментатора, пресс-атташе сборной России в 2005-2015 годах — о тяжелой ситуации в подмосковном клубе.

Мнение

У Иосифа Бродского, кажется, есть стихотворения на любой случай из жизни. Писал о футболе, о «Химках» — иносказательно, конечно:

Сначала в бездну свалился стул,

потом — упала кровать,

потом — мой стол. Я его столкнул

сам. Не хочу скрывать.

Потом — учебник «Родная речь»,

фото, где вся моя семья.

Потом четыре стены и печь.

Остались пальто и я.

Прощай, дорогая. Сними кольцо,

выпиши вестник мод.

И можешь плюнуть тому в лицо,

кто место мое займет.

Такого исхода, причем всех — руководителей, менеджеров, тренеров, игроков, — в РПЛ не было еще никогда. В массовом порядке покидали команды футболисты, случалась тренерская чехарда, но чтобы так, как сейчас в ближайшем Подмосковье...

Вначале «Химки» вызывали удивление. Потом недоумение. Затем насмешку. Теперь — апатию.

С рядом людей в свое время заключили контракты, превышающие нынешние финансовые возможности клуба. Такие, что другие, более бережливые коллективы РПЛ, приценивались и понимали, что 3,5-4,5 миллиона рублей в месяц — это выше рынка. Тем более когда речь идет не о звездных и не о перспективных. Удивительный размах, особенно если вспомнить, какие суммы фигурировали в качестве компенсации за увольнение Николаю Писареву и членам его штаба.

Кому-то удалось уйти и найти новое место работы. Кто-то ищет сейчас. Кто-то ждет.

Сергей Юран предполагает, что, вылетев в ФНЛ, «Химки» прекратят существование как профессиональный клуб. Есть иная, оптимистично бодрая версия: сейчас красно-черные избавятся от всех высокооплачиваемых исполнителей, летом наберут молодежь — и уже с ней станут вновь штурмовать высоту. Возможно, кого-то к этому выводу подталкивает назначение Рината Билялетдинова. Но это если не знать, что экс-главный «Рубина» последнее время трудился тренером в сложной подмосковной конструкции команд из Химок и Долгопрудного.

Спартак Гогниев. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Юрана в октябре звали назад — после отставки Писарева, когда на смену уже пришел Спартак Гогниев. Сергей Николаевич дал понять, что при нынешнем руководстве к камбэку не готов — очевидно, что речь о Туфане Садыгове, уволившем бывшего форварда сборной России после размолвки в самом начале сезона-2022/23.

Ранее в том же духе высказывался Игорь Черевченко — при всех различиях с Юраном общая позиция двух специалистов выглядит достаточно убедительно для других крепких тренеров...

Пока на ум приходит не ассоциация, а сопоставление. «Кубань» — когда клуб держался на неоднозначном взаимодействии края с бизнесменом Олегом Мкртчаном. Лет десять назад у краснодарцев имелись амбиции, частные инвестиции, приобретение возрастных звезд — отметился краткосрочным контрактом даже Андрей Аршавин.

Потом с финансированием стало хуже. Потом совсем плохо. Потом «Кубань» прекратила существование, накопив огромные долги. Настолько, что даже сотрудникам приходилось выбивать зарплату с помощью судебных приставов.

Ждет ли «Химки» такая же судьба?

Честно говоря, пока даже спросить не у кого.

* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.