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Сегодня, 13:01

«Ювентус» интересуется защитником «Ростова» Хаджикадуничем

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Деннис Хаджикадунич.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Защитник «Ростова» Деннис Хаджикадунич может продолжить карьеру в «Ювентусе», сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, 24-летний защитник не вернется в Россию после окончании аренды в «Мальме», воспользовавшись правилом ФИФА, позволяющим приостанавливать контракты. Его контракт с «Ростовом» заканчивается в июне 2023 года.

Одним из претендентов на боснийца является «Ювентус». Сообщается, что итальянский клуб может взять футболиста в аренду на полгода.

В нынешнем сезоне Хаджикадунич провел за «Мальме» 12 матчей и не отметился результативными действиями.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/yuventus-interesuetsya-zashhitnikom-rostova-hadzhikadunichem/

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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
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