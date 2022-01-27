«Крикнул Романцеву: «Мы сделали их!» Помните зарубы «Спартака» и киевского «Динамо» на Кубке Содружества?

Дикий ляп Нигматуллина, бомбардирская гонка Шевченко и Тихонова, эмоции Юрана, Хацкевич-Белькевич, шедевр Сычева. «СЭ» — о драматичных финалах Кубка Содружества с участием московского «Спартака» и киевского «Динамо».

«Дай бог Нигматуллину крепкого здоровья!»

«Спартак» (Москва) — «Динамо» (Киев) — 2:3 (1:0)

Голы: Титов, 26 (1:0). Белькевич, 49 (1:1). Шевченко, 51 — с пенальти (1:2). Тихонов, 81 — c пенальти (2:2). Белькевич, 85 (2:3).

«Спартак»: Нигматуллин, Хлестов, Ананко, Ромащенко, Евсеев (Дуюн, 46), Мелешин (Деменко, 64), Аленичев, Бахарев (Кечинов, 52), Титов, Цымбаларь, Тихонов.

«Динамо»: Шовковский, Лужный, Головко, Беженар, Дмитрулин, Хацкевич, Ващук, Калитвинцев, Белькевич, Ребров, Шевченко.

Впервые в финале Кубка Содружества представители двух разных футбольных философий схлестнулись 3 февраля 1997 года.

Накануне матча вратарь киевлян Александр Шовковский заявил: он не видит в этом противостоянии никакого политического подтекста.

— Наши поединки по-прежнему принципиальны. И хотя в чемпионате СССР почти никто из нас со «Спартаком» сыграть не успел, мы помним и знаем, насколько серьезным было отношение к этим матчам. И болельщики это помнят. Но нынешний интерес все-таки больше спортивный. Никаких других причин стремиться к победе нет. Как иллюстрация к сказанному: когда «Спартак» играл в Лиге чемпионов, я переживал и радовался за них как настоящий болельщик.

— Раньше подобное невозможно было представить.

— Времена меняются, меняемся и мы. У нас со спартаковцами один хлеб. И вырывать его с кровью мы не собираемся.

Та игра прежде всего запомнилась серьезной ошибкой Руслана Нигматуллина. В начале второго тайма у Белькевича не получился удар со средней дистанции. Мяч спокойно катился к голкиперу красно-белых, однако неожиданно скользнул у него по руке и, ко всеобщему изумлению, влетел в сетку.

— В карьере каждого вратаря подобные казусы бывают — чистое невезение, — защищал вратаря после матча Валентин Белькевич. — Мы, полевые игроки, порой не менее обидные промахи допускаем. У меня до забитого гола прекрасный момент был, но, выйдя один на один, в ворота попасть не смог.

— Кстати, я даже не видел наш первый гол, — признался потом Сергей Ребров. — Смотрю — удар у Белькевича не получился, и побежал к своим воротам.

— Потом в раздевалке после матча шутили между собой: «Дай бог Нигматуллину крепкого здоровья!» — улыбался Александр Хацкевич.

Так счет стал равным — 1:1. Спартаковцы отличились еще до перерыва. Тихонов завладел мячом в центре поля и отдал пас Мелешину, находившемуся на месте правого инсайда. В этот момент по краю совершил рывок Аленичев. Мелешин перевел мяч ему. Прострел — и Титов, резко пригнувшись и почти стелясь по полю, головой переправил низко летевший мяч в ворота — 1:0.

Белькевич сделал серьезную заявку на звание лучшего игрока финала спустя две минуты после казуса Нигматуллина — Хлестов сфолил на нем в своей штрафной. Шевченко четко реализовал пенальти, забив свой шестой гол на турнире.

Киевляне перехватили инициативу и могли уходить в отрыв. Шевченко вывели на ударную позицию, но на этот раз здорово сыграл Нигматуллин.

«Спартак» отыгрался благодаря активности Тихонова, который весь матч вел дуэль с Лужным. В одном из эпизодов хавбеку удалось пробросить мяч мимо защитника. Но тут на него налетел Ребров. Арбитр усмотрел фол и указал на «точку». Сам же пострадавший переиграл Шовковского, попутно сравнявшись в бомбардирской гонке с Шевченко.

Дело шло к дополнительному времени. И тут киевляне провели решающую атаку. Очередной рейд по флангу Лужного, навес, Шевченко выиграл верховую борьбу у Хлестова, Нигматуллин, распластавшись, дотянулся до мяча, но к отскоку, опередив Хлестова, первым успел Белькевич. 3:2 в пользу команды из столицы Украины. Это был первый трофей, выигранный Валерием Лобановским после возвращения в киевское «Динамо».

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«В России нет защитников высокого класса»

«На прощание динамовцы и спартаковцы, будто на зло скептикам, вместе позировали в центре манежа для группового фото. Никто не вспоминал про проблемы в российско-украинских отношениях. А московские зрители, которые в прежние времена подняли бы оглушительный свист, на этот раз вежливо аплодировали гостям. «Если ты не смог победить соперника, обними его», — эту английскую поговорку мудрый Николай Петрович Старостин сказал Валерию Лобановскому после поражения «Спартака» от киевлян в 1975 году», — писал корреспондент «СЭ».

Олег Романцев и Валерий Лобановский. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Атмосфера взаимного уважения царила и во время послематчевой пресс-конференции главных тренеров.

— Победа, конечно, желанна, но мы не настраивали игроков на ее достижение любой ценой, — подчеркнул Валерий Лобановский . — Напротив, напомнили им, что в «Спартаке» играют достойные футболисты, и призвали вести себя по-джентльменски. Я вообще не припомню, чтобы в матчах наших команд когда-либо были эксцессы. Мне понравился ответ журналистам Заммера, заметившего, что ценит те команды, которые имеют свое лицо и способны при этом немного менять его в зависимости от ситуации. «Спартак» на протяжении многих лет свое лицо имеет. В этом клубе существует преемственность.

Олег Романцев в свою очередь обозначил одну из главных проблем российского футбола:

— «Спартак» мог сыграть интереснее в комбинационном плане. К сожалению, ведущие игроки после прошлогоднего фурора не смогли форсировать форму. Именно они не проявили себя в ходе турнира.

— Чем объяснить неуверенную игру защитной линии «Спартака» и как вы собираетесь решать проблему обороны?

— Дело в том, что в России уже несколько лет нет защитников высокого класса. Мы ведем поиск игроков. В частности, пригласили в команду Ромащенко и Деменко. Но им нужно время, чтобы вписаться в спартаковскую игру. Вместе с тем команда и в прошлом сезоне забивала много, но и пропускала немало. Думаю, что еще долго российские команды, в том числе «Спартак», будут испытывать проблемы в обороне.

Андрей Тихонов напрямую связал поражение красно-белых с нелепым голом, пропущенным Нигматуллиным:

— Пожалуй, есть неудовлетворенность. «Спартак» привык побеждать. И поражение всегда воспринимается нами болезненно, — признался лучший футболист России-1996.

— Стоит ли расстраиваться? «Спартак» ведь уступил в равной игре.

— Если бы не нелепый гол в наши ворота, все могло сложиться по-другому. Жаль, что все так вышло.

— В этой игре вам не удалось как следует себя проявить. Тяжело было сражаться на фланге с Олегом Лужным?

— У него такая манера игры: руками прихватывать, зацепить. Где уж тут нападающему показать свои лучшие качества...

А вот Андрей Шевченко заявил, что киевляне взяли верх над москвичами точно не благодаря спартаковскому вратарю:

— Что предопределило нашу победу? Во всяком случае, не нелепый мяч, пропущенный Нигматуллиным. Просто после перерыва мы значительно прибавили и были сильнее спартаковцев практически во всех компонентах игры. Оборона москвичей не произвела на меня впечатления. Мы могли забить больше трех голов. В прошлогоднем финале победа далась нам труднее. Лично мне «Алания» понравилась больше, чем «Спартак».

— Насколько принципиален был для вас этот матч?

— Не менее принципиален, чем для киевлян времен 80-х годов. Я же динамовец, что называется, с пеленок. Помню, как в 1989 году мальчишкой подавал мячи на Республиканском стадионе, когда «Спартак» выиграл у «Динамо» — 4:1. Как же я тогда переживал!

«Руслану стоит обратиться к психотерапевту»

Отчасти с ошибкой Нигматуллина было связано решение «Спартака» включить в тренерский штаб команды перед стартом нового сезона специалиста по вратарям Юрия Дарвина. Интересна его оценка уровня голкиперов москвичей, которую он дал в интервью «СЭ» в начале марта 1997 года.

— Расскажите о сильных и слабых сторонах спартаковских голкиперов.

— Нигматуллину важно в первую очередь поправить психическое состояние.

— Вы хотели сказать — психологическое?

— Нет, именно психическое.

— Но это уже из области медицины.

— Думаю, беседа с психотерапевтом Руслану не помешала бы. Если он наконец станет уравновешенным, хладнокровным, то благодаря своим способностям может вырасти в стоящего вратаря. Реакция, чутье, координация у него есть. Неплохо читает игру.

— А какой у него главный игровой недостаток?

— Проблемы с техникой при бросках за мячом. Не всегда толкается той ногой, какой необходимо, из-за этого теряются секунды. А что такое секунда в футболе? Гол в ворота твоей команды.

— Что скажете о Филимонове?

— Самое первое впечатление — он внимательно ко всему прислушивается. Прогрессирует прямо на глазах. Данные у него отменные — фигура, рост. И морально он готов хорошо. Я как-то спросил у Александра перед товарищеским матчем: «Тебе в каком тайме лучше играть?» А он отвечает: «Мне все равно, я в порядке». Такая уверенность в своих силах обязательно должна присутствовать.

— Не секрет, что Филимонов слабо играет на выходах.

— Будем работать. К сожалению, у него неэластичные мышцы, упражнения на гибкость даются с трудом. Вратарь обязан быть акробатом, для него не должно составлять проблемы, к примеру, головой до колен достать.

1998 год. Футболисты «Спартака» и киевкого «Динамо». Фото «СЭ»

«Если пригласят в сборную России, то самым сильным раздражителем будет Украина»

В 1998 году «Спартак» не смог взять реванш у киевлян. В финале Кубка Содружества москвичи вновь уступили — 0:1.

«Спартак» (Москва) — «Динамо» (Киев) — 0:1 (0:0)

Гол: Каладзе, 46.

«Спартак»: Филимонов, Горлукович (Евсеев, 60), Хлестов, Ширко (Мелешин, 69), Ромащенко (Головской, 50), Ананко, Канищев (Робсон, 62), Аленичев, Титов, Кечинов, Тихонов.

«Динамо»: Шовковский, Герасименко, Беженар, Головко, Михайленко, Дмитрулин, Каладзе, Калитвинцев, Косовский, Шевченко, Гусин.

Дмитрий Аленичев после финального свистка признал — все по делу:

— В первом тайме мы выглядели лучше киевлян, а во втором игра сломалась, практически не удалось создать ни одного опасного момента. Конечно, сказался и быстрый гол, который динамовцы забили в начале второго тайма. После этого мы стали играть несколько авантюрно, за что соперник мог нас еще раз наказать. Неприятно уступать в финале второй год подряд, тем не менее я считаю, что киевляне победили заслуженно. Динамовцы не показали чего-то выдающегося. В зрелищном плане их игра была скучноватой. Козыри же киевлян — строгая игровая дисциплина, отлаженные до мелочей действия в обороне. И в центре они действовали очень уверенно. В чем наши ошибки? Может быть, мы с Титовым мало помогали защитникам и отсюда такие провалы? Не знаю. Ну и опять сказалась наша старая болезнь — слабая реализация моментов, хотим завести мяч в ворота, от этого и страдаем.

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Красно-белые добились своего с третьей попытки — в 1999-м.

«Спартак» (Москва) — «Динамо» (Киев) — 2:1 (0:0)

Голы: Белькевич, 49 (0:1). Мелешин, 62 (1:1). Титов, 88 (2:1).

«Спартак»: Филимонов, Буров, Мор, Евсеев, Булатов, Безродный, Баранов (Мелешин, 54) Титов, Юран, Тихонов, Робсон (Ширко, 55).

«Динамо» (Киев): Шовковский, Радченко, Федоров, Головко, Ващук, Михайленко (Кормильцев, 50), Каладзе, Белькевич, Баланчук, Шевченко, Ребров.

Причем в начале второго тайма вновь возникло ощущение, что на Кубке Содружества Киев так и останется для Романцева неприступной крепостью. Маленький Ребров головой сделал скидку на Белькевича, и белорус тоже головой отправил мяч в сетку ворот Филимонова.

У красно-белых впереди солировал вернувшийся в команду Юран. Только чудо помешало ему сравнять счет. Зато это сделал молодой Мелешин, успевший на добивание после штрафного в исполнении Титова — 1:1.

Москвичи вырвали победу за две минуты до финального свистка. Юран, войдя в штрафную, обманным движением накрутил двух динамовцев, отдал передачу Ширко, удар которого из убойной позиции заблокировали. Однако мяч отскочил к Титову, и лучший футболист России-1998 с левой ноги вколотил его в дальний угол. Долгожданный трофей.

«Болельщики увидели самоотверженные подкаты «чистильщика» Мора, фланговые рейды неутомимого Евсеева, цепкую игру Булатова. И в результате острых моментов у ворот Филимонова было создано совсем не так много, как бывает иной раз у Реброва с Шевченко. Москвичи лишили киевских лидеров пространства, а в атаке не изменили своему фирменному стилю. И можно констатировать, что вчера взял верх именно этот стиль», — резюмировал корреспондент «СЭ».

— Игрой своей команды в финале я, естественно, доволен, — констатировал Романцев. — Что касается отдельных футболистов, то в свою силу сыграл, пожалуй, лишь Титов. Не случайно его признали лучшим игроком турнира.

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— После матча вы так радовались победе, что можно было предположить: «Спартак» как минимум выиграл чемпионат мира, — задали вопрос Сергею Юрану.

— Ну насчет чемпионата мира вы явно преувеличили. Но выигрывать у Киева всегда приятно. Каждый профессиональный футболист испытывает радость от таких побед. К тому же Кубок Содружества — далеко не последний турнир.

— После победного гола Титова вы подбежали к Романцеву и что-то прокричали на радостях. Если не секрет, что?

— Я крикнул: «Мы сделали их!»

— Для вас нет сильнее раздражителя, чем киевское «Динамо»? (Юран выступал за «Динамо» в 1987-1991 годах. — Прим. «СЭ»).

— Есть. Если меня пригласят в сборную России, то самым сильным раздражителем будет сборная Украины.

Футболисты «Спартака» и киевкого «Динамо». Григорий Филиппов, Фото —

«Саша, мы всегда с тобой!»

«Спартак» (Москва) — «Динамо» (Киев) — 3:4 (2:2)

Голы: Цихмейструк, 4 (1:0). Хацкевич, 7 (1:1). Данишевский, 45 (2:1). Пеев, 45+2 (2:2). Белькевич, 63 (2:3). Идахор, 85 (2:4). Сычев, 86 (3:4).

«Спартак»: Левицкий, Ковтун, Стрельцов (Митрески, 68), Кебе, Парфенов, Баранов, Титов, Павленко (Сычев, 51), Цихмейструк (Муканси, 74), Данишевский, Бесчастных.

«Динамо»: Рева, Головко, Ващук, Несмачный, Боднар, Пеев (Кардаш, 76), Гусин, Косовский (Гиоане, 59), Хацкевич (Гавранчич, 89), Белькевич, Идахор (Шацких, 90).

В последний раз «Спартак» и «Динамо» сыграли в финале Кубка Содружества ровно 20 лет назад — 27 января 2002 года, выдав настоящий спектакль!

На тот турнир Александр Филимонов приехал в качестве игрока украинского клуба. Правда, к тому моменту бело-голубые уже подыскивали ему новый клуб.

— В запас россиянин был переведен после серии неудачных матчей в Лиге чемпионов, — объяснял «СЭ» свое решение Валерий Лобановский . — Филимонова потеснил на редкость стабильно игравший в то время и в клубе, и в сборной Украины Виталий Рева. Сегодня же, после выздоровления Шовковского, располагая тремя действительно равноценными вратарями, мы принципиально не делим их на основных и запасных. Иное дело, что сам Филимонов, всерьез претендующий на место в сборной России на предстоящем мировом первенстве, обратился к нам с просьбой подыскать ему новый клуб. С учетом его желания быть на виду у Олега Романцева вариант с другим «Динамо» — московским — казался мне идеальным со всех сторон. При этом на уровне руководства клубов договоренность была достигнута еще до Нового года. Что помешало Филимонову заключить с российской командой личный контракт, мне неизвестно. Но на прошлой неделе он возвратился в Конча-Заспу и приступил к тренировкам. Впрочем, я слышал, что на Кубке Содружества за нашим вратарем будут наблюдать селекционеры лужниковского «Торпедо».

Однако на том турнире Филимонов сыграл всего 30 минут, выйдя на замену в матче с «Шамкиром» (3:0). В финале же остался в запасе.

«Грустный-грустный, он сидел возле динамовской скамейки запасных, время от времени перебрасываясь фразами с Серебренниковым. А прямо напротив вратаря сборной России спартаковские фаны на трибуне развернули плакат: «Саша, мы всегда с тобой!» Но вряд ли Филимонову от этого было легче», — писал корреспондент «СЭ».

Ворота «Спартака» защищал Максим Левицкий, а в нападении зажигалась новая звезда — 18-летний Дмитрий Сычев. До финала молодой форвард забивал в каждом из пяти матчей.

— Не думаю, что он зазнается, — сказал тогда помощник Романцева Вячеслав Грозный . — Это серьезный, целеустремленный мальчишка. При таком отношении к делу Дмитрий может вырасти в форварда национальной сборной.

Валентин Белькевич и Дмитрий Сычев. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Шесть голов Сычева в шести матчах

Сычев убедил Романцева в том, что заслуживает контракта с красно-белыми, вновь отличившись в поединке с киевлянами.

Но обо всем по порядку. Хозяева вышли вперед уже на 4-й минуте. Цихмейструк проделал потрясающий рейд с мячом на полполя и, не входя в штрафную, классным ударом поразил левый от себя угол ворот «Динамо» — 1:0. Парадокс заключался в том, что это был первый и последний гол украинца в том финале.

Ответный мяч киевлян получился чисто белорусским. Белькевич подал угловой — Хацкевич опередил в штрафной Титова — 1:1.

К середине тайма подопечные Лобановского нащупали слабое звено в построениях красно-белых — правы й фланг обороны. Стрельцов совершал позиционные просчеты, а Баранов увлекался смещениями в центр и грешил техническими ошибками.

Однако именно «Спартак» вновь довел свой выпад до логического завершения. Титов оставил не у дел аж троих соперников, ворвался в штрафную и вырезал навес-конфетку на дальнюю штангу на Данишевского — 2:1. И тут же, расслабившись, москвичи пропустили. Будущая легенда «Амкара» Пеев также отличился ударом головой после навеса с правого фланга — 2:2.

С началом второго тайма четко обозначилось игровое преимущество гостей в центре поля, что привело к цепочке весьма опасных моментов у ворот москвичей. То Ковтун в последнюю секунду бросился под удар Белькевича, то Косовский едва не попал в дальний угол.

«Спартак» пока в этом сезоне играет без человека со специализацией опорного полузащитника, — писал корреспондент «СЭ». — Титова, который формально выполняет его обязанности, тянет вперед, Кудряшова, а теперь и Павленко, которые иногда менялись с ним местами, — тоже".

Наибольший вклад в победу «Динамо» внес нигериец Идахор, который какое-то время находился на просмотре в «Спартаке». Сначала он, уже падая в борьбе с Ковтуном и Парфеновым, протолкнул мяч Белькевичу, сделав таким образом голевой пас. Белорус, которому в день финала исполнилось 29 лет, пробил в притирку со штангой. А под занавес встречи Идахор замкнул прострел Несмачного. Вновь не слишком удачно сыграл Ковтун, забывший про африканца на дальней штанге. 4:2.

Последнее слово в матче осталось за вундеркиндом Сычевым. Метров с 12 он, находясь в окружении троих киевлян, изловчился и поразил левую от себя «девятку». Блеск! Однако заключительный штурм «Спартака» ни к чему не привел.

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«Мы сегодня прямо как бразильцы играли, — донеслось из душевой киевлян после игры. — Нам забили сколько могли, мы — сколько захотели».

— Главное, что удалось отыграться за прошлый год, — сказал Хацкевич . — За счет чего победили в финале? Пожалуй, за счет психологии. Ведь это — первый серьезный успех новой команды, которую создает в Киеве Лобановский...

Увидим ли мы еще когда-либо противостояние «Спартака» и киевского «Динамо» не только на Кубке Содружества, но и вообще в любом другом футбольном турнире? Пока, увы, вопрос остается открытым.