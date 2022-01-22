Карпин: «Онопко будет смотреть за ЦСКА»

Тренер сборной России Карпин объяснил, почему не поехал на сбор к ЦСКА. По его словам, это связано с расстоянием.

— Вы были у «Локомотива», но не заехали к ЦСКА. Почему?

— Потому что далековато.

— Планируете к ним приехать?

— Там Виктор Савельевич прибыл. Он будет смотреть и ЦСКА. И в Португалию на «Зенит» собирается на турнир. Так что и до Португалии либо он, либо мы вместе доедем. Посмотрим.

Напомним, ранее стало известно, что Карпин, а также члены тренерского штаба Николай Писарев и Виктор Онопко посетят подготовительные сборы клубов РПЛ.

Во время сборов члены тренерского штаба национальной команды будут следить за подготовкой потенциальных кандидатов в сборную, а также проводить встречи с игроками и тренерами команд РПЛ.

24 марта сборная России в «Лужниках» проведет полуфинальный стыковой матч за право попадания на ЧМ-2022 с командой Польши. Победитель матча 29 марта в финале сыграет с победителем пары Швеция — Чехия.