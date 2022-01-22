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Сегодня, 12:09

Карпин: «Онопко будет смотреть за ЦСКА»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Валерий Карпин и Виктор Онопко.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Тренер сборной России Карпин объяснил, почему не поехал на сбор к ЦСКА. По его словам, это связано с расстоянием.

— Вы были у «Локомотива», но не заехали к ЦСКА. Почему?

— Потому что далековато.

— Планируете к ним приехать?

— Там Виктор Савельевич прибыл. Он будет смотреть и ЦСКА. И в Португалию на «Зенит» собирается на турнир. Так что и до Португалии либо он, либо мы вместе доедем. Посмотрим.

Напомним, ранее стало известно, что Карпин, а также члены тренерского штаба Николай Писарев и Виктор Онопко посетят подготовительные сборы клубов РПЛ.

Во время сборов члены тренерского штаба национальной команды будут следить за подготовкой потенциальных кандидатов в сборную, а также проводить встречи с игроками и тренерами команд РПЛ.

24 марта сборная России в «Лужниках» проведет полуфинальный стыковой матч за право попадания на ЧМ-2022 с командой Польши. Победитель матча 29 марта в финале сыграет с победителем пары Швеция — Чехия.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Манчестер Юнайтед
Вест Хэм

П1

26%

1.94

Обе забьют - да

21%

1.64

X2

12%

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Челси
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Обе забьют - да

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1.95

П1

19%

1.66

Ф2 (+1.0)

16%

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Милан
Ювентус

ТБ 2.0

24%

1.46

1X

23%

1.49

П2

14%

2.75
Валерий Карпин
Сборная России по футболу
ФК ЦСКА (Москва)
1
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