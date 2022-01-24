Эмоции Ваноли, визит Карпина, грусть Жиго. Как «Спартак» работает в ОАЭ

Валерий Карпин. Красно-белые впервые за неделю занятий на дубайском сборе провели частично открытую для СМИ тренировку. Помимо журналистов, ее посетил и главный тренер сборной России

«Доброе утро, ребята», — раздался голос Валерия Карпина, вышедшего из неожиданно подъехавшего «Лексуса». Главный тренер сборной России, прибывший в Дубай, где на сборах находятся три российских клуба, в понедельник посетил утреннюю тренировку «Спартака». Ранее он уже нанес визит «Краснодару», а потом приезжал на матч «Зенита». Теперь же настала очередь красно-белых. Карпин еще до начала занятия пообщался с новым тренером команды Паоло Ваноли, а во время упражнений на «физику» долго разговаривал с координатором «Спартака» Артемом Ребровым.

Первым на территорию стрелкового клуба Джебель-Али прибыл Эсекиэль Понсе. Аргентинец продолжает восстановление после перенесенной в октябре операции на колене. Он работал в созданном прямо у тренировочного поля импровизированном тренажерном зале вместе с тренером по физподготовке Ольгой Смирновой под аккомпанемент латиноамериканской музыки. Хоть какая-то радость для парня, уже долго находящегося вне футбола, — возможность побыть диджеем.

Чуть позже подъехала и вся команда, за исключением оставшихся тренироваться в отеле Павла Маслова, Александра Максименко и Максимилиана Кофрие. Маслов ближе к середине занятия в итоге приехал, но сразу же сел на велотренажер. А вот одного и второго Макси увидеть так и не удалось.

Перед началом тренировки на поле игроки около 20 минут занимались на тренажерах и в зоне кроссфита. За физическую подготовку команды теперь отвечает Джампьеро Ашенци, который долго и подробно объяснял футболистам, как выполнять те или иные упражнения, а также для чего это нужно. Мощнее всех выглядели Квинси Промес и Шамар Николсон. По ощущениям, у них нет ни грамма лишнего веса после отпуска — оба настоящие атлеты.

Промес вообще постоянно подсказывал партнерам или подкалывал их. А в одном из эпизодов помог надеть пояс и обмотаться резинками (в станке для растяжки) молодому Артему Гуце. Словно и нет 12-летней разницы в возрасте и еще большей — в статусе. На сборе все в одной лодке — все равны между собой. К слову, последний новичок «Спартака» — Данил Пруцев — занимался в паре с Виктором Мозесом.

Немного грустным выглядел Самюэль Жиго. Возможно, Саму еще не пришел в себя после болезни, из-за которой пропустил начало сбора. А, возможно, просто грустил из-за скорого расставания со «Спартаком». В понедельник его агент Мохаммед Беншенафи сообщил, что француз точно не продлит контракт с красно-белыми, поскольку должен быть ближе к семье: «Нет никаких шансов, что Самюэль останется в «Спартаке» по окончании сезона. Он должен быть во Франции со своей семьей».

По лицам игроков было видно, что после недели высоких нагрузок сил практически не осталось. К сожалению, невозможно сравнить тренировки Ашенци с работой Владимира Чепзановича, поскольку полностью открытых занятий «Спартак» не проводил. Тем более полностью открытых занятий, целиком посвященных физподготовке. После 20 минут нагрузок парни отправились на поле, где после короткого объяснения от Ваноли разбились на две группы и расставились в шестиугольниках.

Непривычно было видеть, как команда работает в подобном построении: прямо на поле белыми лентами были выложены тайлы, совсем как в игре Civilization VI. Не думаю, что есть существенная разница, гонять мяч в квадрате или шестиугольнике, но все равно интересно.

И вот тут-то мы впервые вживую увидели, как работает Ваноли. Главный тренер практически не молчал. Он напоминал раннего Массимо Карреру или Доменико Тедеско — постоянно был в центре событий, постоянно подсказывал, отчитывал, объяснял, давал указания. При этом едва ли не заходил внутрь квадрата шестиугольника. В одном из эпизодов Зелимхан Бакаев даже сделал подкат под тренера, пытаясь сохранить мяч. Интересно было понаблюдать и за тем, как ведет себя новый переводчик команды Владимир Иринчеев. Он старался выдерживать интонации Ваноли, «пихая» игрокам уже по-русски, чтобы доходило до каждого.

К сожалению, посмотреть что-то кроме этого не удалось — отведенные нам 15 минут истекли, и руководитель пресс-службы Дмитрий Зеленов попросил журналистов удалиться. Из посторонних на поле остался лишь Карпин, наблюдавший за занятием с чашечкой кофе.

На предыдущих сборах в Джебель-Али и Каррера, и Олег Кононов устраивали разные активности — поездки в пустыню, катания на багги и так далее. Были и выходные или свободные вечера, когда команда почти всем составом отправлялась в знаменитый ресторан Nusr Et. В этот раз ни о чем таком пока не слышно: только тренировки, восстановление и строжайшая дисциплина. Впрочем, выдержать два сбора в пустыне и уединении вряд ли получится. Думаю, Ваноли все же позволит парням выпустить пар.

К слову, подобные меры нужны не только для обеспечения максимальной защиты команды и персонала от возможного заражения новым штаммом коронавируса, о чем я уже писал ранее. Тут еще и идет создание внутри коллектива определенной атмосферы. Ваноли и его штаб — новые для игроков люди. С помощью Реброва и Андрея Ещенко новые тренеры прокладывают мостик к команде. И для того, чтобы никто не мешал налаживанию связей и созданию правильного микроклимата, посторонних вокруг должно быть как можно меньше.

В общем, понять все запреты Ваноли при желании можно. Хотя, работая на сборах «Спартака» с 2013 года, не помню, чтобы команда даже не открылась, а чуть-чуть приоткрылась для СМИ лишь на восьмой день работы. Насколько это оправдано, покажут медицинские сводки из «Спартака» и результаты в весенней части сезона.