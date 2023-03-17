«Спартак» и «Зенит» потеряют очки, «Ростов» победит в Химках. Прогнозы на 20-й тур РПЛ
Виталий Дьяков — 2:2. «Оренбург» неплохо играет дома. «Спартак» в непонятном состоянии. Вроде бы хорошо провел зимние сборы, а сейчас два раза сыграл вничью с «Уралом» и с трудом победил «Факел».
Юрий Лоза — 1:2. «Спартак» победит, команда сейчас на ходу. «Оренбург» хорошо играет дома, будет бороться, но с минимальным счетом уступит.
Виталий Дьяков — 1:1. Команды на этой неделе выступали и в Кубке России. «Урал» в хорошей форме, но и «Динамо» не должно проиграть.
Юрий Лоза — 1:1. «Динамо» будет трудно в гостях. У «Урала» серия из 16 матчей без поражений, но последняя кубковая игра против «Спартака» была неубедительной.
Виталий Дьяков — 0:1. «Сочи» должен реабилитироваться после крупного поражения дома. Хотя «Факелу» очень нужны очки.
Юрий Лоза — 0:2. «Сочи» выиграет. Состав у него намного сильнее, чем у «Факела».
Виталий Дьяков — 2:1. «Локомотив» проиграл в Кубке России, поэтому у него осталась одна задача на сезон — не вылететь и не попасть в стыки. Ему очень нужна победа.
Юрий Лоза — 1:1. «Локомотив» хорошо начал в чемпионате, одержал две победы. Но ему нужно дальше продолжать выигрывать и подниматься в турнирной таблице. У «Краснодара» новый тренер, может быть все что угодно.
Виталий Дьяков — 1:2. Не особо верю в «Химки». Думаю, что они вместе с «Торпедо» вылетят. Поэтому поставлю на «Ростов», тем более он борется за третье место.
Юрий Лоза — 0:1. «Ростов» сейчас намного сильнее. «Химки» навяжут борьбу, но победить не смогут, даже за ничью не зацепятся.
Виталий Дьяков — 2:1. «Крылья» всегда неплохо выступают дома. Хорошо сыграли в Кубке с ЦСКА. Но в последнем туре чемпионата они крупно ему уступили 0:4, надо реабилитироваться перед болельщиками.
Юрий Лоза — 1:1. «Крылья» должны проявить характер после 0:4 от ЦСКА, тем более при своих болельщиках. «Ахмат» — крепкая команда, которая всегда борется до конца, а по итогам этого сезона может попасть в топ-5.
Виталий Дьяков — 2:0. «Торпедо» уже вылетело. Нижегородцы еще не решили всех задач на сезон, поэтому обязаны брать три очка дома.
Юрий Лоза — 2:0. «Пари НН» очень нужна победа, чтобы избежать стыков. А «Торпедо» уже забронировало себе место на следующий сезон в первой лиге.
Виталий Дьяков — 2:2. «Зенит» даже на выезде фаворит, но ЦСКА дома не должен проиграть. Надеюсь, увидим красивый футбол с обилием голов.
Юрий Лоза — 1:2. По игре «Зенит» намного лучше ЦСКА и всех остальных в чемпионате.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|19
|15
|3
|1
|53-9
|48
|
2
|Спартак
|20
|12
|4
|4
|45-24
|40
|
3
|Ростов
|19
|11
|5
|3
|35-27
|38
|
4
|Динамо
|20
|10
|5
|5
|36-24
|35
|
5
|ЦСКА
|19
|9
|5
|5
|34-20
|32
|
6
|Оренбург
|20
|10
|1
|9
|40-40
|31
|
7
|Ахмат
|19
|9
|2
|8
|30-29
|29
|
8
|Краснодар
|20
|8
|5
|7
|38-35
|29
|
9
|Сочи
|20
|8
|4
|8
|29-39
|28
|
10
|Урал
|20
|7
|4
|9
|24-31
|25
|
11
|Локомотив
|20
|6
|4
|10
|27-37
|22
|
12
|Кр. Советов
|19
|5
|5
|9
|20-30
|20
|
13
|Пари НН
|19
|5
|4
|10
|23-34
|19
|
14
|Факел
|20
|2
|11
|7
|27-37
|17
|
15
|Химки
|19
|3
|4
|12
|19-40
|13
|
16
|Торпедо
|19
|1
|4
|14
|9-33
|7
|18.03
|12:00
|
Оренбург – Спартак
|2 : 0
|18.03
|14:15
|
Урал – Динамо
|0 : 1
|18.03
|16:30
|
Факел – Сочи
|3 : 0
|18.03
|19:30
|
Локомотив – Краснодар
|3 : 2
|19.03
|14:00
|
Химки – Ростов
|- : -
|19.03
|16:30
|
Кр. Советов – Ахмат
|- : -
|19.03
|16:30
|
Пари НН – Торпедо
|- : -
|19.03
|19:30
|
ЦСКА – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|10
|1
|1
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|18
|1
|4
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|7
|1
|3