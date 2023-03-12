Гогниев заставил «Зенит» нервничать, но лидер РПЛ вырвал победу у «Химок». По сценарию «Спартака»
Возвращение Гогниева
«Химки» в этом сезоне поставляют едва ли не больше новостей, чем топ-клубы. Причем обычно оттенок этих новостей негативный — поражения, скандалы, отставки. Вот и накануне встречи с «Зенитом» в подмосковной команде было неспокойно: просочилась информация о том, что главный тренер Спартак Гогниев едва не подрался с собственными футболистами — Аязом Гулиевым и Дмитрием Тихим. Оба в Санкт-Петербург не прилетели, что совсем неудивительно — они не первый раз вовлекаются в слухи о конфликтах в «Химках».
Эмоциональный фон в красно-черной команде явно не позитивный, но Гогниев пока сохраняет свой пост и даже отбыл дисквалификацию. Хотя казалось, что после скандального октябрьского разгрома от «Динамо» дни Спартака Артуровича в «Химках» сочтены. В матче с «Зенитом» даже было необычно видеть Гогинева на скамейке запасных, а не где-то на трибунах.
Гиперактивный Малком
От этого матча изначально ждали обилия голов. «Зенит» — самая результативная команда лиги, а «Химки» склонны к авантюрному футболу и брезгуют «автобусами». Но гости приятно удивили организованной игрой, несмотря на то что у них в составе тьма новичков, а 18-летний защитник Стефан Мелентиевич в воскресенье вообще дебютировал в РПЛ.
У «Зенита» вернулся в основу Дуглас Сантос, а в заявку — Клаудиньо. Правда, за несколько дней до матча повреждение получил Сергеев, но и без него атака хозяев выглядела пестро. На первых минутах заметен был Кассьерра, но особенно блистал Малком. Бразилец находится в феноменальной форме, и, кажется, тренерский штаб уже предоставил ему безграничную свободу передвижений по полю. Лидер «Зенита» не был привязан к правому флангу, а регулярно появлялся и слева, и в центре, и в глубине. За гиперактивность Малком был вознагражден отличным голом на 19-й минуте.
Травма Барриоса
Гол вытекал из логики игры, но «Химки» не выглядели так безнадежно, как «Пари НН» неделю назад. Гости навязывали свой футбол: бомбардировали чужую половину поля длинными передачами и прижимали противника высоким прессингом. Правда, именно столь мощное давление на защитников и вратаря «Зенита» привело к первому пропущенному мячу: «Химки» не успели перестроиться после неудачной попытки прессинга и были наказаны быстрой результативной атакой.
Удивительно, но после первого гола «Зенит» не стал добивать соперника, как обычно бывает, а опустился к своей штрафной. Разумеется, это связано с возросшей активностью подмосковной команды: на отрезке с 20-й минуты до перерыва «Химки» владели мячом 60% времени. Но это владение было стерильным: из опасных моментов можно выделить разве что удар Магомедова с рикошетом, с которым Кержаков без труда справился.
«Зенит» до перерыва не пропустил, но случилось кое-что похуже: Барриос по ходу тайма повредил то ли плечо, то ли ключицу. Колумбиец до последнего думал, что сможет перебороть боль, но его все-таки заменили на Клаудиньо. В этом матче вообще игроки «Зенита» часто лежали на газоне: Родригао, Караваев и Клаудиньо тоже получали небольшие повреждения.
Двойной переворот
После перерыва «Зенит» вернул контроль мяча и довольно быстро удвоил счет. Вновь в центре внимания оказался Малком, который сравнялся по числу голов в чемпионате с Промесом — теперь у обоих по 16.
2:0 в пользу «Зенита» на «Газпром Арене» — это почти всегда победа хозяев. Но Гогниев не сдавался — после второго мяча он перестроил тактику команды и произвел четыре замены подряд, которые существенно разнообразили игру гостей. Хотя нервной концовки невская команда могла избежать, если бы на 74-й минуте вышедший на замену Густаво Мантуан попал в угол и сделал счет 3:0.
Вместо этого забили «Химки»: сперва Магомедов отыграл один мяч, а на 86-й минуте он же неожиданно сравнял счет с пенальти. В обоих случаях большие вопросы нужно задавать Роберту Ренану. В первой результативной атаке защитник бросил свою позицию, и Магомедов забил как раз из зоны бразильца, а во втором случае Ренан упустил Руденко, и Кержаков вынужден был фолить в штрафной.
«Зенит» при Семаке нечасто проявляет волю, потому что редко представляются возможности. Но здесь сине-бело-голубые оказались в непривычной для себя форс-мажорной ситуации, в которой за несколько минут требовалось забить гол. И у «Зенита» это получилось, причем гол соорудили джокеры: Адамов прострелил в центр штрафной, а Мантуан замкнул передачу и принес лидеру РПЛ неожиданно тяжелую победу.
3:2 — «Зенит» обыграл «Химки» по тому же сценарию, что и «Спартак» — «Факел» днем ранее. Восьмиочковый отрыв сине-бело-голубых остается нетронутым.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|19
|15
|3
|1
|53-9
|48
|
2
|Спартак
|19
|12
|4
|3
|45-22
|40
|
3
|Ростов
|18
|10
|5
|3
|33-26
|35
|
4
|Динамо
|19
|9
|5
|5
|35-24
|32
|
5
|ЦСКА
|18
|8
|5
|5
|30-20
|29
|
6
|Ахмат
|19
|9
|2
|8
|30-29
|29
|
7
|Краснодар
|19
|8
|5
|6
|36-32
|29
|
8
|Оренбург
|19
|9
|1
|9
|38-40
|28
|
9
|Сочи
|19
|8
|4
|7
|29-36
|28
|
10
|Урал
|19
|7
|4
|8
|24-30
|25
|
11
|Кр. Советов
|18
|5
|5
|8
|20-26
|20
|
12
|Пари НН
|18
|5
|4
|9
|22-32
|19
|
13
|Локомотив
|19
|5
|4
|10
|24-35
|19
|
14
|Факел
|19
|1
|11
|7
|24-37
|14
|
15
|Химки
|19
|3
|4
|12
|19-40
|13
|
16
|Торпедо
|19
|1
|4
|14
|9-33
|7
|10.03
|19:00
|
Сочи – Оренбург
|0 : 4
|11.03
|14:00
|
Торпедо – Урал
|0 : 1
|11.03
|16:30
|
Спартак – Факел
|3 : 2
|11.03
|16:30
|
Ахмат – Локомотив
|0 : 1
|11.03
|19:00
|
Краснодар – Динамо
|3 : 1
|12.03
|14:00
|
Зенит – Химки
|3 : 2
|12.03
|16:30
|
ЦСКА – Кр. Советов
|- : -
|12.03
|19:30
|
Ростов – Пари НН
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|10
|1
|1
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|17
|1
|4
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|7
|1
|3