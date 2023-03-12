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Сегодня, 16:30

Гогниев заставил «Зенит» нервничать, но лидер РПЛ вырвал победу у «Химок». По сценарию «Спартака»

Гол Мантуана в добавленное время принес «Зениту» победу над «Химками» в РПЛ
Гоша Чернов
Корреспондент
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Густаво Мантуан празднует победный гол.
Фото ФК «Зенит»
Малком.
Фото ФК «Зенит»
Футболисты «Зенита» празднуют гол.
Фото ФК «Зенит»
1/3
Эмоциональная игра в Санкт-Петербурге.
Россия. Премьер-лига. 19-й тур
12 мар, 14:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
3:2
Химки

Возвращение Гогниева

«Химки» в этом сезоне поставляют едва ли не больше новостей, чем топ-клубы. Причем обычно оттенок этих новостей негативный — поражения, скандалы, отставки. Вот и накануне встречи с «Зенитом» в подмосковной команде было неспокойно: просочилась информация о том, что главный тренер Спартак Гогниев едва не подрался с собственными футболистами — Аязом Гулиевым и Дмитрием Тихим. Оба в Санкт-Петербург не прилетели, что совсем неудивительно — они не первый раз вовлекаются в слухи о конфликтах в «Химках».

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Эмоциональный фон в красно-черной команде явно не позитивный, но Гогниев пока сохраняет свой пост и даже отбыл дисквалификацию. Хотя казалось, что после скандального октябрьского разгрома от «Динамо» дни Спартака Артуровича в «Химках» сочтены. В матче с «Зенитом» даже было необычно видеть Гогинева на скамейке запасных, а не где-то на трибунах.

Малком.
Фото ФК «Зенит»

Гиперактивный Малком

От этого матча изначально ждали обилия голов. «Зенит» — самая результативная команда лиги, а «Химки» склонны к авантюрному футболу и брезгуют «автобусами». Но гости приятно удивили организованной игрой, несмотря на то что у них в составе тьма новичков, а 18-летний защитник Стефан Мелентиевич в воскресенье вообще дебютировал в РПЛ.

У «Зенита» вернулся в основу Дуглас Сантос, а в заявку — Клаудиньо. Правда, за несколько дней до матча повреждение получил Сергеев, но и без него атака хозяев выглядела пестро. На первых минутах заметен был Кассьерра, но особенно блистал Малком. Бразилец находится в феноменальной форме, и, кажется, тренерский штаб уже предоставил ему безграничную свободу передвижений по полю. Лидер «Зенита» не был привязан к правому флангу, а регулярно появлялся и слева, и в центре, и в глубине. За гиперактивность Малком был вознагражден отличным голом на 19-й минуте.

Травма Барриоса

Гол вытекал из логики игры, но «Химки» не выглядели так безнадежно, как «Пари НН» неделю назад. Гости навязывали свой футбол: бомбардировали чужую половину поля длинными передачами и прижимали противника высоким прессингом. Правда, именно столь мощное давление на защитников и вратаря «Зенита» привело к первому пропущенному мячу: «Химки» не успели перестроиться после неудачной попытки прессинга и были наказаны быстрой результативной атакой.

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Удивительно, но после первого гола «Зенит» не стал добивать соперника, как обычно бывает, а опустился к своей штрафной. Разумеется, это связано с возросшей активностью подмосковной команды: на отрезке с 20-й минуты до перерыва «Химки» владели мячом 60% времени. Но это владение было стерильным: из опасных моментов можно выделить разве что удар Магомедова с рикошетом, с которым Кержаков без труда справился.

«Зенит» до перерыва не пропустил, но случилось кое-что похуже: Барриос по ходу тайма повредил то ли плечо, то ли ключицу. Колумбиец до последнего думал, что сможет перебороть боль, но его все-таки заменили на Клаудиньо. В этом матче вообще игроки «Зенита» часто лежали на газоне: Родригао, Караваев и Клаудиньо тоже получали небольшие повреждения.

Футболисты «Зенита» празднуют гол.
Фото ФК «Зенит»

Двойной переворот

После перерыва «Зенит» вернул контроль мяча и довольно быстро удвоил счет. Вновь в центре внимания оказался Малком, который сравнялся по числу голов в чемпионате с Промесом — теперь у обоих по 16.

2:0 в пользу «Зенита» на «Газпром Арене» — это почти всегда победа хозяев. Но Гогниев не сдавался — после второго мяча он перестроил тактику команды и произвел четыре замены подряд, которые существенно разнообразили игру гостей. Хотя нервной концовки невская команда могла избежать, если бы на 74-й минуте вышедший на замену Густаво Мантуан попал в угол и сделал счет 3:0.

Вместо этого забили «Химки»: сперва Магомедов отыграл один мяч, а на 86-й минуте он же неожиданно сравнял счет с пенальти. В обоих случаях большие вопросы нужно задавать Роберту Ренану. В первой результативной атаке защитник бросил свою позицию, и Магомедов забил как раз из зоны бразильца, а во втором случае Ренан упустил Руденко, и Кержаков вынужден был фолить в штрафной.

«Зенит» при Семаке нечасто проявляет волю, потому что редко представляются возможности. Но здесь сине-бело-голубые оказались в непривычной для себя форс-мажорной ситуации, в которой за несколько минут требовалось забить гол. И у «Зенита» это получилось, причем гол соорудили джокеры: Адамов прострелил в центр штрафной, а Мантуан замкнул передачу и принес лидеру РПЛ неожиданно тяжелую победу.

3:2 — «Зенит» обыграл «Химки» по тому же сценарию, что и «Спартак» — «Факел» днем ранее. Восьмиочковый отрыв сине-бело-голубых остается нетронутым.

Малком Филипе (Малком)
Спартак Гогниев
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Химки
Густаво Мантуан
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 19 15 3 1 53-9 48
2
 Спартак 19 12 4 3 45-22 40
3
 Ростов 18 10 5 3 33-26 35
4
 Динамо 19 9 5 5 35-24 32
5
 ЦСКА 18 8 5 5 30-20 29
6
 Ахмат 19 9 2 8 30-29 29
7
 Краснодар 19 8 5 6 36-32 29
8
 Оренбург 19 9 1 9 38-40 28
9
 Сочи 19 8 4 7 29-36 28
10
 Урал 19 7 4 8 24-30 25
11
 Кр. Советов 18 5 5 8 20-26 20
12
 Пари НН 18 5 4 9 22-32 19
13
 Локомотив 19 5 4 10 24-35 19
14
 Факел 19 1 11 7 24-37 14
15
 Химки 19 3 4 12 19-40 13
16
 Торпедо 19 1 4 14 9-33 7
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10.03 19:00
Сочи – Оренбург
 0 : 4
11.03 14:00
Торпедо – Урал
 0 : 1
11.03 16:30
Спартак – Факел
 3 : 2
11.03 16:30
Ахмат – Локомотив
 0 : 1
11.03 19:00
Краснодар – Динамо
 3 : 1
12.03 14:00
Зенит – Химки
 3 : 2
12.03 16:30
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
12.03 19:30
Ростов – Пари НН
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 10 1 1
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 17 1 4
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 7 1 3
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