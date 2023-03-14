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Сегодня, 10:00

За счет чего «Спартак» может взять золото в следующем сезоне. Прогресс впечатляет, но нужна работа над ошибками

Марк Бессонов
Заместитель шефа отдела футбола
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Квинси Промес и Александр Соболев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Георгий Джикия.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Руслан Литвинов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Квинси Промес.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Гильермо Абаскаль.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Еще есть над чем работать.

Прогресс «Спартака» при Гильермо Абаскале, пожалуй, одно из главных откровений этого сезона РПЛ. Вспомните сами, с каким недоверием большинство из нас относилось к фигуре 33-летнего тренера-ноунейма, который на последнем месте работы в чемпионате Швейцарии занимал должность и.о. Но «Спартак» при испанце не просто не поплыл, а показывает самый стабильный уровень игры в лиге после «Зенита». За 11 туров до финиша отрыв от лидера — 8 очков. Дистанция не колоссальная, но прямо сейчас непонятно, каким образом команда из Северной столицы может растерять такое преимущество, — слишком велика разница в классе с оппонентами.

Зато уверенная игра «Спартака» наверняка воодушевила множество красно-белых фанатов с точки зрения перспектив на следующий сезон. Понятно, что в борьбе за медали многое будет зависеть от конкурентов (покинет ли «Зенит» несколько важных легионеров, стабилизирует ли Федотов результаты ЦСКА, что будет с «Локомотивом», «Ростовом» и «Динамо»), но прямо сейчас можно отмечать детали, которые «Спартаку» нужно улучшать, чтобы повысить свои шансы на титул. Спойлер: сделать это в нынешних условиях будет очень сложно.

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Усиление центра обороны

Нестабильная игра в защите, пожалуй, главная претензия к Абаскалю за все время его работы в России. Прошлым летом «Спартак» потерял ключевого защитника Жиго, годами составлявшего пару с Джикией. Самюэль обладал роскошным набором качеств — первый пас, скорость, мощь, подключения на стандартах. Качественного футболиста с таким диапазоном действий в РПЛ затащить сейчас очень непросто, потому неудивительно, что уход Жиго превратился в кровоточащую рану, которая никак не хочет затягиваться.

Абаскаль перепробовал самые разные варианты: безуспешно пытался выжать хоть немного надежности из Мевли, давал много шансов Чернову, а в игре с «Факелом», пусть и вынужденно, сделал из Маслова полноценного ЦЗ в двойке. Понятное дело, все эти эксперименты не от хорошей жизни. Связка Жиго — Джикия казалась монументальной, но при высокой линии обороны и требовании к центральному защитнику качественно продвигать мяч вперед даже эта опытная пара не была гарантом стопроцентной надежности. Показательно, что в последних пяти сезонах РПЛ «Спартак» ни разу не пропустил менее 30 голов.

Георгий Джикия.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Сейчас вектор решения проблемы приблизительно прослеживается. Вероятно, выбирать напарника для Джикии в схеме с четырьмя защитниками Абаскаль будет между новичком Алексисом Дуарте (об уровне и потенциале которого пока сложно сказать что-то однозначное) и Русланом Литвиновым, который лучше других зарекомендовал себя на позиции ЦЗ и с возвращением в строй Мартинса Перейры может вернуться в оборону из опорной зоны, где выходит в последних матчах.

Естественно, нет никаких гарантий, что хотя бы один из двух вариантов сработает как следует и «Спартак» качественно прибавит в игре сзади. А для борьбы с «Зенитом» делать это необходимо, так как именно в показателях игры в обороне между этими командами пропасть. Цифры на поверхности — 9 пропущенных голов «Зенитом» за 19 туров против 22 у «Спартака». И тут никакой аномалии — разница по допущенным по своим воротам ударам также почти двукратная (201 против 126 у команды из Санкт-Петербурга).

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Ведущий опорник

Проблемы в обороне чаще всего носят комплексный характер, потому выходом на новый уровень напарника Джикии по центру защиты дело точно не ограничится. Годами у «Спартака» была проблема в опорной зоне — когда-то тут творил Фернандо, которого восхваляли за величественные диагонали и ругали за беспечную игру без мяча. Фернандо давно ушел, глубинного плеймейкера хотя бы примерно того же уровня в «Спартаке» нет и в помине, а дыры в опорной зоне так и остаются фирменной чертой команды.

Абаскаль не раз говорил, что «Спартаку» нужно работать над контролем игры — а делать это, как в атаке, так и в обороне, без опорника в схеме с «ромбом» практически невозможно. Вспомните «Милан» Карло Анчелотти, который играл по схожей формации, и попробуйте представить россонери тех лет без Андреа Пирло. В «Спартаке» история схожая — тренер пробует на позиции опорника молодых Литвинова и Умярова, реже — Пруцева. Но каждый из них либо неустойчив под давлением (важнейший навык для разыгрывающего опорного), либо проседает в игре без мяча. А порой и то и другое. В любом случае ждать стабильного уровня от парней 21-22 лет как минимум наивно.

Руслан Литвинов.
Федор Успенский, Фото «СЭ»

Повысить контроль игры, то есть наладить владение и допускать меньше необязательных моментов у своих ворот, «Спартак» может в первую очередь за счет крутого опорного полузащитника. Это большая проблема для Абаскаля, но даже с учетом сокращения трат на трансферы уровень РПЛ постепенно падает, потому кому-то из молодых талантов «Спартака» под силу прибавить и дать команде то, в чем она так остро нуждается.

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Сохранение лидеров

Одно из главных преимуществ «Зенита» перед конкурентами — сбалансированный и сыгранный состав, который плавно и без резких перестроек обновляется. Пока конкуренты заняты тем, что закрывают бреши после отъезда легионеров и меняют целые линии, «Зенит» может позволить себе проводить точечные усиления, спокойно отпуская недавних лидеров.

Сложно назвать работу Абаскаля какой-то глобальной революцией — очевидно, он в той или иной степени использует наработки Ваноли и даже Тедеско. Но для успешной борьбы с «Зенитом» на дистанции «Спартаку» нужна в первую очередь стабильность, а она достигается лишь благодаря опыту, вариативности и сыгранности. Все это намекает на то, что «Спартаку» очень важно сохранить легионерский костяк, который определяет в команде многое. Да, Абаскаль выпустил на матч Кубка России с «Локомотивом» 11 россиян в стартовом составе, но игроки уровня Николсона, Мартинса Перейры и Мозеса дают команде качество. Что уж говорить о Промесе, без которого нынешний «Спартак» представить и вовсе невозможно?

Квинси Промес.
Федор Успенский, Фото «СЭ»

К счастью для болельщиков красно-белых, в ближайшее время каких-то громких уходов вряд ли предвидится — Промес наверняка останется, как и Мартинс Перейра. По Николсону и Мозесу вопросов больше, они точно не помешают команде в следующем сезоне и сделают ротацию качественной (к слову, еще одно большое отличие «Зенита» от конкурентов), но незаменимыми их назвать невозможно. В общем, раз важные для «Спартака» легионеры до сих пор не покинули Россию, значит, их можно склонить к тому, чтобы остаться еще минимум на сезон. И для «Спартака» сохранение костяка очень важно в перспективе следующего сезона.

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Стандарты

В числе моментов, над которыми «Спартаку» надо работать, Абаскаль называл и реализацию. Но с точки зрения цифр тут все совсем неплохо — красно-белым в этом сезоне РПЛ на гол требуется в среднем 7,1 удара, чуть меньше, чем у лидирующего по данному показателю «Зенита» (7,5). Да и статистика xG утверждает, что «Спартак» забил на 4,58 гола больше ожидаемого. Число ударов, ожидаемых голов, созданных опасных моментов — по всем этим показателям «Спартак» уступает лишь «Зениту». Так что Абаскаль говорил скорее о важности реализации моментов в ключевые эпизоды матчей.

А вот над чем команде реально хорошо бы поработать, так это стандарты. В нынешнем сезоне РПЛ у «Спартака» ноль голов со штрафных и всего два с угловых — один из худших показателей в лиге. К слову, то же касается стандартов при обороне. Пять пропущенных со стандартов мяча — не катастрофа (медианный показатель в РПЛ), но и хорошего тут ничего нет. Домашние заготовки, оригинальные розыгрыши и четкая работа по игрокам в своей штрафной на угловых — параметры, которые «Спартаку» точно не помешало бы улучшить.

Гильермо Абаскаль.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Сохранение атмосферы

Практически молниеносный развал чемпионского «Спартака» времен Карреры и Глушакова — показательная история, которую любители РПЛ наверняка запомнили до конца жизни. Вот так быстро тотально разругаться могут люди, совсем недавно бывшие союзниками. Да и вообще мотивационные беседы и пресловутый тимбилдинг — важнейшая деталь работы современного тренера. В чем мы тогда в очередной раз убедились.

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Кажется, Абаскаль это прекрасно понимает — он подчеркнуто корректен в общении с прессой, не «прыгает» ни на соперников, ни тем более на своих игроков. А главное — из избы никто и не думает выносить сор, даже если он и завалялся где-то в углу. Показательный момент, как после финального свистка с «Факелом» разгневанного Абаскаля буквально не подпускали к судьям свои же игроки. Очевидно, в «Спартаке» сейчас благоприятная обстановка — футболисты доверяют тренеру, а он искренне верит в них. Но и в футболе, и в мире в целом все порой меняется слишком быстро, потому сохранение правильной атмосферы в раздевалке — не менее важная задача для Абаскаля, чем чисто футбольные моменты.

Квинси Промес
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 19 15 3 1 53-9 48
2
 Спартак 19 12 4 3 45-22 40
3
 Ростов 19 11 5 3 35-27 38
4
 Динамо 19 9 5 5 35-24 32
5
 ЦСКА 19 9 5 5 34-20 32
6
 Ахмат 19 9 2 8 30-29 29
7
 Краснодар 19 8 5 6 36-32 29
8
 Оренбург 19 9 1 9 38-40 28
9
 Сочи 19 8 4 7 29-36 28
10
 Урал 19 7 4 8 24-30 25
11
 Кр. Советов 19 5 5 9 20-30 20
12
 Локомотив 19 5 4 10 24-35 19
13
 Пари НН 19 5 4 10 23-34 19
14
 Факел 19 1 11 7 24-37 14
15
 Химки 19 3 4 12 19-40 13
16
 Торпедо 19 1 4 14 9-33 7
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18.03 12:00
Оренбург – Спартак
 - : -
18.03 14:15
Урал – Динамо
 - : -
18.03 16:30
Факел – Сочи
 - : -
18.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 - : -
19.03 14:00
Химки – Ростов
 - : -
19.03 16:30
Кр. Советов – Ахмат
 - : -
19.03 16:30
Пари НН – Торпедо
 - : -
19.03 19:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 10 1 1
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 17 1 4
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 7 1 3
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