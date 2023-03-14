Роман Орещук: «Смолов — прекрасный футболист. Но не для нынешнего «Динамо»
При счете 0:2 «Химки» не бросили лопату
— Лучший матч тура?
— Выделю две встречи, в которых мы увидели классный футбол: «Спартак» — «Факел» и «Зенит» — «Химки». Оба матча — как под копирку. И по сюжету, и по количеству забитых мячей.
— О чем подумали, когда на «Газпром Арене» на 85-й минуте счет внезапно стал 2:2?
— Первая мысль — так и закончат. «Химки» мне вообще понравились. Отмечу слаженные действия в обороне. Играли плотно, компактно. Хорошо сработали замены. А главное, при счете 0:2 футболисты не бросили лопату. Наоборот, продолжали идти вперед и забили два гола.
— Бодрая игра «Химок» — сюрприз?
— Не то слово! Еще недавно казалось, что от вылета их ничто не спасет. Но по сравнению с тем, что было в конце года, — прогресс налицо. Если все оставшиеся матчи команда будет проводить так же, как в Петербурге, — удержится в РПЛ. Причем обойдет не только «Торпедо» с «Факелом», но и «Нижний», который весной сильно разочаровывает.
— Зимой «Химки» набрали кучу малоизвестных легионеров. Кто из них самый толковый?
— Да там все футболисты квалифицированные, никто не проваливается. В прошлом туре, когда играли с «Факелом», мне понравился опорный полузащитник Бикел. Португалец, выступающий за сборную Гвинеи-Бисау. С «Зенитом» ярко проявил себя уже наш пацан — Бутта Магомедов, который теперь выходит на поле с капитанской повязкой.
— Так что же случилось с «Зенитом» при счете 2:0?
— Полтора тайма он играл здорово, контролировал ход матча, ничто не предвещало проблем. А дальше... Думаю, повлияли два фактора. Во-первых, травма Барриоса, без которого просела опорная зона. Во-вторых, футболисты чуть-чуть расслабились. Тут недобежали, там недоработали, понадеялись друг на друга... Ну и поплатились!
— И все-таки «Зенит» вырвал победу.
— Сказалось индивидуальное мастерство бразильца Мантуана. Вы обратили внимание, как он пробил головой после навеса в штрафную?
— Как?
— Он же на месте стоял, на набегал на мяч — при этом настолько сильно направил его в угол, что у вратаря не было шансов спасти «Химки». Поверьте, не каждый российский футболист сможет так пробить головой.
Промес — игрочище!
— Лучшим у «Зенита» был Малком?
— Безусловно! Он в шикарной форме, просто разрывает РПЛ. Отрабатывает огромные деньги, которые за него заплатили.
— Кто же выиграет бомбардирскую гонку — Малком или Промес? Сейчас у них по 16 мячей.
— Ставлю на Промеса. Он, в отличие от бразильца, штатный пенальтист, к тому же чаще оказывается у чужих ворот. Постоянно караулит момент. Малком больше играет на команду. При атаке соперника сразу опускается глубже в полузащиту.
— Квинси в этом туре разменял вторую сотню голов за «Спартак». Даже не верится, что парень зимой все сборы пропустил.
— Начнем с того, что Промес — игрочище! Для российского чемпионата — вообще топ! Таких у нас наперечет — он, Малком, Клаудиньо, Барриос... Плюс человек два месяца не на диване лежал, а выполнял программу, которую расписал тренерский штаб. Видно — физически Промес готов, спокойно выдерживает 90 минут. С требованиями Абаскаля он уже знаком, его не надо встраивать в игру. За пару матчей поймал игровой ритм — и понеслось.
— Значит, вы не удивлены, что Промес и весной в порядке?
— Абсолютно!
— Что произошло со «Спартаком» в концовке первого тайма?
— К голу Аппаева привела серия индивидуальных ошибок. А пенальти, который привез Пруцев, — несчастный случай. Понятно, он не хотел бить соперника, да еще в собственной штрафной. Но так выставил руку, что попал ему по лицу. Стопроцентная «точка»!
— Вы полагаете?
— Ну конечно! Исходя из сегодняшних трактовок — это фол. Вот раньше в подобной ситуации арбитр мог бы и не свистнуть.
— Зато у Соболева украли чистый гол?
— Я не люблю обсуждать решения судей. Раз в данном эпизоде они приняли такое решение и отменили гол — значит имели на это основания.
«Локо» будет в десятке
— Тогда о другом. 19-й тур начался с сенсационного разгрома «Сочи». Что это было?
— Результат поразил. В предыдущем матче с ЦСКА сочинцы очень понравились. Да и здесь в первом тайме владели преимуществом, создавали моменты. Нобоа в штангу попал... Вдруг шальной удар Капленко в «девятку» — все, вынимай. Потом «стандарт», срезка Нобоа в свои ворота — 0:2. Что остается? Бежать вперед, оголив тылы — ну и нарвались еще на две контратаки.
— Классика жанра.
— Совершенно верно! В итоге у «Оренбурга» четыре удара в створ — четыре гола! При этом у Лички симпатичная команда. Живая, быстрая, заточенная на атаку. Если у соперника появляются свободные зоны — сразу наказывает.
— Получится у Бердыева в «Сочи»?
— Никаких сомнений! По российским меркам Бердыев — топ-тренер! Просто пока это не его команда, он ее под себя не собирал. Почему зимой «Сочи» толком не усилился? Думаю, Курбан Бекиевич понимал — в нынешнем чемпионате борьба за медали все равно не светит, так что перестройку лучше отложить до лета. Вот в следующем сезоне там уже будет другая команда.
— Как вам «Локо» с приходом Галактионова?
— Приятно удивляет. Не только результатом, но и качественной, сбалансированной игрой. Команда великолепно готова физически. Злая, наглая, все бьются друг за друга. Галактионов — молодец. Быстро нашел подход к футболистам, в том числе к легионерам. Если в прошлом году Баринов обвинял одноклубников в безразличии, то теперь по самоотдаче ни к кому претензий нет.
— По матчу в Грозном так уж точно.
— Да-а! С 20-й минуты играли вдесятером, с 70-й вдевятером — и не пропустили, увезли три очка! Такая победа дорогого стоит.
— «Локомотив» избежит стыков?
— Наверняка. Мне кажется, даже финиширует в десятке, до которой сейчас всего шесть очков.
Команды Ивича всегда играют от обороны
— «Краснодар» Ивича вам уже понятен?
— Пока нет. При Сторожуке был совсем другой футбол. Ивич выстраивает игру гораздо прагматичнее. С шашками наголо, как любит Сергей Николаевич (Галицкий — Прим. «СЭ»), вперед уже никто не бежит.
— Вряд ли его радуют такие перемены.
— Зная Сергея Николаевича, я тоже сомневаюсь, что команда и дальше будет играть спокойно, размеренно, танцуя от печки. Он — поклонник живого футбола. Быстрого, комбинационного, атакующего. Все 90 минут! При новом тренере видим это лишь фрагментами.
— Стилистически Ивич и «Краснодар» совпадают?
— Скажем так — я удивился, что пригласили именно Ивича. Тренер-то классный. Но его команды всегда играют от обороны. Это не тот футбол, с которым ассоциируется «Краснодар».
— Бразильский новичок Кади Боржес, автор дубля в ворота «Динамо», чем хорош?
— Вот это находка! Идеально вписывается в игровую стилистику «Краснодара». Резкий, скоростной, мяч не передерживает. Полезен и в подыгрыше, и в завершении. На первый взгляд — без слабых мест.
— В чем главная проблема «Динамо»?
— Похоже, команда плохо готова физически. Играют в одном темпе, никто не ускоряется. Единственное светлое пятно — Тюкавин. Остальные напоминают академиков, которые рассматривают матч не как битву гладиаторов, а как шахматную партию. Ребята, в футболе это не работает!
— Мне кажется, Тюкавин сейчас сильнее Смолова.
— Да я давно об этом говорю! Федя — прекрасный футболист. Но не для нынешнего «Динамо».
— Расшифруйте.
— Под Смолова надо выстраивать командные действия в атаке. Как в «Краснодаре», где Федя блистал. А в «Локомотиве» уже не был так эффективен. Для быстрого футбола Смолов не подходит. При Шварце у «Динамо» впереди играли Тюкавин и Грулев, которые не давали продохнуть защитникам, на скорости врывались в штрафную, постоянно обостряли.
— А Смолов?
— Он любит отойти назад, повозиться с мячом. Когда команда ведет в счете и нужно сбить темп, перевести дух — это вполне уместно. Но Федя постоянно так играет! В каждом матче!
— Ясно.
— Если воспринимать Смолова как игрока для глубины состава — другое дело. Парень-то отличный. Не токсичный, позитивный, может многому научить молодых.
ЦСКА прорвало
— Чего не хватает ЦСКА? Победа над «Крыльями» всего-то вторая в чемпионате за последние восемь матчей...
— При Федотове команда показывает интересный футбол. Но голы даются с трудом. С «Крыльями» наконец-то прорвало. Залетело все!
— Карраскаль и следующий матч начнет на скамейке?
— С одной стороны, Заболотный воспользовался шансом. Сам забил, поучаствовал в третьем голе, заслуженно получил приз игрока матча. У Карраскаля же КПД, несмотря на яркий дриблинг, пока оставляет желать лучшего.
— А с другой стороны?
— Не забывайте, что в следующем туре ЦСКА принимает «Зенит». Федотов тщательно готовится к каждому сопернику. Отталкиваясь от его игры, выбирает схему и состав. Так было и в прежних клубах Владимира Валентиновича — «Сочи», «Оренбурге». Победа над «Крыльями», конечно, впечатлила, но это не значит, что против «Зенита» в основе выйдут те же 11 человек. Уверен, Семака ждут тактические сюрпризы.
— Что представляет собой «Пари НН» после очередной смены тренера?
— Смотрю на команду и не понимаю, во что она теперь играет. Все 11 человек за линией мяча. Ждут ошибку соперника, чтобы убежать в контратаку. Либо надеются на «стандарт». Два поражения подряд — тревожный звонок...
— «Нижний» превращается в кандидата на вылет?
— Ну, до этого, надеюсь, не дойдет. А вот попадания в стыковые матчи, скорее всего, не избежать.
— После 19-го тура многие поспешили похоронить «Торпедо». А вы как считаете — команда еще может спастись?
— Многое прояснится в ближайшее воскресенье. Победа в Нижнем Новгороде оставит «Торпедо» шансы на спасение. Если поражение или ничья — все, сливайте воду.
— Исчерпывающе.
— Главная проблема команды — атака. Да, на флажке взяли Жажу и Рейну. В качестве свободного агента в ближайшие дни могут заявить еще одного бразильского нападающего Фелипе. Но Талалаеву усиление нужно было не в марте, а в начале января! Чтобы на сборах спокойно вписать новичков в игру. О чем думали многочисленные торпедовские руководители все это время, я не знаю. Ну и как теперь от тренера требовать чуда?
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|19
|15
|3
|1
|53-9
|48
|
2
|Спартак
|19
|12
|4
|3
|45-22
|40
|
3
|Ростов
|19
|11
|5
|3
|35-27
|38
|
4
|Динамо
|19
|9
|5
|5
|35-24
|32
|
5
|ЦСКА
|19
|9
|5
|5
|34-20
|32
|
6
|Ахмат
|19
|9
|2
|8
|30-29
|29
|
7
|Краснодар
|19
|8
|5
|6
|36-32
|29
|
8
|Оренбург
|19
|9
|1
|9
|38-40
|28
|
9
|Сочи
|19
|8
|4
|7
|29-36
|28
|
10
|Урал
|19
|7
|4
|8
|24-30
|25
|
11
|Кр. Советов
|19
|5
|5
|9
|20-30
|20
|
12
|Локомотив
|19
|5
|4
|10
|24-35
|19
|
13
|Пари НН
|19
|5
|4
|10
|23-34
|19
|
14
|Факел
|19
|1
|11
|7
|24-37
|14
|
15
|Химки
|19
|3
|4
|12
|19-40
|13
|
16
|Торпедо
|19
|1
|4
|14
|9-33
|7
|18.03
|12:00
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|18.03
|14:15
|
Урал – Динамо
|- : -
|18.03
|16:30
|
Факел – Сочи
|- : -
|18.03
|19:30
|
Локомотив – Краснодар
|- : -
|19.03
|14:00
|
Химки – Ростов
|- : -
|19.03
|16:30
|
Кр. Советов – Ахмат
|- : -
|19.03
|16:30
|
Пари НН – Торпедо
|- : -
|19.03
|19:30
|
ЦСКА – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|10
|1
|1
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|17
|1
|4
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|7
|1
|3