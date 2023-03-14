Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 09:00

Роман Орещук: «Смолов — прекрасный футболист. Но не для нынешнего «Динамо»

Александр Кружков
Обозреватель
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Федор Смолов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Бывший спортивный директор «Динамо» — о главных событиях 19-го тура РПЛ.

При счете 0:2 «Химки» не бросили лопату

— Лучший матч тура?

— Выделю две встречи, в которых мы увидели классный футбол: «Спартак» — «Факел» и «Зенит» — «Химки». Оба матча — как под копирку. И по сюжету, и по количеству забитых мячей.

— О чем подумали, когда на «Газпром Арене» на 85-й минуте счет внезапно стал 2:2?

— Первая мысль — так и закончат. «Химки» мне вообще понравились. Отмечу слаженные действия в обороне. Играли плотно, компактно. Хорошо сработали замены. А главное, при счете 0:2 футболисты не бросили лопату. Наоборот, продолжали идти вперед и забили два гола.

— Бодрая игра «Химок» — сюрприз?

— Не то слово! Еще недавно казалось, что от вылета их ничто не спасет. Но по сравнению с тем, что было в конце года, — прогресс налицо. Если все оставшиеся матчи команда будет проводить так же, как в Петербурге, — удержится в РПЛ. Причем обойдет не только «Торпедо» с «Факелом», но и «Нижний», который весной сильно разочаровывает.

— Зимой «Химки» набрали кучу малоизвестных легионеров. Кто из них самый толковый?

— Да там все футболисты квалифицированные, никто не проваливается. В прошлом туре, когда играли с «Факелом», мне понравился опорный полузащитник Бикел. Португалец, выступающий за сборную Гвинеи-Бисау. С «Зенитом» ярко проявил себя уже наш пацан — Бутта Магомедов, который теперь выходит на поле с капитанской повязкой.

Густаво Мантуан празднует победный гол. Гогниев заставил «Зенит» нервничать, но лидер РПЛ вырвал победу у «Химок». По сценарию «Спартака»

— Так что же случилось с «Зенитом» при счете 2:0?

— Полтора тайма он играл здорово, контролировал ход матча, ничто не предвещало проблем. А дальше... Думаю, повлияли два фактора. Во-первых, травма Барриоса, без которого просела опорная зона. Во-вторых, футболисты чуть-чуть расслабились. Тут недобежали, там недоработали, понадеялись друг на друга... Ну и поплатились!

— И все-таки «Зенит» вырвал победу.

— Сказалось индивидуальное мастерство бразильца Мантуана. Вы обратили внимание, как он пробил головой после навеса в штрафную?

— Как?

— Он же на месте стоял, на набегал на мяч — при этом настолько сильно направил его в угол, что у вратаря не было шансов спасти «Химки». Поверьте, не каждый российский футболист сможет так пробить головой.

Густаво Мантуан, Вендел и Клаудиньо.
Фото ФК «Зенит»

Промес — игрочище!

— Лучшим у «Зенита» был Малком?

— Безусловно! Он в шикарной форме, просто разрывает РПЛ. Отрабатывает огромные деньги, которые за него заплатили.

— Кто же выиграет бомбардирскую гонку — Малком или Промес? Сейчас у них по 16 мячей.

— Ставлю на Промеса. Он, в отличие от бразильца, штатный пенальтист, к тому же чаще оказывается у чужих ворот. Постоянно караулит момент. Малком больше играет на команду. При атаке соперника сразу опускается глубже в полузащиту.

— Квинси в этом туре разменял вторую сотню голов за «Спартак». Даже не верится, что парень зимой все сборы пропустил.

— Начнем с того, что Промес — игрочище! Для российского чемпионата — вообще топ! Таких у нас наперечет — он, Малком, Клаудиньо, Барриос... Плюс человек два месяца не на диване лежал, а выполнял программу, которую расписал тренерский штаб. Видно — физически Промес готов, спокойно выдерживает 90 минут. С требованиями Абаскаля он уже знаком, его не надо встраивать в игру. За пару матчей поймал игровой ритм — и понеслось.

Квинси Промес. Историческая сотня Промеса, чрезмерная ярость Абаскаля, красавцы из «Факела». Рабинер — о самом ярком субботнем матче РПЛ

— Значит, вы не удивлены, что Промес и весной в порядке?

— Абсолютно!

— Что произошло со «Спартаком» в концовке первого тайма?

— К голу Аппаева привела серия индивидуальных ошибок. А пенальти, который привез Пруцев, — несчастный случай. Понятно, он не хотел бить соперника, да еще в собственной штрафной. Но так выставил руку, что попал ему по лицу. Стопроцентная «точка»!

— Вы полагаете?

— Ну конечно! Исходя из сегодняшних трактовок — это фол. Вот раньше в подобной ситуации арбитр мог бы и не свистнуть.

— Зато у Соболева украли чистый гол?

— Я не люблю обсуждать решения судей. Раз в данном эпизоде они приняли такое решение и отменили гол — значит имели на это основания.

«Локо» будет в десятке

— Тогда о другом. 19-й тур начался с сенсационного разгрома «Сочи». Что это было?

— Результат поразил. В предыдущем матче с ЦСКА сочинцы очень понравились. Да и здесь в первом тайме владели преимуществом, создавали моменты. Нобоа в штангу попал... Вдруг шальной удар Капленко в «девятку» — все, вынимай. Потом «стандарт», срезка Нобоа в свои ворота — 0:2. Что остается? Бежать вперед, оголив тылы — ну и нарвались еще на две контратаки.

— Классика жанра.

— Совершенно верно! В итоге у «Оренбурга» четыре удара в створ — четыре гола! При этом у Лички симпатичная команда. Живая, быстрая, заточенная на атаку. Если у соперника появляются свободные зоны — сразу наказывает.

— Получится у Бердыева в «Сочи»?

— Никаких сомнений! По российским меркам Бердыев — топ-тренер! Просто пока это не его команда, он ее под себя не собирал. Почему зимой «Сочи» толком не усилился? Думаю, Курбан Бекиевич понимал — в нынешнем чемпионате борьба за медали все равно не светит, так что перестройку лучше отложить до лета. Вот в следующем сезоне там уже будет другая команда.

Илья Лантратов. Героический «Локо»: час в меньшинстве, полчаса вдевятером — и победа над «Ахматом»

— Как вам «Локо» с приходом Галактионова?

— Приятно удивляет. Не только результатом, но и качественной, сбалансированной игрой. Команда великолепно готова физически. Злая, наглая, все бьются друг за друга. Галактионов — молодец. Быстро нашел подход к футболистам, в том числе к легионерам. Если в прошлом году Баринов обвинял одноклубников в безразличии, то теперь по самоотдаче ни к кому претензий нет.

— По матчу в Грозном так уж точно.

— Да-а! С 20-й минуты играли вдесятером, с 70-й вдевятером — и не пропустили, увезли три очка! Такая победа дорогого стоит.

— «Локомотив» избежит стыков?

— Наверняка. Мне кажется, даже финиширует в десятке, до которой сейчас всего шесть очков.

Футболисты «Локомотива».
ФК «Локомотив»

Команды Ивича всегда играют от обороны

— «Краснодар» Ивича вам уже понятен?

— Пока нет. При Сторожуке был совсем другой футбол. Ивич выстраивает игру гораздо прагматичнее. С шашками наголо, как любит Сергей Николаевич (Галицкий — Прим. «СЭ»), вперед уже никто не бежит.

— Вряд ли его радуют такие перемены.

— Зная Сергея Николаевича, я тоже сомневаюсь, что команда и дальше будет играть спокойно, размеренно, танцуя от печки. Он — поклонник живого футбола. Быстрого, комбинационного, атакующего. Все 90 минут! При новом тренере видим это лишь фрагментами.

— Стилистически Ивич и «Краснодар» совпадают?

— Скажем так — я удивился, что пригласили именно Ивича. Тренер-то классный. Но его команды всегда играют от обороны. Это не тот футбол, с которым ассоциируется «Краснодар».

— Бразильский новичок Кади Боржес, автор дубля в ворота «Динамо», чем хорош?

— Вот это находка! Идеально вписывается в игровую стилистику «Краснодара». Резкий, скоростной, мяч не передерживает. Полезен и в подыгрыше, и в завершении. На первый взгляд — без слабых мест.

— В чем главная проблема «Динамо»?

— Похоже, команда плохо готова физически. Играют в одном темпе, никто не ускоряется. Единственное светлое пятно — Тюкавин. Остальные напоминают академиков, которые рассматривают матч не как битву гладиаторов, а как шахматную партию. Ребята, в футболе это не работает!

Эдуард Сперцян общается с&nbsp;арбитром Артемом Любимовым. Волевая победа «Краснодара» над «Динамо»: штанга Тюкавина, удаление Нгамале, дубль Кади

— Мне кажется, Тюкавин сейчас сильнее Смолова.

— Да я давно об этом говорю! Федя — прекрасный футболист. Но не для нынешнего «Динамо».

— Расшифруйте.

— Под Смолова надо выстраивать командные действия в атаке. Как в «Краснодаре», где Федя блистал. А в «Локомотиве» уже не был так эффективен. Для быстрого футбола Смолов не подходит. При Шварце у «Динамо» впереди играли Тюкавин и Грулев, которые не давали продохнуть защитникам, на скорости врывались в штрафную, постоянно обостряли.

— А Смолов?

— Он любит отойти назад, повозиться с мячом. Когда команда ведет в счете и нужно сбить темп, перевести дух — это вполне уместно. Но Федя постоянно так играет! В каждом матче!

— Ясно.

— Если воспринимать Смолова как игрока для глубины состава — другое дело. Парень-то отличный. Не токсичный, позитивный, может многому научить молодых.

ЦСКА прорвало

— Чего не хватает ЦСКА? Победа над «Крыльями» всего-то вторая в чемпионате за последние восемь матчей...

— При Федотове команда показывает интересный футбол. Но голы даются с трудом. С «Крыльями» наконец-то прорвало. Залетело все!

— Карраскаль и следующий матч начнет на скамейке?

— С одной стороны, Заболотный воспользовался шансом. Сам забил, поучаствовал в третьем голе, заслуженно получил приз игрока матча. У Карраскаля же КПД, несмотря на яркий дриблинг, пока оставляет желать лучшего.

— А с другой стороны?

— Не забывайте, что в следующем туре ЦСКА принимает «Зенит». Федотов тщательно готовится к каждому сопернику. Отталкиваясь от его игры, выбирает схему и состав. Так было и в прежних клубах Владимира Валентиновича — «Сочи», «Оренбурге». Победа над «Крыльями», конечно, впечатлила, но это не значит, что против «Зенита» в основе выйдут те же 11 человек. Уверен, Семака ждут тактические сюрпризы.

Футболисты ЦСКА радуются голу в&nbsp;ворота &laquo;Крыльев&raquo; в&nbsp;матче 19-го тура РПЛ. Федотов ответил на слухи об отставке разгромом «Крыльев». Заболотный забивает и ассистирует

— Что представляет собой «Пари НН» после очередной смены тренера?

— Смотрю на команду и не понимаю, во что она теперь играет. Все 11 человек за линией мяча. Ждут ошибку соперника, чтобы убежать в контратаку. Либо надеются на «стандарт». Два поражения подряд — тревожный звонок...

— «Нижний» превращается в кандидата на вылет?

— Ну, до этого, надеюсь, не дойдет. А вот попадания в стыковые матчи, скорее всего, не избежать.

— После 19-го тура многие поспешили похоронить «Торпедо». А вы как считаете — команда еще может спастись?

— Многое прояснится в ближайшее воскресенье. Победа в Нижнем Новгороде оставит «Торпедо» шансы на спасение. Если поражение или ничья — все, сливайте воду.

— Исчерпывающе.

— Главная проблема команды — атака. Да, на флажке взяли Жажу и Рейну. В качестве свободного агента в ближайшие дни могут заявить еще одного бразильского нападающего Фелипе. Но Талалаеву усиление нужно было не в марте, а в начале января! Чтобы на сборах спокойно вписать новичков в игру. О чем думали многочисленные торпедовские руководители все это время, я не знаю. Ну и как теперь от тренера требовать чуда?

Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
3
13
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Костомарову грозит новая ампутация? Последние новости о состоянии фигуриста
Алкогольный марафон. В Норвегии пьяные лыжные фанаты в очередной раз устроили беспорядки
Дело о госизмене завели на переводившую деньги ВСУ активистку из Хабаровска
Сбербанк раскрыл схему мошенничества с обвинениями в госизмене
Песков прокомментировал данные СМИ о поддержке Индией потолка цен на нефть
Песков назвал нелепым курьезом предложение переименовать Россию в Московию
Популярное видео
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 19-й тур: «Спартак» — «Факел», «Зенит» — «Химки» и другие матчи
За счет чего «Спартак» может взять золото в следующем сезоне. Прогресс впечатляет, но нужна работа над ошибками
Осинькин объяснил, почему использовал Рассказова на позиции полузащитника в игре с ЦСКА
Стали известны сроки восстановления футболистов «Зенита» Барриоса и Сергеева
«Пари НН» обратился в ЭСК РФС с просьбой дать оценку работе Фролова в матче с «Ростовом»
«Спартак» обратился в ЭСК по итогам матча с «Факелом»
Экс-директор «Чертаново» Ларин: «Поздравляю Пиняева с дебютным голом за «Локомотив»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Какой день хотел бы изменить? Тот, когда начал бухать». Трагическая судьба футболиста «Спартака» Андрея Иванова

За счет чего «Спартак» может взять золото в следующем сезоне. Прогресс впечатляет, но нужна работа над ошибками
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 19 15 3 1 53-9 48
2
 Спартак 19 12 4 3 45-22 40
3
 Ростов 19 11 5 3 35-27 38
4
 Динамо 19 9 5 5 35-24 32
5
 ЦСКА 19 9 5 5 34-20 32
6
 Ахмат 19 9 2 8 30-29 29
7
 Краснодар 19 8 5 6 36-32 29
8
 Оренбург 19 9 1 9 38-40 28
9
 Сочи 19 8 4 7 29-36 28
10
 Урал 19 7 4 8 24-30 25
11
 Кр. Советов 19 5 5 9 20-30 20
12
 Локомотив 19 5 4 10 24-35 19
13
 Пари НН 19 5 4 10 23-34 19
14
 Факел 19 1 11 7 24-37 14
15
 Химки 19 3 4 12 19-40 13
16
 Торпедо 19 1 4 14 9-33 7
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
18.03 12:00
Оренбург – Спартак
 - : -
18.03 14:15
Урал – Динамо
 - : -
18.03 16:30
Факел – Сочи
 - : -
18.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 - : -
19.03 14:00
Химки – Ростов
 - : -
19.03 16:30
Кр. Советов – Ахмат
 - : -
19.03 16:30
Пари НН – Торпедо
 - : -
19.03 19:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 10 1 1
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 17 1 4
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 7 1 3
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости