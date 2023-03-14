Роман Орещук: «Смолов — прекрасный футболист. Но не для нынешнего «Динамо»

Бывший спортивный директор «Динамо» — о главных событиях 19-го тура РПЛ.

При счете 0:2 «Химки» не бросили лопату

— Лучший матч тура?

— Выделю две встречи, в которых мы увидели классный футбол: «Спартак» — «Факел» и «Зенит» — «Химки». Оба матча — как под копирку. И по сюжету, и по количеству забитых мячей.

— О чем подумали, когда на «Газпром Арене» на 85-й минуте счет внезапно стал 2:2?

— Первая мысль — так и закончат. «Химки» мне вообще понравились. Отмечу слаженные действия в обороне. Играли плотно, компактно. Хорошо сработали замены. А главное, при счете 0:2 футболисты не бросили лопату. Наоборот, продолжали идти вперед и забили два гола.

— Бодрая игра «Химок» — сюрприз?

— Не то слово! Еще недавно казалось, что от вылета их ничто не спасет. Но по сравнению с тем, что было в конце года, — прогресс налицо. Если все оставшиеся матчи команда будет проводить так же, как в Петербурге, — удержится в РПЛ. Причем обойдет не только «Торпедо» с «Факелом», но и «Нижний», который весной сильно разочаровывает.

— Зимой «Химки» набрали кучу малоизвестных легионеров. Кто из них самый толковый?

— Да там все футболисты квалифицированные, никто не проваливается. В прошлом туре, когда играли с «Факелом», мне понравился опорный полузащитник Бикел. Португалец, выступающий за сборную Гвинеи-Бисау. С «Зенитом» ярко проявил себя уже наш пацан — Бутта Магомедов, который теперь выходит на поле с капитанской повязкой.

— Так что же случилось с «Зенитом» при счете 2:0?

— Полтора тайма он играл здорово, контролировал ход матча, ничто не предвещало проблем. А дальше... Думаю, повлияли два фактора. Во-первых, травма Барриоса, без которого просела опорная зона. Во-вторых, футболисты чуть-чуть расслабились. Тут недобежали, там недоработали, понадеялись друг на друга... Ну и поплатились!

— И все-таки «Зенит» вырвал победу.

— Сказалось индивидуальное мастерство бразильца Мантуана. Вы обратили внимание, как он пробил головой после навеса в штрафную?

— Как?

— Он же на месте стоял, на набегал на мяч — при этом настолько сильно направил его в угол, что у вратаря не было шансов спасти «Химки». Поверьте, не каждый российский футболист сможет так пробить головой.

Густаво Мантуан, Вендел и Клаудиньо. Фото ФК «Зенит»

Промес — игрочище!

— Лучшим у «Зенита» был Малком?

— Безусловно! Он в шикарной форме, просто разрывает РПЛ. Отрабатывает огромные деньги, которые за него заплатили.

— Кто же выиграет бомбардирскую гонку — Малком или Промес? Сейчас у них по 16 мячей.

— Ставлю на Промеса. Он, в отличие от бразильца, штатный пенальтист, к тому же чаще оказывается у чужих ворот. Постоянно караулит момент. Малком больше играет на команду. При атаке соперника сразу опускается глубже в полузащиту.

— Квинси в этом туре разменял вторую сотню голов за «Спартак». Даже не верится, что парень зимой все сборы пропустил.

— Начнем с того, что Промес — игрочище! Для российского чемпионата — вообще топ! Таких у нас наперечет — он, Малком, Клаудиньо, Барриос... Плюс человек два месяца не на диване лежал, а выполнял программу, которую расписал тренерский штаб. Видно — физически Промес готов, спокойно выдерживает 90 минут. С требованиями Абаскаля он уже знаком, его не надо встраивать в игру. За пару матчей поймал игровой ритм — и понеслось.

— Значит, вы не удивлены, что Промес и весной в порядке?

— Абсолютно!

— Что произошло со «Спартаком» в концовке первого тайма?

— К голу Аппаева привела серия индивидуальных ошибок. А пенальти, который привез Пруцев, — несчастный случай. Понятно, он не хотел бить соперника, да еще в собственной штрафной. Но так выставил руку, что попал ему по лицу. Стопроцентная «точка»!

— Вы полагаете?

— Ну конечно! Исходя из сегодняшних трактовок — это фол. Вот раньше в подобной ситуации арбитр мог бы и не свистнуть.

— Зато у Соболева украли чистый гол?

— Я не люблю обсуждать решения судей. Раз в данном эпизоде они приняли такое решение и отменили гол — значит имели на это основания.

«Локо» будет в десятке

— Тогда о другом. 19-й тур начался с сенсационного разгрома «Сочи». Что это было?

— Результат поразил. В предыдущем матче с ЦСКА сочинцы очень понравились. Да и здесь в первом тайме владели преимуществом, создавали моменты. Нобоа в штангу попал... Вдруг шальной удар Капленко в «девятку» — все, вынимай. Потом «стандарт», срезка Нобоа в свои ворота — 0:2. Что остается? Бежать вперед, оголив тылы — ну и нарвались еще на две контратаки.

— Классика жанра.

— Совершенно верно! В итоге у «Оренбурга» четыре удара в створ — четыре гола! При этом у Лички симпатичная команда. Живая, быстрая, заточенная на атаку. Если у соперника появляются свободные зоны — сразу наказывает.

— Получится у Бердыева в «Сочи»?

— Никаких сомнений! По российским меркам Бердыев — топ-тренер! Просто пока это не его команда, он ее под себя не собирал. Почему зимой «Сочи» толком не усилился? Думаю, Курбан Бекиевич понимал — в нынешнем чемпионате борьба за медали все равно не светит, так что перестройку лучше отложить до лета. Вот в следующем сезоне там уже будет другая команда.

— Как вам «Локо» с приходом Галактионова?

— Приятно удивляет. Не только результатом, но и качественной, сбалансированной игрой. Команда великолепно готова физически. Злая, наглая, все бьются друг за друга. Галактионов — молодец. Быстро нашел подход к футболистам, в том числе к легионерам. Если в прошлом году Баринов обвинял одноклубников в безразличии, то теперь по самоотдаче ни к кому претензий нет.

— По матчу в Грозном так уж точно.

— Да-а! С 20-й минуты играли вдесятером, с 70-й вдевятером — и не пропустили, увезли три очка! Такая победа дорогого стоит.

— «Локомотив» избежит стыков?

— Наверняка. Мне кажется, даже финиширует в десятке, до которой сейчас всего шесть очков.

Футболисты «Локомотива». ФК «Локомотив»

Команды Ивича всегда играют от обороны

— «Краснодар» Ивича вам уже понятен?

— Пока нет. При Сторожуке был совсем другой футбол. Ивич выстраивает игру гораздо прагматичнее. С шашками наголо, как любит Сергей Николаевич (Галицкий — Прим. «СЭ»), вперед уже никто не бежит.

— Вряд ли его радуют такие перемены.

— Зная Сергея Николаевича, я тоже сомневаюсь, что команда и дальше будет играть спокойно, размеренно, танцуя от печки. Он — поклонник живого футбола. Быстрого, комбинационного, атакующего. Все 90 минут! При новом тренере видим это лишь фрагментами.

— Стилистически Ивич и «Краснодар» совпадают?

— Скажем так — я удивился, что пригласили именно Ивича. Тренер-то классный. Но его команды всегда играют от обороны. Это не тот футбол, с которым ассоциируется «Краснодар».

— Бразильский новичок Кади Боржес, автор дубля в ворота «Динамо», чем хорош?

— Вот это находка! Идеально вписывается в игровую стилистику «Краснодара». Резкий, скоростной, мяч не передерживает. Полезен и в подыгрыше, и в завершении. На первый взгляд — без слабых мест.

— В чем главная проблема «Динамо»?

— Похоже, команда плохо готова физически. Играют в одном темпе, никто не ускоряется. Единственное светлое пятно — Тюкавин. Остальные напоминают академиков, которые рассматривают матч не как битву гладиаторов, а как шахматную партию. Ребята, в футболе это не работает!

— Мне кажется, Тюкавин сейчас сильнее Смолова.

— Да я давно об этом говорю! Федя — прекрасный футболист. Но не для нынешнего «Динамо».

— Расшифруйте.

— Под Смолова надо выстраивать командные действия в атаке. Как в «Краснодаре», где Федя блистал. А в «Локомотиве» уже не был так эффективен. Для быстрого футбола Смолов не подходит. При Шварце у «Динамо» впереди играли Тюкавин и Грулев, которые не давали продохнуть защитникам, на скорости врывались в штрафную, постоянно обостряли.

— А Смолов?

— Он любит отойти назад, повозиться с мячом. Когда команда ведет в счете и нужно сбить темп, перевести дух — это вполне уместно. Но Федя постоянно так играет! В каждом матче!

— Ясно.

— Если воспринимать Смолова как игрока для глубины состава — другое дело. Парень-то отличный. Не токсичный, позитивный, может многому научить молодых.

ЦСКА прорвало

— Чего не хватает ЦСКА? Победа над «Крыльями» всего-то вторая в чемпионате за последние восемь матчей...

— При Федотове команда показывает интересный футбол. Но голы даются с трудом. С «Крыльями» наконец-то прорвало. Залетело все!

— Карраскаль и следующий матч начнет на скамейке?

— С одной стороны, Заболотный воспользовался шансом. Сам забил, поучаствовал в третьем голе, заслуженно получил приз игрока матча. У Карраскаля же КПД, несмотря на яркий дриблинг, пока оставляет желать лучшего.

— А с другой стороны?

— Не забывайте, что в следующем туре ЦСКА принимает «Зенит». Федотов тщательно готовится к каждому сопернику. Отталкиваясь от его игры, выбирает схему и состав. Так было и в прежних клубах Владимира Валентиновича — «Сочи», «Оренбурге». Победа над «Крыльями», конечно, впечатлила, но это не значит, что против «Зенита» в основе выйдут те же 11 человек. Уверен, Семака ждут тактические сюрпризы.

— Что представляет собой «Пари НН» после очередной смены тренера?

— Смотрю на команду и не понимаю, во что она теперь играет. Все 11 человек за линией мяча. Ждут ошибку соперника, чтобы убежать в контратаку. Либо надеются на «стандарт». Два поражения подряд — тревожный звонок...

— «Нижний» превращается в кандидата на вылет?

— Ну, до этого, надеюсь, не дойдет. А вот попадания в стыковые матчи, скорее всего, не избежать.

— После 19-го тура многие поспешили похоронить «Торпедо». А вы как считаете — команда еще может спастись?

— Многое прояснится в ближайшее воскресенье. Победа в Нижнем Новгороде оставит «Торпедо» шансы на спасение. Если поражение или ничья — все, сливайте воду.

— Исчерпывающе.

— Главная проблема команды — атака. Да, на флажке взяли Жажу и Рейну. В качестве свободного агента в ближайшие дни могут заявить еще одного бразильского нападающего Фелипе. Но Талалаеву усиление нужно было не в марте, а в начале января! Чтобы на сборах спокойно вписать новичков в игру. О чем думали многочисленные торпедовские руководители все это время, я не знаю. Ну и как теперь от тренера требовать чуда?