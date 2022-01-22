Футбол
Тинькофф РПЛ
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 18:10

У «Зенита» проблемы — дефицит игроков из-за травм и заболевших. Второй матч сбора закончился потасовкой

«Зенит» сыграл вничью в товарищеском матче с болгарским «Ботевом»
Гоша Чернов
Корреспондент
22 января. Дубай. «Зенит» — «Ботев» — 2:2.
Фото ФК «Зенит»
Чемпионы России упустили победу над болгарским «Ботевом» (2:2), но счет не имеет значения.
Товарищеские матчи. Клубы.
22 янв, 16:00. ()
Зенит
2:2
Ботев Пл
Голы
Неделев, 6 (0:1), Дзюба, 31 (1:1), Оздоев, 53 (2:1), Маркиньюс, 79 (2:2)
Зенит
Одоевский (Бязров, 41 ) Дуглас Сантос Круговой Хотулев (Сутормин, 41 ) Барриос Клаудиньо (Ерохин, 41 ) Кузяев (Саусь, 61 ) Мостовой Оздоев (Малком, 61 ) Кравцов Дзюба (Кузнецов, 70 )
Предупреждения
Бязров 78  - 

«Есть заболевшие»

Еще после первого матча на сборе в Дубае мы констатировали у «Зенита» нехватку футболистов. Тогда в заявку попали 20 игроков. Это совсем не мало, но вообще-то в ОАЭ сине-бело-голубые повезли 28 человек, включая находящегося на просмотре Нуралы Алипа. Сергей Семак с сожалением признал, что Малком, Вендел и Азмун продолжают восстанавливаться после повреждений, а также бросил короткую фразу: «Есть заболевшие».

&laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Эмирейтс&raquo;&nbsp;&mdash; 3:0. «Зенит» начал год с разгрома. Азмун, Малком и Сергеев не играли, зато у Ерохина дубль

В российском футболе почему-то принято скрывать коронавирусных больных. Почти никто не признает, что в команде могут быть пораженные ковидом, в том числе «Зенит». Официально о сдавших положительный тест клуб не объявлял, но очевидно, что просто так целая пачка футболистов не может оказаться вне заявки. Видеозаписи из соцсетей указывают и на то, что многие футболисты не тренируются и не приезжают на матчи.

Малком вернулся

На игру с «Ботевом» вне заявки оказались сразу 11 игроков. Известно, что Малком, Азмун и Вендел все еще с травмами. Как и в предыдущем матче с «Эмирейтс», без видимых причин не играли Кержаков, Ракицкий, Караваев, Сергеев и Алип. Кроме того, добавились новые потери: не попали даже на скамейку запасных Ловрен, Чистяков и Ким. Крицюк, напомню, остался в Санкт-Петербурге, где восстанавливается после травмы.

В итоге лавка «Зенита» выглядела плачевно: там было лишь шесть игроков, включая двух молодых вратарей. Правда, в середине второго тайма Семак неожиданно выпустил на поле Малкома, которого изначально в заявке не было.

У лидеров чемпионата России наблюдаются систематические проблемы с набором игроков на матчи РПЛ, но теперь даже на сборах есть нехватка кадров. Из-за этого матч с «Ботевом» проходил в усеченном формате: два тайма по 40 минут.

Экспериментальная позиция Барриоса

Как и в матче с «Эмирейтс», Семак с первых минут выбрал схему 4-3-3. Но из-за проблем с составом некоторым игрокам пришлось занять непривычные позиции. В центре обороны в паре с 19-летним Хотулевым вышел Барриос (колумбиец ранее играл в тройке защитников, но не в четверке), а на правом краю обороны оказался левша Круговой. Впрочем, Данил даже год назад на том же сборе в Дубае эту позицию уже занимал. Середину поля закрыли Кравцов, Оздоев и Кузяев, а с двух сторон от Дзюбы расположились Клаудиньо и Мостовой (и постоянно менялись флангами).

Валерий Карпин. «Дзюба готов пойти навстречу сборной? Странная формулировка — пусть тренируется и играет». Интервью Валерия Карпина

Матч посетил главный тренер сборной России Валерий Карпин. И он стал свидетелем неудачного старта для «Зенита»: Круговой сыграл рукой в своей штрафной, а «Ботев» легко реализовал пенальти. Но еще до конца первого тайма Данил исправился — прекрасно подал угловой, который замкнул Дзюба. Угловые Кругового вообще главное впечатление первого тайма. Он еще в игре с «Эмирейтс» дважды ассистировал со «стандартов» Ерохину, а тут бомбардировал штрафную с обоих флангов, причем почти всегда подачи получались опасными. Одна из них завершилась голом Дзюбы.

Потасовка в конце

В начале второго тайма «Зенит» забил второй мяч, когда Ерохин с позиции правого защитника прострелил на Оздоева — и Магомед отправил мяч в сетку после добивания.

Но «Ботев» оставил неплохое впечатление, как и голкипер «Зенита» Давид Бязров — он отыграл весь второй тайм и отразил немало ударов. Правда, за две минуты до конца встречи вратарь заработал пенальти, когда неосторожно выбивал мяч и не смог отбить 11-метровый — 2:2.

Из любопытного во втором тайме стоит отметить, что «Зенит» после перерыва вообще играл с экспериментальной парой центральных защитников Барриос — Дуглас Сантос. Вышел на поле и 18-летний Владислав Саусь, который ближе к концу игры не реализовал убойный момент.

Сердар Азмун, Артем Дзюба, Ярослав Ракицкий. Оставлять ли Дзюбу и Азмуна? Продлевать ли Ракицкого? Разбираемся, что делать «Зениту» с заканчивающимися контрактами

А сама игра завершилась эмоциональной стычкой. В конце матча Барриос жестко встретил одного из соперников, что не понравилось многим игрокам «Ботева» — вспыхнула небольшая потасовка, в которой главным героем стал Дзюба. Артем вступился за одноклубников и рвался в драку. Но все-таки игроков успокоили, а матч завершился вничью — 2:2.

Следующая игра у «Зенита» со словацкой «Жилиной» уже во вторник. Остается надеяться, что хотя бы часть футболистов выздоровеет, а новых потерь не будет. До первой игры с «Бетисом» в Лиге Европы — меньше месяца.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси
Тоттенхэм

Обе забьют - да

21%

1.95

П1

19%

1.66

Ф2 (+1.0)

16%

1.70
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Милан
Ювентус

ТБ 2.0

24%

1.46

1X

23%

1.49

П2

14%

2.75
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед 1
Вест Хэм 0
Матч завершен

П1

26%

1.94

Обе забьют - да

21%

1.64

X2

12%

1.92
Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
21
70
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Особняк в Лос-Анджелесе, ранчо за 8,6 млн долларов и парень-миллионер: как живет Мария Шарапова
Реклама
Материалы сюжета: РПЛ: зимняя пауза 2021 / 2022 в чемпионате России, главные события, новости и материалы, сборы клубов премьер-лиги
Радимов: «Дзюба все доказывает и забивает голы»
«У людей просто отобьют охоту ходить на стадион». Орлов — о Fan ID
Игорь Левитин проведет заседание с владельцами клубов РПЛ
«Он не похож ни на одного советского или российского тренера». Орлов — о Семаке
Азмун — в «Байере», но через полгода. Будет ли у него мотивация на «Зенит»?
Геннадий Орлов: «Новый контракт Дзюбы? Для начала пусть весной пробьется в основу «Зенита»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Хорошо, что не ушел в «Локомотив» из «Зенита» — вон там что творится...» Мостовой — о Карпине, депрессии и ковиде перед Евро

«Будет ли Карпин общаться с Дзюбой? Это надо у него спросить». Интервью Сергея Семака
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости