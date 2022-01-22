Чемпионы России упустили победу над болгарским «Ботевом» (2:2), но счет не имеет значения.

«Есть заболевшие»

Еще после первого матча на сборе в Дубае мы констатировали у «Зенита» нехватку футболистов. Тогда в заявку попали 20 игроков. Это совсем не мало, но вообще-то в ОАЭ сине-бело-голубые повезли 28 человек, включая находящегося на просмотре Нуралы Алипа. Сергей Семак с сожалением признал, что Малком, Вендел и Азмун продолжают восстанавливаться после повреждений, а также бросил короткую фразу: «Есть заболевшие».

В российском футболе почему-то принято скрывать коронавирусных больных. Почти никто не признает, что в команде могут быть пораженные ковидом, в том числе «Зенит». Официально о сдавших положительный тест клуб не объявлял, но очевидно, что просто так целая пачка футболистов не может оказаться вне заявки. Видеозаписи из соцсетей указывают и на то, что многие футболисты не тренируются и не приезжают на матчи.

Малком вернулся

На игру с «Ботевом» вне заявки оказались сразу 11 игроков. Известно, что Малком, Азмун и Вендел все еще с травмами. Как и в предыдущем матче с «Эмирейтс», без видимых причин не играли Кержаков, Ракицкий, Караваев, Сергеев и Алип. Кроме того, добавились новые потери: не попали даже на скамейку запасных Ловрен, Чистяков и Ким. Крицюк, напомню, остался в Санкт-Петербурге, где восстанавливается после травмы.

В итоге лавка «Зенита» выглядела плачевно: там было лишь шесть игроков, включая двух молодых вратарей. Правда, в середине второго тайма Семак неожиданно выпустил на поле Малкома, которого изначально в заявке не было.

Сергей Семак пытается набрать состав на товарищеский матч pic.twitter.com/RD8iaMH6rv — ZenitCafe ??? (@zenit_cafe) January 22, 2022

У лидеров чемпионата России наблюдаются систематические проблемы с набором игроков на матчи РПЛ, но теперь даже на сборах есть нехватка кадров. Из-за этого матч с «Ботевом» проходил в усеченном формате: два тайма по 40 минут.

Экспериментальная позиция Барриоса

Как и в матче с «Эмирейтс», Семак с первых минут выбрал схему 4-3-3. Но из-за проблем с составом некоторым игрокам пришлось занять непривычные позиции. В центре обороны в паре с 19-летним Хотулевым вышел Барриос (колумбиец ранее играл в тройке защитников, но не в четверке), а на правом краю обороны оказался левша Круговой. Впрочем, Данил даже год назад на том же сборе в Дубае эту позицию уже занимал. Середину поля закрыли Кравцов, Оздоев и Кузяев, а с двух сторон от Дзюбы расположились Клаудиньо и Мостовой (и постоянно менялись флангами).

Матч посетил главный тренер сборной России Валерий Карпин. И он стал свидетелем неудачного старта для «Зенита»: Круговой сыграл рукой в своей штрафной, а «Ботев» легко реализовал пенальти. Но еще до конца первого тайма Данил исправился — прекрасно подал угловой, который замкнул Дзюба. Угловые Кругового вообще главное впечатление первого тайма. Он еще в игре с «Эмирейтс» дважды ассистировал со «стандартов» Ерохину, а тут бомбардировал штрафную с обоих флангов, причем почти всегда подачи получались опасными. Одна из них завершилась голом Дзюбы.

Потасовка в конце

В начале второго тайма «Зенит» забил второй мяч, когда Ерохин с позиции правого защитника прострелил на Оздоева — и Магомед отправил мяч в сетку после добивания.

Но «Ботев» оставил неплохое впечатление, как и голкипер «Зенита» Давид Бязров — он отыграл весь второй тайм и отразил немало ударов. Правда, за две минуты до конца встречи вратарь заработал пенальти, когда неосторожно выбивал мяч и не смог отбить 11-метровый — 2:2.

Из любопытного во втором тайме стоит отметить, что «Зенит» после перерыва вообще играл с экспериментальной парой центральных защитников Барриос — Дуглас Сантос. Вышел на поле и 18-летний Владислав Саусь, который ближе к концу игры не реализовал убойный момент.

А сама игра завершилась эмоциональной стычкой. В конце матча Барриос жестко встретил одного из соперников, что не понравилось многим игрокам «Ботева» — вспыхнула небольшая потасовка, в которой главным героем стал Дзюба. Артем вступился за одноклубников и рвался в драку. Но все-таки игроков успокоили, а матч завершился вничью — 2:2.

Следующая игра у «Зенита» со словацкой «Жилиной» уже во вторник. Остается надеяться, что хотя бы часть футболистов выздоровеет, а новых потерь не будет. До первой игры с «Бетисом» в Лиге Европы — меньше месяца.