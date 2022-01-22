У «Зенита» проблемы — дефицит игроков из-за травм и заболевших. Второй матч сбора закончился потасовкой
«Есть заболевшие»
Еще после первого матча на сборе в Дубае мы констатировали у «Зенита» нехватку футболистов. Тогда в заявку попали 20 игроков. Это совсем не мало, но вообще-то в ОАЭ сине-бело-голубые повезли 28 человек, включая находящегося на просмотре Нуралы Алипа. Сергей Семак с сожалением признал, что Малком, Вендел и Азмун продолжают восстанавливаться после повреждений, а также бросил короткую фразу: «Есть заболевшие».
В российском футболе почему-то принято скрывать коронавирусных больных. Почти никто не признает, что в команде могут быть пораженные ковидом, в том числе «Зенит». Официально о сдавших положительный тест клуб не объявлял, но очевидно, что просто так целая пачка футболистов не может оказаться вне заявки. Видеозаписи из соцсетей указывают и на то, что многие футболисты не тренируются и не приезжают на матчи.
Наш состав на матч #ЗенитБотев! pic.twitter.com/PHkSPI9uWP— ФК «Зенит» (@zenit_spb) January 22, 2022
Малком вернулся
На игру с «Ботевом» вне заявки оказались сразу 11 игроков. Известно, что Малком, Азмун и Вендел все еще с травмами. Как и в предыдущем матче с «Эмирейтс», без видимых причин не играли Кержаков, Ракицкий, Караваев, Сергеев и Алип. Кроме того, добавились новые потери: не попали даже на скамейку запасных Ловрен, Чистяков и Ким. Крицюк, напомню, остался в Санкт-Петербурге, где восстанавливается после травмы.
В итоге лавка «Зенита» выглядела плачевно: там было лишь шесть игроков, включая двух молодых вратарей. Правда, в середине второго тайма Семак неожиданно выпустил на поле Малкома, которого изначально в заявке не было.
Сергей Семак пытается набрать состав на товарищеский матч pic.twitter.com/RD8iaMH6rv— ZenitCafe ??? (@zenit_cafe) January 22, 2022
У лидеров чемпионата России наблюдаются систематические проблемы с набором игроков на матчи РПЛ, но теперь даже на сборах есть нехватка кадров. Из-за этого матч с «Ботевом» проходил в усеченном формате: два тайма по 40 минут.
Экспериментальная позиция Барриоса
Как и в матче с «Эмирейтс», Семак с первых минут выбрал схему 4-3-3. Но из-за проблем с составом некоторым игрокам пришлось занять непривычные позиции. В центре обороны в паре с 19-летним Хотулевым вышел Барриос (колумбиец ранее играл в тройке защитников, но не в четверке), а на правом краю обороны оказался левша Круговой. Впрочем, Данил даже год назад на том же сборе в Дубае эту позицию уже занимал. Середину поля закрыли Кравцов, Оздоев и Кузяев, а с двух сторон от Дзюбы расположились Клаудиньо и Мостовой (и постоянно менялись флангами).
Матч посетил главный тренер сборной России Валерий Карпин. И он стал свидетелем неудачного старта для «Зенита»: Круговой сыграл рукой в своей штрафной, а «Ботев» легко реализовал пенальти. Но еще до конца первого тайма Данил исправился — прекрасно подал угловой, который замкнул Дзюба. Угловые Кругового вообще главное впечатление первого тайма. Он еще в игре с «Эмирейтс» дважды ассистировал со «стандартов» Ерохину, а тут бомбардировал штрафную с обоих флангов, причем почти всегда подачи получались опасными. Одна из них завершилась голом Дзюбы.
Потасовка в конце
В начале второго тайма «Зенит» забил второй мяч, когда Ерохин с позиции правого защитника прострелил на Оздоева — и Магомед отправил мяч в сетку после добивания.
До конца! @E27A ??? #ЗенитБотев #ГазпромТренировочныеСборы pic.twitter.com/rTNIgzzVL6— ФК «Зенит» (@zenit_spb) January 22, 2022
Но «Ботев» оставил неплохое впечатление, как и голкипер «Зенита» Давид Бязров — он отыграл весь второй тайм и отразил немало ударов. Правда, за две минуты до конца встречи вратарь заработал пенальти, когда неосторожно выбивал мяч и не смог отбить 11-метровый — 2:2.
Из любопытного во втором тайме стоит отметить, что «Зенит» после перерыва вообще играл с экспериментальной парой центральных защитников Барриос — Дуглас Сантос. Вышел на поле и 18-летний Владислав Саусь, который ближе к концу игры не реализовал убойный момент.
А сама игра завершилась эмоциональной стычкой. В конце матча Барриос жестко встретил одного из соперников, что не понравилось многим игрокам «Ботева» — вспыхнула небольшая потасовка, в которой главным героем стал Дзюба. Артем вступился за одноклубников и рвался в драку. Но все-таки игроков успокоили, а матч завершился вничью — 2:2.
Следующая игра у «Зенита» со словацкой «Жилиной» уже во вторник. Остается надеяться, что хотя бы часть футболистов выздоровеет, а новых потерь не будет. До первой игры с «Бетисом» в Лиге Европы — меньше месяца.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|18
|11
|5
|2
|44-20
|38
|
2
|Динамо
|18
|11
|3
|4
|33-20
|36
|
3
|Сочи
|18
|10
|1
|7
|30-21
|31
|
4
|ЦСКА
|18
|9
|3
|6
|21-16
|30
|
5
|Краснодар
|18
|8
|5
|5
|29-18
|29
|
6
|Локомотив
|18
|7
|7
|4
|24-19
|28
|
7
|Ахмат
|18
|9
|0
|9
|24-24
|27
|
8
|Кр. Советов
|18
|8
|3
|7
|22-18
|27
|
9
|Спартак
|18
|6
|5
|7
|20-26
|23
|
10
|Рубин
|18
|6
|4
|8
|23-27
|22
|
11
|Урал
|18
|4
|7
|7
|12-18
|19
|
12
|Арсенал
|18
|5
|4
|9
|21-35
|19
|
13
|Н. Новгород
|18
|5
|4
|9
|18-30
|19
|
14
|Ростов
|18
|4
|6
|8
|30-35
|18
|
15
|Уфа
|18
|3
|7
|8
|17-26
|16
|
16
|Химки
|18
|2
|8
|8
|16-31
|14
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|- : -
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|- : -
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|- : -
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|27.02
|14:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|27.02
|16:30
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|- : -
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|10
|1
|2
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|16
|1
|7