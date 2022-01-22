Геннадий Орлов: «Шнур со своими клипами попал в точку. Потрясающая сатира!»

Новая рубрика «СЭ» — 15 вопросов о спорте и не только. Очередной герой — знаменитый телекомментатор.

1. Что больше всего удивило за последнее время?

— Меня удивляет менталитет Сергея Семака. Это что-то новенькое в нашем тренерском деле. Ни на одного советского или российского тренера Семак абсолютно не похож. Когда смотришь на него в разгар матча, невозможно ничего понять. Броня! Это не говорит о том, что он лишен эмоций. Просто умело их скрывает. Плюс никаких диктаторских замашек. Всегда корректен по отношению к своим игрокам, никого не обижает. Некоторым коллегам стоит у него поучиться...

Ну а самое главное, Семак как тренер прогрессирует. Несмотря на собранные трофеи, не боится менять игру. Да, на первых порах что-то не получалось с точки зрения тактики. Зато сейчас «Зенит» играет совсем в другой футбол! Скорость, прессинг — все на уровне!

2. Что за последнее время особенно огорчило?

— Потеря близких. В прошлом году ушли Эрнест Серебренников, с которым на протяжении сорока лет общался чуть ли не каждый день, и Герман Зонин. Мне их очень не хватает.

Герману Семеновичу в сентябре стукнуло 95, но он до последнего сохранял ясный ум. Мы часто перезванивались. Я знал, что Зонин долго лежал в больнице. Когда из реанимации перевели в обычную палату, набрал ему, поговорили. Было в районе 15.00. А через два часа он умер. Сидел, смотрел телевизор, уснул — и остановилось сердце. В таких случаях говорят — легкая смерть.

И его, и Серебренникова похоронили на Серафимовском кладбище. Так же как Станислава Завидонова, который отдал «Зениту» много-много лет в качестве игрока и тренера. Он скончался 28 декабря 2021-го, в последний путь проводили 31-го. Здесь надо отметить «Зенит», который в такие моменты всегда помогает, берет часть расходов на себя. Это благородно.

3. Последнее, что вас возмутило?

— Внедрение Fan ID. Я против! Дополнительная ограничительная мера, которая не способствует популяризации российского футбола. У людей просто отобьют охоту ходить на стадион!

Когда речь о турнирах уровня чемпионата мира или Европы — нет вопросов. Это оправданно, заодно упрощает въезд в страну зарубежных болельщиков, поскольку Fan ID служит еще и визой. Но к чему такие сложности на матчах РПЛ? Ты уже не сможешь спонтанно пойти с друзьями на футбол, каждый раз придется выяснять — есть паспорт болельщика или нет...

Сегодня все арены в России оборудованы видеокамерами, системой распознавания лиц. Если кто-то хулиганит, жжет пиротехнику — найдите и накажите! Не пускайте на стадион! Обычные-то болельщики тут при чем?! Fan ID — не выход из положения. Напрашивается аналогия. У тебя болит голова, а ее отрубают, вместо того чтобы назначить лечение.

В Петербурге стадион вмещает около 60 тысяч. Где найти столько желающих оформить Fan ID? Фанаты «Зенита», «Спартака», других клубов уже заявили, что собираются бойкотировать матчи из-за Fan ID. Все это приведет к тому, что игры чемпионата России будут проходить при полупустых трибунах.

Пиротехника на матче ЦСКА и «Зенита». Александр Федоров, Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

4. Последний человек, который вас сильно насмешил?

— Сергей Шнуров. Выпустил клип, посвященный катастрофической ситуации в Петербурге с уборкой снега и мусора. По сути — безусловно, прав. Но по форме... Понятно, присутствует ненормативная лексика — это же Шнур. Многие в городе были возмущены, обвиняли Сергея бог знает в чем.

Тогда он написал вторую песню — на ту же тему. Где вину за невывоз мусора, сугробы, гололед и сосульки взял на себя. Заодно признался в любви губернатору Беглову. Потрясающая сатира! Показывает уровень работы нынешнего правительства Санкт-Петербурга.

Земляки меня поймут. У нас и раньше возникали проблемы с уборкой снега, но этой зимой все просто за гранью. Тротуары вообще не чистят! В какой-то момент резко потеплело, затем снова ударил мороз — и улицы превратились в каток! Гололед адский! Бедные петербуржцы! Так что Шнур со своими клипами попал в точку.

Чиновники жалуются, что не хватает дворников. Есть прекрасная альтернатива — обратиться к студентам, бросить клич. И ребята выйдут на улицы с лопатами, помогут расчистить город от снежных завалов. Разумеется, не бесплатно. В Смольном этот вопрос поднимался еще при Матвиенко, потом при Полтавченко. Увы, ничего не меняется. Хотя идея здравая. Студенту деньги всегда нужны — уверен, найти желающих подработать не составит труда.

5. Какая команда в РПЛ по качеству игры для вас сегодня номер один?

— «Зенит». Поверьте, я объективен. Команда лидирует, больше всех в лиге забила, радует болельщиков яркой игрой... Кто-то выделяет «Крылья». По мне, это пока пионерский отряд. Где еще многое надо отладить. С перепадами играет и «Динамо». Там немало способных ребят в атакующей группе, оборона же с прорехами.

Вспоминаю, как в последнем туре перед зимней паузой «Зенит» встречался в Москве с «Динамо». В первом тайме хозяев разорвали. Они остались без мяча, не знали, что делать на поле. Думаю, «Зенит» спокойно довел бы матч до победы, если бы не травмы Малкома и Вендела, которых в перерыве пришлось заменить. А еще ведь не было Азмуна, Дзюбы, Ракицкого.

«Зенит» — самый стабильный клуб РПЛ. Правильно сказал Юрий Семин: «Уже три года Семак в РПЛ никого к первому месту не подпускает». Полагаю, нынешний сезон не станет исключением.

6. Главное разочарование в РПЛ?

— «Рубин». Честно говоря, от него особого всплеска и не ждал, но 10-е место в таблице — перебор. Был момент, когда команда смотрелась неплохо, набирала очки, но потом что-то сломалось. Мне кажется, не только из-за травм лидеров. Многое еще зависит от главного тренера. Его состояние сразу передается игрокам.

Леонид Слуцкий до сих пор не обрел стабильность и терпение, свойственные опытным тренерам. Он капризный, нервный, вспыльчивый. Чтобы работать успешно, ему нужна «крыша» — в хорошем смысле. Имею в виду авторитетного руководителя, который будет Слуцкого во всем поддерживать. При этом корректно поставит на место, когда тренера заносит, поможет решить проблемы с игроками, если возникло недопонимание. Гинер это умеет. У Сайманова пока не получается.

Судя по тому, что происходит в «Рубине», внутри команды не все в порядке. Многовато негатива. Сейчас вот Деспотовича, основного форварда, внезапно в дубль перевели. А в декабре после поражения от «Нижнего» у Слуцкого поинтересовались о причинах замены Хвичи в начале второго тайма. В ответ раздалось: «Да он так играл, что и в перерыве можно было с поля убрать». Зачем обижать футболиста? Надо пощадить его самолюбие. Тренер обязан себя контролировать.

Клаудиньо. Александр Федоров, Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

7. Лучший игрок РПЛ на данный момент?

— Клаудиньо. Техничный, великолепно понимает игру, любит импровизировать, забивает, отдает. Наблюдать за ним — такое наслаждение! Единственный минус — «физика». Если с Клаудиньо играют жестко, сразу сникает.

В этом смысле показателен ответный матч с «Мальме» в Лиге чемпионов. У шведов команда рабоче-крестьянская. Таких болельщики называют лесорубами. С первых минут парни стали лупить наших бразильцев по ногам — и те дрогнули. Вот Халка ничем не испугаешь, любому мог ответить. Клаудиньо, Малком, Вендел — другие. Если на поле чуть-чуть заденут — сразу валятся, ждут свистка. Но судьи не всегда на эти падения реагируют.

8. Нужно ли «Зениту» летом продлевать контракт с Дзюбой?

— Это решать не мне, а руководству клуба. Дзюба — способный футболист, с хорошими физическими данными. Но сейчас явно сдал. То ли мало тренируется, то ли возраст потихоньку берет свое. Артем порой обижается на меня, но надо смотреть правде в глаза. Он уже не держит темп на поле 90 минут. Сегодня на чистых мячах не поиграешь — даже центрфорвард должен бегать от штрафной до штрафной, вступать в единоборства.

Кстати, не могу понять, как в прошлом году «Зенит» позволил Дзюбе выйти на награждение в костюме киногероя. Я был поражен! Всегда казалось, что для игрока самое главное — футболка клуба, за который выступает. А тут... Некрасиво, эгоистично. Человек поставил себя выше команды.

Что касается нового контракта, то для начала пусть Дзюба пробьется весной в основу «Зенита». Докажет, что он по-прежнему футболист высокого класса. Пока же не попадает в «старт» по объективным причинам. Не нужно тут искать заговор, какие-то интриги. Тренер — не враг себе, всегда ставит сильнейших.

9. Последний случай, когда вы смотрели на футболиста и понять не могли — как он оказался в «Зените»?

— Сутормин. Не думал, что игрок с такими скромными футбольными навыками попадет в «Зенит». А уж в сборной, да еще с капитанской повязкой, Сутормина вообще не представлял!

Наверх он пробился исключительно за счет характера и целеустремленности. Трудяга, боец, даже голы периодически забивает. Но искусству отбора мяча не обучен, на позиции правого защитника частенько не успевает страховать партнеров. Может так напороть, что это сразу обернется пропущенным голом... Футболист для РПЛ. Но не для Лиги чемпионов, при всем уважении. Как, на мой взгляд, и Ерохин. Он то выстреливает, то затухает. Реализация моментов оставляет желать лучшего. Иногда в таких ситуациях мажет, что за голову хватаешься.

Конечно, прошли через «Зенит» и совсем слабые игроки. Первым вспоминается чех Несвадьба. Петржела, приняв команду, втюхал эту Несвадьбу за 500 тысяч долларов. Уверял, что талантище. А тот не соответствовал уровню! Сыграл за «Зенит» минут пять. Еще смешнее другой персонаж — Пошкус. Мы с Володей Казаченком сидели на трибуне и хохотали, когда к Пошкусу попадал мяч. Человек просто не умел играть в футбол! Агентская работа в чистом виде.

10. Попадет ли сборная России на ЧМ-2022?

— Я очень на это надеюсь. Но уверенности нет. Впрочем, я и в отборочном цикле был настроен пессимистично. Даже после смены тренера сомневался, что сможем до стыков дойти.

Однако Карпин за счет харизмы сумел объединить ребят — и команда преобразилась, выдала серию удачных матчей. Это удивило. Не только меня — сам Карпин потом признал, что не ожидал от футболистов такой хорошей игры. Но в Сплите наши снова выглядели неубедительно.

Теперь нас ждет Польша, которая и по составу, и по подбору игроков не сильнее Словакии. А мы ее обыграли! Значит, и с поляками можем разобраться. Да, у них есть суперфорвард — Левандовски. Но остальные вряд ли в чем-то превосходят российских футболистов. То же самое можно сказать про победителя пары Швеция — Чехия. Команды нашего уровня. Смущает одно. Нет у нас ни стабильности, ни поставленной игры. На вдохновении можем провести яркий матч. Но два подряд да еще за короткий промежуток времени... Сложновато.

11. Кто сегодня лучший комментатор на ТВ?

— Не могу никого не выделить. У меня другая школа! Мы ценили слово. Понимали — картинка работает, и то, что там, повторять не надо. Придерживались принципа: краткость — сестра таланта. Во время репортажа старались как можно меньше говорить — чтобы не раздражать зрителя. Не заваливать информацией. Отсюда невероятная популярность Озерова, Махарадзе, Маслаченко, Майорова.

Сегодня на телевидении равных им фигур нет. К сожалению. Другая культура! Но и другие руководители! С приходом Канделаки вдруг взяли за основу манеру американских комментаторов, работающих на ESPN. Там уважают парные репортажи — и у нас на это быстро переключились. Еще без конца повторяли: «Драйв! Нужен драйв!» Да какой драйв?! Важно понимать суть игры, отталкиваться от того, что творится на поле. Если игра классная, у комментатора обязательно появятся эмоции. А сейчас в эфире много фальшивых криков. Таким эмоциям не всегда веришь. Слишком наигранно. Ладно... За неимением гербовой пишем на простой.

12. Ваш самый обидный комментаторский прокол?

— От оговорок ни один комментатор не застрахован. Случались даже у великих. Например, когда арбитр полез за красной карточкой, Махарадзе произнес в эфире: «Судья из трусов достает удаление». В другой раз Перетурин выдал: «Защитник сыграл кончиком головы». А Озеров, комментируя в программе «Время» сюжет о «моржах», сказал: «Какие молодцы! А ведь температура воды — минус 10!» Потом сокрушался, говорил мне: «Геночка, не понимаю, что на меня нашло? У воды не может быть минуса, она превращается в лед!»

Разумеется, я тоже ошибок не избежал. Одна из самых памятных — когда напутал с Менхенгладбахом. Немецкий футбол знаю прекрасно, всегда за ним следил. Но вот заклинило и, рассуждая об игроке из менхенгладбахской «Боруссии», почему-то сказал: «Это вторая мюнхенская команда». Хотя в курсе, что вторая — «Мюнхен-1860». Какой-то заскок. Или репортаж из Турина начал с фразы: «Говорит и показывает «Ювентус»!» «Зенит» тогда с «Торино» играл — на домашней арене «Ювентуса». Вот меня и понесло. Ну что ж, бывает.

13. Самая интересная книга, которая побывала в ваших руках за последнее время?

— Письма Сенеки. Посоветовал старший брат — кинорежиссер Александр Орлов. В сборнике 124 письма, адресованные Луцилию. В каждом — глубокий разбор жизни. Потрясающе! Если не читали — рекомендую. Хотя бы по страничке в день. Еще люблю поэзию Серебряного века, книги об истории Советского Союза. Я прочитал все, что публиковалось о наших разведчиках, письма Сталина Горькому... Безумно интересно!

14. Три «не люблю» на ваш выбор.

— Не люблю бездарностей, которых возвеличивают. Сегодня это особенно характерно для театра и кино. Какие глыбы были раньше! Стржельчик, Юрский, Лавров, Смоктуновский... Из нынешних до них никто не дотягивает.

Еще дико раздражают «Новогодние огоньки» на центральных каналах. Каждый год одни и те же лица! Ну невозможно! Хочется сразу выключить телевизор. Вот в «Голосе» есть замечательные ребята, великолепно поют. Куда же они потом пропадают? Загадка!

А третье... Обещанное импортозамещение. В последние годы в наших продовольственных магазинах все настолько невысокого качества, что я перешел на рыбу и морепродукты. И полезнее, и вкуснее.

15. Что вам особенно хотелось бы поменять в своей нынешней жизни?

— Ничего. Живу в свое удовольствие, делаю что хочу. Да, на федеральном канале футбол уже не комментирую, но работы хватает. Я генеральный продюсер радио «Зенит». У меня контракт с «Матч Премьер», где регулярно выступаю в роли эксперта. Своя программа в YouTube — «Футбольная столица с Геннадием Орловым». Веду еженедельную передачу на радио «Эхо Петербурга». Комментирую все домашние матчи волейбольного «Зенита». Ну и на что жаловаться? Мне как журналисту нужна площадка, чтобы высказывать собственное мнение. Она есть. Это главное.