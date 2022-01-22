Матч «Зенит» — «Ботев» на сборах закончен досрочно из-за потасовки

Товарищеский матч «Зенит» — «Ботев» в Дубае был закончен досрочно. Судья дал свисток на несколько минут раньше истечения 90 минут.

После свистка между обеими командами произошла потасовка. Но до драки стенка на стенку дело не дошло.

Встреча была прервана при счете 2:2. В составе российской команды отличились Артем Дзюба и Магомед Оздоев.