В России запустили Fan ID. Болельщики негодуют — система работает с перебоями

Корреспондент «СЭ» попытался оформить карту болельщика.

4 июля в России началось оформление Fan ID — паспорта болельщика. Лично я считаю эту меру чрезмерной, но и бойкотировать матчи не буду. Журналистам также необходим паспорт болельщика для допуска на стадион. Решил, что оформлю Fan ID в первый же день и расскажу о своем опыте.

Проблемы с загрузкой фото даже у депутатов

Подача заявления на получение карты болельщика. Госуслуги

Зашел на Госуслуги в полночь. Сходу нашел вкладку «Карта болельщика». Нажимаю — у меня не получается войти в свою учетную запись. Пробую с компьютера — не помогает. Да, конечно, я отключил VPN. Обновлял, ждал, снова пробовал — безрезультатно. Ночью ничего не вышло. Это индивидуальные проблемы. Видел в Telegram, что у других коллег проблемы возникли на следующих этапах.

Главный мем первых часов запуска оформления Fan ID — бракованные фото. Увидел кучу возмущенных отзывов. Журналист Никита Кириленко рассказал, что подача заявки на документ заняла у него всего две минуты, но сразу пришло оповещение о том, что он загрузил неподходящее фото. Госуслуги не приняли фотографию, которую Никита ранее использовал для оформления заграничного паспорта на том же портале.

На аналогичную проблему пожаловался и президент «Урала» Григорий Иванов. Говорит, что исполнительный директор клуба 10 раз пытался загрузить фотографию — портал отклонил все варианты. Отказ по фото пришел и члену попечительского совета «Химок» (по совместительству депутату Госдумы) Роману Терюшкову. Оба рассказали о своих историях «РБ Спорту».

Личный опыт

Подача заявления на получение карты болельщика. Госуслуги

Днем решил еще раз попробовать зайти в личный кабинет. Получилось! За последние годы часто пользовался Госуслугами: оформлял разные справки по ковиду и делал заграничный паспорт. В моем профиле загружены все документы, поэтому процесс подачи заявки на Fan ID у меня занял меньше двух минут. Все строки были заполнены автоматически.

После этого в моем профиле появилась графа о том, что заявление на карту болельщика зарегистрировано на портале. Когда я пытался обновить сайт, он сильно сбоил и очень долго грузился.

Через два часа и 20 минут пришло уведомление, что моя фотография одобрена. Дальше меня должны пригласить в МФЦ, чтобы я подтвердил свою личность. Ожидаем.

Второй этап оформления Fan ID

А пока я жду дальнейших уведомлений, прочитал опыт автора Telegram-канала «ПроСпартак». Ему одобрили заявление и уже позвали в МФЦ. Да, карточка болельщика — электронная, но для ее получения необходимо личное присутствие.

Очереди в МФЦ не было, но оказалось, что подтверждение личности тоже проходит в два этапа. Сначала нужно сделать запрос на учетную запись — это должно было занять 10-15 минут. После заявителю должно прийти SMS-уведомление с кодом, его необходимо сказать работнику МФЦ. Если все эти этапы пройдут успешно, то ты получаешь специальный QR-код, который необходимо будет показать при входе на стадион.

SMS блогеру пришло только через полчаса. Вроде все должно быть ОК, но в его учетной записи появилась надпись: «Заявление отклонено». Это выглядит как глюк. Возникает ощущение, что на Госуслугах какой-то сбой. Ничего не понятно.

Вывод

Болельщики. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Первый день запуска любого проекта всегда сопровождается большим числом косяков. Но Fan ID не имел на это права. У карты болельщика спорный имидж и очень слабая социальная поддержка. Нужно было сделать все, чтобы облегчить процесс оформления документа. Не получилось. Весь Telegram забит негативными отзывами. Очередная PR-неудача нововведения.

Вспоминаю свой опыт оформления Fan ID перед чемпионатом мира и Евро. Все было быстро и понятно. Почему сейчас так не получилось?

С первого тура нового сезона без Fan ID вы не попадете на арены в пяти городах: Екатеринбурге, Сочи, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде и Самаре. Если система не наладится, то есть риск увидеть эти стадионы пустыми не только из-за бойкота активных фанатов, но и из-за того, как на сегодня работает оформление карты болельщика.