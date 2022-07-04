В России запустили Fan ID. Болельщики негодуют — система работает с перебоями
4 июля в России началось оформление Fan ID — паспорта болельщика. Лично я считаю эту меру чрезмерной, но и бойкотировать матчи не буду. Журналистам также необходим паспорт болельщика для допуска на стадион. Решил, что оформлю Fan ID в первый же день и расскажу о своем опыте.
Проблемы с загрузкой фото даже у депутатов
Зашел на Госуслуги в полночь. Сходу нашел вкладку «Карта болельщика». Нажимаю — у меня не получается войти в свою учетную запись. Пробую с компьютера — не помогает. Да, конечно, я отключил VPN. Обновлял, ждал, снова пробовал — безрезультатно. Ночью ничего не вышло. Это индивидуальные проблемы. Видел в Telegram, что у других коллег проблемы возникли на следующих этапах.
Главный мем первых часов запуска оформления Fan ID — бракованные фото. Увидел кучу возмущенных отзывов. Журналист Никита Кириленко рассказал, что подача заявки на документ заняла у него всего две минуты, но сразу пришло оповещение о том, что он загрузил неподходящее фото. Госуслуги не приняли фотографию, которую Никита ранее использовал для оформления заграничного паспорта на том же портале.
На аналогичную проблему пожаловался и президент «Урала» Григорий Иванов. Говорит, что исполнительный директор клуба 10 раз пытался загрузить фотографию — портал отклонил все варианты. Отказ по фото пришел и члену попечительского совета «Химок» (по совместительству депутату Госдумы) Роману Терюшкову. Оба рассказали о своих историях «РБ Спорту».
Личный опыт
Днем решил еще раз попробовать зайти в личный кабинет. Получилось! За последние годы часто пользовался Госуслугами: оформлял разные справки по ковиду и делал заграничный паспорт. В моем профиле загружены все документы, поэтому процесс подачи заявки на Fan ID у меня занял меньше двух минут. Все строки были заполнены автоматически.
После этого в моем профиле появилась графа о том, что заявление на карту болельщика зарегистрировано на портале. Когда я пытался обновить сайт, он сильно сбоил и очень долго грузился.
Через два часа и 20 минут пришло уведомление, что моя фотография одобрена. Дальше меня должны пригласить в МФЦ, чтобы я подтвердил свою личность. Ожидаем.
Второй этап оформления Fan ID
А пока я жду дальнейших уведомлений, прочитал опыт автора Telegram-канала «ПроСпартак». Ему одобрили заявление и уже позвали в МФЦ. Да, карточка болельщика — электронная, но для ее получения необходимо личное присутствие.
Очереди в МФЦ не было, но оказалось, что подтверждение личности тоже проходит в два этапа. Сначала нужно сделать запрос на учетную запись — это должно было занять 10-15 минут. После заявителю должно прийти SMS-уведомление с кодом, его необходимо сказать работнику МФЦ. Если все эти этапы пройдут успешно, то ты получаешь специальный QR-код, который необходимо будет показать при входе на стадион.
SMS блогеру пришло только через полчаса. Вроде все должно быть ОК, но в его учетной записи появилась надпись: «Заявление отклонено». Это выглядит как глюк. Возникает ощущение, что на Госуслугах какой-то сбой. Ничего не понятно.
Вывод
Первый день запуска любого проекта всегда сопровождается большим числом косяков. Но Fan ID не имел на это права. У карты болельщика спорный имидж и очень слабая социальная поддержка. Нужно было сделать все, чтобы облегчить процесс оформления документа. Не получилось. Весь Telegram забит негативными отзывами. Очередная PR-неудача нововведения.
Вспоминаю свой опыт оформления Fan ID перед чемпионатом мира и Евро. Все было быстро и понятно. Почему сейчас так не получилось?
С первого тура нового сезона без Fan ID вы не попадете на арены в пяти городах: Екатеринбурге, Сочи, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде и Самаре. Если система не наладится, то есть риск увидеть эти стадионы пустыми не только из-за бойкота активных фанатов, но и из-за того, как на сегодня работает оформление карты болельщика.
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1
|Зенит
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2
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3
|Динамо
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4
|Краснодар
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5
|ЦСКА
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6
|Локомотив
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7
|Ахмат
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8
|Кр. Советов
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9
|Ростов
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10
|Спартак
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|0-0
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11
|Н. Новгород
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|0-0
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12
|Урал
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|0-0
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13
|Химки
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|0-0
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14
|Торпедо
|0
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|0-0
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15
|Факел
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16
|Оренбург
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
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Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
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Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
|- : -