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В России запустили Fan ID. Болельщики негодуют — система работает с перебоями

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Fan ID.
Фото Global Look Press
Подача заявления на получение карты болельщика.
Фото Госуслуги
Подача заявления на получение карты болельщика.
Фото Госуслуги
Болельщики.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Корреспондент «СЭ» попытался оформить карту болельщика.

4 июля в России началось оформление Fan ID — паспорта болельщика. Лично я считаю эту меру чрезмерной, но и бойкотировать матчи не буду. Журналистам также необходим паспорт болельщика для допуска на стадион. Решил, что оформлю Fan ID в первый же день и расскажу о своем опыте.

Проблемы с загрузкой фото даже у депутатов

Подача заявления на получение карты болельщика. Фото Госуслуги
Подача заявления на получение карты болельщика.
Госуслуги

Зашел на Госуслуги в полночь. Сходу нашел вкладку «Карта болельщика». Нажимаю — у меня не получается войти в свою учетную запись. Пробую с компьютера — не помогает. Да, конечно, я отключил VPN. Обновлял, ждал, снова пробовал — безрезультатно. Ночью ничего не вышло. Это индивидуальные проблемы. Видел в Telegram, что у других коллег проблемы возникли на следующих этапах.

Главный мем первых часов запуска оформления Fan ID — бракованные фото. Увидел кучу возмущенных отзывов. Журналист Никита Кириленко рассказал, что подача заявки на документ заняла у него всего две минуты, но сразу пришло оповещение о том, что он загрузил неподходящее фото. Госуслуги не приняли фотографию, которую Никита ранее использовал для оформления заграничного паспорта на том же портале.

На аналогичную проблему пожаловался и президент «Урала» Григорий Иванов. Говорит, что исполнительный директор клуба 10 раз пытался загрузить фотографию — портал отклонил все варианты. Отказ по фото пришел и члену попечительского совета «Химок» (по совместительству депутату Госдумы) Роману Терюшкову. Оба рассказали о своих историях «РБ Спорту».

Личный опыт

Подача заявления на получение карты болельщика. Фото Госуслуги
Подача заявления на получение карты болельщика.
Госуслуги

Днем решил еще раз попробовать зайти в личный кабинет. Получилось! За последние годы часто пользовался Госуслугами: оформлял разные справки по ковиду и делал заграничный паспорт. В моем профиле загружены все документы, поэтому процесс подачи заявки на Fan ID у меня занял меньше двух минут. Все строки были заполнены автоматически.

После этого в моем профиле появилась графа о том, что заявление на карту болельщика зарегистрировано на портале. Когда я пытался обновить сайт, он сильно сбоил и очень долго грузился.

Через два часа и 20 минут пришло уведомление, что моя фотография одобрена. Дальше меня должны пригласить в МФЦ, чтобы я подтвердил свою личность. Ожидаем.

Fan&nbsp;ID. Fan ID: основная информация о паспорте болельщика. Где и когда можно будет его оформить?

Второй этап оформления Fan ID

А пока я жду дальнейших уведомлений, прочитал опыт автора Telegram-канала «ПроСпартак». Ему одобрили заявление и уже позвали в МФЦ. Да, карточка болельщика — электронная, но для ее получения необходимо личное присутствие.

Очереди в МФЦ не было, но оказалось, что подтверждение личности тоже проходит в два этапа. Сначала нужно сделать запрос на учетную запись — это должно было занять 10-15 минут. После заявителю должно прийти SMS-уведомление с кодом, его необходимо сказать работнику МФЦ. Если все эти этапы пройдут успешно, то ты получаешь специальный QR-код, который необходимо будет показать при входе на стадион.

SMS блогеру пришло только через полчаса. Вроде все должно быть ОК, но в его учетной записи появилась надпись: «Заявление отклонено». Это выглядит как глюк. Возникает ощущение, что на Госуслугах какой-то сбой. Ничего не понятно.

Вывод

Болельщики. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Болельщики.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Первый день запуска любого проекта всегда сопровождается большим числом косяков. Но Fan ID не имел на это права. У карты болельщика спорный имидж и очень слабая социальная поддержка. Нужно было сделать все, чтобы облегчить процесс оформления документа. Не получилось. Весь Telegram забит негативными отзывами. Очередная PR-неудача нововведения.

Вспоминаю свой опыт оформления Fan ID перед чемпионатом мира и Евро. Все было быстро и понятно. Почему сейчас так не получилось?

С первого тура нового сезона без Fan ID вы не попадете на арены в пяти городах: Екатеринбурге, Сочи, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде и Самаре. Если система не наладится, то есть риск увидеть эти стадионы пустыми не только из-за бойкота активных фанатов, но и из-за того, как на сегодня работает оформление карты болельщика.

Футбол
РПЛ
Fan ID (паспорт болельщика)
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 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
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 Химки 0 0 0 0 0-0 0
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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