Гетце и израильский супербомбардир или датчане с пятью бразильцами. Кто достанется «Спартаку» в Лиге чемпионов, если он пройдет «Бенфику»

Красно-белые узнали своих потенциальных соперников в следующем раунде.

Датские «волки»

Во вторник «Спартак» проведет первый матч третьего отборочного раунда Лиги чемпионов против «Бенфики», а накануне стало известно, с кем красно-белые сразятся за выход в групповой раунд в случае успешного исхода противостояния с португальским клубом. Был вариант сойтись с лучшим в паре «Монако» — «Спарта». Что монегаски с поставленной игрой и Александром Головиным в составе, что традиционные неудобная для москвичей чешская команда — не подарок.

Но и нынешний сценарий комфортным не назовешь. Даже если речь идет о «Мидтьюлланне», который в этом розыгрыше вполне оправдывает свое прозвище. У датских «волков», как мог убедиться «Селтик», острые зубы и крепкая хватка. Хотя скидку на нынешнее состояние шотландцев тоже сделать надо. «Кельты» поменяли тренера, но завалили трансферную кампанию, а так как проблемы с составом усилили травмы, клуб из Глазго оказался просто не готов к Лиге чемпионов.

Это, впрочем, не умаляет заслуг «Мидтьюлланна». Вице-чемпионы Дании показали организованную и слаженную игру, приправив ее характером, который помог во второй игре додавить «Селтик» в дополнительное время (2:1). Среди подопечных Бо Хенриксена самое сильное впечатление произвел полузащитник Эвандер, который ведет игру в центре поля и классно выполняет «стандарты». Например, он почти скопировал знаменитый гол немца Крооса шведам на ЧМ-2018.

На стиль умно играющего «Мидтьюлланна» накладывает отпечаток наличие увеличившейся летом бразильской диаспоры. Так, второй матч против «Селтика» в старте начали сразу пять представителей этой южноамериканской страны. Что касается известных футболистов, то, прежде всего, отметить стоит опытного голкипера Лесля и защитника сборной Дании Дамсгора, который летом покинул Англию после того, как помог «Брентфорду» выйти в АПЛ. И, конечно, на левом крыле атаке ярок игравший вместе со Смоловым в «Сельте» Систо. Это тот самый игрок, который во время коронавирусного карантина вопреки указаниям клуба уехал домой и был оштрафован галисийцами на 60 тысяч евро.

Хороши и без Малена с Дюмфрисом

Но, конечно, фаворитом пары будут не датчане, а ПСВ. В предыдущем раунде голландцы показали очень мощную игру, превратив в посмешище «Галатасарай». 7:2 по сумме двух матчей — настоящее унижение турецкого суперклуба. При этом за команду из Эйндховена не играл его главный талант Мален, занимавшийся в тот момент оформлением трансфера в дортмундскую «Боруссию».

И это далеко не единственная потеря голландцев, которые на днях продали в «Ниццу» полузащитника Росарио. Почти отрезанный ломоть — правый защитник Дюмфрис. Он столь ярко проявил себя на Евро-2020, что удержать футболиста в Эйндховене нереально. Вопрос только в том, куда отправится Дензел? В миланский «Интер» или в «Эвертон»? Вместе с тем, еще один большой доморощенный талант — Гакпо — считает, что ему рано в «Баварию», и год на родине лишним не будет.

Только стоит ли говорить о потерях, если на качестве это совершенно не сказалось? Все-таки немец Роджер Шмидт — мастер постановки классной игры, что ему особенно удавалось в «Зальцбурге» и леверкузенском «Байере». В его распоряжении сейчас почти идеальный сплав молодости и опыта. Молодая поросль — это, прежде всего, атакующий полузащитник Ихаттарен и играющий на левом фланге атаки 19-летний Мадуэке. Он англичанин, но в свое время посчитал, что в академии ПСВ у него больше шансов, чем в «Тоттенхэме».

Опыт — это перезапустивший в Эйндховене карьеру Гетце. Автор «золотого мяча» в финале ЧМ-2014 против «Галатасарая» показал отличный футбол. Правда, всех затмил 34-летний израильтянин Захави, по сути решивший судьбу противостояния хет-триком в первой игре (5:1). Также в средней линии стоит отметить не менее опытных ван Гинкела и вернувшегося на родину из английского «Брайтона» Преппера. И, конечно, напомнить, что ивуарийский опорник Сангаре прошлым летом вполне мог оказаться в «Спартаке», однако красно-белые купили у ПСВ пока не оправдавшего доверие Хендрикса.

Повзрослела и оборона голландской команды. В центре там теперь играют два новички — 29-летний бразилец Андре Рамалью из «Зальцурга» и футболист сборной Австрии Мвене из «Майнца». А слева хорош привлекавшийся Йоахимом Левом в бундестим 27-летний Макс.

Объективно говоря, сложно понять, что может противопоставить «Мидтьюлланн» нынешнему ПСВ. Хотя, для нас в этом не будет никакого смысла, если «Спартак» не пройдет «Бенфику». Если же Руй Витория превзойдет свою бывшую команду, красно-белым уже будет некого бояться.