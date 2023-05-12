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Одним завидным женихом в РПЛ меньше. Дмитрий Баринов женился на длинноногой красавице из Донецка

Отдел фото «СЭ»
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Дмитрий Баринов женился на Кристине Семенковой.
Дмитрий Баринов и Кристина Семенкова.
Фото из личного архива
Футболист решил остепениться на 27-м году жизни.

Один из лидеров «Локомотива» и сборной России Дмитрий Баринов не стал дожидаться межсезонья и в матче 27-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» выйдет на поле уже в статусе женатого мужчины. Избранницей футболиста стала Кристина Семенкова, которая по традиции взяла фамилию мужа.

Футболист Дмитрий Баринов и его жена Кристина Семенкова.

В 2018-20 годах Дмитрия подозревали в романе с фигуристкой Аделиной Сотниковой. Все потому, что спортсмены выкладывали совместные фото в соцсетях, на которых, правда, не было никаких намеков, что молодые люди находятся в отношениях.

А год спустя стало ясно, с кем же на самом деле встречается полузащитник «Локомотива». Дмитрий стал появляться с Кристиной на фото в обнимку, девушка ходила на матчи железнодорожников и выкладывала кадры из совместных поездок на моря. И вот спустя два года получила предложение руки и сердца.

Жена Дмитрия Баринова Кристина Семенкова.
Футболист Дмитрий Баринов и его жена Кристина Семенкова.
Жена Дмитрия Баринова Кристина Семенкова.

О Кристине известно не так много. Родом она из Донецка и училась на факультете ресторанно-гостиничного бизнеса, но, судя по ее фотографиям и утонченной фигуре, работает скорее в модельной сфере.

Для росписи невеста надела не облегающее платье, подчеркивающее фигуру, а воздушное и свободное с высоким поясом. Подобный выбор можно было бы объяснить тем, что в семье Дмитрия и Кристины ожидается пополнение.

Жена Дмитрия Баринова Кристина Семенкова.
Футболист Дмитрий Баринов и его жена Кристина Семенкова.

Источник фото: соцсети Дмитрия Баринова и Кристины Семенковой

Дмитрий Баринов
фото
ФК Локомотив (Москва)
16
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 20 4 2 68-15 64
2
 ЦСКА 26 15 6 5 48-24 51
3
 Ростов 26 14 8 4 44-34 50
4
 Спартак 26 14 7 5 57-35 49
5
 Ахмат 26 13 4 9 41-34 43
6
 Краснодар 26 12 6 8 55-42 42
7
 Динамо 26 12 6 8 44-35 42
8
 Оренбург 26 12 3 11 49-50 39
9
 Локомотив 26 10 5 11 45-42 35
10
 Сочи 26 10 4 12 35-48 34
11
 Урал 26 7 6 13 27-41 27
12
 Кр. Советов 26 6 7 13 26-42 25
13
 Факел 26 4 12 10 33-45 24
14
 Пари НН 26 6 5 15 27-49 23
15
 Химки 26 4 5 17 24-58 17
16
 Торпедо 26 3 4 19 20-49 13
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13.05 12:00
Урал – Оренбург
 - : -
13.05 14:00
Химки – Спартак
 - : -
13.05 16:30
Зенит – Краснодар
 - : -
13.05 19:00
ЦСКА – Торпедо
 - : -
14.05 14:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
14.05 16:30
Динамо – Ахмат
 - : -
14.05 19:00
Сочи – Ростов
 - : -
14.05 19:00
Факел – Пари НН
 - : -
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Квинси Промес

Спартак

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П
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Краснодар

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Локомотив

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Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 24 1 6
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