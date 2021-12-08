«Локо» еще может спасти сезон, но с Гисдолем шансов мало. Цорну пора договариваться с Тедеско

Лучшее антикризисное решение.

«Локомотив»-2021 — идеальный кейс, как вложить в состав рекордные 30 миллионов евро, доплатить еще 3 миллиона ради смены тренера, влезть в гигантские кредиты и тотально перевернуть всю клубную вертикаль... Но сделать только хуже.

«Современная европейская система футбольной подготовки, которую внедрил Рангник, не завязана на персоналиях и продолжит работать после его ухода», — подчеркнули в клубе, объявляя о переходе Ральфа в «Манчестер Юнайтед».

Спустя 5 месяцев европейская система заработала так мощно, что «Локо» страдает даже с аутсайдерами, руководство нанимает охрану, чтобы на выходе со стадиона не попасть под медиаобстрел, а календарный год завершается четырьмя тусклыми поражениями и нулем объективных шансов на евровесну.

Ключевая проблема — кажется, в клубе никто не понимает, что делать дальше. Человек, под чью диктовку «Локомотив» вогнал себя в такое состояние, уехал тренировать Роналду. И теперь Александру Плутнику и Владимиру Леонченко нужно как-то объяснить РЖД: что происходит и, главное, когда все заработает? Этого разговора можно было избежать, угадай Рангник с тренером, но с каждым новым матчем крепнет ощущение — Гисдоль не рассчитал свои возможности, переоценил потенциал состава и просто растерялся.

Прямо сейчас у команды Рангника, оставшейся в Черкизово, два варианта: убрать Маркуса, переложив ответственность на Ральфа (который, по слухам, выбирал по остаточному принципу после нескольких отказов), и взять своего коуча. Либо — довериться Гисдолю и продолжать делать вид, что ситуация под контролем.

Второй вариант — слишком рискованный. Маркус ярко начал в России: перепрограммировал игру от обороны на высокий прессинг, задействовал все атакующие ресурсы. И это правда подкупало, даже когда не было результата. В стране, где 90 процентов команд играют от обороны, а в еврокубках отбиваются даже топ-клубы, идеи Гисдоля выглядели свежо. Но моментально испарились.

Даже самых поверхностных знаний в футболе достаточно, чтобы понять — для настолько энергозатратного футбола нужна не только тактическая база, но и физический фундамент, который закладывается в межсезонье. Маркус принял команду перед тяжелейшим отрезком сезона (из-за календаря осенью валились и Николич, и Семин), но все равно разрушил старую систему и начал строить свою посреди убийственного календаря. Это ожидаемо привело к тому, что сил стало хватать в лучшем случае минут на 60 — отсюда провальный второй тайм в большинстве со «Спартаком» и лидерство в РПЛ по фолам и карточкам (6 красных, 51 желтая).

Еще одна проблема Гисдоля — в лиге быстро поняли, как выключить прессинг: при столкновении с низким блоком «Локо» вынужден переходить на позиционные атаки. Это изначально одна из уязвимых точек всех команд Маркуса, а в Москве у него еще и элементарно не было времени, чтобы это наиграть. Поэтому не факт, что сборы здесь вообще помогут.

Особенно — когда у тренера все меньше авторитета в команде. «Как тренируемся, так и играем», — говорил Федор Смолов после провала в Туле. И, кажется, это не претензия к самому себе и партнерам. «Гисдолю давал указания Рангник. Ральф не был тренером, но было ощущение, что он влияет на решения Маркуса. Он постоянно был с нами, присутствовал на каждой тренировке, на каждом предматчевом брифинге. Он даже заходил в раздевалку в перерыве», — продолжил разоблачение Мацей Рыбус.

Допускаю, что ни одна из этих теорий не подтвердится, и весной мы увидим ярчайшую команду лиги. Но... Во время переезда Гисдоля в Россию его скромно оценивали даже в Германии: негативных отзывов было гораздо больше позитивных, многие эксперты просто отмалчивались, чтобы не нагнетать (или не портить имидж Рангнику). Потому что даже там Маркус мощно начинал, а после — деградировал. В «Локомотиве» Гисдоль сразу начал с провала: 9 очков в 10 матчах — один из худших тренерских стартов в клубной истории.

Два ключевых вопроса при любой тренерской отставке: кого назначат и отработает ли он сильнее? Чем Гисдоль сильнее Николича, изначально не понимал никто, кроме Ральфа Рангника. Но лично для меня главной загадкой было то, как можно было взять Маркуса, а не освободившегося Тедеско? Уверен, прямо сейчас Доменико — лучший антикризисный коуч для любого топ-клуба РПЛ.

Он заходил после Олега Кононова в «Спартак» — который не сильно отличался от нынешнего «Локомотива». Но быстро разобрался и все наладил по ходу сезона, а сейчас для этого будут долгие сборы. Для адаптации вообще не понадобится времени — среди немецких менеджеров, работающих в Черкизово, Тедеско лучше всех знаком с реалиями России (и единственный, кто знает язык). Его обожали все игроки «Спартака» и до сих пор ценят болельщики — на автографы недавно разрывали даже на «РЖД Арене». У Тедеско понятный штаб (ассистентов минимум в два раза меньше, чем у Гисдоля), но главное — Доменико выжимает абсолютный максимум из состава и ставит качественную игру. Возможно, не такую зрелищную и не вписывающуюся в новую стратегию «Локомотива». Но с конкретным результатом. А это важнее для клубного руководства, которому скоро отчитываться в РЖД.

Допускаю, что сам Тедеско не рвется в Россию. Но для чего в «Локо» отдали должность спортивного директора Томасу Цорну, если не для камбэка Доменико? По-моему, все слишком очевидно. И слишком логично: если в «Локомотиве» планируют исправлять ситуацию, Тедеско — лучший вариант.