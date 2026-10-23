«Спартак» победит ЦСКА, а «Зенит» разгромит махачкалинцев. Прогнозы на 12-й тур РПЛ
«Ахмат» — «Оренбург»
Дмитрий Тарасов — 2:1. «Ахмат» хорошо выглядел против «Зенита» в прошлом туре. Дома он должен обязательно выиграть.
Игорь Лобанов — 2:1. Дома «Ахмат» должен забить и выиграть после матча в Санкт-Петербурге.
«Акрон» — «Динамо»
Дмитрий Тарасов — 1:3. Главное, чтобы «Динамо» сейчас не дрогнуло, но с таким соперником оно должно брать три очка.
Игорь Лобанов — 1:2. У лидеров чемпионата много побед с разностью в один мяч. Кажется, здесь будет так же.
«Факел» — «Родина»
Дмитрий Тарасов — 2:3. «Факел» сейчас на подъеме, но и «Родина» не так плохо играет. Думаю, москвичи победят.
Игорь Лобанов — 1:0. Дома «Факелу», возможно, удастся добиться положительного результата.
«Рубин» — «Крылья Советов»
Дмитрий Тарасов — 1:1. Обеим командам нужны очки, будет упорная борьба. Ничья здесь самый очевидный вариант.
Игорь Лобанов — 2:1. У «Рубина» был полный провал в матче против «Спартака». Ему надо доказывать свою состоятельность.
«Краснодар» — «Балтика»
Дмитрий Тарасов — 2:1. Жду победы «Краснодара». Это опытная команда с отличным тренером.
Игорь Лобанов — 2:1. «Краснодар» терял до этого очки, пришло время прервать эту серию.
«Ростов» — «Локомотив»
Дмитрий Тарасов — 1:3. «Локомотив» не всегда удачно играет против «Ростова», но железнодорожникам нужны очки. Думаю, они добьются победы.
Игорь Лобанов — 1:2. В гостях «Локомотиву» будет сложно, но хочется верить, что у него сейчас все пойдет в гору.
ЦСКА — «Спартак»
Дмитрий Тарасов — 2:3. Жду победу «Спартака» с большим количеством голов.
Игорь Лобанов — 2:2. Верю в армейцев в этой игре. Ребята там быстрые бегают. Не должны проиграть «Спартаку».
«Зенит» — «Динамо» Мх
Дмитрий Тарасов — 4:0. Здесь должна быть уверенная победа «Зенита».
Игорь Лобанов — 3:1. Намечается разнос динамовцев.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|11
|8
|1
|2
|18-9
|25
|
2
|Зенит
|11
|8
|0
|3
|25-13
|24
|
3
|Спартак
|11
|7
|2
|2
|21-8
|23
|
4
|ЦСКА
|11
|6
|4
|1
|19-12
|22
|
5
|Краснодар
|11
|6
|4
|1
|19-13
|22
|
6
|Динамо Мх
|11
|4
|1
|6
|16-21
|13
|
7
|Балтика
|11
|3
|4
|4
|14-12
|13
|
8
|Оренбург
|11
|2
|7
|2
|13-12
|13
|
9
|Ростов
|11
|3
|3
|5
|11-17
|12
|
10
|Крылья Советов
|11
|2
|6
|3
|15-17
|12
|
11
|Рубин
|11
|2
|6
|3
|12-16
|12
|
12
|Локомотив
|11
|2
|5
|4
|16-14
|11
|
13
|Ахмат
|11
|2
|5
|4
|15-16
|11
|
14
|Акрон
|11
|1
|6
|4
|12-20
|9
|
15
|Факел
|11
|1
|3
|7
|8-19
|6
|
16
|Родина
|11
|1
|3
|7
|12-27
|6
|23.10
|19:30
|Ахмат – Оренбург
|- : -
|24.10
|12:45
|Акрон – Динамо
|- : -
|24.10
|15:00
|Факел – Родина
|- : -
|24.10
|17:15
|Рубин – Крылья Советов
|- : -
|24.10
|19:30
|Краснодар – Балтика
|- : -
|25.10
|13:45
|Ростов – Локомотив
|- : -
|25.10
|16:00
|ЦСКА – Спартак
|- : -
|25.10
|18:30
|Зенит – Динамо Мх
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|9
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|10
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1