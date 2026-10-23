«Спартак» победит ЦСКА, а «Зенит» разгромит махачкалинцев. Прогнозы на 12-й тур РПЛ

Противостояние экспертов и болельщиков продолжают бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов и музыкант группы «Слот» Игорь Лобанов (Кэш).

Дмитрий Тарасов — 2:1. «Ахмат» хорошо выглядел против «Зенита» в прошлом туре. Дома он должен обязательно выиграть.

Игорь Лобанов — 2:1. Дома «Ахмат» должен забить и выиграть после матча в Санкт-Петербурге.

Чемпионат России. Премьер-лига. 12-й тур.

23 октября, 19:30. Ахмат Арена (Грозный)

Дмитрий Тарасов — 1:3. Главное, чтобы «Динамо» сейчас не дрогнуло, но с таким соперником оно должно брать три очка.

Игорь Лобанов — 1:2. У лидеров чемпионата много побед с разностью в один мяч. Кажется, здесь будет так же.

Чемпионат России. Премьер-лига. 12-й тур.

24 октября, 12:45. Солидарность Самара Арена (Самара)

Дмитрий Тарасов — 2:3. «Факел» сейчас на подъеме, но и «Родина» не так плохо играет. Думаю, москвичи победят.

Игорь Лобанов — 1:0. Дома «Факелу», возможно, удастся добиться положительного результата.

Чемпионат России. Премьер-лига. 12-й тур.

24 октября, 15:00. Факел (Воронеж)

Дмитрий Тарасов — 1:1. Обеим командам нужны очки, будет упорная борьба. Ничья здесь самый очевидный вариант.

Игорь Лобанов — 2:1. У «Рубина» был полный провал в матче против «Спартака». Ему надо доказывать свою состоятельность.

Чемпионат России. Премьер-лига. 12-й тур.

24 октября, 17:15. Ак Барс Арена (Казань)

Дмитрий Тарасов — 2:1. Жду победы «Краснодара». Это опытная команда с отличным тренером.

Игорь Лобанов — 2:1. «Краснодар» терял до этого очки, пришло время прервать эту серию.

Чемпионат России. Премьер-лига. 12-й тур.

24 октября, 19:30. Ozon Арена (Краснодар)

Дмитрий Тарасов — 1:3. «Локомотив» не всегда удачно играет против «Ростова», но железнодорожникам нужны очки. Думаю, они добьются победы.

Игорь Лобанов — 1:2. В гостях «Локомотиву» будет сложно, но хочется верить, что у него сейчас все пойдет в гору.

Чемпионат России. Премьер-лига. 12-й тур.

25 октября, 13:45. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)

Дмитрий Тарасов — 2:3. Жду победу «Спартака» с большим количеством голов.

Игорь Лобанов — 2:2. Верю в армейцев в этой игре. Ребята там быстрые бегают. Не должны проиграть «Спартаку».

Чемпионат России. Премьер-лига. 12-й тур.

25 октября, 16:00. ВЭБ Арена (Москва)

Дмитрий Тарасов — 4:0. Здесь должна быть уверенная победа «Зенита».

Игорь Лобанов — 3:1. Намечается разнос динамовцев.