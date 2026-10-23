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«Спартак» победит ЦСКА, а «Зенит» разгромит махачкалинцев. Прогнозы на 12-й тур РПЛ

Александр Абустин
корреспондент
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Противостояние экспертов и болельщиков продолжают бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов и музыкант группы «Слот» Игорь Лобанов (Кэш).

«Ахмат» — «Оренбург»

Дмитрий Тарасов — 2:1. «Ахмат» хорошо выглядел против «Зенита» в прошлом туре. Дома он должен обязательно выиграть.

Игорь Лобанов — 2:1. Дома «Ахмат» должен забить и выиграть после матча в Санкт-Петербурге.

Чемпионат России. Премьер-лига. 12-й тур.
23 октября, 19:30. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
Оренбург

«Акрон» — «Динамо»

Дмитрий Тарасов — 1:3. Главное, чтобы «Динамо» сейчас не дрогнуло, но с таким соперником оно должно брать три очка.

Игорь Лобанов — 1:2. У лидеров чемпионата много побед с разностью в один мяч. Кажется, здесь будет так же.

Чемпионат России. Премьер-лига. 12-й тур.
24 октября, 12:45. Солидарность Самара Арена (Самара)
Акрон
Динамо

«Факел» — «Родина»

Дмитрий Тарасов — 2:3. «Факел» сейчас на подъеме, но и «Родина» не так плохо играет. Думаю, москвичи победят.

Игорь Лобанов — 1:0. Дома «Факелу», возможно, удастся добиться положительного результата.

Чемпионат России. Премьер-лига. 12-й тур.
24 октября, 15:00. Факел (Воронеж)
Факел
Родина

«Рубин» — «Крылья Советов»

Дмитрий Тарасов — 1:1. Обеим командам нужны очки, будет упорная борьба. Ничья здесь самый очевидный вариант.

Игорь Лобанов — 2:1. У «Рубина» был полный провал в матче против «Спартака». Ему надо доказывать свою состоятельность.

Чемпионат России. Премьер-лига. 12-й тур.
24 октября, 17:15. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
Крылья Советов

«Краснодар» — «Балтика»

Дмитрий Тарасов — 2:1. Жду победы «Краснодара». Это опытная команда с отличным тренером.

Игорь Лобанов — 2:1. «Краснодар» терял до этого очки, пришло время прервать эту серию.

Чемпионат России. Премьер-лига. 12-й тур.
24 октября, 19:30. Ozon Арена (Краснодар)
Краснодар
Балтика

«Ростов» — «Локомотив»

Дмитрий Тарасов — 1:3. «Локомотив» не всегда удачно играет против «Ростова», но железнодорожникам нужны очки. Думаю, они добьются победы.

Игорь Лобанов — 1:2. В гостях «Локомотиву» будет сложно, но хочется верить, что у него сейчас все пойдет в гору.

Чемпионат России. Премьер-лига. 12-й тур.
25 октября, 13:45. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
Локомотив

ЦСКА — «Спартак»

Дмитрий Тарасов — 2:3. Жду победу «Спартака» с большим количеством голов.

Игорь Лобанов — 2:2. Верю в армейцев в этой игре. Ребята там быстрые бегают. Не должны проиграть «Спартаку».

Чемпионат России. Премьер-лига. 12-й тур.
25 октября, 16:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Спартак

«Зенит» — «Динамо» Мх

Дмитрий Тарасов — 4:0. Здесь должна быть уверенная победа «Зенита».

Игорь Лобанов — 3:1. Намечается разнос динамовцев.

Чемпионат России. Премьер-лига. 12-й тур.
25 октября, 18:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Динамо Мх

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 11 8 1 2 18-9 25
2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 Спартак 11 7 2 2 21-8 23
4
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
5
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 11 3 4 4 14-12 13
8
 Оренбург 11 2 7 2 13-12 13
9
 Ростов 11 3 3 5 11-17 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Рубин 11 2 6 3 12-16 12
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 11 2 5 4 15-16 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 11 1 3 7 12-27 6
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23.10 19:30 Ахмат – Оренбург - : -
24.10 12:45 Акрон – Динамо - : -
24.10 15:00 Факел – Родина - : -
24.10 17:15 Рубин – Крылья Советов - : -
24.10 19:30 Краснодар – Балтика - : -
25.10 13:45 Ростов – Локомотив - : -
25.10 16:00 ЦСКА – Спартак - : -
25.10 18:30 Зенит – Динамо Мх - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 9 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 10 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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