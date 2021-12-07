Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов поговорил с «СЭ».

После матча со «Спартаком» корреспондент «СЭ» встретился с председателем совета директоров «Уфы» Ростиславом Мурзагуловым, с которым обсудил будущее клуба.

Однако чуть позже Мурзагулов назвал Александра Соболева оскароносцем и раскритиковал судейство. Интервью пришлось дополнить, чтобы объяснить резкие слова.

«Если Соболев обиделся, то пусть простит меня»

— Не жалеете, что накинулись на Соболева и «Спартак»?

— Нет. Я понимаю, что у нас не принято сталкиваться с болельщиками «Спартака». И я получил нормальную волну хейта в комментариях. Но мне хочется поднять этот разговор! Почему Соболев просит разное отношение судей к себе и соперникам? Это же ненормально, когда Сашу чуть задели по лицу, а он падает со страшными страданиями. Но когда в подобной ситуации по формальным правилам он получает то, чего не хотел, то Саша очень сильно возмущается. Разве это не двойные стандарты? И это мой вопрос к Соболеву.

— «Спартак» — особый раздражитель для вас?

— Нет, я уважаю спартачей. У меня много близких друзей болеют за красно-белых. И я болею за «Спартак» в еврокубках. Но давайте будем относиться ко всем командам одинаково. «Уфа» заслуживает к себе хорошего отношения, как и «Спартак».

— «Бог не фраер, отдыхай, оскароносец». Ваши слова Соболеву после матча «Спартак» — «Ахмат». Не перегнули?

- Можно было и помягче сказать. Я к нему как к спортсмену очень хорошо отношусь. Он молодец! Саша хорошо сыграл против «Наполи». Дай бог ему так хорошо всегда играть, кроме двух матчей в году.

— Обратно слова не будете забирать?

- Слово — не воробей. Его не вернуть назад. Еще раз: я сказал это все, чтобы к «Уфе» относились хорошо, как и к «Спартаку». Наш клуб ничем не хуже. И спорт нужно развивать не только в Москве, но и в Уфе. А если Соболев обиделся, то пусть простит меня. Не хотел ему ничего плохого сказать.

— Будете отвечать радикальным болельщикам, которые в комментариях перешли грань?

- А радикалами меня не напугаешь. У меня в Башкирии их достаточно, они всех вероисповеданий. С утра до вечера хейтят! Обещают отрезать все выпирающие части тела, включая голову. Меня это никак не задевает.

«Уфа» может исчезнуть

— Что с бюджетом «Уфы»? Все плохо?

— Раньше мы финансировались БСК (Башкирская содовая компания). У нас был миллиард рублей. Все было четко, Шамиль мог выстраивать стратегию. Потом случилось, что случилось...

— С республикой не нашли общего языка?

— Нет, все хорошо. Загвоздка лишь в том, что глава республики искал нового большого спонсора. И он нашел его. Мы знаем, с кем конкретно был разговор. Был интерес от крупной компании. Название раскрыть не могу.

И получилось так: два больших руководителя хлопнули по рукам, и дело пошло. Но у каждой государственной компании есть свое бюджетирование. Пока все затягивается, а нам сейчас лишь бы не загнуться.

— Какая стадия переговоров?

— Начальная. Только обсуждение прошло, никаких документов не подписано. Это, конечно, большой минус, потому что сейчас у нас очень тяжелая ситуация. Мы изворачиваемся как можем. Перебрали всех свободных агентов, молодых игроков. Сейчас клуб на последнем издыхании. И если нам на этом этапе не помочь, то может произойти катастрофа.

— Что вы имеете в виду под катастрофой?

— Все может быть плохо, потому что мы достали все наши скрытые резервы.

— Клуб может исчезнуть?

— Да. Нам сказали полгода назад: держитесь сами сколько можете.

— С кем был разговор?

— С главой Башкортостана. Сейчас же мы смотрим на республику как сирые убогие дети и просим нам помочь.

— Есть что сказать болельщикам «Уфы»?

— Мы не раз говорили, что если нужно уйти, то мы это сделаем. Оба встанем, чемоданчики соберем и уедем. Но мы не хотим, чтобы дело, которое мы начали 10 лет назад, закончилось неприятным хлопком.

— И если будет выбор уйти для того, чтобы «Уфа» осталась на плаву, то???

— Я уже писал заявление об уходе.

— Многие неоднозначно восприняли этот уход, мол, это была показуха.

— Что касается едких замечаний, то это жизнь, эмоции. Мы тоже после матча можем много чего наговорить. Футбол тем и хорош, что вызывает эмоции. Пусть говорят, я к этому очень спокойно отношусь.

— «Уфа» сможет доиграть сезон до конца?

— Команда доиграет сезон в любом случае. Мы не окажемся в ситуации «Тамбова». И если что-то случится, то у нас есть игроки, которых мы продадим для того, чтобы другие футболисты получили свою зарплату.

— На что сейчас живет «Уфа»?

— Половина — это помощь республики. А другая половина — это то, что мы сами зарабатываем.

— Газизов финансово помог «Уфе» после возвращения из «Спартака»?

— Скажу так: если бы не Шамиль, то, может быть, «Уфа» уже и схлопнулась. Я считаю, это лучший спортивный менеджер страны. И сегодня у Шамиль Камилыча есть другие предложения, но он вместе с нами помогает «Уфе».

«Моргенштерн, поддержи «Уфу»!

— Вы дружите с Моргенштерном. Можно еще вспомнить откровенную фотоссесию с Тригубчак. Не все болельщики воспринимают вас как серьезного руководителя.

— Многие бы хотели, чтобы я дружил только с людьми, которые носят галстуки. Но где-то лет в 35 я понял, что это скучно. Так можно всю жизнь ходить и жалеть, например, что не набил себе тату или не проколол себе уши, не влюбился в Тригубчак.

— Интересно.

— У нас много консерватизма на границе с мракобесием. Мне это не нравится! Я уверен, что это все скоро должно закончиться. Шамиль тоже последние 20 лет ходит с длинными волосами. Хотя для его статуса это тоже вроде не положено.

— Что ответите тем, кто говорит, мол, Мурзагулов просиживает свою должность?

— Пусть они вспомнят, благодаря кому 10 лет назад появился футбол в Башкирии.

- Давайте сменим тему и чуть похайпим. Недавно ваш друг Моргенштерн уехал заграницу. Кто-то намекает на то, что он покинул страну из-за проблем с законом.

— Во-первых, он ничего не пропагандирует. Он является зеркалом нового поколения. Такие исполнители были всегда. Тот же Высоцкий, «Сектор Газа». В каждой стране есть музыкальные исполнители, которые помогают молодежи выпускать пар. Молодое поколение всегда наполнено протестной энергией. А пытаться бороться с этим очень странно.

— А почему бы в такие трудные времена для «Уфы» не пригласить Моргенштерна поддержать команду? Это же миллионная аудитория.

— Алишер ничего не понимает в футболе.

— И что? Он же точно привлечет внимание к проблеме и приведет новых болельщиков для команды. Прекрасная коллаборация.

— У нас есть Face ! Ваня нас поддерживает. А одно время он чуть ли не на фанатский сектор ходил.

— Так что с Алишером? Пригласим его на футбол?