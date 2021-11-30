А «МЮ» даже не выплатил компенсацию.

Происходящее в «Локомотиве» в этом году выглядело сплошным безумием. Клуб, в 2020-м заявлявший о переходе на экономрежим, летом неожиданно привез в Черкизово одного из самых дорогих менеджеров мира. Он получил космический контракт (по неофициальным данным, штаб Рангника обходился в 5,5 миллиона евро в год), неограниченный бюджет на трансферы и полную свободу действий. А теперь спокойно уехал в «МЮ» — через 1,5 месяца после презентации новой стратегии, написанной специально под него.

Единственная пресс-конференция Рангника в России тоже разочаровала — вместо конкретики Ральф отбивался от вопросов банальными фразами, так и не объяснил, почему его система должна работать, и почему-то избегал ответственности за кадровые решения.

Самый яркий пример — загадочное увольнение Марко Николича, от которого в клубе открещивались все топ-менеджеры. Гендиректор Леонченко прямо со сцены переадресовывал спортивные вопросы Рангнику, Ральф говорил, что узнал об увольнении тренера по факту, а председатель совета директоров «Локо» Александр Плутник заранее оговорился, что он сотрудник РЖД, поэтому после вопроса о Николиче просто промолчал.

Выглядело странно, учитывая, что ответ был очевидным. Во-первых, все понимали, что это решение Рангника: два года назад Ральф был близок к переходу в «Милан» и еще на стадии переговоров требовал полного контроля над управлением клуба. Логично, что в «Локомотиве» он его получил: привел своих людей на ключевые посты, избавился от возрастных лидеров и прилично обновил состав. А зафиналил изменения сменой главного тренера, который соответствовал клубной философии, заточенной на увеличение трансферной стоимости состава и перепродажу молодых игроков.

Правда, когда у Рагника уточнили, как можно заработать на Тикнизяне и Марадишвили, обошедшихся клубу в 12 миллионов евро, Ральф снова ограничился общими фразами: « Топ-таланты способны попасть в фокус ведущих лиг. Мы работаем с ними и хотим, чтобы они развивались. В этом идея. Мы хотим реализовать новую структуру, которая в России реализована не так хорошо. Будем давать время и шанс молодым игрокам».

Окей, возможно, внятного ответа и не существовало, но что мешало спокойно объяснить решение по Николичу тем, что он элементарно не подходил под новую стратегию? Человек, который отвечает за спортивный блок, приводит своего тренера — и начинает отвечать за результат. Это нормальная и абсолютно прозрачная история.

Вместо этого Рангник поменял всю клубную вертикаль, потратил космические деньги на трансферы (30 миллионов евро — больше всех в РПЛ), но ничего не объяснил, а как только наступило время отвечать за результат, просто уехал. В итоге «Локо» остался без ключевой фигуры, под которую выбивал бюджет из РЖД, при этом даже не получил компенсацию от «МЮ» за разрыв контракта.

А теперь делает вид, что все нормально.

«Современная европейская система футбольной подготовки, которую внедрил в «Локомотиве» Рангник, не завязана на персоналиях и продолжит работать после его ухода», — утверждает клуб в официальном заявлении, которое начинается со слов о том, что «Локо» сотрудничал с Ральфом с 1 февраля. Это ключевая фраза, окончательно опровергающая версию Рангника по участию в вопросе смены тренера, которая обошлась клубу в дополнительные три миллиона евро.

«Не я принял решение по Николичу, — утверждал Ральф 19 октября. — И не я участвовал в вопросе продления его контракта. Наши отношения с «Локомотивом» начались 1 июля. А контракт с Марко был подписан раньше».

Теперь понятно, почему все это время Рангник никак не фигурировал в разделе «Руководство» на клубном сайте, а в интервью рассказывал, что с клубом работает его консалтинговое агентство. Звучало так убедительно, что о существовании контракта Ральфа с «Локо» в России все узнали из сегодняшнего сообщения о его расторжении.

Никто не спорит: удобно всем управлять и ни за что не отвечать, а для европейского рынка делать вид, что просто консультируешь. К позиции Ральфа ровно ноль претензий — только восхищение, как гениально все было исполнено.

Главный вопрос — как на такую схему согласились боссы «Локомотива», которым теперь придется объяснить РЖД: что это было, кто ответит за безумные траты и почему стратегия, завязанная на имя Рангника, будет осуществляться не Ральфом, а теми, о ком в России никто не слышал.