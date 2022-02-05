Футбол
Тинькофф РПЛ
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Фото
Видео
Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 11:30

Скандальный уход из «Спартака», переезд в Малайзию и «Феррари» от принца. Интервью с чемпионом России Маурисио

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Маурисио.
Фото Алексей Иванов
Лоренсо Мельгарехо и Маурисио.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Маурисио и Дмитрий Комбаров.
Фото Алексей Иванов
1/3
Интервью с бывшим игроком красно-белых.

Бразильский защитник Маурисио был арендован «Спартаком» у «Лацио» летом 2016 года и, проведя сезон в составе красно-белых, стал чемпионом России под руководство Массимо Карреры. Однако, несмотря на надежную игру, контракт игрока у римского клуба не был выкуплен. Маурисио вернулся в «Лацио», откуда ушел в новую аренду — в варшавскую «Легию», где тоже стал чемпионом. А в 2018 году бразилец переехал в Малайзию, где присоединился к клубу «Джохор», с которым стал уже трехкратным чемпионом страны.

Увидеться с Маурисио получилось в Дубае, куда «Джохор», как и «Спартак», приехал на сборы. 5 февраля команды сыграют в товарищеском матче. А до игры Маурисио рассказал о том, как Каррера заблокировал его трансфер в «Спартак», удивился новым амплуа в клубе Артема Реброва и Андрея Ещенко, восхитился жизнью в Малайзии и условиями в «Джохоре», а также сделал напутствие болельщикам «Спартака».

Лука Каттани. «Можно было попросить у мистера Федуна еще денег. Я выбрал другой вариант». Огромное интервью Каттани — с цифрами и фактами обо всех трансферах «Спартака»

Малайзия, принц, трофеи

— Ты переехал в Малайзию в 2018 году. Расскажи, как тебе живется там вот уже больше трех лет?

— Я в «Джохоре» уже четвертый сезон. Полностью адаптировался и к стране, и к клубу — чувствую себя как дома. Абсолютно счастлив, что судьба привела меня в этот клуб. Культуру и особенности Малайзии я тоже понял. Очень комфортно находиться в этой стране. Кстати, должен отметить, что и время в России вспоминаю с большой теплотой. Сейчас у меня еще два года контракта с «Джохором», и меня все полностью устраивает в команде и клубе.

— Ты выигрывал чемпионаты Польши, России и Малайзии — уникальный набор титулов. Можешь сказать, что сейчас ты нашел свой клуб?

— Набор интересный, да. Ты назвал чемпионские титулы, которые я завоевывал, но не назвал самый первый — с «Палмейрасом». Если брать самые дорогие моему сердцу трофеи, я назову чемпионат Паулиста за «Палмейрас», потому что он был первым для меня 19-летнего и особенным; также титул в России, потому что «Спартак» до 2017 года не выигрывал чемпионство 16 лет; ну и трофеи в «Джохоре», конечно, — у меня их уже семь за три сезона.

— «Джохор» — доминант в Малайзии: клуб выиграл все чемпионаты с момента своего основания. Это вообще интересно?

— Ну, могу сказать, что клуб у нас особенный: наш босс постоянно мотивирует команду побеждать в каждом матче и всегда быть первыми. Он создал для игроков максимально комфортные условия во всем: в жизни, в тренировках, в играх. Разумеется, мы стремимся отплатить ему за такое отношение победами — в этом ведь суть футбола. Что до меня, не может быть неинтересно завоевывать трофеи. Я хочу выиграть как можно больше за свою карьеру.

— Клубом владеет принц султаната Джохор. Насколько это необычно — выходить на поле в составе команды, которую поддерживает высокопоставленная особа?

— Ответственность огромная. Но, скажу честно, мне нравится такое давление. Ты не можешь себе ни на секунду позволить расслабиться — от тебя всегда ждут лучшей игры, лучших результатов и, конечно, титулов. Как я уже отметил, принц дает нам, футболистам, очень многое. А потому логично, что он многого и требует. Мы стараемся отплатить ему тем же.

— Слышал, что он способен совершать импульсивные поступки, когда результаты команды его радуют. Это так?

— Все верно. Когда мы побеждаем принципиальных соперников или завоевываем трофеи, он безумно рад и может продемонстрировать команде, насколько ценна для него та или иная победа. При этом он всегда ждет новых успехов, не позволяя нам расслабляться.

— Каким был его самый безумный подарок?

— Ха-ха... Скажу так: порой у нас бывают такие премиальные, каких я никогда не видел за всю свою предыдущую карьеру.

— Знаю, что на сборах в Дубае вы как-то всей командой разъезжали на спорткарах.

— Было такое, да. В 2020 году он арендовал для футболистов спорткары: «Феррари», «Ламборгини», ну все в таком духе. И мы гоняли на них на тренировки и матчи. Знаешь, мне кажется, каждый пацан в детстве мечтает сесть за руль такого автомобиля. И «Джохор» — то место, где детские мечты могут стать реальностью. Отмечу при этом, что тренировки тогда никто не отменял и, поверь, никто не забывал, что прежде всего мы были в Дубае для хорошей подготовки к сезону. А транспорт, на котором мы добирались на занятия, — это лишь небольшой момент благодарности от владельца.

— Ты сказал, что уже адаптировался к жизни в Малайзии. Расскажи, какая там жизнь?

— У нас есть все, что нужно. Клуб обеспечивает игроков потрясающим жильем и всеми условиями для комфорта. Скажу честно, перед переездом в «Джохор» у меня были сомнения, однако сейчас, после трех лет в клубе, я могу сказать: Малайзия — фантастическая страна.

— Я знаю только, что там джунгли...

— Ну, не только джунгли, конечно. Красивейшие пляжи, многочисленные курорты. Природа фантастическая. Моей семье очень нравится жить там.

— Перед переходом в «Джохор» тебя ничто не смущало? Ничего не боялся?

— Когда агент рассказал, что есть предложение из Малайзии, у меня оставался еще год контракта с «Лацио». «Джохор» пригласил нас приехать и лично оценить все условия. Я прилетел туда, посмотрел всю инфраструктуру, побеседовал с менеджерами относительно этого проекта. В итоге остался полностью удовлетворен увиденным и услышанным и решил согласиться на предложение.

— Какой момент был самым тяжелым для тебя за время выступлений за «Джохор»?

— Наверное, это был локдаун в 2020 году. Тогда из-за пандемии всех на три месяца заперли по домам. При этом приходилось ежедневно тренироваться в домашних условиях. Для меня и моей семьи это был самый сложный период за все время жизни в Малайзии.

— Спартаковские бразильцы обычно едут на родину для продолжения карьеры. Почему ты не вернулся домой?

— Тогда, в 2018-м, у меня были предложения от трех бразильских клубов. Но мне казалось, что вернуться — значит направить свою карьеру по нисходящей. Хотелось еще поиграть за границей. Время показало, что я был прав.

— Я задал этот вопрос, потому что знаю, как бразильцы любят родину.

— Ты прав. Я очень люблю Бразилию и каждый раз наслаждаюсь пребыванием дома. Но тут дело в том, что порой футболисты, возвращаясь играть на родину из Европы, расслабляются — они теряют свою цель. Когда рядом вся семья, друзья, знакомые, сложно концентрироваться только на футболе и постоянно держать высокий уровень.

Паоло Ваноли (слева). Ваноли строит новый «Спартак», но работают пока старые идеи. Чего ждать от команды весной?

«Спартак», тренер Ещенко, Каррера

— Ты поддерживаешь связь с кем-то из спартаковцев?

— Да, конечно. С капитаном нашей чемпионской командой Глушаковым, с вратарем Ребровым, с Промесом.

Лоренсо Мельгарехо и Маурисио. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Лоренсо Мельгарехо и Маурисио.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

— На сборах в Дубае 5 февраля вы сыграете со «Спартаком». Для тебя это будет особенный матч?

— Да, разумеется. Жду этой игры — будет круто снова встретиться с кем-то из ребят. «Спартак» для меня особенный клуб, так что и матч будет особенный.

— Сейчас, спустя 4,5 года после твоего ухода из «Спартака», ты все еще злишься на Массимо Карреру, который наложил вето на подписание контракта с тобой?

— Если честно, я тогда так и не понял, что произошло. Я хотел остаться в команде, клуб хотел выкупить мой контракт у «Лацио». Но Каррера почему-то решил, что делать этого не стоит. Я точно знаю, что это было его личное решение, а не решение клуба. И это странно. Потому что в целом мы с ним остались в нормальных отношениях. Потом он даже писал мне и просил, чтобы я помог ему устроиться тренером в «Джохор».

— Парни, с которыми ты играл в «Спартаке», — Ребров и Ещенко — теперь сменили амплуа. Артем стал координатором клуба, а Андрей вошел в тренерский штаб.

— Что, правда? Вот по поводу Еща не ожидал — он был таким сумасшедшим порой, ха-ха. Но он классный чувак! Для меня это большой сюрприз. И Ребров тоже тренер?

— Артем вошел в менеджерский состав и стал координатором.

— Круто! Никогда бы не подумал, что ребята так продолжат свою карьеру в футболе.

— Что бы ты пожелал болельщикам «Спартака», которые еще помнят тебя?

— Желаю поддерживать свой любимый клуб. «Спартак» — лучший клуб России. Я тоже остаюсь его болельщиком и слежу за результатами команды. Верю, что красно-белые вернут победные традиции и завоюют много титулов.

— Ты выигрывал трофеи с «Палмейрасом», «Спортингом», «Легией», «Спартаком», «Джохором». В чем секрет?

— Да нет секрета. Во-первых, я всегда стараюсь ставить перед собой цели, к которым потом иду. Это помогает не отвлекаться на различные соблазны и не сворачивать с выбранного пути. Во-вторых, конечно же, это упорная работа. Я не из тех, кто любит безделье. Стараюсь всегда тренироваться и поддерживать форму, даже если это локдаун, отпуск или еще какой-то вынужденный момент без тренировок и игр. Ну и во всем этом меня поддерживает семья: они вдохновляют и мотивируют меня, находясь всегда рядом, будь то Бразилия, Россия или Малайзия.

— Где и кем ты видишь себя через несколько лет?

— Никто не может предсказать будущее. Мне сейчас 33 года. Рассчитываю поиграть еще года три. У меня осталось два сезона по контракту с «Джохором», а потом подумываю на какое-то время перебраться в ОАЭ. Мой агент живет в Дубае, и было бы интересно отыграть сезон-другой за местный клуб. Кроме того, после многих лет вдали от родины я скучаю по маме, родным и друзьям. И очень хочу вернуться в Бразилию.

— А уже подумывал, чем займешься после окончания карьеры? Может, станешь агентом, тренером или футбольным менеджером?

— Если честно, я вообще не хочу работать после окончания карьеры игрока, ха-ха. Собираюсь наслаждаться временем со своей семьей. Когда я только начинал карьеру, то вкладывал деньги в небольшие бизнесы в Бразилии. Они и сейчас отлично работают и приносят определенный доход. Так что когда закончу играть, просто буду отдыхать от футбола. Людям, которые не находятся внутри футбольной жизни, кажется, что очень легко после завершения карьеры пойти в тренеры или функционеры. Но это не так. И не всегда на это есть желание.

Александр Соболев. «Бороться за титул сложно. Постараемся быть в двойке». Соболев — о «Спартаке», сборной и нырках в штрафной

Блиц

— Лучший клуб в твоей карьере?

— Назову три: «Палмейрас», где я начал свою профессиональную карьеру, «Спортинг», ставший моим первым европейским клубом и поверивший в меня, а также «Джохор», где я нашел себя и смог выиграть множество титулов.

— Лучший город, в котором ты когда-либо жил?

— Москва и Лиссабон. Ну и в Джохоре тоже отлично себя чувствую.

— Кто был твоим лучшим другом в «Спартаке»?

— Зе Луиш и Ромуло.

Маурисио и Дмитрий Комбаров. Фото Алексей Иванов, -
Маурисио и Дмитрий Комбаров.
Алексей Иванов, Фото —

— Какое блюдо российской кухни ты любишь больше всего?

— Суп. Национальный суп. Борщ!

— Какой из забитых голов дорог тебе больше всего?

— Мой самый первый мяч. Я забил его за «Палмейрас» в дерби с «Коринтиансом». А в составе соперника тогда играл Роналдо — Феномен.

— Какого тренера, с которыми работал, ты считаешь лучшим?

— Вандерлея Лушембурго.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Интер
Милан

П1

24%

1.82

Обе забьют - да

20%

1.71

ТБ 2.5

16%

1.73
⚽ Футбол. Германия. Бундеслига
Бавария
РБ Лейпциг

П1

28%

1.42

Ф1 (-1.0)

19%

1.60

П1 и ТМ (5.5) - Да

14%

1.60
⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Барселона
Атлетико

ТБ 2.0

21%

1.53

X2

17%

1.66

Обе забьют - да

11%

1.86
Маурисио Жозе да Силвейра (Маурисио)
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
1
5
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Украинцы приехали болеть против России, а не за своих. Репортаж с резонансного полуфинала Евро
За год до Олимпиады Непряева сломала руку, а в Пекине «вынесла» соперницу на финише: как Наталья шла к своей серебряной олимпийской медали
Реклама
Материалы сюжета: Зима РПЛ-2021/22: трансферы, сборы и матчи клубов
Бывший защитник «Спартака» рассказал, как Каррера просил его помочь с устройством на работу
Чернов — в «Спартаке», Дзюба может покинуть «Зенит», «Антальяспор» подписал Адриано
Ларссон: худший сезон в карьере, Витория и Ваноли, рождение ребенка
«Зенит» предложил Ракицкому контракт на два года с понижением зарплаты
Кухта — голевая машина «Локомотива». Чех забил в третьем матче подряд
Ковид добрался до арбитра Карасева. Сбор в Турции пропускают ведущие судьи РПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Чернов — в «Спартаке», Дзюба может покинуть «Зенит», «Антальяспор» подписал Адриано
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости