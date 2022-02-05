Скандальный уход из «Спартака», переезд в Малайзию и «Феррари» от принца. Интервью с чемпионом России Маурисио

Интервью с бывшим игроком красно-белых.

Бразильский защитник Маурисио был арендован «Спартаком» у «Лацио» летом 2016 года и, проведя сезон в составе красно-белых, стал чемпионом России под руководство Массимо Карреры. Однако, несмотря на надежную игру, контракт игрока у римского клуба не был выкуплен. Маурисио вернулся в «Лацио», откуда ушел в новую аренду — в варшавскую «Легию», где тоже стал чемпионом. А в 2018 году бразилец переехал в Малайзию, где присоединился к клубу «Джохор», с которым стал уже трехкратным чемпионом страны.

Увидеться с Маурисио получилось в Дубае, куда «Джохор», как и «Спартак», приехал на сборы. 5 февраля команды сыграют в товарищеском матче. А до игры Маурисио рассказал о том, как Каррера заблокировал его трансфер в «Спартак», удивился новым амплуа в клубе Артема Реброва и Андрея Ещенко, восхитился жизнью в Малайзии и условиями в «Джохоре», а также сделал напутствие болельщикам «Спартака».

Малайзия, принц, трофеи

— Ты переехал в Малайзию в 2018 году. Расскажи, как тебе живется там вот уже больше трех лет?

— Я в «Джохоре» уже четвертый сезон. Полностью адаптировался и к стране, и к клубу — чувствую себя как дома. Абсолютно счастлив, что судьба привела меня в этот клуб. Культуру и особенности Малайзии я тоже понял. Очень комфортно находиться в этой стране. Кстати, должен отметить, что и время в России вспоминаю с большой теплотой. Сейчас у меня еще два года контракта с «Джохором», и меня все полностью устраивает в команде и клубе.

— Ты выигрывал чемпионаты Польши, России и Малайзии — уникальный набор титулов. Можешь сказать, что сейчас ты нашел свой клуб?

— Набор интересный, да. Ты назвал чемпионские титулы, которые я завоевывал, но не назвал самый первый — с «Палмейрасом». Если брать самые дорогие моему сердцу трофеи, я назову чемпионат Паулиста за «Палмейрас», потому что он был первым для меня 19-летнего и особенным; также титул в России, потому что «Спартак» до 2017 года не выигрывал чемпионство 16 лет; ну и трофеи в «Джохоре», конечно, — у меня их уже семь за три сезона.

— «Джохор» — доминант в Малайзии: клуб выиграл все чемпионаты с момента своего основания. Это вообще интересно?

— Ну, могу сказать, что клуб у нас особенный: наш босс постоянно мотивирует команду побеждать в каждом матче и всегда быть первыми. Он создал для игроков максимально комфортные условия во всем: в жизни, в тренировках, в играх. Разумеется, мы стремимся отплатить ему за такое отношение победами — в этом ведь суть футбола. Что до меня, не может быть неинтересно завоевывать трофеи. Я хочу выиграть как можно больше за свою карьеру.

— Клубом владеет принц султаната Джохор. Насколько это необычно — выходить на поле в составе команды, которую поддерживает высокопоставленная особа?

— Ответственность огромная. Но, скажу честно, мне нравится такое давление. Ты не можешь себе ни на секунду позволить расслабиться — от тебя всегда ждут лучшей игры, лучших результатов и, конечно, титулов. Как я уже отметил, принц дает нам, футболистам, очень многое. А потому логично, что он многого и требует. Мы стараемся отплатить ему тем же.

— Слышал, что он способен совершать импульсивные поступки, когда результаты команды его радуют. Это так?

— Все верно. Когда мы побеждаем принципиальных соперников или завоевываем трофеи, он безумно рад и может продемонстрировать команде, насколько ценна для него та или иная победа. При этом он всегда ждет новых успехов, не позволяя нам расслабляться.

— Каким был его самый безумный подарок?

— Ха-ха... Скажу так: порой у нас бывают такие премиальные, каких я никогда не видел за всю свою предыдущую карьеру.

— Знаю, что на сборах в Дубае вы как-то всей командой разъезжали на спорткарах.

— Было такое, да. В 2020 году он арендовал для футболистов спорткары: «Феррари», «Ламборгини», ну все в таком духе. И мы гоняли на них на тренировки и матчи. Знаешь, мне кажется, каждый пацан в детстве мечтает сесть за руль такого автомобиля. И «Джохор» — то место, где детские мечты могут стать реальностью. Отмечу при этом, что тренировки тогда никто не отменял и, поверь, никто не забывал, что прежде всего мы были в Дубае для хорошей подготовки к сезону. А транспорт, на котором мы добирались на занятия, — это лишь небольшой момент благодарности от владельца.

— Ты сказал, что уже адаптировался к жизни в Малайзии. Расскажи, какая там жизнь?

— У нас есть все, что нужно. Клуб обеспечивает игроков потрясающим жильем и всеми условиями для комфорта. Скажу честно, перед переездом в «Джохор» у меня были сомнения, однако сейчас, после трех лет в клубе, я могу сказать: Малайзия — фантастическая страна.

— Я знаю только, что там джунгли...

— Ну, не только джунгли, конечно. Красивейшие пляжи, многочисленные курорты. Природа фантастическая. Моей семье очень нравится жить там.

— Перед переходом в «Джохор» тебя ничто не смущало? Ничего не боялся?

— Когда агент рассказал, что есть предложение из Малайзии, у меня оставался еще год контракта с «Лацио». «Джохор» пригласил нас приехать и лично оценить все условия. Я прилетел туда, посмотрел всю инфраструктуру, побеседовал с менеджерами относительно этого проекта. В итоге остался полностью удовлетворен увиденным и услышанным и решил согласиться на предложение.

— Какой момент был самым тяжелым для тебя за время выступлений за «Джохор»?

— Наверное, это был локдаун в 2020 году. Тогда из-за пандемии всех на три месяца заперли по домам. При этом приходилось ежедневно тренироваться в домашних условиях. Для меня и моей семьи это был самый сложный период за все время жизни в Малайзии.

— Спартаковские бразильцы обычно едут на родину для продолжения карьеры. Почему ты не вернулся домой?

— Тогда, в 2018-м, у меня были предложения от трех бразильских клубов. Но мне казалось, что вернуться — значит направить свою карьеру по нисходящей. Хотелось еще поиграть за границей. Время показало, что я был прав.

— Я задал этот вопрос, потому что знаю, как бразильцы любят родину.

— Ты прав. Я очень люблю Бразилию и каждый раз наслаждаюсь пребыванием дома. Но тут дело в том, что порой футболисты, возвращаясь играть на родину из Европы, расслабляются — они теряют свою цель. Когда рядом вся семья, друзья, знакомые, сложно концентрироваться только на футболе и постоянно держать высокий уровень.

«Спартак», тренер Ещенко, Каррера

— Ты поддерживаешь связь с кем-то из спартаковцев?

— Да, конечно. С капитаном нашей чемпионской командой Глушаковым, с вратарем Ребровым, с Промесом.

Лоренсо Мельгарехо и Маурисио. Александр Федоров, Фото «СЭ»

— На сборах в Дубае 5 февраля вы сыграете со «Спартаком». Для тебя это будет особенный матч?

— Да, разумеется. Жду этой игры — будет круто снова встретиться с кем-то из ребят. «Спартак» для меня особенный клуб, так что и матч будет особенный.

— Сейчас, спустя 4,5 года после твоего ухода из «Спартака», ты все еще злишься на Массимо Карреру, который наложил вето на подписание контракта с тобой?

— Если честно, я тогда так и не понял, что произошло. Я хотел остаться в команде, клуб хотел выкупить мой контракт у «Лацио». Но Каррера почему-то решил, что делать этого не стоит. Я точно знаю, что это было его личное решение, а не решение клуба. И это странно. Потому что в целом мы с ним остались в нормальных отношениях. Потом он даже писал мне и просил, чтобы я помог ему устроиться тренером в «Джохор».

— Парни, с которыми ты играл в «Спартаке», — Ребров и Ещенко — теперь сменили амплуа. Артем стал координатором клуба, а Андрей вошел в тренерский штаб.

— Что, правда? Вот по поводу Еща не ожидал — он был таким сумасшедшим порой, ха-ха. Но он классный чувак! Для меня это большой сюрприз. И Ребров тоже тренер?

— Артем вошел в менеджерский состав и стал координатором.

— Круто! Никогда бы не подумал, что ребята так продолжат свою карьеру в футболе.

— Что бы ты пожелал болельщикам «Спартака», которые еще помнят тебя?

— Желаю поддерживать свой любимый клуб. «Спартак» — лучший клуб России. Я тоже остаюсь его болельщиком и слежу за результатами команды. Верю, что красно-белые вернут победные традиции и завоюют много титулов.

— Ты выигрывал трофеи с «Палмейрасом», «Спортингом», «Легией», «Спартаком», «Джохором». В чем секрет?

— Да нет секрета. Во-первых, я всегда стараюсь ставить перед собой цели, к которым потом иду. Это помогает не отвлекаться на различные соблазны и не сворачивать с выбранного пути. Во-вторых, конечно же, это упорная работа. Я не из тех, кто любит безделье. Стараюсь всегда тренироваться и поддерживать форму, даже если это локдаун, отпуск или еще какой-то вынужденный момент без тренировок и игр. Ну и во всем этом меня поддерживает семья: они вдохновляют и мотивируют меня, находясь всегда рядом, будь то Бразилия, Россия или Малайзия.

— Где и кем ты видишь себя через несколько лет?

— Никто не может предсказать будущее. Мне сейчас 33 года. Рассчитываю поиграть еще года три. У меня осталось два сезона по контракту с «Джохором», а потом подумываю на какое-то время перебраться в ОАЭ. Мой агент живет в Дубае, и было бы интересно отыграть сезон-другой за местный клуб. Кроме того, после многих лет вдали от родины я скучаю по маме, родным и друзьям. И очень хочу вернуться в Бразилию.

— А уже подумывал, чем займешься после окончания карьеры? Может, станешь агентом, тренером или футбольным менеджером?

— Если честно, я вообще не хочу работать после окончания карьеры игрока, ха-ха. Собираюсь наслаждаться временем со своей семьей. Когда я только начинал карьеру, то вкладывал деньги в небольшие бизнесы в Бразилии. Они и сейчас отлично работают и приносят определенный доход. Так что когда закончу играть, просто буду отдыхать от футбола. Людям, которые не находятся внутри футбольной жизни, кажется, что очень легко после завершения карьеры пойти в тренеры или функционеры. Но это не так. И не всегда на это есть желание.

Блиц

— Лучший клуб в твоей карьере?

— Назову три: «Палмейрас», где я начал свою профессиональную карьеру, «Спортинг», ставший моим первым европейским клубом и поверивший в меня, а также «Джохор», где я нашел себя и смог выиграть множество титулов.

— Лучший город, в котором ты когда-либо жил?

— Москва и Лиссабон. Ну и в Джохоре тоже отлично себя чувствую.

— Кто был твоим лучшим другом в «Спартаке»?

— Зе Луиш и Ромуло.

Маурисио и Дмитрий Комбаров. Алексей Иванов, Фото —

— Какое блюдо российской кухни ты любишь больше всего?

— Суп. Национальный суп. Борщ!

— Какой из забитых голов дорог тебе больше всего?

— Мой самый первый мяч. Я забил его за «Палмейрас» в дерби с «Коринтиансом». А в составе соперника тогда играл Роналдо — Феномен.

— Какого тренера, с которыми работал, ты считаешь лучшим?

— Вандерлея Лушембурго.