Скандальный уход из «Спартака», переезд в Малайзию и «Феррари» от принца. Интервью с чемпионом России Маурисио
Бразильский защитник Маурисио был арендован «Спартаком» у «Лацио» летом 2016 года и, проведя сезон в составе красно-белых, стал чемпионом России под руководство Массимо Карреры. Однако, несмотря на надежную игру, контракт игрока у римского клуба не был выкуплен. Маурисио вернулся в «Лацио», откуда ушел в новую аренду — в варшавскую «Легию», где тоже стал чемпионом. А в 2018 году бразилец переехал в Малайзию, где присоединился к клубу «Джохор», с которым стал уже трехкратным чемпионом страны.
Увидеться с Маурисио получилось в Дубае, куда «Джохор», как и «Спартак», приехал на сборы. 5 февраля команды сыграют в товарищеском матче. А до игры Маурисио рассказал о том, как Каррера заблокировал его трансфер в «Спартак», удивился новым амплуа в клубе Артема Реброва и Андрея Ещенко, восхитился жизнью в Малайзии и условиями в «Джохоре», а также сделал напутствие болельщикам «Спартака».
Малайзия, принц, трофеи
— Ты переехал в Малайзию в 2018 году. Расскажи, как тебе живется там вот уже больше трех лет?
— Я в «Джохоре» уже четвертый сезон. Полностью адаптировался и к стране, и к клубу — чувствую себя как дома. Абсолютно счастлив, что судьба привела меня в этот клуб. Культуру и особенности Малайзии я тоже понял. Очень комфортно находиться в этой стране. Кстати, должен отметить, что и время в России вспоминаю с большой теплотой. Сейчас у меня еще два года контракта с «Джохором», и меня все полностью устраивает в команде и клубе.
— Ты выигрывал чемпионаты Польши, России и Малайзии — уникальный набор титулов. Можешь сказать, что сейчас ты нашел свой клуб?
— Набор интересный, да. Ты назвал чемпионские титулы, которые я завоевывал, но не назвал самый первый — с «Палмейрасом». Если брать самые дорогие моему сердцу трофеи, я назову чемпионат Паулиста за «Палмейрас», потому что он был первым для меня 19-летнего и особенным; также титул в России, потому что «Спартак» до 2017 года не выигрывал чемпионство 16 лет; ну и трофеи в «Джохоре», конечно, — у меня их уже семь за три сезона.
— «Джохор» — доминант в Малайзии: клуб выиграл все чемпионаты с момента своего основания. Это вообще интересно?
— Ну, могу сказать, что клуб у нас особенный: наш босс постоянно мотивирует команду побеждать в каждом матче и всегда быть первыми. Он создал для игроков максимально комфортные условия во всем: в жизни, в тренировках, в играх. Разумеется, мы стремимся отплатить ему за такое отношение победами — в этом ведь суть футбола. Что до меня, не может быть неинтересно завоевывать трофеи. Я хочу выиграть как можно больше за свою карьеру.
— Клубом владеет принц султаната Джохор. Насколько это необычно — выходить на поле в составе команды, которую поддерживает высокопоставленная особа?
— Ответственность огромная. Но, скажу честно, мне нравится такое давление. Ты не можешь себе ни на секунду позволить расслабиться — от тебя всегда ждут лучшей игры, лучших результатов и, конечно, титулов. Как я уже отметил, принц дает нам, футболистам, очень многое. А потому логично, что он многого и требует. Мы стараемся отплатить ему тем же.
— Слышал, что он способен совершать импульсивные поступки, когда результаты команды его радуют. Это так?
— Все верно. Когда мы побеждаем принципиальных соперников или завоевываем трофеи, он безумно рад и может продемонстрировать команде, насколько ценна для него та или иная победа. При этом он всегда ждет новых успехов, не позволяя нам расслабляться.
— Каким был его самый безумный подарок?
— Ха-ха... Скажу так: порой у нас бывают такие премиальные, каких я никогда не видел за всю свою предыдущую карьеру.
— Знаю, что на сборах в Дубае вы как-то всей командой разъезжали на спорткарах.
— Было такое, да. В 2020 году он арендовал для футболистов спорткары: «Феррари», «Ламборгини», ну все в таком духе. И мы гоняли на них на тренировки и матчи. Знаешь, мне кажется, каждый пацан в детстве мечтает сесть за руль такого автомобиля. И «Джохор» — то место, где детские мечты могут стать реальностью. Отмечу при этом, что тренировки тогда никто не отменял и, поверь, никто не забывал, что прежде всего мы были в Дубае для хорошей подготовки к сезону. А транспорт, на котором мы добирались на занятия, — это лишь небольшой момент благодарности от владельца.
— Ты сказал, что уже адаптировался к жизни в Малайзии. Расскажи, какая там жизнь?
— У нас есть все, что нужно. Клуб обеспечивает игроков потрясающим жильем и всеми условиями для комфорта. Скажу честно, перед переездом в «Джохор» у меня были сомнения, однако сейчас, после трех лет в клубе, я могу сказать: Малайзия — фантастическая страна.
— Я знаю только, что там джунгли...
— Ну, не только джунгли, конечно. Красивейшие пляжи, многочисленные курорты. Природа фантастическая. Моей семье очень нравится жить там.
— Перед переходом в «Джохор» тебя ничто не смущало? Ничего не боялся?
— Когда агент рассказал, что есть предложение из Малайзии, у меня оставался еще год контракта с «Лацио». «Джохор» пригласил нас приехать и лично оценить все условия. Я прилетел туда, посмотрел всю инфраструктуру, побеседовал с менеджерами относительно этого проекта. В итоге остался полностью удовлетворен увиденным и услышанным и решил согласиться на предложение.
— Какой момент был самым тяжелым для тебя за время выступлений за «Джохор»?
— Наверное, это был локдаун в 2020 году. Тогда из-за пандемии всех на три месяца заперли по домам. При этом приходилось ежедневно тренироваться в домашних условиях. Для меня и моей семьи это был самый сложный период за все время жизни в Малайзии.
— Спартаковские бразильцы обычно едут на родину для продолжения карьеры. Почему ты не вернулся домой?
— Тогда, в 2018-м, у меня были предложения от трех бразильских клубов. Но мне казалось, что вернуться — значит направить свою карьеру по нисходящей. Хотелось еще поиграть за границей. Время показало, что я был прав.
— Я задал этот вопрос, потому что знаю, как бразильцы любят родину.
— Ты прав. Я очень люблю Бразилию и каждый раз наслаждаюсь пребыванием дома. Но тут дело в том, что порой футболисты, возвращаясь играть на родину из Европы, расслабляются — они теряют свою цель. Когда рядом вся семья, друзья, знакомые, сложно концентрироваться только на футболе и постоянно держать высокий уровень.
«Спартак», тренер Ещенко, Каррера
— Ты поддерживаешь связь с кем-то из спартаковцев?
— Да, конечно. С капитаном нашей чемпионской командой Глушаковым, с вратарем Ребровым, с Промесом.
— На сборах в Дубае 5 февраля вы сыграете со «Спартаком». Для тебя это будет особенный матч?
— Да, разумеется. Жду этой игры — будет круто снова встретиться с кем-то из ребят. «Спартак» для меня особенный клуб, так что и матч будет особенный.
— Сейчас, спустя 4,5 года после твоего ухода из «Спартака», ты все еще злишься на Массимо Карреру, который наложил вето на подписание контракта с тобой?
— Если честно, я тогда так и не понял, что произошло. Я хотел остаться в команде, клуб хотел выкупить мой контракт у «Лацио». Но Каррера почему-то решил, что делать этого не стоит. Я точно знаю, что это было его личное решение, а не решение клуба. И это странно. Потому что в целом мы с ним остались в нормальных отношениях. Потом он даже писал мне и просил, чтобы я помог ему устроиться тренером в «Джохор».
— Парни, с которыми ты играл в «Спартаке», — Ребров и Ещенко — теперь сменили амплуа. Артем стал координатором клуба, а Андрей вошел в тренерский штаб.
— Что, правда? Вот по поводу Еща не ожидал — он был таким сумасшедшим порой, ха-ха. Но он классный чувак! Для меня это большой сюрприз. И Ребров тоже тренер?
— Артем вошел в менеджерский состав и стал координатором.
— Круто! Никогда бы не подумал, что ребята так продолжат свою карьеру в футболе.
— Что бы ты пожелал болельщикам «Спартака», которые еще помнят тебя?
— Желаю поддерживать свой любимый клуб. «Спартак» — лучший клуб России. Я тоже остаюсь его болельщиком и слежу за результатами команды. Верю, что красно-белые вернут победные традиции и завоюют много титулов.
— Ты выигрывал трофеи с «Палмейрасом», «Спортингом», «Легией», «Спартаком», «Джохором». В чем секрет?
— Да нет секрета. Во-первых, я всегда стараюсь ставить перед собой цели, к которым потом иду. Это помогает не отвлекаться на различные соблазны и не сворачивать с выбранного пути. Во-вторых, конечно же, это упорная работа. Я не из тех, кто любит безделье. Стараюсь всегда тренироваться и поддерживать форму, даже если это локдаун, отпуск или еще какой-то вынужденный момент без тренировок и игр. Ну и во всем этом меня поддерживает семья: они вдохновляют и мотивируют меня, находясь всегда рядом, будь то Бразилия, Россия или Малайзия.
— Где и кем ты видишь себя через несколько лет?
— Никто не может предсказать будущее. Мне сейчас 33 года. Рассчитываю поиграть еще года три. У меня осталось два сезона по контракту с «Джохором», а потом подумываю на какое-то время перебраться в ОАЭ. Мой агент живет в Дубае, и было бы интересно отыграть сезон-другой за местный клуб. Кроме того, после многих лет вдали от родины я скучаю по маме, родным и друзьям. И очень хочу вернуться в Бразилию.
— А уже подумывал, чем займешься после окончания карьеры? Может, станешь агентом, тренером или футбольным менеджером?
— Если честно, я вообще не хочу работать после окончания карьеры игрока, ха-ха. Собираюсь наслаждаться временем со своей семьей. Когда я только начинал карьеру, то вкладывал деньги в небольшие бизнесы в Бразилии. Они и сейчас отлично работают и приносят определенный доход. Так что когда закончу играть, просто буду отдыхать от футбола. Людям, которые не находятся внутри футбольной жизни, кажется, что очень легко после завершения карьеры пойти в тренеры или функционеры. Но это не так. И не всегда на это есть желание.
Блиц
— Лучший клуб в твоей карьере?
— Назову три: «Палмейрас», где я начал свою профессиональную карьеру, «Спортинг», ставший моим первым европейским клубом и поверивший в меня, а также «Джохор», где я нашел себя и смог выиграть множество титулов.
— Лучший город, в котором ты когда-либо жил?
— Москва и Лиссабон. Ну и в Джохоре тоже отлично себя чувствую.
— Кто был твоим лучшим другом в «Спартаке»?
— Зе Луиш и Ромуло.
— Какое блюдо российской кухни ты любишь больше всего?
— Суп. Национальный суп. Борщ!
— Какой из забитых голов дорог тебе больше всего?
— Мой самый первый мяч. Я забил его за «Палмейрас» в дерби с «Коринтиансом». А в составе соперника тогда играл Роналдо — Феномен.
— Какого тренера, с которыми работал, ты считаешь лучшим?
— Вандерлея Лушембурго.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|18
|11
|5
|2
|44-20
|38
|
2
|Динамо
|18
|11
|3
|4
|33-20
|36
|
3
|Сочи
|18
|10
|1
|7
|30-21
|31
|
4
|ЦСКА
|18
|9
|3
|6
|21-16
|30
|
5
|Краснодар
|18
|8
|5
|5
|29-18
|29
|
6
|Локомотив
|18
|7
|7
|4
|24-19
|28
|
7
|Ахмат
|18
|9
|0
|9
|24-24
|27
|
8
|Кр. Советов
|18
|8
|3
|7
|22-18
|27
|
9
|Спартак
|18
|6
|5
|7
|20-26
|23
|
10
|Рубин
|18
|6
|4
|8
|23-27
|22
|
11
|Урал
|18
|4
|7
|7
|12-18
|19
|
12
|Арсенал
|18
|5
|4
|9
|21-35
|19
|
13
|Н. Новгород
|18
|5
|4
|9
|18-30
|19
|
14
|Ростов
|18
|4
|6
|8
|30-35
|18
|
15
|Уфа
|18
|3
|7
|8
|17-26
|16
|
16
|Химки
|18
|2
|8
|8
|16-31
|14
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|- : -
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|- : -
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|- : -
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|27.02
|14:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|27.02
|17:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|- : -
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|10
|1
|2
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|16
|1
|7