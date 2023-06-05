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Сегодня, 17:00

«Крылья» взлетели над стыками. Что дальше?

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин.
Игорь Осинькин с игроками «Крыльев Советов».
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Максим Алланазаров — о будущем самарцев.

Несмотря на приличный по меркам провинциального клуба бюджет, поддержку руководства региона, сильный состав и тренерский штаб, «Крылья Советов» лишь в последнем туре РПЛ спаслись от стыковых матчей. Обозреватель «СЭ» рассуждает о будущем самарского клуба.

Обыграв «Спартак» в последнем туре РПЛ, «Крылья» смогли избежать переходных матчей. Теперь футболисты и тренерский штаб могут со спокойной душой отправляться в отпуск, а потом начинать подготовку к следующему сезону. А вот у руководства самарского клуба основная работа только начинается. И работы этой будет много.

На протяжении всего сезона велись разговоры о выходе команды из-под влияния агента Павла Андреева. В последние же месяцы эти разговоры лишь усилились. Влияние Андреева отрицать сложно: клиентами агента являются главный тренер и многие футболисты основы самарцев — выходцы из «Чертанова».

При этом сразу после удачного для «Крыльев» завершения сезона точки над i во взаимодействии с Андреевым расставил губернатор региона Дмитрий Азаров. По его словам, «клуб вышел на другой уровень», и теперь необходимо пересматривать подход к трансферной политике.

Футболист Сергей Пиняев.
Сергей Пиняев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

— Когда пришли эти молодые ребята — Пиняев, Сарвели, Сергеев, Зиньковский, — условие было одно: чтобы у них была фиксированная выкупная цена. Агент говорил клубу: «Или вы их покупаете по рынку, или фиксируете выкуп». Клуб, на мой взгляд, совершенно гениально это отработал: взял ребят за 10 миллионов, а продал за 200. Это успех. У нас долгие годы в клубе просто тырили деньги: брали ветеранов за большие суммы, а потом отдавали их почти бесплатно. С точки зрения финансового менеджмента — потрясающие успехи. Я очень доволен тем, как сегодня все складывается. Рост доходов в клубе наступает каждый год. Это очень хорошая основа для развития, — сказал Азаров.

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Относительно доходов губернатор, к слову, совершенно прав. Согласно недавнему отчету РФС, «Крылья» заняли первое место в РПЛ по чистой прибыли в 2022 году, заработав 777,5 миллиона рублей. Однако все эти средства были заработаны от продажи клиентов Павла Андреева по той самой фиксированной выкупной стоимости.

Тут необходимо вспомнить, как жили «Крылья» до активного участия Андреева. Следующий сезон станет третьим подряд для команды в РПЛ. В последний раз такое случалось перед превращением самарцев в команду-лифт в 2014 году. Тот вылет во второй по силе дивизион российского футбола стал для волжан первым со времени распада Союза. Потом случились еще два.

Радость «Крыльев Советов» после матча со «Спартаком».
Фото ФК «Крылья Советов»

Именно после очередного вылета в ФНЛ клуб взял курс на омоложение, перевез к себе все «Чертаново», выиграл ФНЛ, а потом на протяжении нескольких трансферных окон успешно распродавал чертановских ребят. Итог так называемой «эпохи Андреева» в Самаре таков: финал Кубка в 2021 году, когда «Крылья» называли самой яркой командой турнира, и восьмое место (лучший результат с 2008 года) в 2022-м.

Что дальше? Судя по всему, руководить клубом продолжит Вадим Андреев, недавно подавший в отставку в знак протеста против судейства матчей команды. Как объяснил сам функционер — в качестве привлечения внимания к проблеме. Азаров в воскресенье дал понять, что отставка Андреева вряд ли будет принята советом директоров:

— Я не знаю, может, у него планы какие-то другие. Может, он сейчас возглавит мадридский «Реал». Не могу вам гарантировать, что этого не произойдет. Но решение будет рассмотрено на совете директоров клуба. На мой взгляд, предпосылки к тому, чтобы сотрудничество Вадима Юрьевича с клубом было продолжено, есть. Но это всегда взаимоотношения двух сторон.

Пока трансферная политика нового менеджмента вызывает вопросы. Видевшаяся главной зимняя покупка — Владимир Писарский — после перехода в «Крылья» забил ноль голов в чемпионате. А пришедшие еще в начале сезона Амар Рахманович и Александар Чиркович забили лишь по одному мячу за весь чемпионат.

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Только вот за Писарского, Рахмановича и Чирковича «Крылья» заплатили немногим менее чем за всех чертановских, вместе взятых, с Иваном Сергеевым в придачу, перешедшим в клуб из «Торпедо». Ну, может, в итоге продадут эту троицу вдесятеро дороже. Время покажет.

— Сегодня стратегия клуба в том, чтобы развивать потенциал собственных футболистов, а не агентских, — такими словами закончил общение с журналистами Дмитрий Азаров.

Времени на это у самарцев много, только вот вопрос, будут ли эти самые футболисты, чтобы их развивать. Не исключен массовый исход оставшихся в команде клиентов Андреева уже летом. Да и по поводу главного тренера Игоря Осинькина много слухов — то в «Рубин» сватают, то в «Динамо». В общем, Вадиму Андрееву и руководству предстоит очень хорошо поработать в межсезонье, чтобы через год Самара вновь не оказалась в ФНЛ.

*мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
Игорь Осинькин
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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Кр. Советов – Спартак
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3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
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Ахмат – Краснодар
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Зенит

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Александр Соболев

Спартак

 9
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