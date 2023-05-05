«Зенит»: глобальная перестройка или точечные перемены? Колонка Казакова

Авторская колонка известного комментатора, пресс-атташе сборной России в 2005-2015 годах — о вариантах развития событий в невской команде после окончания нынешнего сезона.

Мнение

Предстоящий матч «Зенита» со «Спартаком» может стать не только чемпионским — в случае победы хозяев игра на «Газпром Арене» с определенной долей вероятности окажется прощальной.

Для кого? Возможно, для этого состава сине-бело-голубых в целом.

Летнее трансферное окно все ближе, разговоров об интересе иностранных клубов к лидерам петербуржцев все больше. Их опровергают или игнорируют (каждой возможный переход не прокомментировать), но нельзя не сказать, что «Зенит» сейчас на пороге своего самого масштабного обновления за всю эпоху Семака-тренера.

Правда, находиться у порога не значит обязательно перешагнуть через него. Но когда ты все чаще слышишь, что кто-то из лидеров может покинуть город на Неве (Властимил Петржела, один из предшественников Семака, постепенно превращающийся в комментатора-фрика, и вовсе грозит массовым отъездом легионеров из РПЛ), — постепенно осознаешь, что трансформация команды вполне вероятна.

Сергей Семак. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Есть Англия, есть Франция, есть Турция как страны пристального внимания к зенитовским футболистам. Наверняка есть кто-то еще. Флагман РПЛ вывел своих лидеров на пик формы в этом сезоне — а раз так, это уже палка о двух концах.

Когда человек на вершине, можно его продавать. И если говорить о тех, кто в теории способен своим трансфером принести прибыль сине-бело-голубым — Малкоме, Венделе, Барриосе, — возникают два вопроса.

Первый — как получить за них деньги? Второй — кто способен их заменить?

В «Зените», насколько знаю, уверены, что средства клуб получит. Попытка понять, откуда такая уверенность в сегодняшних условиях, приводит к ответу про статус. Он у нашего чемпиона таков, что однозначно позволяет рассчитывать на успех в финансовых операциях.

Раз так, то понятно спокойствие «Зенита»: еще не факт, что лучшие южноамериканцы уйдут, но, если что, есть стопроцентное понимание, как станут развиваться события.

Какое именно понимание? Речь об уже имеющейся альтернативе? Выходит, что так.

Пример трансфера Ренана доказал, что селекционная служба в Петербурге действительно не дремлет. Связи есть — значит и новички появятся.

Когда видишь картину так, то на предстоящее лето начинаешь смотреть иначе. Конструкция «Зенит» — 2023/24 пока еще не выглядит целостной, но очевидно, что наряду с южноамериканским вопросом есть еще и российский — и не исключено, что даже более актуальный.

Роберт Ренан и Алексей Сутормин. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Что делать с теми, кто в команде, но выходит на поле эпизодически — вроде Бакаева, Ерохина, Сутормина? И кого искать на смену Кузяеву, если Далер уйдет?

Вариантов того, что летом ждет «Зенит», сейчас очень много — от глобальной перестройки до точечных перемен. Есть ли список на выход — тренерский? Наверняка. Есть ли список на вход? Тоже можно не сомневаться. Достигла ли команда потолка в нынешнем виде?

А вот здесь самое интересное. Этого никто не знает. Но точно одно — если петербуржцы потеряют не более чем одного лидера летом, в РПЛ глобально ничего не изменится.

Но если начнется перестройка, то появится шанс для других. Потому что в последние годы сине-бело-голубые приучили: весной у них конкурентов нет, бороться за титул нужно в первой части чемпионата, летом-осенью.

* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.