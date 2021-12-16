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Судейство

Кукуян не вошел в список судей УЕФА от России. Он снова не сдал экзамен по английскому?

22:00
Павел Кукуян. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Павел Кукуян. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Судейский комитет УЕФА утвердил список арбитров на 2022 год, изменив состав групп и переведя некоторых особо отличившихся в элитную категорию. Отменена третья категория — все арбитры подняты из нее во вторую.

Таким образом, от России в ней теперь числятся Владислав Безбородов, Кирилл Левников, Алексей Матюнин, Виталий Мешков, Владимир Москалев и Евгений Кукуляк, впервые рекомендованный для обслуживания международных матчей.

В первой группе остается Сергей Иванов, в элитной — Сергей Карасев.

В списке отсутствует Павел Кукуян. Он был рекомендован РФС еще в прошлом году, но не сдал экзамен по английскому и не получал никаких назначений. Судя по всему, тест пока так и не пройден.

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Александр Бобров все материалы автора

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