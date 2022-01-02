Коллина выбрал Карасева. Российский арбитр на пути в Катар

С 17 по 21 января в ОАЭ пройдет семинар ФИФА для европейских арбитров, вошедших в число кандидатов на судейство матчей чемпионата мира 2022 года. Окончательный выбор глава судейского комитета Пьерлуиджи Коллина сделает позднее.

Пока же на занятия, которые пройдут под руководством Массимо Бузакки, приглашены 20 арбитров (их количество потом в итоге сократится примерно вдвое) и 16 видеоассистентов.

Общий список судей выглядит так: Бенуа Бастьен, Клеман Тюрпен (оба — Франция), Славко Винчич (Словения), Орель Гринфельд (Израиль), Карлос дель Серро Гранде, Антонио Мигель Матеу Лаос, Хесус Хиль Мансано (все — Испания), Даниэль Зиберт (Германия), Срджан Йованович (Сербия), Георгий Кабаков (Болгария), Сергей Карасев (Россия), Иштван Ковач, Овидиу Хацеган (оба — Румыния), Данни Маккели (Голландия), Шимон Марчиняк (Польша), Майкл Оливер, Энтони Тэйлор (оба — Англия), Даниэле Орсато (Италия), Артур Соареш Диаш (Португалия), Джюнейт Чакыр (Турция).

Общий список ВАР сегодня такой: Стюарт Аттуэлл (Англия), Паоло Валери, Марко Гвида, Марко Ди Белло, Массимилиано Иррати (все — Италия), Пол ван Букел, Йохем Кампхайс (оба — Голландия), Бастиан Данкерт, Марко Фриц (оба — Германия), Рикардо де Бургос Бенгоэчеа, Хуан Мартинес Мунуэра, Алехандро Хосе Эрнандес-Эрнандес (все — Испания), Вийи Делажо, Бенуа Мийо (оба — Франция), Томаш Квятковски (Польша), Жоау Педру Силва Пинейру (Португалия).

Чемпионат мира по футболу пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.