Победу «Спартаку» нагадала цыганка. Как забил самый памятный гол Кержаков

Есть в текучке календаря матчи, которые неизменно оказываются в центре внимания независимо от того, как складываются турнирные дела их участников и в каком состоянии они находятся. Встречи «Спартака» и «Зенита» — из таких! И прежде всего потому, что их отличает высочайший градус борьбы, непредсказуемость сюжета, неповторимая атмосфера трибун. Вот почему каждая игра закадычных врагов — это маленькая футбольная история, которая потом вспоминается кому-то как праздник забитых голов, а кому-то — как горечь несбывшихся надежд.

На сей раз спор давних противников выпал на последний тур первой части чемпионата. И проводить его они будут в роли прямых конкурентов в борьбе за чемпионство, что обещает особый накал страстей на поле питерской «Газпром Арены». А пока мы попросили вспомнить самые памятные матчи тех, кому в свое время повезло быть участником или свидетелем этих жарких схваток.

По сценарию цыганки

«Зенит» — «Спартак» — 1:2

3 ноября 1996 года

Александр Львов, пресс-атташе «Спартака» 1996-2002 годов

— Тот матч в Питере я запомнил еще и потому, что смотрел его не из привычной ложи для журналистов, а как пресс-атташе «Спартака», в должности которого ровно за месяц до игры был утвержден лично президентом клуба Романцевым. Тот сезон и для него, и для команды складывался тяжело. После неудачи сборной на Евро в Англии Олег Иванович решил взять творческую паузу, передав команду верному другу и соратнику Георгию Ярцеву. Поначалу все складывалось непросто: омолаживался состав, лихорадило игру, терялись очки. Но к концовке сезона все стало налаживаться, и на последнюю встречу в Санкт-Петербург мы прибыли в ранге одного из претендентов на золото, которое могло быть добыто в дополнительном матче с «Аланией». А получить право на него давала только победа над «Зенитом» Павла Садырина, отношение которого к «Спартаку» было исторически не самым добрым.

События, бушевавшие в тот игровой вечер на поле «Петровского», и родившиеся после них слухи вспоминаются по сей день. Потому не вижу смысла к ним возвращаться. А вот об одной странной, в чем-то даже загадочной истории поведаю. Началась она в холле гостиницы «Прибалтийская», где утром за чашкой крепкого чая я изучал очередной номер «Спорт-Экспресса».

— Ты из «Спартака»? — раздался за спиной вкрадчивый женский голос.

— Ну, допустим, — обернувшись, откликнулся я на вопрос незнакомки с черными, как смоль, волосами, пылающими помадой губами и огромными серьгами в ушах.

И, опережая события, добавил: — Если вы с предложением погадать, то это не ко мне.

— Ну, зачем сразу про карты говоришь, дорогой? — улыбнулась она. — Может, я хочу рассказать, как вы сегодня с «Зенитом» сыграете. И ты не думай, денег не возьму.

— Почему же? — вновь удивился я.

— Это мой секрет, который открывать нельзя, а то не сбудется. Значит, слушай, — чуть понизив голос, продолжила таинственная брюнетка. — Начнете вы плохо. Но потом все потихоньку наладится и выправится. А концовка будет и вовсе за вами. Только запомни одну вещь — чтобы все ладно завершилось, тебе во втором тайме нужно позади ворот «Зенита» пройти. Все понял?

— Понял, что ничего не понял, — откровенно признался я. — И зачем это тебе все надо?

— Я же тебе сказала, что это мой женский секрет, — загадочно повторила она. Встала и впервые улыбнулась на прощание.

О странной этой встрече я быстро забыл — в день игры забот хватает. И вспомнил только тогда, когда уже на третьей минуте после удара Данилова «Зенит» повел в счете. Но к середине тайма подгоняемый дедом Горлуковичем задвигался наш молодняк Мелешин, Дуюн, Головской, закрутили у чужой штрафной Аленичев с Тихоновым, который потом, застав врасплох Березовского, сравнял счет. Словом, все пока шло по сценарию цыганки, о котором в горячке игры вновь стал забывать. А напомнил мне о нем наш администратор Александр Хаджи. Минут через десять после перерыва он попросил меня отыскать стюардесс нашего чартера Лену и Веру и сообщить им, чтобы они немедленно ехали в аэропорт, где их срочно ждет командир экипажа. Сидели девушки на противоположной от нашей скамейки трибуне. А пройти к ней предстояло за воротами, которые занял во втором тайме «Зенит». И когда я отправился выполнять важное поручение, наши провели очередную атаку, которую четко завершил Титов.

Концовка встречи была огненная — то кто-то на судью Фролова кидался, то футболисты за грудки друг друга хватали, то шашки дымовые на поле летели. А когда прозвучал финальный свисток, то рядом со скамейкой запасных, где простоял все 90 минут, я увидел за спиной на земле брошенную кем-то полную бутылку пива. Думаю, с трибун она прилетела ко мне явно не в качестве дружеского подарка. Хотя в сценарии загадочной гостьи такого сюрприза не значилось.

Уже потом, покидая с командой стадион, я пытался из окна автобуса отыскать загадочную цыганку в толпе болельщиков, думая о секрете, который она так и не открыла мне. Не открыла, опасаясь, что может не сбыться ее предсказание победы «Спартака». А желать этого может только его самый преданный болельщик.

Может, это и было ее той самой маленькой тайной?..

Как удалось одолеть «Спартак» с температурой

«Зенит» — «Спартак» — 2:1

28 марта 1998 года

Роман Березовский, вратарь «Зенита» 1994-2000 годов

— Этим домашним матчем мы открывали сезон. А для «Спартака» он уже начался матчами в Кубке УЕФА. После встречи с нами он должен был прямо из Питера вылететь в Милан на игру с «Интером». Словом, график у него был плотный. И это давало нам некоторые шансы, чтобы порадовать своих болельщиков, которые, как всегда в таких случаях, под завязку забили трибуны «Петровского». А поскольку в составе должен был выйти перешедший к нам Вася Кульков, то в команде шутили, что, мол, у спартаковцев, как только они его на поле увидят, сразу коленки затрясутся.

Мы готовились под руководством Анатолия Федоровича Бышовца на базе в Удельной, где снежные сугробы еще напоминали об уже ушедшей зиме. Работали весело, в охотку. Только у меня настроение было никудышным — за пару дней до матча неожиданно подскочила температура. А играть хотелось страшно: премьера сезона, полный стадион, да еще соперник — чемпион страны! Посоветовался с врачом. Тот дал каких-то жаропонижающих таблеток, и тренировок в общей группе я не прекращал. И хотя понимал, что рискую в таком состоянии и команду подвести, и на осложнение нарваться, на поле вышел. А там уже обо всем забылось.

На установке Бышовец обратил внимание на звездную спартаковскую полузащиту, в которой блистали хитрец Цымбаларь, движок Тихонов, мудрец Титов и великий комбинатор Аленичев. Они устроили в первом тайме круговерть у нашей штрафной. А когда получили право на штрафной удар, Цыля так же, как и потом с «Реалом», закрутил мяч в левую от меня «девятку». Шла только шестая минута. И, признаюсь, подумалось, что соперник на этом не остановится. Но потихоньку пришли в себя, провели несколько хороших атак. И ближе к концу тайма Герасимец сумел положить мяч в дальний угол, пробив мимо Филимонова. В перерыве снова пообщался с доктором, проглотил еще пару таблеток — и в бой.

Во втором тайме игра уже равная пошла, на встречных курсах. Но нам повезло с пенальти, который судья Гусев назначил за фол против вышедшего Панова. Возможно, он был спорным. Но таким образом арбитр вернул должок за то, что в первой половине не наказал Ромащенко за явную игру рукой в своей штрафной. Вот и оказались квиты. Правда, «Спартак» мог сравнять счет, но мощный удар Тихонова со штрафного мне удалось парировать. Не хватило Андрею цымбаларевской хитрости.

После матча спартаковцы поздравили с победой своего старого боевого товарища Васю Кулькова. Светлая ему память... Так что этот матч для меня — это повод и его вспомнить.

Конечно, приятно сознавать, что даже в таком состоянии помог «Зениту» победить «Спартак» Романцева. Но сейчас, когда работаю с вратарями, сам требую, чтобы они выходили на игру только абсолютно здоровыми.

Самый памятный гол забил «Спартаку»!

«Зенит» — «Спартак» — 2:1

30 июня 2001 года

Александр Кержаков, нападающий «Зенита» 2001-2006, 2010-2017 годов

— Я не только помню сам матч, которому скоро уже 20 лет, но и по минутам весь тот день 30 июня. А как его можно не помнить, если именно тогда я забил в составе «Зенита» свой первый гол в карьере. Спасибо Юрию Андреевичу Морозову, доверившему мне девятнадцатилетнему пареньку место в основном составе в матче с самим «Спартаком», да еще в родном Питере. Сказать, что я волновался, значит не сказать ничего. Тем более что в обороне у москвичей были такие зубры-защитники, как Ананко, Парфенов, Тчуйсе. Может, из-за того сковавшего меня волнения я и загубил в первом тайме пару хороших моментов. Но в перерыве Морозов не кипел, хотя мы после пенальти Парфенова уже проигрывали. Перед самым выходом тренер придержал меня за руку и, похлопав по плечу, сказал: «Давай, Саня выручай. Надо счет сравнивать. Знаю, у тебя получится!» И впрямь получилось — Спивак справа прострелил в штрафную, и после рикошета я пробил по отскочившему ко мне мячу. Может, и не очень красиво со стороны смотрелось. Но тот гол Левицкому для меня самый дорогой и незабываемый! Ведь с него все остальные пошли и в «Зените», и в сборной, где пока еще я самым результативным называюсь.

Кстати, если не ошибаюсь, году в 2008-м, я и свой сотый гол в чемпионатах России тоже «Спартаку» забил. Выходит, именно эта команда и дала мне путевку в непростую бомбардирскую жизнь. Но голы-то сами не приходят — это общее с партнерами дело. А мне с ними повезло с первых шагов. Сначала в «Зените», где помогали Андрей Кобелев, два Александра — Горшков и Спивак, Леша Игонин. Потом уже посчастливилось поиграть с Андреем Аршавиным, Ромой Широковым, Игорем Денисовым, Костей Зыряновым — хавбеками с большой буквы. И, конечно, мне всегда нравилась средняя линия «Спартака» с таким мастерами паса, как Цымбаларь, Аленичев, Тихонов, Титов. С кем-то из них мне посчастливилось и в сборной поиграть. А вот в «Спартак» меня Романцев не звал, хотя в сборную он первый брал и очень помог в ней окрепнуть и поверить в себя. Но в команду к нему я не пошел бы, поскольку вырос и на ноги встал в «Зените».

А потому от всей души желаю родному клубу в среду хорошей игры и уверенной победы над «Спартаком»!

Голы, на которые уходили секунды

«Спартак» — «Зенит» — 3:1

27 октября 2001 года

Егор Титов, полузащитник «Спартака» 1992-2008 годов

— У меня о матчах с «Зенитом» целая россыпь воспоминаний. Если говорить о тех, что принадлежат к приятным, то навскидку сразу же назову тот матч, чью дату вы прочитали выше. Проходил он в конце сезона в Лужниках. И на кону в этой встрече с «Зенитом» стояло чемпионство, которое мы завоевывали в случае победы. А началось все в ней не по плану — в одном из моментов после паса Спивака мы на мгновение потеряли в штрафной Аршавина, который с разворота пробил Левицкого. Но мы не запаниковали, хотя по трибунам ропот недовольства пробежал — мол, во что вы там играете? Пришлось перестраиваться — стали больше контролировать мяч, чаще атаковать флангами, пошли вперед защитники. Ну, а потом и забили. Да еще как?! Не припомню в своей карьере, чтобы от ввода мяча до того, как он окажется в сетке ворот противника, проходили секунды. Да, да я не отговорился, именно секунды! Сначала Левицкий ввел мяч Парфенову, который тут же отдал пас Баранову. Васька после двух касаний нашел в штрафной Бесчастных, стоявшего спиной к воротам. И уже Володя переправил мяч мне, чтобы я поставил голевую точку в этой роскошной комбинации. И на все про все — 17 секунд! Вот это была вишенка к тому чемпионскому торту, который мы завоевали в тот вечер.

Но, наверное, рекордным по времени можно считать гол, забитый на «Петровском» тому же Славе Малафееву в марте 2007 года. Тогда все ограничилось всего парой касаний. Первое сделал вратарь Плетикоса, который через все поле ввел мяч в игру и нашел меня метрах в четырех от штрафной «Зенита». А поскольку защитники не ожидали такого поворота событий, я не раздумывая с левой пальнул по воротам, угодив точно в правый от вратаря верхний угол. Шла третья минута встречи, которую мы затем уверенно довели до победы. Для хозяев то поражение было обидным вдвойне, поскольку автором одного из трех голов, забитых еще в первом тайме, стал выросший в «Зените» Володька Быстров. Хотя во всех наших матчах просто рядовых побед или проходных поражений никогда не бывает. Так сложилось, что во все времена отношения «Спартака» и «Зенита» выяснялись по самому большому счету, независимо от места в таблице. И традиция эта жива по сей день.

Хотите в этом еще раз убедиться? Тогда смотрите 16 декабря матч на «Газпром Арене». Это будет зрелище! Победы тебе, «Спартак»!