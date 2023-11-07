«Зачем увольнять Абаскаля? Разве «Спартак» катится под откос?» Интервью Бушманова

Экс- главный тренер «Спартака-2» и молодежной сборной России Евгений Бушманов рецензирует ключевые события 14-го тура РПЛ.

Герой тура — Файзуллаев. Разочарование — «Ахмат»

— Главная неожиданность тура?

— Победа «Факела» в Грозном. Все привыкли, что воронежцы играют вторым номером, вырывая очки благодаря запредельной самоотдаче, контратакам и стандартам.Обычный набор аутсайдера. Но это не про Ташуева.

— Разве?

— Конечно! Он всегда нацелен на атаку. Может раскрепостить команду, не держит ее на поле в жестких рамках, позволяет импровизировать. Вот и «Факел» сейчаспреобразился. Ташуев дал понять ребятам, что они могут играть по-другому.

— Не отсиживаясь 90 минут в обороне?

— Да! Разумеется, надо отталкиваться еще и от уровня игроков. Сказать, что «Факел» теперь демонстрирует атакующий футбол, было бы преувеличением. Там просто нет исполнителей, с которыми весь матч можно доминировать. Но прогресс налицо. Воронежцы уже не закрываются так, как раньше. Не садятся глубоко в оборону. Наоборот, стараются прессинговать на чужой половине поля, не боятся атаковать. Они поверили в себя!

— Как здорово.

— Да, чем больше таких команд будет в нашем чемпионате, тем интереснее. Показательный момент: в Грозном при счете 1:1 в компенсированное время «Факел» не оберегал ничью, как на его месте сделал бы любой аутсайдер, а шел в атаку. И когда забивал Якимов, в штрафной «Ахмата» было шесть игроков гостей!

— Герой тура?

— Выбираю между Файзуллаевым и Федотовым... Ладно, пусть будет Аббос. С «Нижним» он вновь провел хороший матч, поучаствовал в двух голах. Мне очень нравится этот полузащитник, его техника, интеллект. Всего 20 лет, но на поле принимает зрелые решения. Может сыграть нестандартно, плюс невероятно работоспособный. В РПЛ таких футболистов наперечет.

Аббосбек Файзуллаев. Фото Федор Успенский, «СЭ»

— Разочарование тура?

— «Ахмат». Сразу после назначения Ромащенко все вроде стало налаживаться. Эмоциональный всплеск, команда встряхнулась. Но потом опять вошла в пике. Уже семь матчей без побед, включая поражения в последних четырех турах.

— Ту мач.

— Да уж. По меркам РПЛ состав у «Ахмата» крепкий, не для борьбы за выживание, но... Сам Ромащенко в интервью говорит — мол, не понимаю, что происходит с командой.Бросается в глаза какая-то растерянность футболистов, они не знают, что делать на поле. Хотя с «Факелом» первый тайм провели неплохо. А второй — на редкость боязливо.

— Лучший матч тура?

— С одной стороны, «Сочи» и «Динамо» выдали веселый матч, где было все — интрига, шесть голов, море моментов, незабитый пенальти, удаления...

— А с другой стороны?

— Уровень футбола не впечатлил. Особенно игра в обороне. Уж очень много ошибок! Что у «Сочи», что у «Динамо». Матч ЦСКА — «Пари НН» мне большепонравился. Там обе команды показали качественный футбол.

— ЦСКА дважды проигрывал, но все-таки вырвал победу. За счет чего?

— Во-первых, у армейцев есть характер. Они уже не раз это доказывали, в каждом матче сражаются до конца. Во-вторых, повлияли замены, которые сделал Федотов на 68-й минуте. ЦСКА перешел на игру в четыре защитника, добавил в атаке огня и дожал соперника.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Замена Мартинса на Игнатова не сработала

— От матча «Локо» — «Спартак» вы, как я понял, не в восторге?

— Да, ждал большего. «Локомотив» до перерыва вообще ничего не показал. За исключением одного-единственного эпизода, который и привел к удалению Хлусевича. Во втором тайме уже что-то стало получаться, но и «Спартак» продолжал атаковать.

— Даже не чувствовалось, что играет в меньшинстве.

— Именно! Тут надо отдать должное Абаскалю, который в перерыве на позицию правого защитника внезапно отрядил Мозеса. Это был риск — и он оправдался. А вотдругая замена не сработала.

— Это какая же?

— Я о выходе Мартинса вместо Игнатова. Мне кажется, с заменой стоило повременить. Миша не выглядел уставшим. Играл хорошо, был очень подвижен, приносил ощутимую пользу в атаке, еще и сзади пахал. Везде успевал! По идее, Мартинс должен был укрепить оборону, однако в реальности этого не произошло. Почти сразу «Спартак» пропустил, да и в дальнейшем у ворот Максименко возникали опасные моменты. Но в целом ничья — закономерный результат.

— Теперь разговоры об отставке Абаскаля поутихнут?

— Ну а зачем его сейчас увольнять? Разве «Спартак» катится под откос и нужно срочно что-то менять? Нет. Испанец справляется и до зимней паузы точно доработает. Если раньше он постоянно тасовал схему и состав, то в последних матчах все устаканилось. Это вселяет надежду, что «Спартак» наконец-то обретет стабильность. Как в игре, так и в результатах.

— Удивились, что Соболев весь матч просидел в запасе?

— Думаю, он бы вышел во втором тайме, если бы не удаление. Оно спутало карты, пришлось перестраиваться. Хотя чистых центрфорвардов в «Спартаке» всего два — Соболев да юный Мелешин, не будем забывать, что на этой позиции могут сыграть и Промес, и Игнатов.

— Матч с «Локо» показал, что «Спартак» в атаке может спокойно обходитьсябез Соболева?

— Ну, Александр — сильный нападающий. Особенно полезен, когда максимально мотивирован и не отвлекается на посторонние вещи. Хорош вверху, может не только забить, но и отдать острый пас. Правда, тому же Игнатову явно уступает в мобильности.

— А чего не хватает «Локомотиву»?

— Надежности в защите. Если в атакующей группе у тренерского штаба богатый выбор, то о центре обороны этого не скажешь.

Фото ФК «Зенит»

«Краснодар» и «Зенит» — абсолютно вне конкуренции

— В субботу нас ждет главный матч осени — «Зенит» против «Краснодара». На кого ставите?

— Шансы 55 на 45 в пользу действующего чемпиона.

— Почему?

— Во-первых, матч пройдет в Петербурге, так что у «Зенита» будет мощная поддержка болельщиков. Во-вторых, команда Семака сейчас смотрится намного интереснее, чем в начале сезона. Показывает хороший, цельный футбол. Хотя и «Краснодар» мне нравится.

— Чем?

— Прагматичностью. Надежностью в обороне. Умением сыграть на результат. ПриИвиче «Краснодар» стал совсем другим — менее зрелищным, но сбалансированным.Футболисты уже не летят сломя голову вперед, не пытаются с первых минут подавить соперника. Наоборот, сначала присматриваются, действуют предельно аккуратно. При счете 1:0 могут вообще отдать мяч и терпеливо ждать шанса на контратаках.

— Не всех болельщиков «Краснодара» такие перемены радуют.

— Понимаю. Но именно этого не хватало команде, чтобы бороться за чемпионство. Для прежнего «Краснодара», пусть и самого яркого, бронза была потолком. А вот нынешний стал реальным претендентом на золото.

— Тоже верно.

— Возможно, со временем «Краснодар» и вернется к атакующему стилю. Как «Зенит», который уже прошел этот путь.

— То есть?

— А вы вспомните «Зенит» в первый чемпионский сезон при Семаке. Не было суперфутбола, частенько мяч просто грузили к чужой штрафной в надежде на Дзюбу.Лишь после массовой закупки бразильцев команда заиграла иначе.

— Ну а сегодняшний «Зенит» чем хорош?

— Его игра не сильно изменилась по сравнению с прошлым сезоном. Да, уехал Малком, зато в прекрасной форме другие креативщики — Вендел и Клаудиньо, отличный сезон проводят Кассьерра и Сергеев. «Зенит» по-прежнему старается играть в комбинационный футбол. Низом, все через пас — в том числе выход из обороны. Приятно смотреть.

— У любой команды есть слабые стороны. Какие у «Зенита»?

— Проиграть он может только сам себе. Потому что иногда проскакивает самоуверенность. Желание взять три очка, не прикладывая максимальных усилий. Но сейчас в РПЛ на одном классе никого не обыграешь. Вот и «Зенит» уже несколько разобжегся. Но после двух поражений подряд — от «Локомотива» и «Оренбурга» — ребята встрепенулись. С тех пор никакой расслабленности.

— Сколько команд в чемпионской гонке?

— Две - «Краснодар» и «Зенит». Остальные по разным причинам до борьбы за золотые медали пока не дотягивают. ЦСКА играет с перепадами, да и скамейка там короткая. У «Спартака», «Локомотива» и «Динамо» обойма солидная, но много игровых проблем.

— Все ясно.

— Теоретически для этих клубов еще ничего не потеряно. Может, после зимнего перерыва прибавят. Но на данный момент «Краснодар» и «Зенит» - абсолютно вне конкуренции.