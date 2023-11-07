«Зачем увольнять Абаскаля? Разве «Спартак» катится под откос?» Интервью Бушманова
Герой тура — Файзуллаев. Разочарование — «Ахмат»
— Главная неожиданность тура?
— Победа «Факела» в Грозном. Все привыкли, что воронежцы играют вторым номером, вырывая очки благодаря запредельной самоотдаче, контратакам и стандартам.Обычный набор аутсайдера. Но это не про Ташуева.
— Разве?
— Конечно! Он всегда нацелен на атаку. Может раскрепостить команду, не держит ее на поле в жестких рамках, позволяет импровизировать. Вот и «Факел» сейчаспреобразился. Ташуев дал понять ребятам, что они могут играть по-другому.
— Не отсиживаясь 90 минут в обороне?
— Да! Разумеется, надо отталкиваться еще и от уровня игроков. Сказать, что «Факел» теперь демонстрирует атакующий футбол, было бы преувеличением. Там просто нет исполнителей, с которыми весь матч можно доминировать. Но прогресс налицо. Воронежцы уже не закрываются так, как раньше. Не садятся глубоко в оборону. Наоборот, стараются прессинговать на чужой половине поля, не боятся атаковать. Они поверили в себя!
— Как здорово.
— Да, чем больше таких команд будет в нашем чемпионате, тем интереснее. Показательный момент: в Грозном при счете 1:1 в компенсированное время «Факел» не оберегал ничью, как на его месте сделал бы любой аутсайдер, а шел в атаку. И когда забивал Якимов, в штрафной «Ахмата» было шесть игроков гостей!
— Герой тура?
— Выбираю между Файзуллаевым и Федотовым... Ладно, пусть будет Аббос. С «Нижним» он вновь провел хороший матч, поучаствовал в двух голах. Мне очень нравится этот полузащитник, его техника, интеллект. Всего 20 лет, но на поле принимает зрелые решения. Может сыграть нестандартно, плюс невероятно работоспособный. В РПЛ таких футболистов наперечет.
— Разочарование тура?
— «Ахмат». Сразу после назначения Ромащенко все вроде стало налаживаться. Эмоциональный всплеск, команда встряхнулась. Но потом опять вошла в пике. Уже семь матчей без побед, включая поражения в последних четырех турах.
— Ту мач.
— Да уж. По меркам РПЛ состав у «Ахмата» крепкий, не для борьбы за выживание, но... Сам Ромащенко в интервью говорит — мол, не понимаю, что происходит с командой.Бросается в глаза какая-то растерянность футболистов, они не знают, что делать на поле. Хотя с «Факелом» первый тайм провели неплохо. А второй — на редкость боязливо.
— Лучший матч тура?
— С одной стороны, «Сочи» и «Динамо» выдали веселый матч, где было все — интрига, шесть голов, море моментов, незабитый пенальти, удаления...
— А с другой стороны?
— Уровень футбола не впечатлил. Особенно игра в обороне. Уж очень много ошибок! Что у «Сочи», что у «Динамо». Матч ЦСКА — «Пари НН» мне большепонравился. Там обе команды показали качественный футбол.
— ЦСКА дважды проигрывал, но все-таки вырвал победу. За счет чего?
— Во-первых, у армейцев есть характер. Они уже не раз это доказывали, в каждом матче сражаются до конца. Во-вторых, повлияли замены, которые сделал Федотов на 68-й минуте. ЦСКА перешел на игру в четыре защитника, добавил в атаке огня и дожал соперника.
Замена Мартинса на Игнатова не сработала
— От матча «Локо» — «Спартак» вы, как я понял, не в восторге?
— Да, ждал большего. «Локомотив» до перерыва вообще ничего не показал. За исключением одного-единственного эпизода, который и привел к удалению Хлусевича. Во втором тайме уже что-то стало получаться, но и «Спартак» продолжал атаковать.
— Даже не чувствовалось, что играет в меньшинстве.
— Именно! Тут надо отдать должное Абаскалю, который в перерыве на позицию правого защитника внезапно отрядил Мозеса. Это был риск — и он оправдался. А вотдругая замена не сработала.
— Это какая же?
— Я о выходе Мартинса вместо Игнатова. Мне кажется, с заменой стоило повременить. Миша не выглядел уставшим. Играл хорошо, был очень подвижен, приносил ощутимую пользу в атаке, еще и сзади пахал. Везде успевал! По идее, Мартинс должен был укрепить оборону, однако в реальности этого не произошло. Почти сразу «Спартак» пропустил, да и в дальнейшем у ворот Максименко возникали опасные моменты. Но в целом ничья — закономерный результат.
— Теперь разговоры об отставке Абаскаля поутихнут?
— Ну а зачем его сейчас увольнять? Разве «Спартак» катится под откос и нужно срочно что-то менять? Нет. Испанец справляется и до зимней паузы точно доработает. Если раньше он постоянно тасовал схему и состав, то в последних матчах все устаканилось. Это вселяет надежду, что «Спартак» наконец-то обретет стабильность. Как в игре, так и в результатах.
— Удивились, что Соболев весь матч просидел в запасе?
— Думаю, он бы вышел во втором тайме, если бы не удаление. Оно спутало карты, пришлось перестраиваться. Хотя чистых центрфорвардов в «Спартаке» всего два — Соболев да юный Мелешин, не будем забывать, что на этой позиции могут сыграть и Промес, и Игнатов.
— Матч с «Локо» показал, что «Спартак» в атаке может спокойно обходитьсябез Соболева?
— Ну, Александр — сильный нападающий. Особенно полезен, когда максимально мотивирован и не отвлекается на посторонние вещи. Хорош вверху, может не только забить, но и отдать острый пас. Правда, тому же Игнатову явно уступает в мобильности.
— А чего не хватает «Локомотиву»?
— Надежности в защите. Если в атакующей группе у тренерского штаба богатый выбор, то о центре обороны этого не скажешь.
«Краснодар» и «Зенит» — абсолютно вне конкуренции
— В субботу нас ждет главный матч осени — «Зенит» против «Краснодара». На кого ставите?
— Шансы 55 на 45 в пользу действующего чемпиона.
— Почему?
— Во-первых, матч пройдет в Петербурге, так что у «Зенита» будет мощная поддержка болельщиков. Во-вторых, команда Семака сейчас смотрится намного интереснее, чем в начале сезона. Показывает хороший, цельный футбол. Хотя и «Краснодар» мне нравится.
— Чем?
— Прагматичностью. Надежностью в обороне. Умением сыграть на результат. ПриИвиче «Краснодар» стал совсем другим — менее зрелищным, но сбалансированным.Футболисты уже не летят сломя голову вперед, не пытаются с первых минут подавить соперника. Наоборот, сначала присматриваются, действуют предельно аккуратно. При счете 1:0 могут вообще отдать мяч и терпеливо ждать шанса на контратаках.
— Не всех болельщиков «Краснодара» такие перемены радуют.
— Понимаю. Но именно этого не хватало команде, чтобы бороться за чемпионство. Для прежнего «Краснодара», пусть и самого яркого, бронза была потолком. А вот нынешний стал реальным претендентом на золото.
— Тоже верно.
— Возможно, со временем «Краснодар» и вернется к атакующему стилю. Как «Зенит», который уже прошел этот путь.
— То есть?
— А вы вспомните «Зенит» в первый чемпионский сезон при Семаке. Не было суперфутбола, частенько мяч просто грузили к чужой штрафной в надежде на Дзюбу.Лишь после массовой закупки бразильцев команда заиграла иначе.
— Ну а сегодняшний «Зенит» чем хорош?
— Его игра не сильно изменилась по сравнению с прошлым сезоном. Да, уехал Малком, зато в прекрасной форме другие креативщики — Вендел и Клаудиньо, отличный сезон проводят Кассьерра и Сергеев. «Зенит» по-прежнему старается играть в комбинационный футбол. Низом, все через пас — в том числе выход из обороны. Приятно смотреть.
— У любой команды есть слабые стороны. Какие у «Зенита»?
— Проиграть он может только сам себе. Потому что иногда проскакивает самоуверенность. Желание взять три очка, не прикладывая максимальных усилий. Но сейчас в РПЛ на одном классе никого не обыграешь. Вот и «Зенит» уже несколько разобжегся. Но после двух поражений подряд — от «Локомотива» и «Оренбурга» — ребята встрепенулись. С тех пор никакой расслабленности.
— Сколько команд в чемпионской гонке?
— Две - «Краснодар» и «Зенит». Остальные по разным причинам до борьбы за золотые медали пока не дотягивают. ЦСКА играет с перепадами, да и скамейка там короткая. У «Спартака», «Локомотива» и «Динамо» обойма солидная, но много игровых проблем.
— Все ясно.
— Теоретически для этих клубов еще ничего не потеряно. Может, после зимнего перерыва прибавят. Но на данный момент «Краснодар» и «Зенит» - абсолютно вне конкуренции.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|14
|9
|4
|1
|23-9
|31
|
2
|Зенит
|14
|9
|2
|3
|29-13
|29
|
3
|ЦСКА
|14
|6
|6
|2
|26-19
|24
|
4
|Кр. Советов
|14
|6
|4
|4
|28-20
|22
|
5
|Динамо
|14
|5
|7
|2
|22-19
|22
|
6
|Спартак
|14
|6
|3
|5
|19-21
|21
|
7
|Локомотив
|14
|5
|6
|3
|19-18
|21
|
8
|Пари НН
|14
|6
|2
|6
|14-14
|20
|
9
|Рубин
|14
|5
|4
|5
|13-20
|19
|
10
|Факел
|14
|5
|3
|6
|13-16
|18
|
11
|Ростов
|14
|4
|5
|5
|22-25
|17
|
12
|Урал
|14
|4
|4
|6
|14-21
|16
|
13
|Оренбург
|14
|3
|4
|7
|16-22
|13
|
14
|Ахмат
|14
|3
|3
|8
|14-19
|12
|
15
|Балтика
|14
|3
|2
|9
|12-21
|11
|
16
|Сочи
|14
|3
|1
|10
|16-23
|10
|11.11
|14:00
|
Кр. Советов – Урал
|- : -
|11.11
|14:00
|
Факел – ЦСКА
|- : -
|11.11
|16:30
|
Локомотив – Ахмат
|- : -
|11.11
|19:30
|
Зенит – Краснодар
|- : -
|12.11
|14:00
|
Пари НН – Балтика
|- : -
|12.11
|16:30
|
Динамо – Оренбург
|- : -
|12.11
|19:00
|
Сочи – Рубин
|- : -
|12.11
|19:30
|
Спартак – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|11
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|7
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|5
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|11
|1
|3
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|11
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|12
|1
|3