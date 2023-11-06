Равенство средних. Уровень «Локомотива» и «Спартака» ниже, чем качество их игроков

Обозреватель «СЭ» — о ничьей в черкизовском дерби.

Мнение

В первом тайме игра была равна. С тем самым продолжением

Хорошо, что этот текст мне не приходится писать во время игры, — ведь авторам оперативных материалов, открою читателю небольшой секрет, приходится работать именно таким образом, чтобы материал смогли увидеть сразу после финального свистка. Будь так — злости было бы намного больше, формулировки оказались бы хлеще.

Они были бы такими, как, например, резюме первого тайма, которое я выдал в своем Telegram-канале «РабиНерв» в перерыве: «Игра была равна... С тем самым продолжением».

До удаления Даниила Хлусевича (справедливого, как и штрафной, а не пенальти, — фол был до линии) команды создали ноль моментов на двоих, а у «Локомотива» было и ноль ударов. С обеих сторон футбольный сад зарос бурьяном хаоса, суеты и ничем больше.

Я ожидал игры несравнимо более живой. Да, возможно, не слишком организованной и структурированной — и абсолютно непредсказуемой. Поскольку встречались две команды с хорошими составами и скамейками в группе атаки, но разбалансированной игрой. Я отказывался от прогнозов: мол, может быть что угодно — от 4:1 до 3:3 и 1:4. И, кстати, обоюдоострый матч на три исхода продолжался до последней секунды. Но до нее еще надо было дожить...

Состав у «Спартака» вышел какой-то очень негабаритный. Срджан Бабич дисквалифицирован, так еще и Александр Соболев (продолжаем наблюдать за кривой его взаимоотношений с Гильермо Абаскалем) оказался на лавке — в центр нападения, как в отличном первом тайме с «Пари НН», вернулся после травмы Квинси Промес. Остался в резерве и еще один гренадер, только из линии полузащиты, — Кристофер Мартинс, и достаточно мощный по сравнению с теми, кто играл, Роман Зобнин.

Задумка Абаскаля, видимо, состояла в скоростных действиях, перемещениях и смене мест «легкой кавалерии». Но с таким составом велика была вероятность получить гол-другой от Артема Дзюбы и вообще со «второго этажа». Гол от Дзюбы последует, но с первого. А удивят красно-белые тем, что до перерыва будут много навешивать непонятно на кого.

У «Спартака» в первом тайме будет мяч, что позволит Абаскалю после матча сделать вывод, что под его контролем была и игра. Но это не так. Потому что игры как таковой не было. Нечего было контролировать. Контроль мяча и контроль игры не соединяются знаком «равно». Смотреть на происходящее было тяжко.

Красная карточка Даниилу Хлусевичу после их неразберихи с оказавшимся у центральной линии Алексисом Дуарте (там первична вина парагвайца, который и решение принял неверное, и возвращался трусцой, так что Хлусевичу пришлось ценой своего присутствия на поле ликвидировать острый момент) не привела к голу со штрафного — непонятно, почему бить при живом Антоне Миранчуке вызвался Артем Дзюба. Но возникла надежда на то, что после красной карточки футбол изменится, оживет — хоть в какую-то сторону.

Была, впрочем, и плохая новость для «Локо» — дурацкое предупреждение Дмитрия Баринова в концовке тайма. Как еще ее охарактеризовать, если капитан команды, опорный полузащитник, на ровном месте «садится на желтую», схватив рукой чужого вратаря?

Опыт, однако, позволил полузащитнику после перерыва эту ситуацию не усугубить. Но это смотря как посмотреть. Да, красную он не получил, но в единоборства с прежним усердием идти не мог. А обычного партнера по центру поля Артема Карпукаса из-за травмы уже некоторое время нет. Может, и поэтому переход от обороны к атаке в большинстве у «Локомотива» не задался.

Удаление вскрыло игру

Удаление Хлусевича вскрыло игру. Весь второй тайм она уже смотрелась. Кошмары тайма первого оказались забыты. Но за то, что мы увидели, похвал заслуживает прежде всего «Спартак», о котором правильно сказал Абаскаль: «Я не увидел команду, которая играет в меньшинстве». Каждым своим ходом красно-белые словно говорили: «Забудьте про 11 на 10! Играем в футбол!»

И это была не бравада, а продуманная тактика, для которой в перерыве и сделали одну замену и пару перестановок. В итоге «Локомотив» не воспользовался лишним футболистом так, как хозяева, вероятно, предполагали.

С точки зрения вскрытия игры показательно, что оба гола команды забили в результате многоходовок, в позиционных атаках. Конечно, обороняющаяся сторона в каждом случае будет напирать на свои ошибки, а не чужие достижения, — и они, ошибки эти, конечно, с лупой найти можно. Но для меня оба раза находки атакующих были важнее ляпов защищающихся. Ни в одном из случаев не употребим был жаргонизм «привезли».

Гол Антона Зиньковского, в первом тайме в обстановке всеобщих руин блиставшего обводкой (десять удачных попыток дриблинга из одиннадцати!), а во втором нанесшего классный удар, начался сразу с двух верных решений Руслана Литвинова. С которых, собственно, большинство спартаковских интересных ходов и начинается. Первый пас в развитие этой атаки блондин сделал из своей штрафной, второй — едва перейдя центральную линию.

Во втором случае мелодию атаки идеально подхватил Данил Пруцев. Да-да, та самая связка центральных полузащитников «Спартака», которая образовалась у Абаскаля еще в середине первого круга прошлого сезона, а затем была им же зачем-то разрушена — вопреки принципу «не чини то, что работает». В итоге закончилось тем, что год спустя, перепробовав все, что только можно, испанец вернулся к варианту, давно доказавшему свою состоятельность.

Дальше мяч получил Михаил Игнатов, в последнее время шанс у Абаскаля получающий регулярно, но намного менее убедительный, чем на старте сезона. Его проход к лицевой линии соперники прервали, но мяч отскочил снова к Пруцеву. Тот совершил еще один рейд к линии ворот, и вот уже после этого случилась гармоничная завершающая фаза: Пруцев — Промес — Зиньковский. Первые двое внутри штрафной нашли время, чтобы разобраться и отдать зряче, а не вслепую, — а третий грохнул с правой в касание без малейшего шанса для Ильи Лантратова.

А все почему? Численное преимущество повело «Локо» вперед большими силами, и это была обманчивая тема. «Спартаку» в таком составе, без больших игроков (Соболев на поле так и не появился, Бабич — и не мог, а вышел лишь Мартинс), только и нужно было пространство. Он его получил. И воспользовался.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Обе команды считали, что заслужили победу. Значит, ничья — по делу!

Но десять минут спустя «Локомотив» так же красиво с командной точки зрения сравнял. Максим Глушенков опустился во вторую треть поля и увидел между линиями свободного Антона Миранчука, мягко набросил ему мяч — и тут же удобно получил в ответ. Далее Глушенков, как на миг показалось, отчаянно-безнадежно ринулся по центру на толпу спартаковских защитников и хавбеков (был там, например, здоровенный Мартинс). Но все они оказались неповоротливее его одного!

Глушенков стянул их на себя и в падении успел сделать передачу свободному Дзюбе, который не был в офсайде, зато находился в створе ворот, в удобнейшей позиции. И ему не составило труда катнуть мяч в дальний угол — тоже без шансов для Максименко, только совершенно другим способом, чем у Зиньковского и Лантратова с противоположной стороны поля. Там завершение было на силу, тут — на точность. Как вы уже знаете, я был уверен, что Артем впервые с 2021 года и с «Зенита» забьет «Спартаку», но думал, что головой — состав красно-белых способствовал. Но спартаковская защита была так любезна, что позволила ему отличиться в 160-й раз в чемпионате низом.

Был чуть-чуть спорный эпизод с неназначенным пенальти в ворота «Локомотива» при контакте Миранчука и Пруцева. Но соглашусь с теми экспертами, которые считают, что касание было слишком легким для одиннадцатиметрового. Павел Кукуян такие «дешевые» пенальти не ставит. И, на мой взгляд, правильно делает.

В конце Дмитрий Рыбчинский откровенно простил «Спартак» после идеальной контратаки «Локо», начавшейся с изящного переброса Сергеем Пиняевым мяча через запоздавшего в единоборство Виктора Мозеса. Потом сам же Пиняев пробил в Александра Максименко — и Рыбчинский добивал с такого расстояния и угла (точнее, его отсутствия), что удивительно, как можно из такой позиции не попасть в створ.

Ну, на то он и Рыбчинский. Игрок, полагаю, не уровня амбиций «Локо», хоть и его воспитанник.

А в ответ после мастерских, как почти все, что он делал в этом матче, паузы и паса Пруцева, совершенно справедливо признанного игроком матча, мимо пробил Промес. Хотя тут не скажешь: «Ну, на то он и Промес». Впрочем, там и позиция была не такая явно голевая, угол оказался намного острее.

Шансами команды обменялись, их не использовали — и закономерно завершили матч ничьей. Она — по делу. Характерно, что во флеш-интервью прямо у кромки поля и Тимур Сулейманов, и Пруцев выразили уверенность, что побеждать должна была именно их команда. Такие вещи происходят, именно когда встреча была равной, но своя рубашка, как известно, ближе к телу.

Все же когда одна команда явно уступает другой, даже ее игрок не отважится публично заявить о том, что она упустила победу. Скажет что-то более расплывчатое. Здесь же убежденность обоих была абсолютной.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Похожие кривые Абаскаля и Галактионова. Только у испанца — на полгода раньше

Равенство «Локомотива» и «Спартака» в этом матче и этом чемпионате — очков у двух столичных команд поровну — натолкнуло меня вот на какую мысль. Михаил Галактионов и Гильермо Абаскаль ведь очень похожи друг на друга! Почти всем, кроме национальности и школы.

Оба — молодые тренеры, моложе сорока. Оба, несмотря на такой возраст и отсутствие видимых больших побед, получили шансы в больших и богатых российских клубах. Оба провели сенсационные первые сегменты с этими клубами: Абаскаль — первую часть прошлого сезона, Галактионов — вторую.

А потом стало заметно хуже — и до конца вырулить на прежнюю колею с тех пор не получается. Правда, у «Локомотива» это лишь один, текущий отрезок, а у «Спартака» уже второй. С весны.

Сейчас это две равные — и равно негармоничные — команды, которые по составам должны быть в тройке или прямо рядом с ней, а в реальности делят пятое-шестое места, и «Динамо», у которого столько же очков, но игра в запасе, сегодня имеет большой шанс их обогнать.

Уровень «Спартака» и «Локо» на сегодня ниже уровня выступающих в них игроков. Для меня это самое показательное.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Деревья, за которыми нет леса

При всей безусловной симпатичности игры «Спартака» в меньшинстве и верных ситуативных решениях Абаскаля у меня, в отличие от коллеги Максима Никитина, никакой надежды на красно-белых нет. Надежды в глобальном смысле.

Совершенно очевидно: сегодня выиграют — завтра проиграют. Сегодня победа над «Динамо» — завтра поражение в Воронеже и далее по кругу. Соотношение мячей «минус два» исчерпывающе говорит о сегодняшнем «Спартаке» все, что о нем требуется знать.

И эмоции — сугубо на раз, не выходя за рамки текущего матча. С глобальным у меня отболело уже достаточно давно — свой вывод, и вы его на страницах «СЭ» видели, я сделал уже к сентябрьскому перерыву на сборные, после безжизненных, трупных 0:2 от «Краснодара». А дальше только убеждался в его правильности, поскольку и двух матчей подряд, которые на что-то стратегическое позволяли рассчитывать, «Спартак» не выдавал.

Придумалась мне на этот счет формулировка. Вот говорят о недалеких людях: «За деревьями не видит лес». Так Абаскаль как тренер кажется мне деревьями, за которыми нет леса. Вчерашняя игра во втором тайме — деревце, матч с Нижним — другое. А леса нет.

С гораздо более глубокими чувствами начал и буду смотреть сериал на «Кинопоиске» о «Спартаке» 90-х — там затрагиваются такие струны души, на которые «Спартак» сегодняшний даже не имеет права замахиваться. Его удел — лишь прикасаться к самой поверхности.

А надежда моя сейчас — на «Краснодар». Матч с «Крыльями», тоже мне глубоко симпатичными, после серии невнятностей «быков» показал, что он жив. И это очень своевременно. Потому что в следующем туре — центральная игра первого круга: «Зенит» — «Краснодар».

Пора уже как-то взболтать РПЛ, возродить у людей живой интерес. А сделать это можно только одним способом — тем же самым, кстати, который встряхнул ситуацию в российском футболе в середине 90-х, когда в серию чемпионств «Спартака» в 1995-м вклинился «Спартак-Алания». И насколько же больше эмоций было у поклонников красно-белых на следующий год, когда золото, да еще и в вынесенном золотом матче, взял «пионеротряд Георгия Ярцева»!

На мой взгляд, будет весьма символично, если самый частный клуб России победит самый госкорпорационный. Хотя бы на сезон.

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