Скандальный пенальти, два удаления, шесть голов в Сочи! «Динамо» упустило победу, ведя 3:1
Только в прошлом году «Сочи» выиграл в РПЛ серебро, а к 14-му туру клуб подошел на последнем месте. Однако это не должно было обманывать «Динамо» — Точилину, заменившему Хохлова на посту главного тренера, удалось встряхнуть команду. Они выиграли на выезде у «Урала» — 4:1, в Кубке у «Факела» — 2:0, а между этими событиями хоть и уступили в Нижнем (0:1), но по игре полностью переиграли волжан, создав массу моментов и не реализовав два пенальти.
Победа в понедельник позволяла хозяевам покинуть последнюю строчку, а гостям взобраться на третью. Было за что побороться. Личке при этом пришлось обойтись без двух ведущих футболистов — Макаров перебрал желтых карточек, а Бальбуэна улетел на родину — у него родилась двойня. Если справа в полузащите был выбор — Гладышев (он и вышел на поле) и Карраскаль, то в центре обороны травмирован Маричаль, так что непрофильную позицию пришлось занимать правому защитнику Паршивлюку.
Половина первого тайма прошла в вязкой борьбе без явных моментов — тем поразительнее, что произошло дальше. Уже к перерыву было забито четыре гола, да еще и при нереализованном пенальти. Сначала хозяева воспользовались провалом в обороне, Лещук отразил опаснейший удар Джорджевича, однако на добивании первым был Бурмистров — 1:0.
Спустя минуту бело-голубые отыгрались — Скопинцев вошел в штрафную, покатил от лицевой линии, а Чавес пробил Заболотного из района 11-метровой отметки — 1:1.
Дальше началось самое интересное. В абсолютно безобидной ситуации, когда Паршивлюк выносил мяч головой из штрафной, Даса рукой слегка коснулся Джорджевича, тот изобразил муки и повалился на газон. Безбородов указал на «точку». Очевидная ошибка. Судья в поле мог не разобраться в деталях, но чем занимался ВАР? Интересно, что по этому поводу скажет ЭСК. Впрочем, назначение пенальти не принесло радости «Сочи», а дало возможность Лещуку стать героем — он уверенно отразил удар «пострадавшего» Джорджевича.
Под конец же тайма «Динамо» взорвалось двумя голами. Тюкавин принял длинную передачу Фернандеса и с левой поразил нижний угол — 1:2. Еще через две минуты отличился другой воспитанник динамовской академии — 20-летний Гладышев. Он лихо закрутил с левой под дальнюю штангу — Заболотный был бессилен. 1:3.
К слову, в середине прошлой недели в кубковой игре отличились тоже эти два друга — Тюкавин и Гладышев, что позволило бело-голубым продолжить выступление в Пути РПЛ.
«Сочи» отвечало своими шикарными моментами, но поймал кураж Лещук, который справлялся со всеми опасными ударами.
Впрочем, и голкипер бессилен, когда после сейва первым на мяче оказывается соперник. Второй гол хозяев снова пришел с добивания — после выстрела Крамарича отличился Джорджевич — 2:3. А вскоре после углового Дркушич занес мяч в сетку с близкого расстояния — 3:3. «Сочи» за счет характера сумел вытащить себя из тяжелейшей ситуации.
А «Динамо» ничему не научила история в Самаре, где была упущена победа, когда команда вела в счете после первого тайма — 3:1. Более зрелый коллектив, конечно, должен уверенно доводить до выигрышей такие матчи.
В концовке моменты были как у одних, так и у других: Крамарич пробил в крестовину, удар Фомина с близкого расстояния заблокировал Литвинов. Страсти тоже бушевали: Безбородов удалил Точилина и Марселу Алвеса. Но дело так и закончилось ничьей. «Динамо» теперь на пятом месте, а «Сочи» остался на последнем.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|14
|9
|4
|1
|23-9
|31
|
2
|Зенит
|14
|9
|2
|3
|29-13
|29
|
3
|ЦСКА
|14
|6
|6
|2
|26-19
|24
|
4
|Кр. Советов
|14
|6
|4
|4
|28-20
|22
|
5
|Динамо
|14
|5
|7
|2
|22-19
|22
|
6
|Спартак
|14
|6
|3
|5
|19-21
|21
|
7
|Локомотив
|14
|5
|6
|3
|19-18
|21
|
8
|Пари НН
|14
|6
|2
|6
|14-14
|20
|
9
|Рубин
|14
|5
|4
|5
|13-20
|19
|
10
|Факел
|14
|5
|3
|6
|13-16
|18
|
11
|Ростов
|14
|4
|5
|5
|22-25
|17
|
12
|Урал
|14
|4
|4
|6
|14-21
|16
|
13
|Оренбург
|14
|3
|4
|7
|16-22
|13
|
14
|Ахмат
|14
|3
|3
|8
|14-19
|12
|
15
|Балтика
|14
|3
|2
|9
|12-21
|11
|
16
|Сочи
|14
|3
|1
|10
|16-23
|10
|4.11
|16:30
|
Ахмат – Факел
|1 : 2
|4.11
|19:00
|
Балтика – Зенит
|0 : 2
|5.11
|14:00
|
Краснодар – Кр. Советов
|2 : 1
|5.11
|16:30
|
ЦСКА – Пари НН
|3 : 2
|5.11
|19:30
|
Локомотив – Спартак
|1 : 1
|6.11
|14:00
|
Оренбург – Ростов
|1 : 1
|6.11
|16:30
|
Урал – Рубин
|0 : 1
|6.11
|19:30
|
Сочи – Динамо
|3 : 3
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|11
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|7
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|5
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|11
|1
|3
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|11
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|12
|1
|3