«Краснодар» вернулся на первое место! А Писарский наконец забил за «Крылья» в РПЛ
Несколько туров назад матч «Краснодара» и «Крыльев Советов» был бы почти чемпионским, но теперь в гонке только «быки». Команде Ивича нужна была победа, чтобы вернуться на первое место, забранное «Зенитом» в этом туре, — и она ее добыла.
Учитывая, что в кубковой встрече со «Спартаком» Ивич использовал преимущественно резервистов (игроки основы вроде Сперцяна или Черникова не провели полный матч), сюрпризов в составе почти не было. Кроме двух — Ахметов, кажется, начал прорываться в основу, а Волков внезапно уступил место Петрову. В остальном «Краснодар» был привычен.
Это же уместно и для «Крыльев». Пока самарцы ждут восстановления травмированных (с кем-то счет идет уже на месяцы), состав у них почти не меняется, но приятные новости для болельщиков тоже появились — в заявку вернулся Ломаев. Конечно, в воротах остался Овсянников, но Ивана в Самаре точно ждут. А еще почти спустя месяц в строю Костанца — тоже большой подарок для «Крыльев».
Как и ожидалось, матч двух команд из топ-3 не пестрил моментами. Являясь фаворитом, «Краснодар» больше давил и чаще бил, но гости действовали собранно — практически все удары они блокировали. А вот в ответ почти ничего не предлагали — пробить в створ удалось всего однажды.
Впрочем, в плотнейшей борьбе двух лидеров РПЛ нашлось в первом тайме место и для гола. Главный голеадор «быков» Джон Кордоба забил седьмой мяч в этом сезоне, и сделал это максимально хладнокровно — сначала пробил Овсянникову «в домик», срезая угол, и пока тот думал, что с этим делать (а защита «Крыльев» судорожно пыталась прикрыть пустые ворота), колумбиец закончил дело. По сути, это стало единственной вспышкой до перерыва.
Второй тайм оказался лучше — «Краснодар» вновь был активнее, хотя, кажется, перекачался мотивацией в перерыве — удары стали резвее и точнее. «Крылья» перестали успевать — оставалось надеяться только на Овсянникова, и он почти не подводил. В атаке же самарцы стали играть еще хуже, полностью отдав инициативу хозяевам.
Это сказалось. На 73-й минуте Олусегун, сменивший Ахметова, технично открылся под навес от Батчи — и поймал Овсянникова на противоходе, удвоив преимущество «Краснодара». Учитывая игру хозяев и гостей, 2:0 на табло было настолько справедливым счетом, что вряд ли бы даже кто-то из самарцев с этим поспорил. Но внезапно вмешался Писарский!
Гол «Крыльев» вообще не назревал, однако когда-то бывший звездой «Оренбурга» Сычевой-Писарский в этом и не нуждался. Он просто получил передачу от Рассказова и прошил Сафонова. Кстати, для Владимира это первый гол в РПЛ в составе «Крыльев», хотя играет за волжан он уже почти год.
Больше в матче ничего не случилось. Честно говоря, по такой игре и три мяча — перебор, но чудеса случаются.
«Краснодар» продолжает борьбу с «Зенитом», вернувшись на первую строчку, которую по итогам тура мог потерять. А значит, в РПЛ остается интрига. Ждем очную встречу двух главных претендентов на золото через неделю. «Крылья» же после поражения наверняка покинут топ-3.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|14
|9
|4
|1
|23-9
|31
|
2
|Зенит
|14
|9
|2
|3
|29-13
|29
|
3
|Кр. Советов
|14
|6
|4
|4
|28-20
|22
|
4
|Динамо
|13
|5
|6
|2
|19-16
|21
|
5
|ЦСКА
|13
|5
|6
|2
|23-17
|21
|
6
|Пари НН
|13
|6
|2
|5
|12-11
|20
|
7
|Спартак
|13
|6
|2
|5
|18-20
|20
|
8
|Локомотив
|13
|5
|5
|3
|18-17
|20
|
9
|Факел
|14
|5
|3
|6
|13-16
|18
|
10
|Ростов
|13
|4
|4
|5
|21-24
|16
|
11
|Урал
|13
|4
|4
|5
|14-20
|16
|
12
|Рубин
|13
|4
|4
|5
|12-20
|16
|
13
|Ахмат
|14
|3
|3
|8
|14-19
|12
|
14
|Оренбург
|13
|3
|3
|7
|15-21
|12
|
15
|Балтика
|14
|3
|2
|9
|12-21
|11
|
16
|Сочи
|13
|3
|0
|10
|13-20
|9
|4.11
|16:30
|
Ахмат – Факел
|1 : 2
|4.11
|19:00
|
Балтика – Зенит
|0 : 2
|5.11
|14:00
|
Краснодар – Кр. Советов
|2 : 1
|5.11
|16:30
|
ЦСКА – Пари НН
|- : -
|5.11
|19:30
|
Локомотив – Спартак
|- : -
|6.11
|14:00
|
Оренбург – Ростов
|- : -
|6.11
|16:30
|
Урал – Рубин
|- : -
|6.11
|19:30
|
Сочи – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|11
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|7
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|7
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|10
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|11
|1
|3
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|11
|1
|1