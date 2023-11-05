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«Краснодар» вернулся на первое место! А Писарский наконец забил за «Крылья» в РПЛ

«Краснодар» победил «Крылья Советов» со счетом 2:1 в матче РПЛ
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
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Форвард «Краснодара» Джон Кордоба стал автором первого гола в матче с «Крыльями Советов» (2:1) 5 ноября 2023-го.
Фото ФК «Краснодар»
Самарцы больше не в чемпионской гонке.

Несколько туров назад матч «Краснодара» и «Крыльев Советов» был бы почти чемпионским, но теперь в гонке только «быки». Команде Ивича нужна была победа, чтобы вернуться на первое место, забранное «Зенитом» в этом туре, — и она ее добыла.

Учитывая, что в кубковой встрече со «Спартаком» Ивич использовал преимущественно резервистов (игроки основы вроде Сперцяна или Черникова не провели полный матч), сюрпризов в составе почти не было. Кроме двух — Ахметов, кажется, начал прорываться в основу, а Волков внезапно уступил место Петрову. В остальном «Краснодар» был привычен.

Россия. Премьер-лига. 14-й тур
05 нояб, 14:00. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
2:1
Крылья Советов

Это же уместно и для «Крыльев». Пока самарцы ждут восстановления травмированных (с кем-то счет идет уже на месяцы), состав у них почти не меняется, но приятные новости для болельщиков тоже появились — в заявку вернулся Ломаев. Конечно, в воротах остался Овсянников, но Ивана в Самаре точно ждут. А еще почти спустя месяц в строю Костанца — тоже большой подарок для «Крыльев».

Как и ожидалось, матч двух команд из топ-3 не пестрил моментами. Являясь фаворитом, «Краснодар» больше давил и чаще бил, но гости действовали собранно — практически все удары они блокировали. А вот в ответ почти ничего не предлагали — пробить в створ удалось всего однажды.

Впрочем, в плотнейшей борьбе двух лидеров РПЛ нашлось в первом тайме место и для гола. Главный голеадор «быков» Джон Кордоба забил седьмой мяч в этом сезоне, и сделал это максимально хладнокровно — сначала пробил Овсянникову «в домик», срезая угол, и пока тот думал, что с этим делать (а защита «Крыльев» судорожно пыталась прикрыть пустые ворота), колумбиец закончил дело. По сути, это стало единственной вспышкой до перерыва.

Второй тайм оказался лучше — «Краснодар» вновь был активнее, хотя, кажется, перекачался мотивацией в перерыве — удары стали резвее и точнее. «Крылья» перестали успевать — оставалось надеяться только на Овсянникова, и он почти не подводил. В атаке же самарцы стали играть еще хуже, полностью отдав инициативу хозяевам.

Это сказалось. На 73-й минуте Олусегун, сменивший Ахметова, технично открылся под навес от Батчи — и поймал Овсянникова на противоходе, удвоив преимущество «Краснодара». Учитывая игру хозяев и гостей, 2:0 на табло было настолько справедливым счетом, что вряд ли бы даже кто-то из самарцев с этим поспорил. Но внезапно вмешался Писарский!

Гол «Крыльев» вообще не назревал, однако когда-то бывший звездой «Оренбурга» Сычевой-Писарский в этом и не нуждался. Он просто получил передачу от Рассказова и прошил Сафонова. Кстати, для Владимира это первый гол в РПЛ в составе «Крыльев», хотя играет за волжан он уже почти год.

Больше в матче ничего не случилось. Честно говоря, по такой игре и три мяча — перебор, но чудеса случаются.

«Краснодар» продолжает борьбу с «Зенитом», вернувшись на первую строчку, которую по итогам тура мог потерять. А значит, в РПЛ остается интрига. Ждем очную встречу двух главных претендентов на золото через неделю. «Крылья» же после поражения наверняка покинут топ-3.

ФК Краснодар
ФК Крылья Советов (Самара)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 9 4 1 23-9 31
2
 Зенит 14 9 2 3 29-13 29
3
 Кр. Советов 14 6 4 4 28-20 22
4
 Динамо 13 5 6 2 19-16 21
5
 ЦСКА 13 5 6 2 23-17 21
6
 Пари НН 13 6 2 5 12-11 20
7
 Спартак 13 6 2 5 18-20 20
8
 Локомотив 13 5 5 3 18-17 20
9
 Факел 14 5 3 6 13-16 18
10
 Ростов 13 4 4 5 21-24 16
11
 Урал 13 4 4 5 14-20 16
12
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
13
 Ахмат 14 3 3 8 14-19 12
14
 Оренбург 13 3 3 7 15-21 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 13 3 0 10 13-20 9
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Локомотив – Спартак
 - : -
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