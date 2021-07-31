Футбол
Тинькофф РПЛ
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Фото
Видео
Все материалы
Tokyo 2020
Статьи   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Анголец приехал в Россию учиться на нефтяника, никогда не был профи, а теперь играет в РПЛ

Севастиан Терлецкий
Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Сегодня, 08:00
Эгашем Касинтура и Шамиль Газизов. Фото ФК «Уфа»
Эгашем Касинтура и Шамиль Газизов. Фото ФК «Уфа»
Теги:
Самый нетипичный новичок сезона — Эгашем Касинтура из «Уфы».

В день старта РПЛ «Уфа» подписала контракт с 23-летнем ангольцем Эгашем Касинтура. Он никогда не играл на профессиональном уровне в большой футбол. Это выглядит странно, но для клуба Шамиля Газизова нестандартные решения уже кажутся нормой.

30&nbsp;июля. Самара. &laquo;Крылья Советов&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; 0:1. Сергей Пиняев (справа) против Айртона.Дебют Пиняева обсуждают больше, чем победу «Спартака». В красно-белой вселенной свои законы

Играл и тренировался на песке

Касинтура провел на просмотре в «Уфе» две недели. На сборе его запалили на фан-страничке «Уфы» и быстро идентифицировали Касинтуру.

Предыдущие два сезона анголец провел за мини-футбольную команду «Новая генерация» из Сыктывкара. Касинтуру Газизову порекомендовал тренер клуба из Республики Коми.

— Играл в большой футбол на любительском уровне, — рассказал «СЭ» Касинтура. — Потом два года был в мини-футболе. А этим летом главный тренер «Новой генерации» (Вадим Яшин — прим. «СЭ») посоветовал меня руководству «Уфы», меня взяли на просмотр. Прошел просмотр, предложили подписать контракт.

После дебютного матча с ЦСКА он рассказал мне, что в детстве тренировался и играл на песке и не готовился стать профессиональным футболистом.

Константин Кучаев, Арсен Захарян, Константин Тюкавин.Захарян и еще пять молодых талантов для сборной России. Как они могут усилить команду

Попал в профи со студенческого турнира

С шести лет Эгаш начал заниматься футзалом. Только в 15 лет попал в одну из академий большого футбола в столице Анголы и прозанимался там два года. В 18 лет Касинтура переехал в Россию.

— Никогда не был профессиональным футболистом, но я всю жизнь играл в футбол, — рассказал Касинтура. — Играл за универ в Краснодаре, там каждый год организовывают турнир между университетами. Там меня заметили, взяли мой контакт, позвали на просмотр в «Новую генерацию».

Это история не уникальная тем, что игрок из футзала перешел в большой футбол. У Олега Шатова такая же история. Он воспитанник мини-футбольного клуба «ВИЗ-Синара». Но Олег попал в «Урал» в 16 лет, а новичку «Уфы» скоро 24 года.

Учился на нефтяника

Касинтура приехал в Россию на учебу. В 2015 году поступил на подготовительные курсы, а через год был зачислен.

— Я приехал в Россию учиться в конце 2015 года. Поступил в Кубанский государственный технологический университет на нефтяника. — добавил он. — Окончил институт только в этом году.

Когда общаешься с Эгашем, сложно поверить, что он в России всего чуть больше пяти лет. Он очень круто освоил язык. В разы лучше, чем любой другой легионер РПЛ (даже балканцы). Полное ощущение, что он с детства рос в этой языковой среде.

— Как я так выучил язык? Это из-за учебы, — ответил Эгаш. — Когда ты учишься, стараешься — все получается. Пять лет — достаточный срок, чтобы выучить язык.

Кажется, что это история из русского футбола 90-х, когда в некоторые клубы можно было привезти пляжников из Бразилии. Но на них из любопытства забивались стадионы, а с уфимским ангольцем так вряд ли получится.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. Тинькофф Премьер-лига
ЦСКА
Локомотив

X2

31%

1.63

ТМ 2.5

23%

1.82

Обе забьют - да

20%

1.74
⚽ Футбол. Россия. Тинькофф Премьер-лига
Ростов
Зенит

П2

36%

1.57

Ф2 (-1)

27%

1.87

ТБ 2.5

15%

1.80
⚽ Футбол. Россия. Тинькофф Премьер-лига
Крылья Советов 0
Спартак 1
Матч завершен

П2

35%

1.83

ИТБ2 (1.5)

25%

1.88

Обе забьют - да

18%

1.84

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Севастиан Терлецкий все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Командный зачет Олимпиады: как идет Россия и чего ждать на финише Игр-2020?
Горящая точка: пожар продолжают тушить в 21 провинции в Турции
Почему Остудин считает агентов МакSим обманщиками
Пламя охватило женщину на автобусной остановке в Новосибирске
Как часто можно есть рыбу?
vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 2-й тур: «Ростов» — «Зенит», ЦСКА — «Локомотив» и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры игр