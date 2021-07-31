Анголец приехал в Россию учиться на нефтяника, никогда не был профи, а теперь играет в РПЛ

Самый нетипичный новичок сезона — Эгашем Касинтура из «Уфы».

В день старта РПЛ «Уфа» подписала контракт с 23-летнем ангольцем Эгашем Касинтура. Он никогда не играл на профессиональном уровне в большой футбол. Это выглядит странно, но для клуба Шамиля Газизова нестандартные решения уже кажутся нормой.

Играл и тренировался на песке

Касинтура провел на просмотре в «Уфе» две недели. На сборе его запалили на фан-страничке «Уфы» и быстро идентифицировали Касинтуру.

Предыдущие два сезона анголец провел за мини-футбольную команду «Новая генерация» из Сыктывкара. Касинтуру Газизову порекомендовал тренер клуба из Республики Коми.

— Играл в большой футбол на любительском уровне, — рассказал «СЭ» Касинтура. — Потом два года был в мини-футболе. А этим летом главный тренер «Новой генерации» (Вадим Яшин — прим. «СЭ») посоветовал меня руководству «Уфы», меня взяли на просмотр. Прошел просмотр, предложили подписать контракт.

После дебютного матча с ЦСКА он рассказал мне, что в детстве тренировался и играл на песке и не готовился стать профессиональным футболистом.

Попал в профи со студенческого турнира

С шести лет Эгаш начал заниматься футзалом. Только в 15 лет попал в одну из академий большого футбола в столице Анголы и прозанимался там два года. В 18 лет Касинтура переехал в Россию.

— Никогда не был профессиональным футболистом, но я всю жизнь играл в футбол, — рассказал Касинтура. — Играл за универ в Краснодаре, там каждый год организовывают турнир между университетами. Там меня заметили, взяли мой контакт, позвали на просмотр в «Новую генерацию».

Это история не уникальная тем, что игрок из футзала перешел в большой футбол. У Олега Шатова такая же история. Он воспитанник мини-футбольного клуба «ВИЗ-Синара». Но Олег попал в «Урал» в 16 лет, а новичку «Уфы» скоро 24 года.

Учился на нефтяника

Касинтура приехал в Россию на учебу. В 2015 году поступил на подготовительные курсы, а через год был зачислен.

— Я приехал в Россию учиться в конце 2015 года. Поступил в Кубанский государственный технологический университет на нефтяника. — добавил он. — Окончил институт только в этом году.

Когда общаешься с Эгашем, сложно поверить, что он в России всего чуть больше пяти лет. Он очень круто освоил язык. В разы лучше, чем любой другой легионер РПЛ (даже балканцы). Полное ощущение, что он с детства рос в этой языковой среде.

— Как я так выучил язык? Это из-за учебы, — ответил Эгаш. — Когда ты учишься, стараешься — все получается. Пять лет — достаточный срок, чтобы выучить язык.

Кажется, что это история из русского футбола 90-х, когда в некоторые клубы можно было привезти пляжников из Бразилии. Но на них из любопытства забивались стадионы, а с уфимским ангольцем так вряд ли получится.