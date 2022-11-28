Драка «Зенита» и «Спартака» — не самая дикая. Вспоминаем культовые битвы в России
После массовой потасовки в кубковом матче «Зенит» — «Спартак» «СЭ» вспоминает самые эпохальные драки в российском футболе.
Побоище в матче «Сатурн» — ЦСКА
Пожалуй, самое серьезное столкновение стенка на стенку в истории чемпионатов России случилось в Раменском. Причем свежей стычке в Санкт-Петербурге это не переплюнуть.
В августе 2004-го армейцы обыгрывали «Сатурн» 1:0 — шли последние минуты встречи, когда Адриан Бастия с двух ног влетел в Сергея Семака, тут же получил в ответ от Юрия Жиркова... И началось!
Судья Александр Гончар показал 4 красные карточки. Жиркова, Бастию, Березуцкого и Базаева дисквалифицировали на 5 матчей, а клубы получили штрафы в размере 500 тысяч рублей.
«Урал» — «Локомотив»: Ари против Фидлера
В финале Кубка России в 2017 году «Локомотив» и «Урал» тоже устроили драку в концовке матча. Все началось со словесной перепалки Артема Фидлера и Мануэла Фернандеша, которая переросла в массовую потасовку.
Эмоции захлестнули настолько, что прибежавшие разнимать Ари и Фарфан тоже принялись лупить Фидлера. Ари вообще стал хедлайнером драки и бил соперника активнее других. Роман Павлюченко, игравший в «Урале», красноречиво отозвался о натурализованном бразильце в послематчевом интервью: «Ари — гондон, мразота. Так и запишите!»
«Спартак» — ЦСКА: Моцарт против Одиа
В матче за Суперкубок России-2006 в «Лужниках» дерби складывалось в пользу армейцев. За пару минут до финального свистка они вели 3:2, а после фола Клементе Родригеса на Ивице Оличе все позабыли о футболе и переключились на выяснение отношений.
Моцарт кинулся на Чиди Одиа, который возмущался из-за грубого фола спартаковца. Игнас Дедура подключился к стычке и повалил соперника. А успокоить Одиа удалось только Валерию Газзаеву.
«Динамо» — «Алания»: Кокорин ударил Чантурию
В 2013 году «Динамо» играло в гостях с «Аланией» и уступало в счете. Эмоции уже захлестывали, и за 8 минут до финального свистка встреча прервалась на жесткую драку.
Александр Кокорин после потери мяча на эмоциях бросился в подкат с двух ног, после чего его окружили несколько игроков «Алании». Кокорин тут же ударил в лицо Георгия Чантурию, что стало катализатором к затяжной потасовке.
В итоге Чантурию дисквалифицировали на 8 матчей, Кокорина — на 3.
«Спартак» — «Зенит»: Карпин против Денисова
В октябре 2010-го «Спартак» принимал «Зенит» в «Лужниках» и победил (1:0), но результат затмило столкновение Валерия Карпина и Игоря Денисова.
Все началось с того, что полузащитник «Зенита» на эмоциях пнул мяч в сторону камеры. Валерий Георгиевич крикнул что-то игроку, Игорь ответил — словесная перепалка игрока и тренера привела к стычке других футболистов, которые пытались разнять конфликтующих.
После игры Карпин назвал Денисова «мальчиком, который еще ничего не выигрывал»: «Не важно, в каком «Зените» ты играешь, в какой сборной, но проигрывать тоже надо уметь. После матча стал что-то выговаривать, запустил мячом — хорошо, что попал в камеру, а не в кого-то из стоящих рядом. Просто мозги надо иметь в голове».
Денисов рассказал свою версию событий в интервью Sports.ru: «В конце в наши ворота ставят пенальти. Это тот самый судья, который поставил пенальти по совокупности. В первом моменте еще было 50 на 50, второго — кажется, на Ари — вообще не было, и судья мне говорит: «Даю пенальти по совокупности двух моментов». Я — ему: «Ты вообще здоровый парень? Как можно ставить по совокупности? Пенальти или был, или не был. Был?» — «По совокупности двух моментов — был». Он ставит, и мы проигрываем 0:1. Финальный свисток, Ари у «Спартака» уже сидит на скамейке. Я беру мяч — и пинаю в его сторону. Валера оборачивается и начинает орать: «Слышь ты, щенок». И началось — я пошел на Валерия Георгича, ну мы и вспылили».
«Терек» — «Рубин»: Бердыев против Алханова
В августе 2010 года «Рубин» в статусе действующего чемпиона приехал в Грозный — и потерял очки в матче с «Тереком». А в концовке спровоцировал драку!
Все опять началось с фола: Алан Касаев повалил Ризвана Уциева рядом с тренерской скамейкой Бердыева. Главный тренер «Рубина» выскочил к полю и начал что-то кричать судье, туда же подбежал вице-президент «Терека» Хайдар Алханов. В перепалке участвовали игроки, тренеры и руководители клубов. Бердыева и Алханова удерживали футболисты, чтобы те не подрались. В конечном счете обоих дисквалифицировали на три матча.
Бердыев о причинах агрессии не высказался, а вот Алханов объяснил, что потасовку спровоцировал тренер казанцев.
«Я не ругаюсь матом, поэтому приводить его слова в интервью не стану. Но то, что Бердыев произнес, меня просто повергло в шок. На просьбу вести себя достойно он ответил по-свойски — начал оскорблять меня, не стесняясь в выражениях. Я точно не считаю Бердыева истинным мусульманином. Он им не является. Ни один мусульманин не позволит себе сказать то, что сказал он, тем более в месяц Рамадан», — объяснил Алханов в интервью Rusfootball.info.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2