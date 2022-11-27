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Покадровый разбор массовой драки «Спартака» и «Зенита» с 6 удалениями. С чего все началось?

Владислав Зимагулов
Корреспондент отдела футбола
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27 ноября. «Зенит» — «Спартак» — 0:0, пен. 4:2. Владимир Москалев после драки футболистов.
Фото ФК «Зенит»

Скандал на Кубке России.

Кубок России. Группа B
27 нояб, 16:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
0:0
Спартак

Основное время кубковой встречи «Зенита» и «Спартака» закончилось нулевой ничьей и стычкой стенка на стенку. Игроков разнимали несколько минут, а арбитр Владимир Москалев с помощью ВАР выписал шесть красных карточек.

«СЭ» показывает, с чего начался и как развивался самый огненный отрезок матча в Санкт-Петербурге.

В финальной атаке хавбек «Зенита» Вильмар Барриос ударил в колено форварда красно-белых Шамара Николсона.

«Зенит» — «Спартак». Фол Барриоса на Николсоне. Фото Скриншот трансляции

Через несколько секунд Барриос оказался рядом с Промесом, который, очевидно, вступился за партнера и зацепил колумбийца. Вильмар и Квинси начали толкаться — после этого к заварушке подключись и другие футболисты.

«Зенит» — «Спартак». Потасовка между Барриосом и Промесом. Фото Скриншот трансляции

Самым активным участником стычки стал Родригао — бразилец ногами и руками пытался ударить Шамара.

«Зенит» — «Спартак». Драка Николсона и Родригао. Фото Скриншот трансляции

Но пропустил смачный удар в челюсть от спартаковца.

«Зенит» — «Спартак». Драка Николсона и Родригао. Фото Скриншот трансляции
«Зенит» — «Спартак». Драка Николсона и Родригао. Фото Скриншот трансляции

Дальше на поле выбежали запасные и сотрудники клубов. В драку ввязался и Александр Соболев, который попытался ударить кого-то из игроков «Зенита», а также вратарь Александр Селихов.

«Зенит» — «Спартак». Драка футболистов. Фото Скриншот трансляции

Активно выясняли отношения и Барриос с Промесом, которых не удавалось разнять даже судьям.

«Зенит» — «Спартак». Драка Промеса и Барриоса. Фото Скриншот трансляции

Потасовка завершилась порванным футболками.

«Зенит» — «Спартак». Шамар Николсон. Фото Скриншот трансляции

И массовыми удалениями. Москалев слушал подсказки в наушник и показал шесть красных карточек: Шамару Николсону, Александру Соболеву, Александру Селихову, Малкому, Родригао и Вильмару Барриосу.

"Зенит" — "Спартак". Шамар Николсон и Александр Соболев после удалений. Фото Скриншот трансляции

На ближайшем КДК будет очень жарко — футболистов наверняка ждут длительные дисквалификации.

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26%

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1.87

Ф1 (-1.5)

29%

2.60

ТБ 2.5

27%

2.32
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Зенит 4
Спартак 2
Матч завершен (ПЕН)

П1

28%

1.58

ТБ 2.5

27%

1.63

Х2

22%

2.48
Александр Соболев
Вильмар Барриос
Родригао (Родриго де Соуза Прадо)
Футбол
Кубок России
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Шамар Николсон
34
82
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