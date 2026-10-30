РФС заявил шесть проектов конкурса «Россия — футбольная страна» на премию УЕФА

Российский футбольный союз (РФС) сообщил, что заявил шесть лучших проектов развития массового футбола на ежегодную премию UEFA Grassroots Awards-2026/27.

Все эти проекты — победители и призеры конкурса «Россия — футбольная страна» разных сезонов.

В номинации «Лучший любительский футбольный клуб» будет представлен «Цемент» из Брянской области, в номинации «Лучший проект профессионального футбольного клуба в области массового футбола» — «Урок ЦСКА».

В категории «Лучший проект для людей с ограниченными возможностями здоровья» Россию представит проект «Моя игра» (Омская область), а в категории «Лучший образовательный проект» — «Добрый футбол 2.0» (Мурманская область).

В номинацию « Лучший проект, увеличивающий число вовлеченных в массовый футбол» заявлен проект развития футбола в «Росатоме» от Москвы, а в номинацию «Лучший футбольный проект, реализуемый в школах» — «Футбольные надежды Будогощи» (Ленинградская область).

Премия проводится среди европейских национальных ассоциаций. Итоги будут объявлены весной 2027 года.

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