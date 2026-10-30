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РФС заявил шесть проектов конкурса «Россия — футбольная страна» на премию УЕФА

РФС заявил шесть проектов конкурса «Россия — футбольная страна» на премию УЕФА

Алина Савинова

Российский футбольный союз (РФС) сообщил, что заявил шесть лучших проектов развития массового футбола на ежегодную премию UEFA Grassroots Awards-2026/27.

Все эти проекты — победители и призеры конкурса «Россия — футбольная страна» разных сезонов.

В номинации «Лучший любительский футбольный клуб» будет представлен «Цемент» из Брянской области, в номинации «Лучший проект профессионального футбольного клуба в области массового футбола» — «Урок ЦСКА».

В категории «Лучший проект для людей с ограниченными возможностями здоровья» Россию представит проект «Моя игра» (Омская область), а в категории «Лучший образовательный проект» — «Добрый футбол 2.0» (Мурманская область).

В номинацию «Лучший проект, увеличивающий число вовлеченных в массовый футбол» заявлен проект развития футбола в «Росатоме» от Москвы, а в номинацию «Лучший футбольный проект, реализуемый в школах» — «Футбольные надежды Будогощи» (Ленинградская область).

Премия проводится среди европейских национальных ассоциаций. Итоги будут объявлены весной 2027 года.

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Источник: https://www.rfs.ru/news/225462
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Футбол
РФС
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
2
 Динамо 12 8 1 3 19-12 25
3
 ЦСКА 12 7 4 1 21-12 25
4
 Спартак 12 7 2 3 21-10 23
5
 Краснодар 12 6 5 1 20-14 23
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Ростов 12 4 3 5 13-17 15
8
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
9
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
10
 Динамо Мх 12 4 1 7 16-23 13
11
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
12
 Рубин 12 2 6 4 12-18 12
13
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
14
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
15
 Родина 12 2 3 7 13-27 9
16
 Факел 12 1 3 8 8-20 6
Результаты / календарь
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28 тур
29 тур
30 тур
31.10 15:15 Рубин – Факел - : -
31.10 17:30 Динамо – Ахмат - : -
31.10 19:45 Родина – Краснодар - : -
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА - : -
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов - : -
1.11 17:30 Балтика – Акрон - : -
1.11 19:45 Локомотив – Спартак - : -
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 10 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 11 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 4 1 1
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