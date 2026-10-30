Гаджиев рассказал о новой работе в Узбекистане и сделал заявление о тренерской карьере

Российский тренер и менеджер Гаджи Гаджиев рассказал о работе куратором по развитию узбекистанского клуба «Газалкент». При этом известный специалист не переезжает на постоянное жительство в Ташкент.

«Меня пригласил на работу в Узбекистан мой хороший знакомый. К тренерской работе я возвращаться не планирую. Как и переезжать в Ташкент на постоянную основу. Вчера я прилетел в Махачкалу. День рождения встречаю дома», — сказал Гаджиев в комментарии Metaratings, опубликованном в день свего 81-летия 28 октября.

Гаджиев рассказал, что пока знакомится с работой новой команды. По его словам, задачи связаны с консультированием и помощью молодым узбекистанским тренерам.

«Цифры существуют только на бумаге. Это в паспорте мне 81 год. По ощущениям мне чуть за пятьдесят. Вступаю в новый год с серьезными планами. Планирую работать и дальше. От дел я не устал», — отметил Гаджиев.

В своей карьере Гаджиев возглавлял «Крылья Советов», «Анжи», «Амкар», «Сатурн» и махачкалинское «Динамо», а также работал в тренерских штабах сборных СССР, СНГ и России. Специалист занимает пост почетного президента махачкалинского «Динамо».