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Гаджиев рассказал о новой работе в Узбекистане и сделал заявление о тренерской карьере

Дмитрий Сомов

Российский тренер и менеджер Гаджи Гаджиев рассказал о работе куратором по развитию узбекистанского клуба «Газалкент». При этом известный специалист не переезжает на постоянное жительство в Ташкент.

«Меня пригласил на работу в Узбекистан мой хороший знакомый. К тренерской работе я возвращаться не планирую. Как и переезжать в Ташкент на постоянную основу. Вчера я прилетел в Махачкалу. День рождения встречаю дома», — сказал Гаджиев в комментарии Metaratings, опубликованном в день свего 81-летия 28 октября.

Гаджиев рассказал, что пока знакомится с работой новой команды. По его словам, задачи связаны с консультированием и помощью молодым узбекистанским тренерам.

«Цифры существуют только на бумаге. Это в паспорте мне 81 год. По ощущениям мне чуть за пятьдесят. Вступаю в новый год с серьезными планами. Планирую работать и дальше. От дел я не устал», — отметил Гаджиев.

В своей карьере Гаджиев возглавлял «Крылья Советов», «Анжи», «Амкар», «Сатурн» и махачкалинское «Динамо», а также работал в тренерских штабах сборных СССР, СНГ и России. Специалист занимает пост почетного президента махачкалинского «Динамо».

Источник: Metaratings
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Футбол
ФК Динамо (Махачкала)
Гаджи Гаджиев
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1
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
2
 Динамо 12 8 1 3 19-12 25
3
 ЦСКА 12 7 4 1 21-12 25
4
 Спартак 12 7 2 3 21-10 23
5
 Краснодар 12 6 5 1 20-14 23
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Ростов 12 4 3 5 13-17 15
8
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
9
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
10
 Динамо Мх 12 4 1 7 16-23 13
11
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
12
 Рубин 12 2 6 4 12-18 12
13
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
14
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
15
 Родина 12 2 3 7 13-27 9
16
 Факел 12 1 3 8 8-20 6
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31.10 15:15 Рубин – Факел - : -
31.10 17:30 Динамо – Ахмат - : -
31.10 19:45 Родина – Краснодар - : -
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА - : -
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов - : -
1.11 17:30 Балтика – Акрон - : -
1.11 19:45 Локомотив – Спартак - : -
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
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