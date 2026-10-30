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Тедеев: «Тренер Тедеев до и после Дзюбы — это два разных тренера»

Никита Давыдов

Бывший главный тренер «Акрона» Заур Тедеев в разговоре с тренером «Балтики» Андреем Талалаевым рассказал, как совместная работа с нападающим Артемом Дзюбой повлияла на его профессиональное развитие.

«Изучая меня, мой спортивный директор понял, что надо и можно предлагать Дзюбу нашей команде. За два-три часа до окончания трансферного окна он позвонил мне и спросил: «Ты готов?» Я сказал: «Да, вези его». Сам Дзюба звонил Станиславу Саламовичу, задавая вопрос: «Что там за осетин такой смелый, который готов меня принять?

«Мы с ним поговорили абсолютно честно. Затронули тему верования, к которой я очень внимательно отношусь, скажем так. Для меня стало откровением, что для него это тоже очень важно. Я понимал, что вот это будет основной мотив, благодаря которому я с ним добьюсь именно тех взаимоотношений, которые помогут команде в первую очередь. Тренер Тедеев до и после Дзюбы — это два разных тренера», — сказал Тедеев в эфире «Коммент.Шоу».

Тедеев работал с Дзюбой в «Акроне» с 2024 по 2026 год. За тольяттинский клуб 38-летний нападающий провел 52 матча, забил 18 голов и отдал 12 результативных передач.

Источник: Коммент.Шоу
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Артем Дзюба
РПЛ
ФК Акрон
Заур Тедеев
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 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
2
 Динамо 12 8 1 3 19-12 25
3
 ЦСКА 12 7 4 1 21-12 25
4
 Спартак 12 7 2 3 21-10 23
5
 Краснодар 12 6 5 1 20-14 23
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Ростов 12 4 3 5 13-17 15
8
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
9
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
10
 Динамо Мх 12 4 1 7 16-23 13
11
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
12
 Рубин 12 2 6 4 12-18 12
13
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
14
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
15
 Родина 12 2 3 7 13-27 9
16
 Факел 12 1 3 8 8-20 6
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31.10 15:15 Рубин – Факел - : -
31.10 17:30 Динамо – Ахмат - : -
31.10 19:45 Родина – Краснодар - : -
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА - : -
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов - : -
1.11 17:30 Балтика – Акрон - : -
1.11 19:45 Локомотив – Спартак - : -
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
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