Тедеев: «Тренер Тедеев до и после Дзюбы — это два разных тренера»

Бывший главный тренер «Акрона» Заур Тедеев в разговоре с тренером «Балтики» Андреем Талалаевым рассказал, как совместная работа с нападающим Артемом Дзюбой повлияла на его профессиональное развитие.

«Изучая меня, мой спортивный директор понял, что надо и можно предлагать Дзюбу нашей команде. За два-три часа до окончания трансферного окна он позвонил мне и спросил: «Ты готов?» Я сказал: «Да, вези его». Сам Дзюба звонил Станиславу Саламовичу, задавая вопрос: «Что там за осетин такой смелый, который готов меня принять?

«Мы с ним поговорили абсолютно честно. Затронули тему верования, к которой я очень внимательно отношусь, скажем так. Для меня стало откровением, что для него это тоже очень важно. Я понимал, что вот это будет основной мотив, благодаря которому я с ним добьюсь именно тех взаимоотношений, которые помогут команде в первую очередь. Тренер Тедеев до и после Дзюбы — это два разных тренера», — сказал Тедеев в эфире «Коммент.Шоу».

Тедеев работал с Дзюбой в «Акроне» с 2024 по 2026 год. За тольяттинский клуб 38-летний нападающий провел 52 матча, забил 18 голов и отдал 12 результативных передач.