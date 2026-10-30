Талалаев поддержал идею введения взноса за иностранных тренеров
Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев в разговоре с экс-наставником «Акрона» Зауром Тедеевом положительно оценил идею введения взноса за приглашение иностранных тренеров в российский футбол, но отметил сложности с ее реализацией.
«Для меня тренер не имеет ни возраста, ни национальности. Для меня тренер — это профессионал, который или имеет системность и структурность, или это тренер, который идет экспериментировать. Понятно, что мы должны быть патриотичны и защищать наш российский футбол.
Взнос, который предлагают платить за тренера-иностранца, направлен как раз на то, чтобы вложить это в образование наших молодых тренеров и в развитие наших детей. То есть направленность правильная. Как ее реализовать — в этом большой вопрос», — сказал Талалаев в эфире «Коммент.Шоу».
«Конечно, когда к нам приезжают тренеры, как Луческу, Адвокат, — это наш футбол развивает, безусловно. Потому что у этих тренеров мы можем сами чему-то учиться», — заявил Тедеев.
Объединение отечественных тренеров по футболу предложило вернуть взнос за назначение иностранных специалистов. Аналогичный сбор действовал в российском футболе с 2013 по 2015 год.
В сентябре 2026 года президент РПЛ Александр Алаев сообщил, что большинство клубов выступило против инициативы, однако ее обсуждение может продолжиться.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|12
|9
|0
|3
|27-13
|27
|
2
|Динамо
|12
|8
|1
|3
|19-12
|25
|
3
|ЦСКА
|12
|7
|4
|1
|21-12
|25
|
4
|Спартак
|12
|7
|2
|3
|21-10
|23
|
5
|Краснодар
|12
|6
|5
|1
|20-14
|23
|
6
|Оренбург
|12
|3
|7
|2
|14-12
|16
|
7
|Ростов
|12
|4
|3
|5
|13-17
|15
|
8
|Крылья Советов
|12
|3
|6
|3
|17-17
|15
|
9
|Балтика
|12
|3
|5
|4
|15-13
|14
|
10
|Динамо Мх
|12
|4
|1
|7
|16-23
|13
|
11
|Акрон
|12
|2
|6
|4
|15-21
|12
|
12
|Рубин
|12
|2
|6
|4
|12-18
|12
|
13
|Локомотив
|12
|2
|5
|5
|16-16
|11
|
14
|Ахмат
|12
|2
|5
|5
|15-17
|11
|
15
|Родина
|12
|2
|3
|7
|13-27
|9
|
16
|Факел
|12
|1
|3
|8
|8-20
|6
|31.10
|15:15
|Рубин – Факел
|- : -
|31.10
|17:30
|Динамо – Ахмат
|- : -
|31.10
|19:45
|Родина – Краснодар
|- : -
|1.11
|13:00
|Оренбург – ЦСКА
|- : -
|1.11
|15:15
|Динамо Мх – Ростов
|- : -
|1.11
|17:30
|Балтика – Акрон
|- : -
|1.11
|19:45
|Локомотив – Спартак
|- : -
|2.11
|18:00
|Крылья Советов – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|10
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|10
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|11
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|4
|1
|1