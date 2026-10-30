Талалаев поддержал идею введения взноса за иностранных тренеров

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев в разговоре с экс-наставником «Акрона» Зауром Тедеевом положительно оценил идею введения взноса за приглашение иностранных тренеров в российский футбол, но отметил сложности с ее реализацией.

«Для меня тренер не имеет ни возраста, ни национальности. Для меня тренер — это профессионал, который или имеет системность и структурность, или это тренер, который идет экспериментировать. Понятно, что мы должны быть патриотичны и защищать наш российский футбол.

Взнос, который предлагают платить за тренера-иностранца, направлен как раз на то, чтобы вложить это в образование наших молодых тренеров и в развитие наших детей. То есть направленность правильная. Как ее реализовать — в этом большой вопрос», — сказал Талалаев в эфире «Коммент.Шоу».

«Конечно, когда к нам приезжают тренеры, как Луческу, Адвокат, — это наш футбол развивает, безусловно. Потому что у этих тренеров мы можем сами чему-то учиться», — заявил Тедеев.

Объединение отечественных тренеров по футболу предложило вернуть взнос за назначение иностранных специалистов. Аналогичный сбор действовал в российском футболе с 2013 по 2015 год.

В сентябре 2026 года президент РПЛ Александр Алаев сообщил, что большинство клубов выступило против инициативы, однако ее обсуждение может продолжиться.