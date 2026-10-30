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Тедеев назвал Кривцова одним из лучших футболистов России на данный момент

Никита Давыдов

Бывший главный тренер «Акрона» Заур Тедеев в разговоре с наставником «Балтики» Андреем Талалаевым назвал полузащитника «Краснодара» Никиту Кривцова одним из лучших футболистов России на данный момент.

«Если брать начало чемпионата, то мне очень понравился Кривцов. Если бы не эта травма, я думаю, сегодня мы бы наблюдали за более сильным «Краснодаром». Потому что не столько потеря Кордобы, сколько потеря Кривцова повлияла на результаты команды, особенно в последних матчах. Кривцов — сейчас один из лучших футболистов в России», — сказал Тедеев в эфире «Коммент.Шоу».

«Тоже выделил бы именно его, он произвел яркое впечатление. Дай бог, он быстрее выздоровеет, потому что от этого и «Краснодар» станет богаче, и наш чемпионат. У нас с ними ещё два матча, и с Кривцовым они были бы намного сложнее», — заявил Талалаев.

24-летний Кривцов в сезоне-2026/27 провел 6 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.

Полузащитник получил травму сухожилия в матче 2-го тура FONBET Кубка России с московским «Динамо» (1:0) и перенес операцию.

Источник: Коммент.Шоу
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Андрей Талалаев
Никита Кривцов
Заур Тедеев
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
2
 Динамо 12 8 1 3 19-12 25
3
 ЦСКА 12 7 4 1 21-12 25
4
 Спартак 12 7 2 3 21-10 23
5
 Краснодар 12 6 5 1 20-14 23
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Ростов 12 4 3 5 13-17 15
8
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
9
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
10
 Динамо Мх 12 4 1 7 16-23 13
11
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
12
 Рубин 12 2 6 4 12-18 12
13
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
14
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
15
 Родина 12 2 3 7 13-27 9
16
 Факел 12 1 3 8 8-20 6
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31.10 15:15 Рубин – Факел - : -
31.10 17:30 Динамо – Ахмат - : -
31.10 19:45 Родина – Краснодар - : -
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА - : -
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов - : -
1.11 17:30 Балтика – Акрон - : -
1.11 19:45 Локомотив – Спартак - : -
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
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