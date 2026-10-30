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Назначения арбитров на матчи 13 тура РПЛ: Чистяков будет работать на дерби «Локомотив» — «Спартак»

Судейство

Чистяков назначен главным арбитром на дерби «Локомотив» — «Спартак», Карасев — на матч «Динамо» — «Ахмат»

Алина Савинова
Артем Чистяков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

РФС объявил назначения арбитров на матчи 13-го тура чемпионата России сезона-2026/27.

Главным судьей дерби «Локомотив» — «Спартак» 1 ноября будет Артем Чистяков. Его помощниками станут Андрей Образко и Алексей Ширяев, резервным судьей — Станислав Матвеев. Видеоассистенты — Артур Федоров и Василий Казарцев.

На матче «Динамо» с «Ахматом» в Москве 31 октября будет работать Сергей Карасев, ВАР — Евгений Буланов и Ян Бобровский.

31 октября (суббота)

«Рубин» — «Факел»: судья — Сергей Иванов

Помощники судьи — Дмитрий Мосякин, Екатерина Курочкина; резервный судья — Данил Каширин; ВАР — Павел Кукуян; АВАР — Сергей Чебан; инспектор — Николай Иванов.

«Динамо» — «Ахмат»: судья — Сергей Карасев

Помощники судьи — Алексей Лунев, Александр Павлов; резервный судья — Николай Волошин; ВАР — Евгений Буланов; АВАР — Ян Бобровский; инспектор — Эдуард Малый.

«Родина» — «Краснодар»: судья — Рафаэль Шафеев

Помощники судьи — Максим Гаврилин, Денис Березнов; резервный судья — Матвей Заика; ВАР — Василий Казарцев; АВАР — Артур Федоров; инспектор — Алексей Резников.

1 ноября (воскресенье)

«Оренбург» — ЦСКА: судья — Игорь Капленков

Помощники судьи — Кирилл Большаков, Александр Богданов; резервный судья — Данил Набока; ВАР — Ян Бобровский; АВАР — Евгений Буланов; инспектор — Сергей Лапочкин.

«Динамо» Махачкала — «Ростов»: судья — Андрей Прокопов

Помощники судьи — Дмитрий Сафьян, Алексей Ермилов; резервный судья — Михаил Плиско; ВАР — Сергей Чебан; АВАР — Сергей Цыганок; инспектор — Александр Колобаев.

«Балтика» — «Акрон»: судья — Кирилл Левников

Помощники судьи — Варанцо Петросян, Андрей Веретешкин; резервный судья — Никита Новиков; ВАР — Роман Сафьян; АВАР — Павел Кукуян; инспектор — Владимир Казьменко.

«Локомотив» — «Спартак»: судья — Артем Чистяков

Помощники судьи — Андрей Образко, Алексей Ширяев; резервный судья — Станислав Матвеев; ВАР — Артур Федоров; АВАР — Василий Казарцев; инспектор — Виктор Кулагин.

2 ноября (понедельник)

«Крылья Советов» — «Зенит»: судья — Евгений Кукуляк

Помощники судьи — Рустам Мухтаров, Андрей Болотенков; резервный судья — Инал Танашев; ВАР — Сергей Цыганок; АВАР — Роман Сафьян; инспектор — Александр Гвардис.

По итогам 12 туров таблицу РПЛ возглавляет «Зенит» с 27 очками. На второй позиции располагается московское «Динамо» (25 очков), на третьей — ЦСКА (25). Далее идут «Краснодар» (23), «Спартак» (23) и «Оренбург» (16).

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Источник: https://www.rfs.ru/news/225460
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Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Артем Чистяков
Сергей Карасев (судья)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
2
 Динамо 12 8 1 3 19-12 25
3
 ЦСКА 12 7 4 1 21-12 25
4
 Спартак 12 7 2 3 21-10 23
5
 Краснодар 12 6 5 1 20-14 23
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Ростов 12 4 3 5 13-17 15
8
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
9
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
10
 Динамо Мх 12 4 1 7 16-23 13
11
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
12
 Рубин 12 2 6 4 12-18 12
13
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
14
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
15
 Родина 12 2 3 7 13-27 9
16
 Факел 12 1 3 8 8-20 6
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31.10 15:15 Рубин – Факел - : -
31.10 17:30 Динамо – Ахмат - : -
31.10 19:45 Родина – Краснодар - : -
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА - : -
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов - : -
1.11 17:30 Балтика – Акрон - : -
1.11 19:45 Локомотив – Спартак - : -
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 10 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 11 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 4 1 1
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