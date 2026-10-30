Чистяков назначен главным арбитром на дерби «Локомотив» — «Спартак», Карасев — на матч «Динамо» — «Ахмат»

РФС объявил назначения арбитров на матчи 13-го тура чемпионата России сезона-2026/27.

Главным судьей дерби «Локомотив» — «Спартак» 1 ноября будет Артем Чистяков. Его помощниками станут Андрей Образко и Алексей Ширяев, резервным судьей — Станислав Матвеев. Видеоассистенты — Артур Федоров и Василий Казарцев.

На матче «Динамо» с «Ахматом» в Москве 31 октября будет работать Сергей Карасев, ВАР — Евгений Буланов и Ян Бобровский.

31 октября (суббота)

«Рубин» — «Факел»: судья — Сергей Иванов

Помощники судьи — Дмитрий Мосякин, Екатерина Курочкина; резервный судья — Данил Каширин; ВАР — Павел Кукуян; АВАР — Сергей Чебан; инспектор — Николай Иванов.

«Динамо» — «Ахмат»: судья — Сергей Карасев

Помощники судьи — Алексей Лунев, Александр Павлов; резервный судья — Николай Волошин; ВАР — Евгений Буланов; АВАР — Ян Бобровский; инспектор — Эдуард Малый.

«Родина» — «Краснодар»: судья — Рафаэль Шафеев

Помощники судьи — Максим Гаврилин, Денис Березнов; резервный судья — Матвей Заика; ВАР — Василий Казарцев; АВАР — Артур Федоров; инспектор — Алексей Резников.

1 ноября (воскресенье)

«Оренбург» — ЦСКА: судья — Игорь Капленков

Помощники судьи — Кирилл Большаков, Александр Богданов; резервный судья — Данил Набока; ВАР — Ян Бобровский; АВАР — Евгений Буланов; инспектор — Сергей Лапочкин.

«Динамо» Махачкала — «Ростов»: судья — Андрей Прокопов

Помощники судьи — Дмитрий Сафьян, Алексей Ермилов; резервный судья — Михаил Плиско; ВАР — Сергей Чебан; АВАР — Сергей Цыганок; инспектор — Александр Колобаев.

«Балтика» — «Акрон»: судья — Кирилл Левников

Помощники судьи — Варанцо Петросян, Андрей Веретешкин; резервный судья — Никита Новиков; ВАР — Роман Сафьян; АВАР — Павел Кукуян; инспектор — Владимир Казьменко.

«Локомотив» — «Спартак»: судья — Артем Чистяков

Помощники судьи — Андрей Образко, Алексей Ширяев; резервный судья — Станислав Матвеев; ВАР — Артур Федоров; АВАР — Василий Казарцев; инспектор — Виктор Кулагин.

2 ноября (понедельник)

«Крылья Советов» — «Зенит»: судья — Евгений Кукуляк

Помощники судьи — Рустам Мухтаров, Андрей Болотенков; резервный судья — Инал Танашев; ВАР — Сергей Цыганок; АВАР — Роман Сафьян; инспектор — Александр Гвардис.

По итогам 12 туров таблицу РПЛ возглавляет «Зенит» с 27 очками. На второй позиции располагается московское «Динамо» (25 очков), на третьей — ЦСКА (25). Далее идут «Краснодар» (23), «Спартак» (23) и «Оренбург» (16).

Подписывайся на канал «СЭ» в Max