Чистяков назначен главным арбитром на дерби «Локомотив» — «Спартак», Карасев — на матч «Динамо» — «Ахмат»
РФС объявил назначения арбитров на матчи 13-го тура чемпионата России сезона-2026/27.
Главным судьей дерби «Локомотив» — «Спартак» 1 ноября будет Артем Чистяков. Его помощниками станут Андрей Образко и Алексей Ширяев, резервным судьей — Станислав Матвеев. Видеоассистенты — Артур Федоров и Василий Казарцев.
На матче «Динамо» с «Ахматом» в Москве 31 октября будет работать Сергей Карасев, ВАР — Евгений Буланов и Ян Бобровский.
31 октября (суббота)
«Рубин» — «Факел»: судья — Сергей Иванов
Помощники судьи — Дмитрий Мосякин, Екатерина Курочкина; резервный судья — Данил Каширин; ВАР — Павел Кукуян; АВАР — Сергей Чебан; инспектор — Николай Иванов.
«Динамо» — «Ахмат»: судья — Сергей Карасев
Помощники судьи — Алексей Лунев, Александр Павлов; резервный судья — Николай Волошин; ВАР — Евгений Буланов; АВАР — Ян Бобровский; инспектор — Эдуард Малый.
«Родина» — «Краснодар»: судья — Рафаэль Шафеев
Помощники судьи — Максим Гаврилин, Денис Березнов; резервный судья — Матвей Заика; ВАР — Василий Казарцев; АВАР — Артур Федоров; инспектор — Алексей Резников.
1 ноября (воскресенье)
«Оренбург» — ЦСКА: судья — Игорь Капленков
Помощники судьи — Кирилл Большаков, Александр Богданов; резервный судья — Данил Набока; ВАР — Ян Бобровский; АВАР — Евгений Буланов; инспектор — Сергей Лапочкин.
«Динамо» Махачкала — «Ростов»: судья — Андрей Прокопов
Помощники судьи — Дмитрий Сафьян, Алексей Ермилов; резервный судья — Михаил Плиско; ВАР — Сергей Чебан; АВАР — Сергей Цыганок; инспектор — Александр Колобаев.
«Балтика» — «Акрон»: судья — Кирилл Левников
Помощники судьи — Варанцо Петросян, Андрей Веретешкин; резервный судья — Никита Новиков; ВАР — Роман Сафьян; АВАР — Павел Кукуян; инспектор — Владимир Казьменко.
«Локомотив» — «Спартак»: судья — Артем Чистяков
Помощники судьи — Андрей Образко, Алексей Ширяев; резервный судья — Станислав Матвеев; ВАР — Артур Федоров; АВАР — Василий Казарцев; инспектор — Виктор Кулагин.
2 ноября (понедельник)
«Крылья Советов» — «Зенит»: судья — Евгений Кукуляк
Помощники судьи — Рустам Мухтаров, Андрей Болотенков; резервный судья — Инал Танашев; ВАР — Сергей Цыганок; АВАР — Роман Сафьян; инспектор — Александр Гвардис.
По итогам 12 туров таблицу РПЛ возглавляет «Зенит» с 27 очками. На второй позиции располагается московское «Динамо» (25 очков), на третьей — ЦСКА (25). Далее идут «Краснодар» (23), «Спартак» (23) и «Оренбург» (16).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|12
|9
|0
|3
|27-13
|27
|
2
|Динамо
|12
|8
|1
|3
|19-12
|25
|
3
|ЦСКА
|12
|7
|4
|1
|21-12
|25
|
4
|Спартак
|12
|7
|2
|3
|21-10
|23
|
5
|Краснодар
|12
|6
|5
|1
|20-14
|23
|
6
|Оренбург
|12
|3
|7
|2
|14-12
|16
|
7
|Ростов
|12
|4
|3
|5
|13-17
|15
|
8
|Крылья Советов
|12
|3
|6
|3
|17-17
|15
|
9
|Балтика
|12
|3
|5
|4
|15-13
|14
|
10
|Динамо Мх
|12
|4
|1
|7
|16-23
|13
|
11
|Акрон
|12
|2
|6
|4
|15-21
|12
|
12
|Рубин
|12
|2
|6
|4
|12-18
|12
|
13
|Локомотив
|12
|2
|5
|5
|16-16
|11
|
14
|Ахмат
|12
|2
|5
|5
|15-17
|11
|
15
|Родина
|12
|2
|3
|7
|13-27
|9
|
16
|Факел
|12
|1
|3
|8
|8-20
|6
|31.10
|15:15
|Рубин – Факел
|- : -
|31.10
|17:30
|Динамо – Ахмат
|- : -
|31.10
|19:45
|Родина – Краснодар
|- : -
|1.11
|13:00
|Оренбург – ЦСКА
|- : -
|1.11
|15:15
|Динамо Мх – Ростов
|- : -
|1.11
|17:30
|Балтика – Акрон
|- : -
|1.11
|19:45
|Локомотив – Спартак
|- : -
|2.11
|18:00
|Крылья Советов – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|10
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|10
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|11
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|4
|1
|1