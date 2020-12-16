Карпин против Денисова, жест Эменике, задержания фанатов. Самые громкие скандалы матчей «Зенита» и «Спартака»

Вспоминаем самые резонансные события в российской истории противостояния сине-бело-голубых и красно-белых.

Странный Березовский

3 ноября 1996 года. Зенит — Спартак — 1:2 (Данилов, 3 — Тихонов, 30. Титов, 73).

В 1995 году «Зенит» играл в первом дивизионе. Павел Садырин, возглавивший команду перед сезоном, первым делом обозначил цель: «Хочу вывести команду в высшую лигу и обыграть «Спартак». Все удалось: за год команда вернулась в элиту и в первом же матче с красно-белыми победила со счетом 2:0.

В последнем туре чемпионата-1996 «Спартак» приехал в Санкт-Петербург. Гостям были необходимы три очка, а сине-бело-голубые уже утратили турнирную мотивацию. Тем не менее до 73-й минуты «Зенит» удерживал ничью с одним из лидеров, а затем Березовский пропустил легкий мяч после удара Титова. «Спартак» победил, а позже стал чемпионом, превзойдя «Аланию» в золотом матче.

Спустя время нападающий «Зенита» Сергей Дмитриев признался, что Березовский пропустил в том матче умышленно, однако был дисквалифицирован за клевету. А в 1998-м Садырин в интервью «СЭ» рассказывал: «Я бы никогда не стал утверждать, что Березовский сдал матч, но, как говорят игроки, он сам признался в этом».

Битва на «Щелчке»

30 августа 1997 года. Спартак — Зенит — 2:0 (Титов, 14. Кечинов, 34).

Результат той встречи не так важен, как события в преддверии игры. Считается, что именно они спровоцировали начало открытой вражды фанатов «Спартака» и «Зенита».

«Щелковское побоище» стало одной из первых массовых драк в российском футболе (по крайней мере из тех, что известны публично). Две сотни москвичей двигались от Черкизова в сторону автовокзала на Щелковском шоссе, 700 фанатов «Зенита» — в обратную сторону. В районе Никитинской улицы они встретились, и началась масштабная драка, венцом которой стали массовые задержаниями — 164 красно-белых матч так и не посмотрели, потому что находились в участке. Гости, по официальным данным, задержаны не были, зато несколько десятков получили серьезные травмы, в том числе переломы. Говорят, спартаковцы вооружились арматурами и битами, поэтому в меньшинстве победили сине-бело-голубых.

Судьи и Погребняк

18 апреля 2007 года. Спартак — Зенит — 1:1 (Прудников, 19 — Погребняк, 52). Нереализованный пенальти: Моцарт, 60 (перекладина).

О том, что произошло в 2007 году во время кубковой встречи «Спартака» с «Зенитом» и что натворил арбитр Станислав Сухина, лучше всех рассказал Павел Погребняк. Правда, не все его слова можно печатать: «Вы посмотрите, как *** «Спартак» работает с судьями ***! Он переплюнул нас в этом ***! В одном — что он *** отлично с судьями работает. Как судил Егоров ***, как сейчас Сухина. Это просто ***».

Нападающий «Зенита» остался недоволен тем, что Сухина назначил пенальти, нереализованный Моцартом, и другими действиями арбитра. По сумме двух матчей «Спартак» победил со счетом 3:2 и вышел в полуфинал, а Погребняка дисквалифицировали за нецензурную брань на четыре игры Кубка России.

«Был ли он человеком?»

16 марта 2008 года. Зенит — Спартак — 0:0.

В 2005 году воспитанник петербургского футбола и полузащитник «Зенита» Владимир Быстров неожиданно перешел в «Спартак». Отношение к хавбеку у болельщиков невской команды резко поменялось: ему стали посвящать оскорбительные баннеры и сочинили песню, которую и сейчас можно услышать на матчах — «Никогда не лги, не предавай и не будь свиньей и иудой, как Быстров».

Владимир реагировал на эти колкости спокойно и даже праздновал мячи в ворота «Зенита». А в марте 2008-го, когда «Спартака» в очередной раз приехал на «Петровский», фанаты подготовили знаменитый баннер с изображением антагониста «Властелина колец» Горлума. На полотне он сжимает спартаковский ромбик со знаменитыми словами «Моя прелесть». А на нижней части баннера болельщики задают вопрос: «Был ли он человеком?»

16 марта 2008 года. Санкт-Петербург. «Зенит» — «Спартак» — 0:0. Баннер фанатов сине-бело-голубых. Фото Алексей Иванов

Конфликт Карпина с Денисовым

27 октября 2010 года. Спартак — Зенит — 1:0 (Д.Комбаров, 88, с пенальти).

В чемпионате-2010 «Зенит» намеревался не только выиграть золото, но и пройти год без поражений. 23 матча подряд сине-бело-голубые никому не уступали в чемпионате, но затем приехали в «Лужники» к «Спартаку».

Основные события в этой игре происходили на финише: на 86-й минуте Ари в столкновении с БрунуАлвешем упал в штрафной гостей, Дмитрий Комбаров реализовал пенальти и принес победу «Спартаку». А затем нервы сдали у Денисова — полузащитник гостей сразу после финального свистка подбежал к скамейке запасных хозяев и что-то крикнул Валерию Карпину. Главный тренер москвичей ответил, конфликт запылал. Правда, обоих быстро разняли, хотя все могло закончиться хуже.

Эменике и предки

6 мая 2012 года. Зенит — Спартак — 2:3 (Кержаков, 23. Семак, 82, с пенальти — Билялетдинов, 70. Эменике, 84. Рафаэл Кариока, 89).

В удлиненном сезоне-2011/12 «Зенит» досрочно выиграл титул, и «Спартак» в 43-м туре приехал к уже коронованным хозяевам. И подпортил праздник: в матче с замысловатым сюжетом победу красно-белым принес точный удар Рафаэла Кариоки на 89-й минуте.

За четыре минуты до гола бразильца «Спартак» остался в меньшинстве — Эменике, сравнявшего счет, удалил арбитр Владимир Казьменко за якобы «неприличный жест». Нигериец бил правой рукой по левой, но судья усмотрел в этом что-то криминальное.

Как позже объяснил Эменике, он лишь передавал привет маме с папой: «Гол, который я забил «Зениту», посвятил своим родителям. В моих венах течет их кровь, и я благодарен им за это».

«Фанат — не преступник»

1 декабря 2019 года. Зенит — Спартак — 1:0 (Кутепов, 21, в свои ворота).

Сам матч оказался в тени событий того дня в Санкт-Петербурге. В город традиционно прибыл внушительный десант болельщиков «Спартака», но накануне встречи многих из них задерживали — на улицах, в барах, у станций метро. По словам фанатов, представители правоохранительных органов им ничего не объясняли. Позже многих оштрафовали.

Все это происходило на фоне событий в Сан-Марино, где болельщики во время матча сборной России выкрикивали оскорбления в адрес Артема Дзюбы. И на игре «Зенита» со «Спартаком» на стадионе включали глушилки, когда с гостевого сектора доносилась нецензурщина.

События в Санкт-Петербурге отразились на действиях фанатов по всей России. Уже в следующем туре болельщики клубов РПЛ массово покидали стадионы по ходу первых таймов, оставляя в секторах только растяжки с надписью «Фанат — не преступник».