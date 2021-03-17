«Зенит» победил ЦСКА в гостях и сделал серьезный шаг к защите титула. Отрыв от второго места увеличился до семи очков.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига. 23-й тур

ЦСКА — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 2:3 (1:1)

Голы: Рондон, 28 (1:0). Дзюба, 33 (1:1). Вендел, 50 (1:2). Вендел, 77 (1:3). Влашич, 90+1 — с пенальти (2:3).

Нереализованный пенальти: Дзюба, 45 (вратарь)

ЦСКА: Акинфеев, Мариу Фернандес, Магнуссон, Дивеев, Зайнутдинов (Тикнизян, 83), Кучаев (Марадишвили, 67), Обляков (Бохинен, 67), Влашич, Ахметов, Эджуке, Рондон (Чалов, 83).

«Зенит»: Лунев, Караваев, Ловрен, Ракицкий (Чистяков, 85), Дуглас Сантос, Кузяев, Барриос, Оздоев (Мостовой, 78), Вендел (Ерохин, 85), Дзюба, Азмун (Сутормин, 63).

Предупреждение: Акинфеев, 45.

Удаление: Ахметов, 53 (грубая игра).

Судьи: Кукуляк (Калуга). Мосякин (Москва), Воронцов (Ярославль).

ВАР: Панин (Дмитров). Аверьянов (Москва).

17 марта. Москва. Стадион «ВЭБ Арена».

Полторы недели назад я написал текст под заголовком «Зенит» рискует упустить титул. Интрига в РПЛ возрождена". Пора переобуться. Сейчас уже сложно представить, что сине-бело-голубые не станут чемпионами. Да, «Спартак» относительно недалеко (по потерянным — всего в четырех очках), но ему в оставшихся турах нужно играть почти безупречно, да еще и «Зенит» должен сам ошибаться, чтобы его догнали. Календарь у лидеров не самый сложный: в соперниках из верхней восьмерки — только «Локомотив» и «Сочи».

Выездной матч с ЦСКА на бумаге был самым трудным для «Зенита» в весенней части. И начался по казанскому сценарию: снова несколько нереализованных моментов и пропущенный гол. Для сине-бело-голубых это вообще сезонная болезнь: первыми пропускали от «Рубина», «Ростова», ЦСКА, в кубковой игре с «Арсеналом» на перерыв ушли при 1:2.

К счастью для гостей, Дзюба еще в первом тайме сравнял счет. Но что случилось потом? Пенальти, к мячу снова подходит Артем — и снова флэшбек из матча с «Рубином». Дзюба даже пробил в ту же точку, но тогда спас Дюпин, а сейчас — Акинфеев. Разница только в том, что в Казани у «Зенита» больше не оставалось времени, а тут — целый тайм.

Но ведь это симптоматично. Дзюба не забивает второй пенальти подряд и третий в сезоне (первый — в домашней игре с «Краснодаром», в день выхода того самого видео). Статистика голов Артема все еще впечатляет, но он всегда для российской премьер-лиги был исключительным игроком. Дзюба уже прошел пик карьеры, и есть опасения, что его влияние на игру «Зенита» снижается и он теряет статус лидера команды.

Конечно, по нереализованным пенальти судить об увядании футболиста глупо. Но есть и косвенные признаки. Я уже отмечал, что в последнее время Сергей Семак все чаще заставляет сине-бело-голубых играть в комбинационный футбол и даже вскрывать плотную оборону низом. «Подачи на Дзюбу» — это уже тактический мем российской премьер-лиги, который потихоньку теряет актуальность.

Вендел — новый герой «Зенита». Бразилец едва ли не ярче всех проявил себя на сборах в Эмиратах, постоянно бил и забивал издали, вел игру из глубины. Но в первых официальных матчах этого года Вендел уходил с поля без голов. На одной из пресс-конференций я спрашивал у Сергея Семака о том, куда делись удары со средней и дальней дистанции. Он соглашался, что футболисты действительно делали это реже, чем ему хотелось бы.

Теперь все поменялось: в матче с ЦСКА «Зенит» 8 из 17 ударов нанес из-за штрафной площади. Первый гол Вендела хоть и из штрафной, но почти с линии. И он должен был стать победным, если бы Сутормин не придумал пенальти в концовке. Но все равно Вендел забил победный мяч, просто другой.

Важно заметить, что «Зенит» все равно играл по схеме 4-4-2, которая базово ограничивает функционал Вендела. Но бразильцу была предоставлена свобода — он постоянно смещался в полуфланг и в штрафную, откуда и пришли голы. Безусловно, нужно подчеркнуть и роль Кузяева в победе: две голевые передачи и красная карточка Ахметова, которую он заработал за фол на Далере. Он тоже номинально играл на фланге и тоже постоянно находился в центре поля.

«Зенит» меняется и набирает форму. По первым матчам года было понятно, что чемпионам России сильно не везет. В игре с ЦСКА тоже не все шло идеально, ведь Дзюба не реализовал пенальти. Но «Зенит» показал характер и устранил ЦСКА из борьбы за чемпионство. Путь к третьему подряд титулу чист.