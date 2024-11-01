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Сегодня, 19:00

ЦСКА — «Спартак»: ключевая информация и трансляция дерби Москвы

Матч ЦСКА — «Спартак» пройдет в Москве 2 ноября
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Футболисты «Спартака» и ЦСКА Срджан Бабич и Иван Обляков
Срджан Бабич и Иван Обляков: «Спартак» и ЦСКА сыграют на «ВЭБ Арене» в субботу, 2 ноября.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Самое важное о принципиальном матче двух московских клубов.

Дата и место проведения дерби

ЦСКА и «Спартак» встретятся в матче 14-го тура чемпионата России в субботу, 2 ноября. Столичное дерби пройдет на «ВЭБ Арене» в Москве.

Время начала матча

Стартовый свисток в матче ЦСКА — «Спартак» прозвучит в 20.45 по московскому времени.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

ЦСКА: результаты команды

ЦСКА набрал 24 очка в 13 матчах чемпионата России и находится на пятом месте в турнирной таблице. В предыдущей игре ЦСКА закончил вничью домашнюю встречу с «Факелом» (0:0).

Полузащитника ЦСКА Миралема Пьянича (справа) в&nbsp;матче РПЛ с &laquo;Факелом&raquo; заменили на&nbsp;60-й минуте. ЦСКА упустил важные очки — не дожал «Факел», играя в большинстве. Пьянич не впечатлил

ЦСКА: новости, ориентировочный состав и потери

В списке потерь армейского клуба — Максим Мухин, Владислав Яковлев и Рифат Жемалетдинов. В стартовом составе красно-синих в матче с «Факелом» на поле вышли Акинфеев, Мойзес, Дивеев, Лукин, Келлвен, Зделар, Пьянич, Круговой, Обляков, Файзуллаев и Мусаев. В дерби со «Спартаком» в число первых одиннадцати должен вернуться защитник Виллиан Роша (вместо Матвея Лукина).

Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Спартак»: результаты команды

«Спартак» набрал 22 очка и располагается на шестом месте в чемпионате России. В предыдущем туре красно-белые победили на выезде «Пари НН» (2:0).

Полузащитник &laquo;Спартака&raquo; Тео Бонгонда и&nbsp;защитник &laquo;Пари&nbsp;НН&raquo; Свен Шоштарич Карич в&nbsp;матче 13-го тура РПЛ. 27&nbsp;октября 2024 года. Победу «Спартаку» в Нижнем принесли первый гол Бонгонды и дикая ошибка вратаря соперника. Станкович вернулся к привычным настройкам

«Спартак»: новости, ориентировочный состав и потери

В списке потерь красно-белых значится Никита Чернов, но не исключено его восстановление к дерби. Стартовый состав в игре с «Пари НН» выглядел следующим образом: Максименко, Денисов, Литвинов, Бабич, Рябчук, Мартинс, Пруцев, Бонгонда, Маркиньос, Барко и Угальде. В дерби с ЦСКА в число первых одиннадцати может вернуться полузащитник Наиль Умяров (например, вместо Данила Пруцева).

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Статистика дерби: кто ведет в истории и последние результаты

За всю историю матчей команд в чемпионате России ЦСКА выиграл 26 раз, «Спартак» — 23, вничью завершились 17 матчей. Разность мячей — 88-85 в пользу красно-синих.

Также в российской истории соперники 6 раз встречались в национальном Кубке — у них по две победы и две ничьи, разность мячей — 13-10 в пользу армейцев.

Еще трижды ЦСКА и «Спартак» играли в Суперкубке России, во всех трех матчах победили красно-синие, разность мячей — 10-5.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Что говорят о дерби

Игорь Дивеев, защитник ЦСКА: «Самые важные игры против «Спартака», это московское дерби. А если еще и в Кубке России, с полной фанатской трибуной — вообще топ. Скучаю по фанатам, по этой атмосфере. Когда играем в Кубке — такая приятная ностальгия... Дерби — это дерби. Футбол в таких играх уходит на второй план, ты больше борешься с соперником за эпизоды. Все же любят, когда получаются красивые подкаты, когда ноги летят». («СЭ»)

Денис Глушаков, бывший полузащитник «Спартака» и «Локомотива»: «Хотелось бы, чтобы фаворитом дерби был «Спартак». А на деле увидим в игре. В принципе и там, и там хороших квалифицированных футболистов хватает. Результат будет зависеть от настроя и жажды борьбы. Победит тот, кто будет лучше готов психологически». («СЭ»)

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев. «Футбол в играх со «Спартаком» уходит на второй план. Всем же нравится, когда ноги летят». Интервью Дивеева

Александр Мостовой, бывший полузащитник «Спартака»: «Я считаю, что «Спартак» не подходит к игре с ЦСКА фаворитом. Во-первых, армейцы неплохо играют, даже с учетом того, что они в последней игре чемпионата не смогли обыграть «Факел». Но такое бывает. Всю игру давили, давили, но не смогли забить. Плюс ЦСКА понимает, что «Спартак» — прямой конкурент, так еще играют на своем стадионе. Думаю, что 50 на 50». (Vprognoze.ru)

Дмитрий Сенников, бывший защитник ЦСКА и «Локомотива»: «Команды равные. У ЦСКА была неубедительная последняя игра против «Факела», где они ничего особо не показали. Но армейцы быстро восстанавливаются после неудачных матчей. «Спартак» же, наоборот, сыграл в Нижнем Новгороде хорошо и выглядит неплохо. Им нужно догонять лидеров. Предсказать результат сложно, но играть обе команды будут на победу. Много голов ждать не стоит. Оборона играет неплохо. ЦСКА и «Спартак» уступают командам, которые находятся выше, — «Локомотиву», «Краснодару», «Зениту». Но они все равно рядом. Клубы ниже себя они, конечно, превосходят». (Legalbet)

Футболисты Срджан Бабич и&nbsp;Иван Обляков (№10) в&nbsp;матче РПЛ ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo; (0:0). 25&nbsp;апреля 2024 года. «Спартак» не победит ЦСКА, а «Динамо» сыграет вничью с «Ростовом». Прогнозы на 14-й тур РПЛ

Егор Титов, бывший полузащитник «Спартака»: «Есть опасения, что дерби будет осторожным. «Спартак» потерял много очков. Именно в таких важных матчах, как «Локомотив» — «Спартак» и «Зенит» — «Спартак», и определяются чемпионские амбиции. Мне кажется, что небольшим фаворитом в дерби будет ЦСКА. Они играют дома, при своих болельщиках. Конечно, «Спартак» не останется без поддержки своих фанатов. Но их будет ограниченное количество. Хорошо, что «Спартак» не пропустил в последнем туре. Это очень важно, ведь команда пропускала много и теряла очки. Наверное, как и в любом матче, есть элемент непредсказуемости. Не берусь говорить, что кто-то гарантированно выиграет. Если делать прогноз, больше склоняюсь к ничейному результату». («Чемпионат»)

Виктор Булатов, бывший полузащитник «Спартака»: «Наверное, «Спартак» точно не сможет сыграть от обороны. Станкович все-таки, насколько я знаю, сторонник атакующего футбола. Будет игра, скорее всего, на встречных курсах. ЦСКА постарается пользоваться свободными зонами, которые «Спартак» при игре в атаку по любому будет оставлять. Я думаю, что и голы будут, и игра должна зрелищной получиться. Больше у меня переживаний за «Спартак». Главное, чтобы со стороны Станковича не было шараханий по составу. Я думаю, одна игра, вот именно эта игра точно как-то кардинально не повлияет на какую-то теоретическую, гипотетическую отставку. Ну, конечно, маятник может качнуться уже в сторону еще большего разочарования или, наоборот, в сторону возвращения к оптимизму. Но каких-то кардинальных решений, конечно, не будет». (Metaratings.ru)

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Кто судит матч ЦСКА — «Спартак»

Главным арбитром матча назначен Алексей Сухой из подмосковных Люберец. Его ассистенты — Арам Петросян и Александр Богданов, резервный судья — Павел Шадыханов.

ВАР (видеоарбитр) — Сергей Карасев, АВАР (ассистент ВАР) — Евгений Буланов. Инспектор матча — Сергей Зуев.

Футболисты Саша Зделар (№ 5) и&nbsp;Антон Зиньковский в&nbsp;матче ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo; (0:0) 25&nbsp;апреля 2024 года. ЦСКА и «Спартаку» нужна вера в выбранную дорогу, и потому — победа. Рабинер — перед дерби

Где смотреть матч ЦСКА — «Спартак»

Трансляцию игры ЦСКА и «Спартака» покажут телеканал и сайт «Матч ТВ», столичное дерби также можно смотреть на онлайн-платформах «Okko» и «Кинопоиск» (в окне ретрансляции федерального канала). Эфир на «Матче» начнется за 45 минут до стартового свистка.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию дерби Москвы. За ключевыми событиями игры ЦСКА — «Спартак» также можно следить в матч-центре на нашем сайте.

Деян Станкович
Игорь Дивеев
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Алексей Сухой
Сергей Карасев (судья)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 13 10 3 0 27-6 33
2
 Зенит 13 9 3 1 29-5 30
3
 Локомотив 13 9 1 3 27-17 28
4
 Динамо 13 8 2 3 27-15 26
5
 ЦСКА 13 7 3 3 22-7 24
6
 Спартак 13 6 4 3 19-12 22
7
 Рубин 13 5 3 5 16-20 18
8
 Акрон 13 3 4 6 17-26 13
9
 Ростов 13 3 4 6 16-24 13
10
 Кр. Советов 13 3 3 7 12-19 12
11
 Динамо Мх 13 2 6 5 6-11 12
12
 Пари НН 13 3 3 7 12-24 12
13
 Химки 13 2 5 6 14-24 11
14
 Факел 13 2 5 6 8-20 11
15
 Ахмат 13 1 6 6 12-25 9
16
 Оренбург 13 1 5 7 15-24 8
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1.11 19:00
Динамо – Ростов
 - : -
2.11 18:00
Зенит – Динамо Мх
 - : -
2.11 18:00
Локомотив – Рубин
 - : -
2.11 20:45
ЦСКА – Спартак
 - : -
3.11 13:00
Акрон – Кр. Советов
 - : -
3.11 15:15
Ахмат – Пари НН
 - : -
3.11 17:30
Факел – Химки
 - : -
3.11 19:45
Краснодар – Оренбург
 - : -
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Алексей Батраков

Алексей Батраков

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 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 10 1 3
Райан Сенхаджи

Райан Сенхаджи

Факел

 8 1 2
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