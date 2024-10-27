Победу «Спартаку» в Нижнем принесли первый гол Бонгонды и дикая ошибка вратаря соперника. Станкович вернулся к привычным настройкам
После кубковой победы над махачкалинским «Динамо» Ненад Сакич, который заменял на скамейке дисквалифицированного Деяна Станковича, произнес немного парадоксальную фразу о том, что команда показала реакцию на крупное поражение от «Краснодара». Формально он, конечно, прав, только по факту это совершенно разные турниры, и в Каспийске у красно-белых играла совсем другая по составу команда. И большая часть из находившихся на поле игроков (за исключением Абены) опять же только формально имела прямое отношение к предыдущему фиаско.
Так что настоящую реакцию ждали уже в Нижем Новгороде. Само собой, от команды, но — прежде всего — от тренерского штаба. И Станкович отреагировал, вернувшись в атаке к классической тройке с Угальде на вершине треугольника. Что до появления в старте Пруцева, то оно все-таки выглядело не показательным, а ситуативным — в связи с дисквалификацией Умярова. Скорее можно было утверждать, что в центре поля тренерский штаб не стал откатываться к хорошо работавшим ранее настройкам, поэтому капитан москвичей Зобнин снова начал игру на скамейке.
С другой стороны, к Мартинсу не так много претензий, а все самые яркие спартаковские атаки в воскресение прошли с его непосредственным участием. Уже фирменное забегание под передачу Бонгонды с пасом на Угальде (пробил точно в Медведева); заработанный и отмененный после просмотра повтора пенальти; упущенный верный шанс, когда Угальде в касание вывел Кристофера с глазу на глаз с вратарем. Местами получалось очень живо, а Угальде на привычной позиции словно задышал полной грудью, и в атаках появилась конкретика.
При этом нижегородская обороне в целом работала качественно, не давая гостям простора в позиционных атаках и блокируя множество ударов. Тому же Барко элементарно не давали разбежаться. А впереди волжане были достаточно смелы. Гоцук напрягал «Спартак» на стандартах, Калинский проверил Максименко неприятным для вратаря дальним ударом, а забивший в двух предыдущих матчах Царукян своей активностью в очередной раз оправдывал доверие Виктора Гончаренко. Вернувшийся к работе специалист точно не разочаровывает руководство «Пари НН», сумев за короткое время изменить команду в лучшую сторону и сделать ее игру более сбалансированной и надежной.
Но все-таки не настолько, чтобы полностью исключить угрозы собственным воротам, и вскоре после начала второго тайма — снова при содействии Угальде — должен был забивать промахнувшийся с нескольких метров Мартинс. Тот самый классический случай, когда мяч не идет в ворота. И лечить это Станкович решил заменами, не изобретая при этом велосипед и сложные гибридные схемы. Николсон и Зобнин меняли одноклубников строго по позициям.
Впрочем, говорить, что это имело чудодейственный эффект, не стоит. А первый спартаковский гол — подарок Медведева, который выбил мяч на ногу Бонгонде и после удара конголезца не смог исправить собственную ошибку. Только все это не отменяет заслуг спартаковского вингера, который не атаковал пустые ворота, а прошел в штрафной трех оппонентов и уложил на газон Гоцука. Для Бонгонды, которого «Спартак» вроде бы не прочь продать, это первый гол в нынешнем сезоне. До этого он забивал в сентябрьском матче сборной в отборочном цикле Кубка Африки.
Ну а джокеры сказали свое слово в концовке. Зобнин при счете 1:0 успел заблокировать потенциально опасный удар Калинского на линии штрафной. А Николсон — при невероятно удачном рикошете — закрепил победу «Спартака». Вот это уже полноценная реакция на поражение. Только настоящая проверка ждет «Спартак» через неделю — в дерби с ЦСКА. Интересно, будет ли Станкович перед балканской дуэлью с Николичем что-то придумывать, или — наученный горьким опытом экспериментов с «Локомотивом» и «Краснодаром» — все-таки вспомнит поговорку о лучшем, которое — враг хорошего?
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|12
|9
|3
|0
|25-5
|30
|
2
|Зенит
|12
|9
|2
|1
|28-4
|29
|
3
|Локомотив
|12
|9
|0
|3
|26-16
|27
|
4
|ЦСКА
|13
|7
|3
|3
|22-7
|24
|
5
|Динамо
|12
|7
|2
|3
|23-12
|23
|
6
|Спартак
|13
|6
|4
|3
|19-12
|22
|
7
|Рубин
|13
|5
|3
|5
|16-20
|18
|
8
|Акрон
|13
|3
|4
|6
|17-26
|13
|
9
|Ростов
|13
|3
|4
|6
|16-24
|13
|
10
|Кр. Советов
|12
|3
|3
|6
|11-17
|12
|
11
|Динамо Мх
|13
|2
|6
|5
|6-11
|12
|
12
|Пари НН
|13
|3
|3
|7
|12-24
|12
|
13
|Химки
|12
|2
|5
|5
|11-20
|11
|
14
|Факел
|13
|2
|5
|6
|8-20
|11
|
15
|Ахмат
|13
|1
|6
|6
|12-25
|9
|
16
|Оренбург
|13
|1
|5
|7
|15-24
|8
|26.10
|14:00
|
Динамо Мх – Акрон
|1 : 1
|26.10
|16:30
|
ЦСКА – Факел
|0 : 0
|26.10
|19:00
|
Ростов – Ахмат
|2 : 3
|27.10
|12:00
|
Оренбург – Рубин
|1 : 2
|27.10
|14:15
|
Пари НН – Спартак
|0 : 2
|27.10
|16:30
|
Химки – Динамо
|- : -
|27.10
|19:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|28.10
|18:30
|
Кр. Советов – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|6
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|6
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|10
|1
|3
|
|
Райан Сенхаджи
Факел
|8
|1
|2